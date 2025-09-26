Мультиязычность контента, революция пророков-экспертов, фрагментация мирового медиапространства и угроза искусственного интеллекта для традиционных профессий — медиаиндустрия переживает кардинальные изменения. Дмитрий Сурьянинов, CEO медиагруппы RTVI, рассказывает о том, как СМИ будут выживать в новой реальности и почему классическая модель «производство — упаковка — дистрибуция» больше не работает.

Из-за чего старые представления о молодежной аудитории не работают

У нас идет вечный спор — кто старый, кто молодой. Если внимательно посмотреть на молодого потребителя медиаконтента, то вырисовываются две абсолютно противоположные аудитории. С одной стороны — яркая девушка с розовыми волосами, пирсингом и татуировками, которая смотрит TikTok и пересылает мемы. С другой стороны в эту же реальность легко помещается Дональд Трамп: он тоже яркий, постит мемчики, пишет короткие посты. Вопрос о том, как потребляется и развивается контент, многогранен.

Вот классическая модель медиа — представьте три коробки: производство, упаковка, дистрибуция. Нужно что-то произвести, упаковать так, чтобы понравилось (в звуковой файл, видеофайл, статью), и доставить потребителю. Я сам по образованию физик, поэтому всегда смотрел на медиаиндустрию как на производство, желательно безотходное.

Классическая модель, где между потребителем и звездой всегда существовал посредник в виде медиа, рухнула.

После появления соцсетей можно протянуть руку и достать до любой звезды. Приезжает Ким Кардашьян в Ереван, ставит свечки на мемориале геноцида армян, и об этом сразу узнают 50 млн человек. Вся Республика Армения со всеми общественными деятелями еще полвека назад делала бы всё, чтобы привлечь такое внимание, но приезжает один лидер общественного мнения — и новая медиареальность изменяет мир.

Для существования везде нужно присутствовать везде — в любой значимой соцсети, на любой платформе, доставляться любым понятным способом. История развивается многогранно: есть классическое телевидение, кабельное вещание, FAST-платформы… Есть соцсети, устройства для доставки контента, приложения в телефонах. Наши коллеги за рубежом строят всю дистрибуцию на продаже доступа к контенту именно через приложения. Всё меняется — и эти «коробки», и ваше место относительно их.

Почему мультиязычность станет революцией

Мир находится на пороге революции мультиязычности. YouTube объявил о запуске переводчика — сети искусственного интеллекта Gemini, которая автоматически переводит контент на 30 языков. Сидя здесь, сняв кино, можно выйти на испаноязычные рынки MERCOSUR, оцениваемые в миллиард человек. Это очередной прорыв.

Если помните библейскую историю, то момент, когда человечество заговорило на одном языке, привел к падению Вавилонской башни. Что будет сейчас — никто не знает, но технологии развиваются активно.

Мультиязычность станет главным инструментом на ближайшие 10 лет. Она породит проблемы и новые рабочие направления — нужно понять, что может быть интересно испанской домохозяйке от российского блогера.

Мы экспериментируем с YouTube-каналами на разных языках и видим разную реакцию. Снимаете фильм в Намибии про сосуществование слонов с людьми: в англоязычной среде — средний эффект, в немецкоязычной почему-то дикий спрос. Определение того, в какой среде сработает какой контент, будет приоритетным. При этом мультиязычность будет определять движение вместе с мультиплатформенностью — везде на своем языке.

Что происходит с качеством контента

Революция трафика, когда все ориентируются на кликбейт и бесконечное потребление через Google и Яндекс, привела к появлению огромного количества людей, которые штампуют одинаковые новости ужасного качества. Это фастфуд, причем даже не McDonald’s — не знаю даже, как это охарактеризовать. Качество не обсуждаю, но таких примеров много.

Возникла фаст-фабрика. Все читают всё, но это всё настолько слилось вместе и в итоге превратилось в пустоту, что потребление трафика стало падать — оно стало тупым и безликим.

Отсюда появилось явление, которое я называю «революцией пророков» (или экспертов). Люди готовы платить лидерам мнений, которых они смотрят в YouTube. Почему? Человек перекормлен потоком новостей, ему нужен тот, кто разъяснит, как жить, что произошло и почему.

Это явление переносится на власть имущих: на пресс-конференциях Трампа сидят инфлюенсеры из соцсетей, Песков говорит о блогере Владе Бумаге на пресс-конференции Путина. Появляется множество людей, которые напрямую общаются с аудиторией, и хотя качество их общения зачастую сомнительно — но это действительно «новые пророки».

При этом классические медиа будут существовать, потому что при всех наших всхлипах львиная доля интернет-трафика формируется по сообщениям основных телеканалов. Даже у онлайн-кинотеатров основной трафик идет с продукции этих каналов, просто заходит через другие платформы.

С какими угрозами столкнется индустрия

Первая угроза — снижение качества из-за бесконечного потока эрзац-продукции.

Следующая — общее сокращение СМИ и нависание над ними платформ. Microsoft, Amazon дружно сливаются в Америке и превращаются во что-то непонятное и непознанное. Идет большая консолидация, которая создает реальность, где главными медиа в России могут стать Ozon и Wildberries, а не классические структуры. Это сейчас звучит глупо, но такая трансформация неизбежна.

Еще одна проблема — законодательные ограничения, которые жестко влияют на процесс. В Америке существует колоссальное количество команд, которые с помощью искусственного интеллекта бесконечно проверяют порталы, телеканалы, радиостанции и подают к ним иски. Не успели выпустить сюжет вовремя — прилетают страйки на YouTube-каналы. Можете вложить бесконечные деньги и лишиться всего в один момент без права восстановления.

Происходит фрагментация мира на отдельные зоны. Даже недавние союзники активно выдавливают российские СМИ из своего медиапространства. Все страны строят барьеры: Европа — в одну сторону, Россия — в другую, Китай — в третью. Кстати, в КНР абсолютно нет никакого проникновения российских СМИ, да и не будет.

Что касается искусственного интеллекта — на SMM-редакциях, арт-студиях каналов, авторах статей общего плана можно ставить крест. Эти сегменты медиапрофессий исчезнут.

На ближайшем Каннском фестивале появится первый мультфильм от компании Сэма Альтмана, OpenAI которого разрабатывает ChatGPT — прямой конкурент Disney, снимающийся в четыре раза быстрее и с бюджетом в шесть раз меньшим. Это может если и не похоронить Голливуд, то значительно обрушить его доходы и ликвидировать целые подразделения. С другой стороны, эта революция даст возможность каждому стать Голливудом. Как соцсети дали возможность всем превратиться в журналистов, пророков, миллионеров, так и каждый с помощью ИИ получит возможность стать выдающимся кинорежиссером.

Главное для медиаменеджера — соответствие себя и реальности. Реальность бежит впереди нас со всеми нашими планами. Поэтому вопрос актуальности во всем — в контенте, в понимании — критически важен.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции