Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях на Донбассе, а над Европой летают странные неопознанные дроны. Военкор Тимофей Ермаков рассказывает RTVI о реальной ситуации под Покровском, подготовке к штурму Славянска и Краматорска, а также о том, как Москва может проверить действенность пятой статьи Североатлантического альянса.

Как украинская пропаганда создает «медиаперемоги»

Информация, которую сейчас подают украинские источники о якобы купировании российского прорыва под Добропольем к северу от Красноармейска (Покровска) и рассечении российских группировок на два котла, — это классическая «медиаперемога». Причём сделанная специально под встречу Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН для демонстрации успехов ВСУ.

Но взглянем на реальность. Если бы действительно российские силы оказались в окружении, как это рисуют украинские картографы, три недели удерживать оборону было бы невозможно. Нужно доставлять воду, питание, боеприпасы — всё это в таком положении очень быстро расходуется. Но снабжение из Кучерова Яра продолжается по дороге, соединяющей Шахово и Новое Шахово.

Что происходит на самом деле? На рубеже Маяк — Бойковка — Новоторецкое украинские войска смогли пробиться по рокадной трассе и выйти на перекресток. Да, получился небольшой клин, но о контроле Никаноровки, Маяка или Бойковки речи не идёт. Контролируется лишь маленькая трасса вдоль водоёма.

При этом город Родинское в окрестностях Красноармейска находится фактически в окружении, он отрезан от снабжения. Прилегающие сёла Сухоцкое и Красный Лиман взяты ВС РФ. Идёт продвижение во Владимировке, бои за Софиевку.

Территория Добропольского прорыва простирается до Золотого Колодезя, где снова начались бои, и мелкие штурмовые группы заходят на дорогу к Грузскому.

Подготовка к взятию Славянска и Краматорска

В Купянске ситуация гораздо более критичная для украинской стороны, чем на добропольском направлении. Минобороны России заявляло, что из 8667 зданий в городе под российский контроль перешли 5667. Эти цифры могут показаться странными, но они призваны заставить украинское командование более ответственно подойти к обороне города и перебросить туда резервы.

Кстати, именно поэтому у нас активизировалось здесь наступление: подразделения, которые должны были «затыкать» Добропольский прорыв, были переброшены именно от Купянска.

Купянск важен не сам по себе как город, а как подготовительный этап к славянско-краматорской операции. В 2022 году мы взяли его практически без боя, как Изюм и Балаклею. Он даёт плацдарм по обеим сторонам Оскола, и следующий крупный населенный пункт — Изюм — лежит на севере агломерации Славянска и Краматорска.

Если из Изюма двинуться в Барвенково, то вся группировка ВСУ на рубеже Славянск — Краматорск — Дружковка — Николаевка может попасть в полукольцо. А если добавить движение с юга, от Доброполья, — вообще окажется в окружении.

В то же время российские войска подбираются с севера к Красному Лиману. Зачищен посёлок Шандриголово, идут бои за переправу на Новоселовку. Следующий важный пункт — Дерилово, который контролирует северную логистику в Лиман через рокадную трассу из посёлка Яровая.

Красный Лиман — это восточные ворота в Славянск. От Славянска до него буквально речку переехать и пару поселков. Сам Лиман небольшой, больше похож на посёлок городского типа с малоэтажной застройкой. Именно поэтому бои за него не будут продолжительными — не то что за Часов Яр с его холмами и многоэтажками.

Ключевой момент: российские войска прорвались в посёлок Ямполь. Это населённый пункт рассекает логистику между Красным Лиманом и Северском. Когда он будет освобождён, Лиман потеряет южную логистику, а Северск — северную. Плюс контроль над Серебрянским лесничеством ускорит освобождение этого участка Донбасса.

Чего ждать дальше

На стратегическом уровне сейчас нигде прорывов ждать не стоит — мы находимся в условиях позиционной войны. Как немцы в Первую мировую, действуем малыми штурмовыми группами под покровом ночи в противотепловизионных пончо. Надо понимать, что идут эти люди в бой без каких-либо гарантий на успех.

А вот на оперативно-тактическом уровне ближайшие продвижения следует ожидать именно в Купянске — городская застройка позволяет эффективнее действовать в условиях насыщения неба дронами. Можно спрятаться в зданиях, перебежать из одного в другое.

В Красноармейске юго-западная и частично южная части уже под нашим контролем. Ключевая задача — взятие под контроль трассу М30, единственной вменяемый путь снабжения украинского гарнизона города. В условиях дефицита личного состава с обеих сторон обрезание логистики — первоочередное дело.

По Добропольскому прорыву пока не могу дать оптимистичных прогнозов. Клин, который ВСУ создали в направлении Бойковки от Никаноровки, надеюсь, удастся купировать, после чего продолжить движение к Барвенково. Примерно то же самое российское командование хотело сделать в 2022 году, заходя с севера, но тогда пришлось временно отойти. Сейчас идут попытки подняться с юга.

В общем, игра идёт на то, кто кого перехитрит и интеллектуально переиграет. С одной стороны, это интересно, с другой — достаточно кровопролитно.

Почему разочарование Трампа в Путине на руку России

На дипломатическом уровне после прихода Трампа к власти происходит дичайшая клоунада и абсолютная шизофазия в его заявлениях, которые он делает каждую неделю относительно урегулирования украинского конфликта. Но из его последних слов я делаю оптимистичный вывод: судя по всему, третьих «минских соглашений» не будет.

Его разочарование можно записывать в плюс российскому руководству. Значит, у него жёсткая и весьма устойчивая позиция по требованиям, предъявляемым к мирному урегулированию. Оно не соглашается ни на какие прекращения огня, временные перемирия (которые повлекут за собой потерю стратегической инициативы), отводы войск и в целом на заморозку боевых действий.

Трамп понял, что не сможет выступить миротворцем и договориться со всеми сторонами конфликта. Теперь он отходит в сторону и говорит: «продолжаем воевать, я за Украину и ее выход на границы 1991 года, а то и дальше». Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Администрация Байдена хотела откровенно уничтожить Россию и не шла ни на какие контакты. Администрация Трампа, судя по всему, хочет нас купить, а потом убить, или обмануть и потом убить. Разница в результатах косметическая. Основная цель США не меняется уже сто лет: чтобы мы перестали быть сверхдержавой и остались ресурсной колонией. Следующий этап предугадать несложно — расчленение страны по национальному признаку.

Что касается «гарантий» Украине — их Запад может давать какие угодно, да пусть и самые гарантийные на свете! Помните, в 1939 году полякам тоже давали серьёзные гарантии Британия и Франция? Но я не припомню крупного конфликта, когда третья страна без очевидного интереса вписалась бы в боевые действия, где будут гибнуть их солдаты и надрываться именно их экономика.

Даже «коалиция желающих» помогать Украине превращается постепенно в «коалицию передумавших»: Италия, Испания, Франция уже не горят энтузиазмом вводить войска на Украину, даже после завершения боевых действий. А уж воевать за неё не будет никто, даже Польша отказалась.

Дроны над Европой: прощупывание пятой статьи НАТО

Если предположить, что странные дроны, залетающие в последнее время в Польшу и другие европейские страны, российские, то можно представить схему полного дезавуирования пятой статьи НАТО. «Самые серьезные гарантии» членов Североатлантического альянса по отношению друг к другу, видимо, так и останутся только на словах

Заметьте, пока над Европой летают дроны без боевой части — мы сейчас находимся в этой точке. Для того чтобы их сбивать, поднимается истребительная авиация — а каждый взлет стоит очень дорого, в особенности в рамках ВВС Польши. Ракеты, которыми беспилотники пытаются сбивать, тоже дорогие, стоят порядка миллиона евро, и их производство ограничено тысячей в год. Интересно что одна такая ракета «воздух-воздух» во время отражения налета дронов не сработала штатно и попала в дачный дом польских пенсионеров, разрушив второй этаж.

Но это далеко не конец. Потом может прилететь что-то с боевой частью. Например, в логистический пункт Жешув, откуда идет военная помощь для Украины (который, между прочим, по-настоящему русский город Ряшев, не будем об этом забывать). На любые вопросы в наш адрес мы можем заявлять: это Украина повышает ставки, это их теракты. Посмотрите на задержанных в Италии взрывателей «Северных потоков» — они везде отметились: и в Мали, и даже в Южной Америке обучают картели пользоваться дронами.

Таким образом мы проверим реакцию НАТО насчет их пятой статьи о коллективной обороне. Спойлер: скорее всего, ничего она из себя не представляет.

Разве что в Польше будет размещено ПВО посерьёзнее в ущерб ПВО Украины — что тоже нам на руку.

А напоследок можно сказать европейцам: не сами ли вы себя обстреливаете, как заявляли украинские СМИ по поводу Донбасса в 2014-2015 годах? Какие ваши доказательства? Позиция нашего поверенного в делах в Польше была очень конкретной: единственные подтверждённые взрывы и ракеты были с украинской стороны — те, что убили двух поляков на тракторе пару лет назад.

В эту игру можно играть вдвоём. И стоило бы, кстати, расследовать, откуда прилетают дроны в Петербург — не из Финляндии ли случайно или из Прибалтики? Там ведь поближе будет, чем от Украины.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции