В Турции продолжаются протесты сторонников главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которые выступают против давления властей на политических оппонентов. Журналист-международник Ксения Жарова рассказывает RTVI, как власти разрушают многопартийную систему в стране и к чему это может привести.

Как власти Турции разрушают главную оппозиционную партию

Сегодня исполняется 102 года основанной первым лидером Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком Народно-республиканской партии. Однако вместо подготовки к праздничным мероприятиям ей — основному сопернику Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана — приходится бороться за выживание.

С 19 марта этого года, когда был арестован оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, НРП получает один удар за другим. За последние полгода число проходящих по коррупционным делам членов и сторонников этой партии достигло 400 человек, свыше ста из них находятся под стражей, включая экс-градоначальника Измира, мэров Аданы, Антальи и Адыямана, а также десятки других оппозиционных политиков.

В последнее время правящие круги стали действовать изобретательнее: аресты проводятся не прямо перед выборами, что провоцировало недовольство в массах, а сейчас, когда до выборов далеко, а конкуренты ликвидируются буквально сами собой.

Недавнее отстранение от власти руководства стамбульского отделения Народно-республиканской партии по решению суда стало еще одним ударом по самой идее многопартийной политической системы в стране. Суд Стамбула признал недействительными итоги состоявшегося в 2023 году конгресса, на котором главой регионального отделения избрали Озгюра Челика, заявив о подкупе депутатов съезда ради их голосов за нужного кандидата. Вместо него назначили внешнего управленца — Гюрселя Текина. Официально Текин — член НРП, но оппозиция считает, что «продался властям».

Стремясь не пустить Текина в офис, на улицы в стамбульском районе Сарыер около штаб-квартиры НРП вышли тысячи человек, скандируя лозунги против президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и правящей партии.

Стамбульское отделение НРП считается важнейшей провинциальной организацией, поскольку мегаполис с населением в 16 миллионов человек — это не только экономический локомотив страны, но политический оплот находящегося в тюрьме мэра Стамбула, считающегося главным соперником Эрдогана. Но оппозиция уверена, что нынешнее решение властей заменить команду в Стамбуле своими ставленниками — еще полбеды.

Почему возвращение Кылычдароглу к управлению НРП выгодно Эрдогану

На следующей неделе по решению суда от своей должности может быть отстранен лидер НРП Озгюр Озель. Его также обвиняют в махинациях с голосами при выборе на пост председателя НРП. Тогда у руля партии вновь встанет 76-летний Кемаль Кылычдароглу, возглавлявший ее на протяжении 13 лет. Он был главным кандидатом от оппозиции на выборах президента Турции весной 2023 года. На фоне тяжелой экономической ситуации в стране и разрушительного землетрясения, унесшего жизни свыше 50 тыс. человек, считалось, что Кылычдароглу сможет прервать 20-летнее правление Эрдогана.

После проигрыша во втором туре Кылычдароглу отказался уходить в отставку, несмотря на призывы однопартийцев. Они назвали его эгоистом, который не стал поддерживать кандидатуру более молодых и ярких политиков, включая Имамоглу, способного сокрушить Эрдогана. Помимо этого он прослыл недальновидным политиком из-за обещаний выслать из Турции всех мигрантов, а также заявлений о вмешательстве России в турецкие выборы.

Несмотря на поражение на президентских выборах, казалось, что Кылычдароглу усидит в кресле председателя партии, однако на съезде НРП победил Озгюр Озель, которого поддержали 682 делегата против 664 у Кылычдароглу. Теперь же команде Эрдогана явно выгодно отстранить популярного Озеля, выводящего на улицы десятки тысяч человек и привлекающего внимание молодых сторонников своими выступлениями, а вместо него вернуть Кылычдароглу, растерявшего всю популярность.

В условиях сильного давления со стороны властей, Озгюр Озель всячески старается удержать партию на плаву, демонстрируя единство. «Мы или войдем в историю, или исчезнем, но не сдадимся», — повторяет он. По его словам, турецкие власти не могут победить оппозицию и поэтому пытаются дискредитировать ее и разрушить по частям.

Турецкие провластные СМИ, которые раньше на чем свет клеймили Кылычдароглу, теперь говорят о нарушении его прав на съезде, а также о «росте интереса народа к Кемаль-бею». Сам же он, вместо того, чтобы защищать лидера НРП и призывать партию к единству, хранит молчание, явно демонстрируя готовность вновь ее возглавить.

В случае его возвращения на политическую сцену, Народно-республиканская партия столкнется с потерей голосов или расколется на два лагеря. Это на руку лишь Эрдогану.

Планы Эрдогана и изменения в обществе

Хотя президент Турции не раз заявлял, что его нынешний срок — последний, все чаще появляются сообщения, что он может поменять свое решение. В июне стало известно, что глава государства поручил группе юристов подготовить новую Конституцию страны.

По официальной версии, нынешний вариант основного закона — наследие эпохи военного переворота, совершенного в 1980 году, и поэтому Конституцию необходимо обновить. Но в оппозиции уверены, что таким образом турецкий лидер, занимающий пост с 2014 года, пытается подготовить законодательную почву для очередных пяти лет президентства. Ведь согласно нынешнему законодательству, его выдвижение на третий срок не предусматривается.

Президент Эрдоган, с одной стороны, всегда умело оборачивает любую ситуацию в свою пользу, получая политические дивиденды, но с другой — преследуемый политик обычно набирает популярность. А ведь так было и с ним самим. Некогда Эрдоган был вынужден уйти с поста мэра Стамбула и провести четыре месяца в тюрьме. Запрет на занятие политической деятельностью не помешал ему впоследствии основать партию, победить на выборах и стать сначала премьер-министром, а потом и президентом страны.

Так что нынешние протесты не смогут поколебать положение Эрдогана: президент и его окружение контролируют ключевые государственные институты, включая силовые структуры и судебную систему. Благодаря этому власти могут сдерживать даже масштабные акции — так произошло весной после ареста мэра Стамбула Имамоглу. Тогда протесты спровоцировали общественную напряженность, но не привели к серьезным политическим изменениям, хотя усилили общественное давление и повысили градус недовольства в обществе.

Нынешние выступления не такие массовые, но происходящее явно показывает, что общество в Турции наэлектризовано, очень политизировано и поляризовано.

Если раньше деление шло по принципу «богатые-бедные», «светские турки—религиозные турки», то сейчас общество более четко делится на тех, кто поддерживают президента Эрдогана, и тех, кто против него.

Например, довольно обеспеченные граждане могут быть как за главу государства, так и против него, то же происходит и с бедными слоями населения. А если еще пять-шесть лет назад большинство религиозных женщин с покрытой головой преимущественно поддерживали Эрдогана, то сейчас их же можно встретить на митингах, организованных кемалистами из Народно-республиканской партии.

К чему приведет давление на оппозицию в долгосрочной перспективе

Давление на оппозицию в Турции усилится, и власти постараются добиться распада главной оппозиционной силы страны. Но важно, что нынешняя ситуация беспрецедентна для республики, и в государстве происходят серьезные изменения. В стране с 85-миллионным населением, где преимущественно живет молодежь, давление приводит лишь к политической мобилизации.

Молодые люди в Турции не знают другой власти, не застали ее, и сейчас стремятся найти свою форму коллективного действия, потому что не верят в улучшение жизни в стране при Эрдогане. Именно молодежь становится новой политической силой, независимой от традиционных структур. Это эмоционально заряженное движение — реакция на экономическую обстановку в стране, социальное давление и непосредственно на аресты видных политиков от НРП, выражение солидарности с ними.

Да, сейчас президент Эрдоган контролирует ситуацию в стране, пользуется поддержкой как внутри Турции, так и за ее пределами, его власти ничто не угрожает. Но в долгосрочной перспективе происходящее окажет большое влияние на политическую жизнь Турции.

Стоит помнить, что в истории Турецкой Республики попытки ослабить и расколоть оппозицию никогда не срабатывали. После переворота 1980 года военные, желая контролировать политический процесс, стремились протолкнуть во власть своих кандидатов. Однако турецкое общество тогда поддержало никому не известного Тургута Озала. После премьер-министром стал основатель Демократической левой партии Бюлент Эджевит, а потом и сам Реджеп Тайип Эрдоган, причем им всем активно пытались помешать прийти к власти.

Создание искусственных барьеров в Турции на протяжении истории приводило к обратному эффекту — ускоряло перемены, поэтому вполне вероятно, что попытки раздробить кемалистскую партию в итоге лишь откроют дорогу новому поколению лидеров.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции