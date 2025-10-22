Дональд Трамп фактически выступает посредником между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но реального прогресса на переговорах нет, тем временем на фронте российские войска продолжают наступление. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает о том, почему позиции сторон пока несовместимы, какие проблемы испытывает украинская армия и почему Украина больше не является приоритетом для США.

Переговоры через посредника

Трамп созванивался с Путиным и Зеленским, встречался с украинским президентом в Вашингтоне, даже анонсировал личную встречу в Будапеште. Однако за всей этой активностью скрывается простой факт: реального прогресса в переговорном процессе нет.

Зеленский уже начал готовить почву для отказа: заявил, что Будапешт — неподходящее место, поскольку Орбан всегда выступает против Украины. Это специально сделано на случай, если Россия вдруг проявит гибкость на словах и согласится обсуждать заморозку конфликта по линии фронта.

Тем не менее, Трамп действует как медиатор, который доносит позиции сторон друг до друга. Когда он говорит с Путиным, то транслирует слова Зеленского. Когда разговаривает с Зеленским — повторяет тезисы Путина. По сути, идут полноценные переговоры, только через посредника. Именно поэтому, согласно сообщениях западных СМИ, во время встречи с Зеленским Трамп говорил, что это «всего лишь спецоперация, а не война» — как и объяснил ему Путин.

Также Зеленский привез карты линии фронта, чтобы показать, какую территорию контролирует Россия, но Трамп (опять же, как сообщают СМИ) их выбросил со словами:

«Я там никогда не был. Что это за красная линия? Я ничего не понимаю».

Подобная реакция вполне объяснима. Трамп — девелопер, человек бизнеса. Для него территория — это имущество, о разделе которого можно договориться, о чем он сам недавно публично заявил. Если его пытаться посвятить в историческую подоплеку конфликта, рассказывать про Рюрика, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницкого, он, несомненно, придет в ярость. Не потому, что не согласен, а потому что чувствует себя неловко — Трамп не понимает, о чем речь. Эти исторические фигуры никогда не попадали в список Forbes, не играли в гольф. То же самое применимо и к попыткам вдаться в детали и показать ему линию фронта на карте, на которой даже не обозначен ближайший «Макдональдс».

Но что Трамп хотя бы пытается что-то сделать, — уже хорошо. Если бы его не было, не было бы вообще никакой надежды на переговоры. Альтернатива — бесконечный конфликт, к которому ни Украина, ни Запад не готовы. А раз так, то к чему вся эта непримиримая позиция?

Что изменилось в позициях сторон

Есть определенный прогресс. Зеленский впервые за долгое время стал говорить о готовности к заморозке военных действий по линии боевого соприкосновения. До переговоров с Трампом его позиция была жестче: выход на границы Украины 1991 года, никаких уступок.

После встречи с Трампом, где украинский президент ничего не получил кроме договоренности о ракетах для систем ПВО, позиция его смягчилась. Не лишним будет, впрочем, заметить, что после общения с европейскими лидерами, которые внушают, что нужно бороться до победы, Зеленский снова откатывается к прежней риторике. Однако сам факт, что он вообще заговорил о заморозке — уже значительный сдвиг.

Путин по сути тоже готов на это, только у него другое представление о линии боевого соприкосновения. Он считает, что Украина должна начать выводить войска — например, хотя бы из Донецкой области, где значительная часть территории еще находится под контролем ВСУ. Остановка по текущей линии фронта невыгодна России, потому что продвижение ее армии продолжается.

При этом все забывают про требования демилитаризации, денацификации и невступления в НАТО.

Трамп считает земельный вопрос самым главным, но ведь для Путина основное — не территории, а именно эти условия. Они остаются за скобками, потому что относятся к другому разряду ценностей, которые просто непонятны президенту США.

Ситуация на фронте

На фронте ситуация развивается по прогнозируемому сценарию. Бои идут уже в центре Купянска, в районе рынка. Украинские военные блогеры открыто пишут, что на купянское направление срочно нужны резервы, иначе придется отходить. Туда переброшена группировка войск во главе с опытным генералом Михаилом Драпатым с покровского направления, но вряд ли украинцам это поможет.

Несмотря на большие надежды, возлагавшиеся на него, он не смог удержать Покровск и не допустить проникновения российских войск в город. Однако сейчас вокруг Покровска сжимаются «клещи», а ВС РФ уже находятся в нем, а сам населенный пункт удерживается вопреки всякой логике.

Начались бои на окраинах Красного Лимана. В ближайшую неделю вероятен заход в город. Активные боевые действия идут на запорожском направлении. Поэтому непонятно, откуда под Купянск могут взяться силы — таких возможностей у Украины сейчас нет.

Показателен случай с 142-й ОМБр, которую направили на усиление позиций северо-восточнее Гуляйполя. Личному составу сказали, что они будут стоять во втором эшелоне — то есть окапываться, готовить оборону на случай прорыва первой линии. Но в первый же день они понесли ощутимые потери, потому что оказались не во второй линии, а сразу на передовой. Это для солдат было полной неожиданностью.

Украинские военные жалуются на командира: он все это время был пьян и передавал лживые сообщения наверх, — мол, все хорошо, отбились, есть продвижение. А на самом деле — серьезные потери и отступление. Это новая бригада, полностью укомплектованная мобилизованными, которых ловят по городам и весям работники ТЦК — украинских военкоматов.

Проблемы не только с рядовыми — состояние украинского офицерского корпуса, судя по таким историям, близко к критическому. Когда командир заливает ситуацию алкоголем, это признак того, что он не может ни на что повлиять. Возможно, и самого его обманули насчет того, что поставят во второй эшелон. Если система лживых приказов пронизывает всю армию — а об этом уже открыто говорят в Верховной Раде — ситуация действительно плачевная.

Депутат Марьяна Безуглая написала, что в Генштабе сидят брехуны.

Уровень лжи резко повысился перед встречей с Трампом и продолжает повышаться до сих пор: всячески отрицается продвижение российских войск, говорится, что все хорошо. Аналитик Игорь Рублёв, сравнивая украинские и российские карты, пришел к выводу, что украинские картографы «задолжали» 300 квадратных километров территории, которую контролируют российские силы. Эти территории будут постепенно признаваться на картах, но сейчас уровень дезинформации крайне высок.

Как будут развиваться события на линии боевого соприкосновения

До конца года вполне вероятен переход под контроль российских сил Купянска и Купянска-Узлового, Покровска и Мирнограда. Возможно создание серьезной угрозы Гуляйполю. Занять Гуляйполе россияне вряд ли успеют, но создать условия для того, чтобы его начали покидать, вполне могут.

Константиновка в ДНР на подступах к Славянско-Краматорской агломерации — большой промышленный город, который очень сложно будет взять. Необходимо максимально обрезать линии снабжения, но даже после этого украинцы смогут организовать локальные очаги сопротивления с помощью дронов.

При этом экс-главком ВСУ Валерий Залужный впервые открыто заговорил о дезертирстве и оставлении частей, которые принимают массовый характер. Причина — люди не верят, что могут вернуться живыми и не калеками с полей войны. Раз даже он об этом говорит, проблема комплектования украинской армии стоит очень остро.

Показательный случай произошел с арестом ОПГ из бойцов 3-й штурмовой бригады в Тернополе. Они занимались бандитизмом: обворовывали военнослужащих на восстановлении, похищали мужчин, завозили в лес и требовали выкуп. Но главный вопрос: что делала 3-я штурмовая бригада в Тернополе?

Их отправили туда как усиление ТЦК. То есть военкоматы не справляется с задачей мобилизации, и чтобы они работали, им на помощь посылают бойцов штурмового подразделения, чтобы отлавливать мужчин. В уголовном деле есть описание того, как мужчину раздели до трусов, облили бензином и под угрозой поджечь заставили бежать впереди машины до приемного пункта. Риторический вопрос: много навоюет такой человек после подобного обращения?

Одесса: актив для украинских силовиков

Отдельно стоит сказать об отставке мэра Геннадия Труханова в Одессе, которого все это время называли пророссийским, а потом обвинили в том, что у него якобы есть действующий паспорт РФ. Зеленский очень неблагодарно отнесся к этому человеку. В первые дни боевых действий Труханов мог бы отдать приказ сдать Одессу — и его бы очень похвалили с российской стороны, он получил бы все возможные преференции и сейчас спокойно управлял бы городом. Но он это не сделал.

Берег был защищен, десанту не позволили высадиться, порт работал несмотря на атаки, пожары тушились. Административно-военные функции этот мэр выполнял исправно. То, что он защищал памятники Пушкину и Екатерине II — это защита не российских ценностей, а ценностей самого города. Жители Одессы всегда считали ее интернациональным городом с богатой историей, в которой есть место и русскому следу.

Зеленский рискнул на перестановки, окончательно убедившись, что российские войска на Одессу больше не покушаются.

СБУ вбросила в публичное пространство поддельный загранпаспорт Труханова (что было легко доказано СМИ, поскольку паспорт с таким номером, как было выяснено, принадлежит женщине по имени Татьяна). По данным расследований, последний настоящий российский паспорт Труханов получил в 2011 году, причем не по своей воле, а автоматически в 45 лет, взамен прошлого. А в 2017 году он судился, чтобы этот паспорт закрыли.

А кто заменил Труханова? Экс-сотрудник СБУ Сергей Лысак, кум главы СБУ Малюка — того самого, который организует теракты на территории России. То есть отдали серьезный экономический актив силовому блоку. Это благодарность СБУ за проделанную работу, своеобразная договоренность о том, что на определенном этапе будет совершена эта рокировка.

Почему Украина — больше не приоритет для США

Мы видим попытку Украины протянуть время в надежде, что военная машина России споткнется. Она не споткнется. Россияне готовы будут жить беднее, если потребуется (о чем, кстати, свидетельствует опрос ВЦИОМ, опубликованный на днях).

В то же время нельзя не отметить, что Трамп умело воспользовался ситуацией в моменте: вынудил Путина позвонить, охладил пыл Зеленского, которого европейские союзники постоянно накручивают идеями о том, что он может победить, что скоро будет новое наступление, достаточно лишь получить чудо-оружие.

Эта история с «вундервафлями» проходит красной нитью через весь конфликт.

Сначала так говорили о танках Leopard, потом об истребителях F-16, о ракетах ATACMS, сейчас — о «Томагавках». Предполагается, что появится очередное «прорывное» оружие, и все сразу изменится. Но даже если Украине дадут десять «Томагавков», половину собьют, чуть меньше половины попадут не туда, куда планировалось и два попадут точно в цель. Что, это обеспечит Киеву победу?

Когда «Томагавками» наносили удары по Ирану, во всей западной прессе военные эксперты писали: этих ракет примерно четыре тысячи штук, если будет война с Китаем, через сколько они закончатся? Их хватит примерно на неделю интенсивных боевых действий. А новые пока не производятся в нужных масштабах — мощности ограничены.

Вообще же, приоритетное направление для США — это противостояние с Китаем. К тому же появился второй серьезный раздражитель — Индия и ее растущая независимость в геополитике. На этом фоне Украина с ее требованиями и желаниями — далеко не первостепенная задача для американской администрации.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции