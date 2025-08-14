Историческая встреча президентов России и США на Аляске состоится 15 августа. В то же время под Покровском в Донецкой области российская армия совершила значительный прорыв. О перспективах мирного процесса и обстановке на линии боевого соприкосновения рассказывает военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

Трамп сделал то, что не удалось Рузвельту, когда тот пригласил Сталина на Аляску в город Фэрбанкс. Многих выбор Аляски удивил, но с военно-политической точки зрения решение абсолютно логичное и выверенное. Когда речь идет о встрече лидеров двух ядерных держав в условиях активного конфликта, вопросы безопасности становятся приоритетными.

Аляска идеально подходит с точки зрения отсечения нежелательных элементов и близости к России. Это место мало доступно для политической активности, что критически важно для организации безопасности встречи такого уровня. Напомню, что в качестве места встречи вроде бы рассматривали Венгрию, но там сторонники Зеленского из европейской политической элиты вопреки противодействию Виктора Орбана провели недавно гей-парад. Таких сюрпризов во время переговоров ни одной из сторон не нужно.

Безопасность — ключевой фактор. В Трампа уже стрелял человек, симпатизирующий «Азову»*. Покушение на Путина вне пределов России — не фантастика, а вполне реальная угроза. Поэтому необходимо место, где можно гарантированно организовать совместную работу обеих служб безопасности, включая российскую. Отдаленная Аляска с этой точки зрения подходит идеально.

Почему переговоры стали неизбежными

Несмотря на все информационные вбросы последних недель, реальные планы встречи держатся в строжайшей тайне. Мы видели попытки расшатать обе стороны через анонимные источники, чтобы они проговорились о том, что собираются обсуждать. Появлялись вбросы про план Великобритании по заморозке конфликта по линии соприкосновения, фантастические сценарии отказа от территорий, уже записанных в Конституцию России. Все это — политтехнологические истории, попытка заставить официальные лица что-то отрицать, а значит, косвенно подтвердить альтернативные варианты.

Точно так же распространялись вбросы об участии Зеленского — прежде всего, попытка «десантировать» украинского президента на Аляску или хотя бы кого-то из представителей Украины. Но все это оказалось информационной шелухой. О чем конкретно будет говорить Путин с Трампом, держится в строжайшей тайне.

Трамп классически прогревает общественность, говорит об уступках и возможных компромиссах — это его ключевая риторика о «хорошей сделке».

Характерно, что он даже проговорил возможность просто улететь с переговоров, если дела пойдут плохо. Этот момент прекрасно ложится в канву того, о чем мы говорим: он оставляет для себя возможность умыть руки, что демонстрирует его понимание уровня сложности предстоящего разговора с Путиным.

Важная деталь: встреча на высшем уровне пройдет буквально через неделю после угрозы ввести против России новые санкции. Это показывает, что они были рассчитаны на публику, а в реальности служили прикрытием для дипломатической работы. И, конечно же, надо четко понимать, что эта встреча пройдет не с бухты-барахты. Переговоры идут уже давно, просто в тайне, и без них никакой российско-американский саммит не был бы возможен.

Из-за чего время играет на пользу России: Покровский прорыв

Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что британский план по заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения абсолютно невыгоден российской стороне. На фронте наметилось значительное продвижение российских сил, которое кардинально изменило баланс ситуации. Если еще в прошлом году только одна армия на одном направлении брала два села в неделю, а остальные продвигались медленно, то сейчас происходят прорывы на разных направлениях одновременно. Избранная Россией тактика приносит свои плоды, и чем дальше, тем больше их будет.

Ситуация под Покровском, сложившаяся в последние дни, всколыхнула всех — в том числе западные СМИ и экспертное сообщество. Американский Институт изучения войны сравнил происходящее с операцией в Авдеевке, но я считаю, что они поставили неправильный диагноз, не разобравшись в сути происходящего.

То, что мы сейчас видим, совершенно не похоже на Авдеевку — это принципиально другая история. Военные действия прошли путь серьезной трансформации и кардинально изменились. В Авдеевке прорыв осуществлялся большими пехотными группами, а то, что произошло под Покровском в направлении Доброполья, где был прорван фронт, — это действия малых пехотных групп, буквально двоек.

Происходит битва за достаточно большую городскую агломерацию «три в одном» — Покровск, Мирноград и Новоэкономическое. Новоэкономическое российские войска взяли, но ВСУ удалось стабилизировать фронт, подбросив дополнительные части. Даже «Азов»* перекинули на покровское направление.

Но прорыв глубиной до 20 км произошел совсем не там, где идут основные столкновения. Из-за «дроновой стены», выстроенной ВСУ, оборона теперь подразумевает не плотное размещение пехоты по окопам, а определенные ключевые узлы, когда территория контролируется обороняющейся стороной благодаря ударным БПЛА. Украинские аналитики утверждали, что такая тактика свела боевые действия к позиционным, поскольку продвигаться стало невозможно, а маневренная фаза конфликта закончилась.

Однако, что называется, вода камень точит. Группы по два человека заходят в ночное время, используя специальные теплоизоляционные накидки, затрудняющие их обнаружение с помощью тепловизора. Они ищут варианты пройти между узлами, где дежурят дроны.

Эти группы контролируются офицером, который наблюдает за ними с помощью разведывательного беспилотника, прокладывая маршрут для достижения цели на несколько километров вглубь обороны противника. По этому же маршруту заходят следующие двойки, накапливаются, после чего происходит прорыв. Эти люди идут без еды, без воды, только с легким стрелковым оружием. Снабжение для них доставляют тяжелые дроны.

Украинские военные из подразделений БПЛА признают это серьезной проблемой: большие пехотные группы они обнаруживают, а с такими малыми группами пока не знают, что делать. Мы впервые с 2022 года видим такой хаос и крики «все пропало» с украинской стороны.

В таких условиях Путин, скорее всего, предложит Трампу ряд вариантов мирных соглашений, чтобы показать общую готовность к переговорам.

При этом он, несомненно, подчеркнет свою готовность к обсуждению ситуации, в то время как Зеленский продолжает разговаривать на языке ультиматумов, рассказывая, что он никогда не отдаст. По сути Офис украинского президента продолжает настаивать на нерушимости границ 1991 года, что в нынешних условиях выглядит как полный отрыв от реальности.

Путин может предложить конкретные шаги деэскалации — например, перемирие на воде и в воздухе. Украине такое перемирие крайне необходимо, поскольку справиться с огромным роем дронов-камикадзе типа «Герань», атакующих украинские объекты каждый день, ПВО просто не в состоянии.

Предполагаю, что в глазах Трампа это будет выглядеть как очевидный шаг к деэскалации конфликта. Он неоднократно говорил, что его беспокоят удары по Киеву. Такое соглашение позволит ему заявить о «прекрасной сделке».

Насколько важен территориальный вопрос

О территориях будут говорить однозначно, и здесь Путин станет продавливать свою давно сформулированную позицию. Есть под контролем России части Сумской и Харьковской областей — оттуда Москва готова вывести войска, продемонстрировав готовность идти навстречу. А вот с другими территориями ситуация иная.

Появлялась информация о готовности на первых порах требовать освобождения только Донецкой области. В этом есть серьезное разумное зерно: значительная часть ДНР остается под контролем Украины. Крупные города Славянско-Краматорской агломерации, Дружковка, Константиновка — это места, где с обеих сторон любые боевые действия приведут к серьезным потерям.

Константиновка особенно опасна в плане штурма. По моему мнению, она куда опаснее Славянска и Краматорска с точки зрения естественных преград, которые можно эффективно использовать в качестве рубежей обороны. К тому же, это один сплошной промышленный комплекс, как Мариуполь, за который предстоит серьезная битва — головная боль для российского генштаба.

Логично делать ставку на ДНР как на первый серьезный шаг, оставив остальные территории предметом дальнейших обсуждений. Это разумная переговорная позиция — возможность предложить различные варианты развития событий, продемонстрировать свою гибкость.

Однако мы видим такую позицию только с российской стороны. Со стороны Украины никаких встречных предложений нет вообще. С точки зрения внутреннего потребления и европейской аудитории героический образ «несгибаемого спартанца», готового погибнуть, но не отступить, вызывает сильные эмоции. Но в реальной политике всегда стоит помнить, что именно такая судьба и постигла 300 спартанцев. И последнему выжившему не перед кем будет читать чувственную речь, чтобы повести резервы в бой, как это было в фильме Зака Снайдера.

Альтернатива переговорам — кровопролитие без ясных перспектив

Складывается впечатление, что Зеленский всегда через год предлагает то, что нужно было предложить годом раньше. После Харьковской операции осенью 2022 года украинской стороне стоило бы, закрепив достижения, сразу предлагать России перемирие и выбить для себя наилучшие условия, пока ситуация не изменилась в худшую сторону. Вместо этого началась подготовка к «великому наступлению» и «походу на Крым». Чем все это закончилось — известно.

Здесь уместна историческая аналогия с чеченским конфликтом, который финансировался из Европы и имел серьезную поддержку на Западе.

В определенный момент появилась фигура Ахмата Кадырова, который очень грамотно сказал: «Мы, чеченцы, так все исчезнем, я хочу спасти свой народ. Я сегодня не хочу остановить войну, я хочу ее закончить раз и навсегда». Путин сделал ставку на Кадырова-старшего, и конфликт завершился. Был выбран путь мирного сосуществования с определенными договоренностями. Все проблемы решаются первыми лицами, но решаются мирно. Есть чеченцы, есть русские, и с каждым годом та история покрывается налетом времени. Многие про нее вообще забыли, шрамы зарубцевались.

Сейчас на фронте у ВСУ главная проблема — откровенный недостаток сил и средств, прежде всего пехоты. Если посмотреть на карту укреплений под Покровском, там действительно построены прекрасные оборонительные системы — окопы, блиндажи, бетонные укрытия, всё что нужно для серьезной обороны. Только насытить всю эту линию обороны личным составом не представляется возможным.

Украинская сторона испытывает острейшую нехватку людей, и даже объявление мобилизации 18-летних не решит этот вопрос кардинально. Потому что чем моложе потенциальный солдат, тем быстрее он бежит от военкомов. Потому те и загребают мужчин 60+, которые на фронте либо сдаются, либо бегут. Эта ситуация сейчас необратима и нерешаема, что ставит украинскую сторону в критическое положение, а России позволяет не проводить еще одну мобилизацию.

Время переговоров действительно пришло. Военная ситуация объективно диктует необходимость поиска политических решений, а встреча на Аляске может стать тем историческим моментом, когда здравый смысл возобладает над амбициями. Главное, чтобы все участники были готовы к реальным, а не декларативным компромиссам, поскольку альтернатива — дальнейшее кровопролитие без ясных перспектив военного решения конфликта.

* признан Верховным Судом РФ террористической организацией, деятельность в России запрещена