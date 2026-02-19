Цены продолжают расти, хотя сохраняющаяся высокая ключевая ставка призвана сдерживать инфляцию. Эта ситуация требует объяснений. Руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов уверен, что знает ответ: по его мнению, Центробанк действует в интересах международных финансовых институтов, а не российской экономики, и это давно пора законодательно исправить

Ставка почти не снижается, а цены все равно растут

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объясняет необходимость жесткой кредитно-денежной политики в целом и сохранения высокой ключевой ставки в частности борьбой с высокой инфляцией. Но в жизни мы видим совсем другое: ставка высокая, а цены скачут вверх. По итогам января инфляция оказалась почти вдвое выше, чем в начале прошлого года.

Как это нам объясняют — мол, причиной всему рост ставки НДС. Да, отчасти это так, но я напомню, что в 2019 году налог подняли на те же два процента. Сезонные факторы, на которые наши высоколобые эксперты сегодня ссылаются, были те же самые.

Но почему же тогда в этот раз цены выросли почти в два раза? А ответ очень простой — да потому что в январе-феврале 2019 года ключевая ставка была ровно в два раза ниже, чем сегодня, а именно 7,75%!

Почему же так происходит? Высокая ставка — это дорогие кредиты, а значит на их обслуживание и погашение тратится больше средств, которые компенсируются за счет повышения стоимости товаров, производимых заемщиком. А так как у контрагентов ситуация такая же, инфляция разгоняется по всей товарной цепочке.

Высокая ставка ведет к сворачиванию инвестиций, ведь сейчас куда выгоднее и надежнее вкладывать средства в депозиты ЦБ, чем в проекты модернизации, а это значит, что у предприятий нет возможности повышать рентабельность за счет повышения производительности труда, внедрения новых технологических процессов. У них остается один шанс оставаться на плаву — повышать цены.

Под внешним управлением

Центробанк держит курс на высокую инфляцию и спад экономики. На днях появились данные о рекордных убытках российских компаний за прошлый год — 7,5 триллионов рублей! Причем в самом худшем положении находится реальный сектор экономики. Это прямой результат вредительской кредитно-денежной политики Центробанка, который руководствуется интересами не Российской Федерации, а международных финансовых институтов, контролируемых Вашингтоном. В частности, соглашение между МВФ и ЦБ содержит следующую ключевую фразу:

«Фонд ведет строгий надзор за курсовой политикой государств-членов и устанавливает конкретные принципы, которыми руководствуются все государства-члены в отношении указанной политики».

В мае 2017 года МВФ прямо поставил нашим либералам из Центробанка и правительства «четыре приоритетные задачи — принять бюджетное правило; достичь уровня инфляции в 4%; продолжить реформы в финансовом секторе; решительные меры в реализации структурных реформ».

Первое задание выполнено: дополнительные средства, полученные от экспорта сырья, уже несколько лет не идут на развитие страны. «Таргет» в 4% инфляции ЦБ добросовестно ставит каждый год в свои планы, правда, достичь этой цели не удается. Что касается «реформ», то высокая ключевая ставка как раз и является их главным инструментом, ведь смысл этих «реформ» сводится к уничтожению промышленности и процветанию банков.

При этом Центробанк по сути своей и по выполняемым задачам является федеральным органом власти. Однако и в Конституции, и в законе «О Банке России» об этом сказано не прямо, а через упоминание наряду с другими госструктурами, а также без каких-либо оговорок указано на независимость действий Центробанка.

В результате сложилось ложное представление о так называемом независимом статусе Центробанка, о его якобы совершенно особом положении в системе государственных институтов. На самом деле это фейк, возведенный в ранг некой догмы либералами и руководством самого ЦБ. Простите, а от чего независим наш Центробанк? Получается, от государства российского, его экономического суверенитета, интересов нашей экономики.

Нет никакого независимого Банка России, как и нет необходимости в его «национализации», к чему некоторые призывают. Совместно с моим коллегой про фракции экономистом Михаилом Делягиным я внес на рассмотрение Думы законопроект, который исключает любые двусмысленности и четко определяет ЦБ как составную часть системы государственного управления.

Все должны работать в одной упряжке, на одну задачу, на благо страны!

Почему от Центробанка зависит благосостояние россиян

Регулируя финансовую систему, влияя на курс национальной валюты, ЦБ прямо воздействует на социальную сферу, на реальный сектор экономики. Очевидно, что и жизненный уровень населения, и рентабельность бизнеса жестко зависят от котировок рубля, от ключевой ставки, других решений регулятора. А выходит, что мы все зависим от Центробанка, а он от нас — нет. Ведь если следовать букве закона, сегодня он не имеет отношения к последствиям своих действий! С этой вольницей давно пора кончать. Поэтому наш законопроект включает в число целей деятельности ЦБ социально-экономическое развитие страны.

Эту же цель ставит другой законопроект «Справедливой России», внесенный на рассмотрение Думы в октябре прошлого года — о расширении полномочий Федерального собрания для контроля за деятельностью Центробанка. В первую очередь, мы предлагаем увеличить состав Национального финансового совета ЦБ РФ с 12 до 21 человека: по пять представителей президента, Совета Федерации, правительства страны, Государственной Думы, а также председатель Банка России.

Далее мы предлагаем ввести процедуру предварительного рассмотрения Советом решений ЦБ об изменении процентной ставки более чем на 100 базисных пунктов (или 1%). В законопроекте СР говорится, что Банк России должен направлять членам Национального финансового совета обоснование повышения или снижения ставки для проведения публичного обсуждения и голосования по данному вопросу. Результаты обсуждения Центробанк обязан учитывать во время принятия окончательного решения.

«Справедливая Россия» также предлагает закрепить положение, согласно которому досрочное снятие с должности главы ЦБ осуществляется Госдумой по представлению президента, при этом обращение в адрес главы государства сможет направить группа депутатов численностью не менее одной пятой депутатов Госдумы.

Кроме того, нашей фракцией предложен законопроект об увеличении с 75 до 80% доли прибыли Центробанка, направляемой в бюджет страны. Это очень важное решение. Оно приведёт к сокращению дефицита бюджета, увеличению финансирования социальных программ, национальных проектов и программ развития экономики нашей страны. По сути, это скрытые налоговые резервы, которые до сих пор не использовались, но они могут понадобиться для снижения налоговой нагрузки на граждан, предприятия и бизнес.

После принятия нашего законопроекта в распоряжении ЦБ останется 20% прибыли. Этих средств достаточно не только для пополнения резервов и обеспечения текущей операционной деятельности Банка России: большая её часть должна пойти на кредитование правительства. Сегодня Центробанку законодательно запрещены такие операции.

Между тем, прямое финансирование госнужд через Центробанк привлечет стабильное финансирование для государственных и региональных программ развития экономики. В связи с этим мы вместе с моим коллегой по фракции, вице-спикером Думы Александром Бабаковым выступили с законодательной инициативой разрешить Банку России выдавать кредиты правительству РФ для покрытия дефицита федерального бюджета. Процентная ставка по такому кредиту не должна превышать 0,15% годовых. Этого будет достаточно для компенсации операционных расходов ЦБ по выдаче и обслуживанию кредита.

Вот моя позиция: в интересах страны Центральный банк надо законодательно закрепить в подчинении президенту страны и заставить отвечать за свои решения перед государством и российским народом.

