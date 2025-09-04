Российская армия продолжает наступательные операции с впечатляющими темпами, заняв в августе 552 квадратных километра и совершив первый серьёзный прорыв за три года конфликта, что создало реальную угрозу не только Покровску, но и Дружковке. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает о ключевых событиях прошедшего месяца на фронте, перспективах осенней кампании и том, как неумелая дипломатия Трампа парадоксально приближает возможность переговоров.

Первый серьезный прорыв за три года

Вопреки разговорам в украинском сегменте интернета о том, что российская армия якобы «топчется на месте», темпы наступления в августе оставались впечатляющими. Российские войска заняли 552 квадратных километра — цифра несколько ниже июльской, но вполне достойная, особенно если учесть активные контратаки ВСУ.

Главным событием месяца стал серьезный прорыв на десятки километров в направлении Золотого Колодца, между Красноармейском (он же Покровск) и Константиновкой. Это был именно прорыв — первый за долгое время, когда российские войска смогли продвинуться на приличное расстояние и создать реальную угрозу на конкретном направлении там, где ее не ждали — у Дружковки.

О серьезности ситуации красноречиво говорила реакция украинской военной медийки. Сначала — истерика и слезы, на следующий день — лютое отрицание происходящего, затем признание с обещаниями «скоро все отобьем». В итоге туда экстренно перебросили различные подразделения, включая элитные части. Замедлить наступление удалось, но это и понятно — дальнейшее развитие прорыва без подкрепления флангами поставило бы под угрозу тех, кто шел вперед.

Смогли ли ВСУ отыграть часть этого выступа на линии боевого соприкосновения? Говорить об этом пока рано, поскольку бои здесь продолжаются. Главное — перерезать прорыв не удалось, вопреки фантастическим картам украинских блогеров, которые рисовали чуть ли не полное окружение российских сил. В таком случае невозможно было бы держать оборону — в течение пары дней все были бы либо пленены, либо уничтожены, и соответствующие фото давно бы заполонили интернет.

Так что прорыв удался, и этот плацдарм будет расширяться в любом случае, даже если ВСУ отобьет какие-то участки.

Это однозначный успех августа и всей летней кампании — неожиданный и болезненный для украинской стороны.

Угрожает ли этот прорыв Покровску? Безусловно, но больше всего он угрожает Дружковке, и дальнейшее развитие событий пойдет именно в том направлении. Судьба самого Покровска будет решаться не здесь, а на юго-западном направлении, где проходит ключевая трасса снабжения ВСУ. Если российские войска к ней приблизятся, городу станет совсем тяжело.

Украинским войскам пока удается сдерживать штурмовые действия непосредственно в Покровске. В августе туда заходили сначала диверсионно-разведывательные группы, затем более крупные российские подразделения, которые прощупывали оборону внутри города. Она была рыхлой, о чем свидетельствуют российские видео с разных улиц. Впрочем, сейчас штурмов внутри Покровска мы не наблюдаем уже больше недели — украинское командование подвело в город подкрепления.

Но общая картина остается угрожающей для ВСУ. На карте отчетливо видно, как формируется внушительный «карман» — не котел в классическом понимании, но ситуация, которая прямо кричит: пора отходить. Однако никто отходить не собирается, точно так же, как украинская сторона не планирует сдавать Славянск и Краматорск.

Курская область окончательно освобождена

Между прочим, 27 августа стало знаковой датой — российские войска зачистили последний участок Курской области, который контролировали ВСУ. Речь идет о небольшом хуторе в болотистой местности неподалеку от Теткино. В массовом сознании россиян Курская область была освобождена еще после операции «Труба» и дальнейшего продвижения российских войск с заходом в Сумскую область. Но небольшой участок все-таки оставался под контролем ВСУ. Теперь этот вопрос закрыт полностью.

При этом не случилось того, о чем долго говорили различные блогеры, а также украинские военные и политические деятели, включая Сырского и Зеленского. Не было мощного удара российских войск в сторону Сум. Предупреждения о том, что якобы Россия сконцентрировала там ударный кулак и вот-вот его применит, оказалось самообманом.

Для российской армии идеальный сценарий — контролировать Юнаковку в Сумской области, что позволяет держать Сумы под артиллерийским огнем. В этом случае контрудары ВСУ по Курской области с этого направления становятся невозможными, а это было единственное место, где ВСУ могли серьезно навредить российским позициям.

Новые горячие точки: от Купянска до Красного Лимана

Заметно активизировался фронт в Харьковской области. Российские войска долго подходили к Купянску — битва за Синьковку затянулась на месяцы. Теперь мы видим бои непосредственно в самом Купянске. Даже если российских военных оттуда временно выбили, это не означает, что завтра они не вернутся.

Но станет ли это направление ключевым в осеннем этапе? Сомневаюсь. Ни Сумское, ни Купянское направление не выглядят приоритетными. Гораздо перспективнее представляются бои в районе Красного Лимана, где, судя по сообщениям, оборона ВСУ чувствует себя крайне неуверенно. Причина понятна — оттуда сняли боеспособные подразделения и перебросили под Доброполье, пытаясь залатать дыры после российского прорыва.

Перспектива занятия Красного Лимана в осеннюю кампанию вполне реальна. А его взятие будет означать непосредственную угрозу Славянско-Краматорской агломерации и возможность дальнейшего продвижения к Балаклее и Изюму, которые были утрачены в результате харьковского контрнаступления ВСУ в 2022 году.

Одновременно расширяется зона контроля на запорожском направлении.

Там не так мощно представлены российские боевые единицы, но малыми силами продолжается развитие в сторону Приморского и Степногорска. Кроме того, важная веха — российские войска полностью взяли под контроль южную часть ДНР.

Заметно сдвинулся фронт в лесах под Кременной — одном из самых сложных участков, где с 2022 года линия боевого соприкосновения стояла практически неподвижно. Воевать в лесах исключительно тяжело — настоящая партизанщина. Но теперь есть продвижение, и темп задан такой, что к концу сентября лес может быть занят полностью. Это означало бы, что вся территория ЛНР перешла под контроль российских войск, поскольку кроме этих лесов все остальное уже под российским контролем.

Возможно ли занять территорию ДНР до конца года

Отвечу прямо: невозможно. Здесь не нужно быть военным аналитиком — достаточно открыть карту, посмотреть на километраж и прикинуть по существующим темпам продвижения. Простая математика показывает: на это потребуется больше года при самых оптимистичных прогнозах.

Но это не значит, что до конца года ничего не произойдет. При нынешних темпах мы вполне можем увидеть под российским контролем Покровск с Мирноградом. Ситуация там критическая — не классический котел, но тот самый «карман», который требует немедленного отхода. При определенном усилении российских позиций судьба Орехова на Запорожском направлении тоже может быть решена в этом году, равно как и Красного Лимана.

Для серьезных угроз Славянску и Краматорску Росссии нужно контролировать Красный Лиман — это важный плацдарм. Не с него будут брать эти города, но его контроль создает реальную угрозу агломерации. К концу года также вполне возможно создание серьезной угрозы Константиновке, хотя в ее быстрое падение я не верю — это слишком хорошо укрепленная позиция.

Карта Герасимова — не случайность, а сигнал

Недавно начальник Генштаба Валерий Герасимов был показа рядом с картами, на которы Николаевская и Одесская области принадлежат России. Зачем ее показали? Это уже второе появление подобных материалов в публичном пространстве. Первый раз подобную интересную карту мы увидели на пресс-конференции Лукашенко в 2022 году — тогда сзади него висела карта со стрелочками планируемого продвижения российских войск, включая заход в Одессу и выход на Приднестровье.

В то время много спорили, зачем Лукашенко это показал. Думаю, чтобы напугать. Нынешний намек серьезен именно потому, что исходит от Генштаба, где занимаются реальным планированием. Карта не могла оказаться там случайно — это была открытая пресс-конференция, материал разместили специально. Сообщение ясное: лучше договаривайтесь сейчас, пока не стало еще хуже.

Возможно ли такое развитие событий? Предпосылки мы уже наблюдаем. Продвижение в Днепропетровскую область создает возможности для охвата Запорожья — это игра вдолгую. Заход в Днепропетровскую область несет в себе не только медийный успех, но и создание условий для последующих операций в Николаевской и Херсонской областях.

Но реализация подобных планов — это не быстрый процесс, а стратегия на долговременные боевые действия, о которых говорил Мединский.

Чтобы начать серьезные бои за Запорожье, потребуется не менее года. Заход в Николаевскую область — это уже перспектива более чем двух лет.

Генштаб обязан прорабатывать различные сценарии развития ситуации, включая самые оптимистичные с прорывами фронта и стремительными продвижениями. На показанной карте нет стрелочек, нет детально проработанных операций, не отмечены силы и средства — только границы. Так что это послание для противоборствующей стороны: подумайте, пока не поздно.

Трамп играет по правилам бизнеса, но это не работает

Американский президент сейчас, похоже, находится в тупике. Он, возможно, был бы рад, если бы Украина согласилась отдать Славянск с Краматорском и пошла на демилитаризацию, денацификацию и выполнение прочих российских требований, но украинская сторона этого не сделает. Несмотря на распространенное мнение о полной управляемости Украины извне, реально влиять на нее можно только прекращением поставок оружия, чего пока не происходит.

Мы стали свидетелями откровенно непрофессионального поведения команды Трампа. Взять хотя бы поведение спецпосланника Стивена Уиткоффа, который вел себя совершенно недипломатично, не взяв с собой переводчика-стенографа Госдепа и потом многократно переврав требования Путина при передаче их Трампу. Сомневаюсь, что российский президент вообще говорил в той форме, в которой это передавалось.

Единственная видимая стратегия Трампа и его окружения — постоянные попытки «взять на понт» оппонента. Может быть, это работает в бизнесе, когда крупный игрок приходит к мелким и начинает их прессинговать, на голубом глазу утверждая, что сделка согласована и уже завтра будет заключена. Представители компании поменьше понимают, что у визави больше денег и власти, и соглашается.

Но подобная тактика не работает в международных отношениях, особенно когда речь идет о глобальной геополитике и полюсах силы. Наезд на Индию прекрасно это продемонстрировал — Моди буквально бросился в объятия Путина (по крайней мере так это выглядело на саммите ШОС). Сколько лет Соединенные Штаты потратили на выстраивание отношений с Индией, и все было перечеркнуто одним неосмотрительным шагом.

Команда Трампа напоминает водителя, который въезжает на тесную парковку, сигналит машинам, чтобы разъехались, а потом начинает неловкие маневры и задевает всех подряд.

К чему это приводит? Водители выходят и бьют морду зазнайке.

Почему переговорный процесс продолжает приносить плоды

И все же, несмотря на всю эту неразбериху, нельзя сказать, что мы отдаляемся от возможности переговоров. Наоборот — некоторые признаки говорят, что диалог становится более реалистичным.

Путин продолжает заявлять о готовности к переговорному процессу в Стамбульском формате, о чем говорил с Эрдоганом. Это показывает: с российской стороны нет желания окончательно захлопнуть дверь, хотя серьезный результат пока и не виден.

Спам-атака заявлений от команды Трампа, как ни странно, продвинула понимание военно-политической ситуации на украинской стороне. До недавнего времени мы постоянно слышали про «границы 1991 года» и «кофе в Ялте». Теперь впервые услышали от украинского президента, что про территории он будет говорить «только с Путиным».

Конечно, это еще не готовность обсуждать передачу территорий, но большой шаг к принятию реальности. Трамп со своими заявлениями о серьезных жертвах войны легитимизировал внутриукраинскую дискуссию о проблемах с мобилизацией, о которых раньше нельзя было говорить открыто.

Украина долгое время находилась в состоянии, похожем на адреналиновое опьянение после успехов харьковской операции 2022 года и взятия Херсона. Этот адреналин был долгим и устойчивым, он породил жажду повторить успех, которая, наконец, сходит на нет.

Поэтому голоса тех, кто говорит о необходимости мириться с потерей территорий, будут звучать все громче.

Пока что предлагают полумеры — по «линии соприкосновения», официальное непризнание территорий российскими, заморозка по корейскому сценарию… Но потом настанет и новый этап осознания.

Главное сейчас — чтобы Трамп окончательно не взбрыкнул и не послушался таких советчиков, как сенатор Линдси Грэм с его идеями нереально огромных пошлин против всех стран, покупающих российскую нефть. Люди, которые мечтают разрушить всю систему международных отношений, крайне опасны — особенно когда у них есть реальные возможности это сделать.

