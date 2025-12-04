Рост цен вынуждает россиян экономить на еде, производители прибегают к шринкфляции и скимпфляции, а новогодний стол может подорожать на 10—15%. Лидер партии «Справедливая Россия», руководитель думской фракции СР Сергей Миронов рассказывает RTVI, почему нужно ввести мораторий на изменение цен в торговых сетях с 10 декабря по 10 января, создать единый орган ценового регулирования и ограничить торговые наценки на социально значимые продукты.

Покупатель в тисках «фляций»

Статистика неумолима: из-за роста цен люди все активнее экономят на еде. При этом потребители вряд ли стали меньше есть, просто начали считать каждую копейку — не покупают с излишком, ищут более дешевые варианты. По принципу — чтобы сытно и недорого.

Кстати, в общепите ситуация похожая. Средний чек растёт, но число посетителей падает — и вместе с ним падает и выручка. В самом серьезном положении малообеспеченные группы населения, где на продовольствие и жилищные услуги уходит более 60% расходов. Именно они активнее всего переходят на более дешевые продукты питания, откладывая обновление базовых непродовольственных товаров, обуви и одежды.

В этих условиях бизнес старается поддержать свою рентабельность за счет так называемой шринкфляции: уменьшения стандартного объема упаковки при сохранении цены. И все более актуальным становится другое мудреное слово — «скимпфляция» — когда более дорогие ингредиенты заменяются более дешевыми для сохранения цены. Все это, конечно, не может не раздражать покупателей.

Россияне уже начали вовсю закупаться продуктами к новогоднему столу, а заодно и подарками для друзей и близких. Рост спроса порождает традиционную праздничную инфляцию, но в этом году похоже, что она особенно ощутимо ударит по кошелькам граждан. Помимо подорожания топлива, а значит и стоимости перевозок еще одним драйвером инфляции стало удорожание сырья и упаковочных материалов. На цены также влияет готовящееся повышение НДС на 2%, который производители уже стали закладывать в цены.

Пик подорожания продуктов питания ожидается ближе к концу декабря, когда подготовка к празднику достигнет своего апогея. По прогнозам стоимость новогоднего стола может вырасти на 10-15%. Некоторые особо продвинутые эксперты советуют заранее приобретать определенные продукты, которые традиционно дорожают в декабре. Полагаю, будь у людей лишние деньги, они бы и без подсказок сообразили, как ими распорядиться, а так заранее всего не напасешься.

Здесь требуется другой подход: предлагаю объявить мораторий на изменение цен в торговых сетях на продукты питания, напитки и алкоголь с 10 декабря по 10 января. Я вас уверяю, что от этой заморозки ритейл в убытках не станется за счет резко возросшего оборота.

Госкомцен — всему голова

«Справедливая Россия» неоднократно выступала с предложением создать единый федеральный орган власти с жесткими полномочиями, условно его можно назвать Госкомцен. Он должен не только обуздать необоснованный рост стоимости продовольствия, но и отвечать за весь комплекс вопросов по ценовому регулированию. Это включает в себя переход на прямые поставки продукции от поля к прилавку, заключение долгосрочных соглашений между аграриями и продавцами, господдержку сельскохозяйственного производства.

Появление его вполне обосновано — разве у нас нет спекуляции? В 2024 году органы прокуратуры внесли более пяти тысяч предостережений против необоснованного повышения цен на продукты питания. Значит, это самое необоснованное повышение цен всё-таки существует и носит массовый характер, но почему-то только для прокуратуры, а другие органы власти его в упор не видят.

Между тем, ценами сегодня занимается и Минсельхоз, и Минэкономики, и Федеральная антимонопольная служба, и Минпромторг, но у этих семи нянек, как водиться, дите без глазу. А раз нет единого государственного подхода к регулированию цен, нет структуры, которая за это направление отвечает, значит нет и самого регулирования.

В тисках ценовых коридоров

К сожалению, думское большинство неоднократно демонстрировало неготовность заниматься решением столь важного вопроса. Самый наглядный пример — решение отклонить стратегически важные поправки фракции СР в закон «О торговле».

Мы предлагали обязать правительство устанавливать предельно допустимые цены на 90 календарных дней, если в течение двух месяцев в регионе стоимость товаров выросла на 10 и более процентов. Отмечу, что и сейчас правительство может их регулировать, но оно не обязано это делать, и с таким подходом наша фракция категорически не согласна.

Второй поправкой в закон «О торговле» депутаты СР предлагали ввести понятие «ценовые коридоры» — минимальные и максимальные пределы розничных цен на социально значимые продовольственные товары, но это предложение тоже не прошло. В ответ мы услышали, что инициативы «Справедливой России» противоречат действующим правилам.

Но в том-то и дело, что СР как раз предлагала изменить эти правила. Мы убеждены: в особых случаях, а в последнее время они происходят слишком часто, правительство должно и обязано включаться в решение ценовых проблем. Иначе стоимость товаров первой необходимости так и будет продолжать расти выше официальной инфляции.

Другим решением может стать механизм, направленный на ограничение предельных торговых наценок на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Эту меру предусматривает наш законопроект, согласно которому предельная наценка не может превышать для хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами, более 5% к отпускной цене производителя таких товаров, а для организаций розничной торговли — более 15%.

По нашему мнению, такое ограничение должно распространяться на мясо, рыбу, масло, молоко, куриные яйца, сахарный песок, черный чай, муку, хлеб, крупы, вермишель, картофель, капусту, яблоки, морковь и другие продукты из перечня социально значимых товаров.

Сегодня разница между ценой закупки и реализации может отличаться в несколько раз, а в некоторых случаях — даже в десятки раз, что недопустимо.

Белорусский пример

К сожалению, каждое наше предложение по регулированию цен встречает дежурные обвинения в нереалистичности. Но вот в Беларуси уже больше трех лет действует модель государственного контроля за ценами. Сейчас она охватывает более 45% потребительской корзины и касается всех участников рынка: от производителей и импортеров, до розничной торговли.

Недавно российские экономисты проанализировали опыт соседей и сделали вывод, что ценовое регулирование позволило республике не только сбить темпы инфляции, но и обеспечить рост ВВП выше, чем в еврозоне, в США и РФ, и это при росте зарплат и рекордно низкой безработице. Не случилось и товарного дефицита, чем неизменно пугают наши либералы, стоит завести разговор о регулировании цен.

Вот почему успешный пример Беларуси стоит как кость в горле российскому Центробанку и финансово-экономическому блоку правительства. Вот почему в штыки встречаются наши инициативы. Но повторю: без государственного регулирования цен не обойтись, если мы на самом деле хотим построить суверенную экономику, которая исходит из национальных интересов, реальных потребностей и возможностей бизнеса и общества.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции