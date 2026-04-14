Медицина, образование и наука существенно отстают в уровне оплаты и условиях труда, из-за чего страна испытывает постоянный кадровый голод в социальной сфере и науке. Депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева рассказывает RTVI, как получилось, что обозначенные в «майских указах» ориентиры по этим отраслям так и не были достигнуты.

Отставание заработной платы в социальной сфере

Отставание заработной платы в социальных бюджетных отраслях периодически признаётся государством. Реализуются отдельные решения по повышению заработной платы отдельным категориям работников. Так, в образовании вводились надбавки за классное руководство, в здравоохранении — доплаты врачам, работающим в первичном звене, сотрудникам скорой помощи, были введены надбавки за оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Самое принципиальное решение содержалось в «майских указах» президента от 2012 года. В них предписывалось обеспечить заработную плату отдельным категориям работникам социальной сферы и науки не ниже средней по региону, — или двух средних по региону для врачей, преподавателей высшей школы и научных работников. Категории, по которым осуществлялся контроль, получили неформальное название «указные категории».

Если проследить динамику соотношения заработной платы в отраслях образования и здравоохранения по отношению к средней по России, то сразу выделяются «пики», то есть периоды, когда происходило наибольшее приближение заработной платы в социальных отраслях к среднему уровню по стране. Для образования и здравоохранения это 2002, 2009, 2013 и 2018 годы.

В 2002 и в 2009 году пик был связан с опережающей индексацией заработной платы бюджетников. В 2002 году индексация заработной платы бюджетников составила 20% при росте средней заработной платы на 34,56%. В 2003 году индексация заработной платы бюджетников опережала рост средней заработной платы по стране и составила 33,3% против 26,1%. Подобная ситуация наблюдалась и в кризисном 2009 году: индексация заработной платы бюджетников составляла 30% при том, что номинальная заработная плата в среднем по стране выросла лишь на 8,9%.

Следующие пики роста заработной платы связаны с попыткой продемонстрировать на деле выполнение «майских указов» президента.

При этом адекватной индексации фонда заработной платы не было. Кроме того, с 2013 года вступил в силу закон об изменении статуса бюджетных учреждений, согласно которому отменялась смета и единая бюджетная сетка.

Повышение заработной платы предлагалось осуществлять за счет так называемой «оптимизации», а также коммерциализации, расширения оказания платных услуг. На первом этапе адаптации к выполнению «майских указов» педагогов и медсестер повсеместно переводили с должностей, на которых им полагалась прибавка, на не подпадающие под эти положения. С учетом постоянного кадрового голода и нехватки учителей и медсестёр, более благоприятная картина по уровню заработной платы обеспечивалась за счет совмещения ставок, что приводило и приводит к перегрузкам работников.

Невыполнение «майских указов»

Следующий всплеск активности приходится на 2018 год, поскольку «майские указы» предписывают обеспечить заработную плату преподавателей вузов, научных работников и врачей на уровне двух средних зарплат по региону именно к этому сроку. Фонды заработной платы из года в год индексировались лишь на уровень прогнозной инфляции, которая от реальной могла отличаться в 3-4 раза. Поэтому в науке и в высшей школе указы выполняли либо посредством сокращения, либо за счет перевода преподавателей и научных работников на 0,75 или 0,5 ставки при той же нагрузке и заработной плате.

Более благополучная картина в отношении заработной платы научных работников обусловлена частично тем, что большая их часть сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге и иных регионах с более высокой средней заработной платой. Поэтому, даже не дотягивая до двух средних зарплат по своему региону, научные работники в богатых регионах поднимают среднероссийский показатель вверх.

Что касается динамики заработной платы врачей, то очевиден не один пик в 2018 году, а два, и второй приходится на 2020 год. Он связан с эпидемией ковида и соответствующими выплатами медицинским работникам.

Однако по мере исчерпания возможностей формального выполнения «майских указов» показатели по всем «указным» категориям работников социальной сферы и науки стали стабильно сокращаться. Это происходит за счет перевода сотрудников в иные категории, совмещения ставок и перегрузок, либо наоборот перевода формально на неполные ставки при сохранении нагрузки и размера зарплаты.

«Берите рубль, и ни в чем себе не отказывайте»

Чтобы поднять зарплаты бюджетников до уровня, установленного «майскими указами», в федеральном и региональных бюджетах начали выделять отдельные деньги на выплаты «указным» категориям, а индексацию привязали к прогнозному росту средней зарплаты (таблица ниже). Однако и отдельно определенный размер индексации заработной платы «указных» бюджетников существенно отстает от фактического роста средней зарплаты. Кроме того, сохраняется противоречие между целями указов, размерами индексации фонда заработной платы в бюджетных организациях и индексацией оплаты труда бюджетников, определяющейся с 1 октября в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, который никогда не достигается.

Отставание в зарплате работников социальной сферы от средней по стране и недостижение цели указов, согласно которой она должна быть доведена до уровня двух средних по региону, предопределено низкой индексацией фонда заработной платы и уровня оплаты как «указных» категорий, так и остальных бюджетников. Кроме того, отсутствие единой бюджетной сетки и сметы бюджетных учреждений создают простор как для добросовестных манипуляций со ставками с целью избежать сокращений с одной стороны и наоборот, закрыть вакансии за счет совмещения, с другой, так и для необоснованной дифференциации заработной платы между работниками по воле руководства учреждения. В результате специальная статистическая отчетность Росстата и контроль не дают адекватной информации о состоянии дел в социальной сфере и науке.

Сочетание бюрократизации с одновременной коммерциализацией бюджетной сферы после принятия закона об изменении статуса бюджетного учреждения выражается в росте отчетности и загруженности административно-хозяйственной работой из-за изменения статуса бюджетного учреждения. В результате и фонд заработной платы, и кадры отвлекаются на выполнение этой административно-хозяйственной функции в ущерб основной деятельности.

Редкий директор школы или завуч имеет возможность преподавать, главные врачи поликлиник также редко практикуют.

Региональная дифференциация заработной платы

Наблюдается существенный разброс в оплате труда по регионам, порождающий региональное неравенство в доступе к основным социальным благам — образованию и здравоохранению. Отказ от единой бюджетной сетки в сочетании с тем, что в «майских указах» в качестве ориентира для заработной платы бюджетников указана средняя региональная заработная плата, привело к устойчивой дифференциации заработной платы по регионам.

В условиях постоянного дефицита кадров подобное положение привело к межрегиональному перетоку кадров, в особенности в граничащих регионах. В таблицах ниже приведены данные о различиях в заработной плате педагогов общего образования и врачей между Москвой и граничащих областей Московской областью и Тверской областью, и Санкт-Петербургом и граничащими областями: Ленинградской и Псковской.

Как видно из представленных данных, региональные различия чрезвычайно устойчивы и на протяжении 10 лет действия «майских указов» практически не меняются: Москва опережает Тверскую область в зарплате бюджетников в два раза, Московскую область — примерно в 1,5 раза. Примерно то же соотношение и у Санкт-Петербурга по отношению к Ленинградской и Псковской областям. Мегаполисы восполняют кадровый дефицит прежде всего за счет граничащих областей, а затем из близлежащих областей соответствующего федерального округа. Московская и Ленинградская области также перетягивают кадры из граничащих с ними областей.

Выкачивание специалистов из регионов с более низкой средней заработной платы создает региональное неравенство в доступе к образованию и здравоохранению, а также существенно подрывает возможности экономического роста в этих регионах и имеет долговременное отрицательное влияние на качество рабочей силы.

Что делать?

Состояние инфраструктуры, оснащенность оборудованием учреждений, строительство и ремонт зданий, относящихся к социальной сфере, существенно опережают их кадровую обеспеченность. Построены и отремонтированы тысячи школ, а учителей не хватает. Компьютерные классы есть во всех школах, а учителей информатики нет.

Долгое время проблемой для преподавания физики и химии было отсутствие приборов и оборудования для лабораторных работ, теперь это все есть, а учителей физики и химии слишком мало.

Работать некому даже в научных учреждениях, которые, наконец, получили дорогостоящие приборы и лабораторную базу.

Ситуация в социальной сфере и науке достаточно сложная, если не сказать критическая. Для её нормализации надо решить две задачи: возвращение бюджетным учреждениям их традиционного статуса (единой бюджетной сетки и сметы) и адекватное увеличение и последующая и индексация фонда их заработной платы.

