«Не слушайте и не смотрите советскую поп-эстраду во время обеда или секса, вас может стошнить!», — говорил известный всем россиянам авторитетный профессор Преображенский.

Профессор, скажу я вам, прав во всем. За последние 27 лет официальная поп-эстрада, рок, рэп, металл и любая музыка превратилась в пустое дерьмо. Чем дальше в лес, тем гаже, навязчивее и тотальнее оболванивание слушателей.

У меня складывается ощущение что попсовая мафия, украинские шпионы и прочие вредители специально разлагают общество с тем, чтобы западная ЛГБТ*-пропаганда и украинские СМИ имели все козыри на руках.

Да нам говорят про ценности и прочее. Но какие могут быть аналоговые ценности в современной России? О чем вы? По всем каналам — пляшут одни и те же ……ы*! В мире реальной музыки все иначе.

Начнем с молодежи. Она в официальном мире не живет. У московских зумеров, школяров и тинейджеров, «свая радостная» жизнь. Мир официально ротируемой попсы для них не существует.

Их музыка на других платформах, в пабликах и вне мейнстрима. Madk1d (Марк Серков), ПЛАТИНА, Viperr, дуэт двух рэперов Kai Angel (Дмитрий Ицков) и 9mice (Сергей Дмитриев) — эти имена мало что означают для звезд эфиров. Но дети знают все их песни наизусть.

Слушать попсовое дерьмо — значит быть изгоем в тинейджерской тусовке.

Что говорят нам? Нам говорят, что впереди «Сигма бой»!

«Какой еще “Сигма Бой”?! Даже в твоей Мытищинской Пауковке ты вряд ли найдешь человека в футболке “Сигма Бой!”», — заявила мне моя дочь 18+.

А что с роком? В нем произошли дикие изменения. Всё что было живое, актуальное, модное, хайповое — померкло, потускнело и перестало иметь какой-либо смысл. Создать хит, абстрагированный от действительности, по силу только гению. Гениев в российском роке давно нет. Как итог — рок-радиостанции выдают песни ни о чем.

Приди на любой метал-рок концерт, меняютца статисты, один и тот же свет, дым и лазер эффекты и кашеобразный грохот. В 22:15 все на улицу, кассы алкобаров тут же отключаются.

А что попса? Включите музыкальные шоу телеканалов. От песен и клипов, нормального человека может вывернуть наизнанку. А если человек будет пьяный, он может бутылкой разбить телевизор, чтоб уже никогда не видеть это дерьмо и не знать, что оно существует!

В период перехода реформ Ельцина попсовая мафия только начала свою преступную деятельность. У них было много подковерных дел и некоторое время они закрывали глаза на рок и поп-героев.

Благодаря подковерной занятости проходимцев, мы получили целую плеяду культовых и авторитетных, для всех слоев общества и фанатов другой музыки клевейших артистов: Мумий Троль, КИШ, ВИАГРА, ЗЕМФИРА**, КОМБИНАЦИЯ, БОГДАН ТИТОМИР, ТАТУ, Наталья Ветлицкая и брутальный ЛЕНИНГРАД — перечень говорит сам за себя.

Затем началась деградация. За последние 20 лет мы не получили ни одного Рок Героя и Поп звезды, которых бы обожали все слои общества.

Получаетца, что маленькая Швеция запросто может раскрутить АББУ, а громадная РФ с «Орешниками» не может?

В советской школе мы проходили, что Лев Толстой — это зеркало Русской Революции и символ тотального мирового успеха! Шоу-бизнес, кино и музыка — это реальный способ поднять мировой авторитет страны и самооценку ее общества.

Если на авангарде сцены, появляется новый Супер Герой, его успех взрывает всех. Гитарист начинает дико рубить на гитаре, девушки наводят красоту и танцуют, молодой ученый изобретает «телепортатор», генерал на белом коне врываетца на вражеские редуты и крушит саблей всех в капусту. Все приходит в движение и наполняется диким энтузиазмом.

Увы, это не входит в коварные планы преступной попсовой мафии. Им нужна мертвая, а не живая Россия. Бизнес на мертвецах — их новое и самое выгодное дело. Проект «Поющие мертвецы» они начали еще 35 лет назад: убийство Талькова, подстроенная авария Виктора Цоя, отравление Хоя и Егора Летова, цыганский героин для Горшка из «Короля и Шута». Я знаю, как все было, кто за этим лично стоял и исполнял — целый ряд теневых персонажей, известных в узких кругах.

И теперь мы стали свидетелями пляски Смерти и сеансов Сатанинской НЕКРОФИЛИИ. Три года подряд, куда ни ткни пальцем везде рекламные баннеры концертов: «Симфонический Сектор Газа в Кремле», «ГОРШОК — лучшие хиты», «ЦОЙ — концерт на стадионе».

В начале пиар-компании звезд-мертвецов я полагал, что это новый киноформат интертеймента. Громадные 3D-экраны, нейросетевые клипы на каждую песню, как в Корее или Японии. Что все это будет как на шоу Мэрлина Мэнсона. У него 10-этажный амфитеатр и такой же высоты закругленный 3D экран. Каждую песню публика испытывает адреналиновый и угарный шок. Ей кажетца, что на всех сейчас обрушитца море кровищи, ядовитых змей, стаи птеродактилей и миллионы доллароф….

Этой зимой, ради любопытства, мы поперлись на голографический концерт давно умершей звезды. Вместо живого звука лупила фанера. Вместо супер 3D экранов был натянут допотопный экран, с дурацки прокееным покойным героем рок-н-ролла.

Самое жуткое, что он был такого же роста, как и музыканты-фанерщики. То есть на сцене плясал не мертвец из Ада, а целое некрофилическое шоу. Это был Сатанинский корпоротив. Мертвец смотрел каждому в глаза и высасывал душу.

Итак, о чем же петь рэперу или рокеру в 2025 году?! Нигилистический барьер уже пройден, то есть на все плевать. И этот закупоренный кипящий чайник, когда-либо взорветца.

Тему Рок или Поп Героя еще никто не отменял. Обязательно найдется тот, кто сделает это. В Новой Русской России он срубит самый жирный гешефт и получит памятник в бронзе! Дерзайте!

