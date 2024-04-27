Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов раскритиковал коллег, рассуждающих о необходимости ротации войск и новой волны мобилизации, передает корреспондент RTVI.

«Некоторые коллеги, к сожалению, продолжают рассуждать на темы, которые находятся вне их компетенции. Такие вопросы, как комплектование Вооруженных сил, находятся исключительно в ведении Генерального штаба. Каждый должен заниматься своим делом, поэтому не нужно лезть в темы, которые далеки от их профессиональной деятельности», — сказал глава комитета.

По мнению Картаполова, система комплектования Вооруженных сил в настоящее время в полном объеме обеспечивает выполнение всех стоящих перед ними задач. «Вносить какие-то изменения нет никакой необходимости, как нет необходимости в новых наборах и тем более в мобилизации», — подчеркнул депутат.

Накануне, 26 апреля, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев заявил о том, что мобилизованным «нужна замена».

«Мужики заслужили отдых своим потом и кровью, больше полутора лет меся землю в окопах. Механизм должен быть тщательно продуман, чтобы это не повлияло на боеспособность наших подразделений: постепенная ротация, а при необходимости и новый набор», — отметил он.

Член комитета по обороне Виктор Соболев раскритиковал идею о «новом наборе». «Необходимость какая сейчас проводить мобилизацию, взбудоражить общество, вот это вот всё, для чего?» — сказал парламентарий.