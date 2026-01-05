В ушедшем году стало понятно, что мир будет ущербным как для России, так и для Украины. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает о том, как история стала главным предметом переговоров, смогут ли украинские дроны «выбить» российскую нефтяную отрасль и почему Трамп стал «новым Ельциным».

Как история стала основным предметом дискуссии на переговорах

В прошедшем 2025 году европейцы находились (и продолжают находиться) в кризисе целеполагания. Непонятно, для чего поддерживается военный конфликт. Если ты хочешь сохранить прежний мировой порядок, то заявляешь, что готов с оружием в руках его отстаивать. Этого европейцы делать не хотят, участвовать физически в конфликте они не могут. Макрон во Франции пошел дальше всех, но получил фидбэк от общества в виде соцопросов и эта тема затухла. Есть и другой вариант — согласиться на условия России. Но его они тоже отвергают.

У России с целеполаганием гораздо лучше. Те цели, которые заявляет Путин, могут быть реализованы военным путем, для чего есть и желание, и возможность — нужно только время. Речь прежде всего идет о занятии всей территории новых регионов (Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей).

Что заявляет Зеленский в ответ? Его целеполагание не изменилось. С 2022 года формула мира Зеленского — границы Украины 1991 года. Даже в новом изложении мирный план из 20 пунктов выглядит не как готовность к неизбежному компромиссу, а как ультиматум России. Желание вернуться к границам 1991 года есть не только у Зеленского, но и у европейских союзников, и у части элиты США. Однако после провала контрнаступления ВСУ в 2023 году стало понятно, что даже отвоевать потерянное уже невозможно.

Недавно Дональд Трамп рассказал, что во время переговоров в 2019 году Зеленский безапелляционно заявил Путину, что Украина неизбежно войдет в НАТО, а Крым должен быть украинским. Вероятно, для Путина это был вызов «на слабо». Теперь понятно, что начало нынешнего конфликта было положено именно тогда — он не разразился как гром среди ясного неба в 2022 году.

Немалую роль в том, что произошло дальше, судя по всему, сыграло и то, что Россия возлагала на Зеленского большие надежды. По телевидению активно транслировалась точка зрения: вместо Порошенко придет человек, обещающий нормально относиться к русскоязычным, и все исправится. Но потом выяснилось, что это натуральный трамвайный хам, который пытается разговаривать с позиции отсутствующей у него силы не только с президентом России, но и США. Можно легко представить, в каком тоне было донесено до Путина вышеуказанное заявление в 2019 году. Для Путина фигура Зеленского до того момента была понятна: это лицедей, который выступал на корпоративах и голубых огоньках, в том числе и в России. И тут вдруг он начинает вести себя непозволительно, как уличный хулиган.

Важно понимать, что угроза расчленения России не является, как любят заявлять на Западе, ни на чем не основанной фантазией.

«Нерушимые» границы Европы после Второй мировой постоянно перечерчивались военным путем — взять хотя бы Турцию и Кипр или бывшую Югославию.

История с Сербией и Косово была воспринята наиболее болезненно. США буквально вмешались во внутренние сербские дела, позволив так называемым «косоварам» (а в реальности албанцам) захватить и отрезать от Сербии кусок законно принадлежащей ей территории. Когда Путин рассказывает про постоянный обман со стороны НАТО, думаю, он имеет в виду в том числе и это. И все равно, в течение многих лет российская элита пыталась встроиться в процесс перекройки мира по правилам Запада. Но если российская сторона была готова обманываться, то европейская — обманывать. Теперь же произошел «развод», как это бывает в обычных человеческих отношениях.

Украинское государство в свою очередь военным путем хочет заставить людей, отказавшихся сосуществовать с ним, все равно жить по тем правилам, которые оно устанавливает. При этом на Украине принято много законопроектов о «декоммунизации». Что ж, если вы принимаете такие законы, разумно было бы отпустить те области, которые коммунистическим режимом были вам навязаны — Буковину, часть Венгрии, Польши, Румынии и российский Крым.

Это Путин часами и пытается объяснить европейским лидерам: если украинский режим будет признавать фарватер нашей общей истории, то и мы готовы признавать прочерченные им границы. Но как только вы начинаете это отрицать, России придется прийти, чтобы забрать свое. ВС РФ не заходят, например, в Казахстан, который относится с уважением к российским интересам.

Почему Россия не пойдет ни на Прибалтику, ни на Берлин

Глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов недавно заявил, что Россия скорректировала планы якобы возможного «нападения на Европу» с 2030-го на 2027 год. Главная цель, по его словам, — прибалтийские страны.

Что ж, действительно, планы дойти и до Берлина существуют, только они широко представлены разве что на полках книжных магазинов в разделе «фантастика». Эти планы обсуждаются с удовольствием лишь обывателями, но не российским Генштабом.

Впрочем, военные должны рассматривать любые угрозы извне. Если бы сейчас такая угроза от Прибалтики рассматривалась как реалистичная, мы бы заметили нетипичные тренировочные процессы, — например, совместные учения с Беларусью. Их не видно.

Видны обычные запланированные мероприятия, усиление границы оборонительными вооружениями. Да, «Орешник» — оружие сдерживания, а не наступления. Никакой переброски войск и обязательных в таких случаях маневров не наблюдается — а без них невозможно представить такие операции.

Не видно даже учений в районе предполагаемого Сувалкского коридора, пробитие которого так часто обсуждается в публичном поле. Такие меры вполне открыто рассматриваются, но именно как ответ на блокаду Калининграда, о чем недавно сказал Путин. Блокада Калининграда для него — не мифические красные линии, но вне этого сценария никакая военная операция в Прибалтике не просматривается.

Мне кажется, что Кирилл Буданов просто подкидывает в топку европейского невроза дровишки. С какой стати России могут быть интересны страны Балтии? На них давно махнули рукой. Да, там обижают русских, и в последнее время все сильнее, но российская власть долгое время закрывала глаза на то, что там происходит.

Я считаю, что степень раздражения прибалтийскими государствами в России невелика. Путин прекрасно понимает, что они собой представляют.

Экономический интерес к ним минимальный, а соответственно, политический тоже. Эти страны воспринимаются как послушные исполнители воли Германии. Своей независимой политики у них практически нет, потому что это дотационные государства, которые живут на европейские гранты, особенно в ситуации, когда такой важный источник их дохода, как российский туризм, схлопнулся.

При этом экономическая деятельность с балтийскими странами ведется. Несмотря на почти 20 пакетов санкций некоторые из них умудряются не только не сокращать, но и увеличивать товарооборот с Россией по сравнению с моментом начала СВО. В этом нет ничего удивительного — невозможно жить с соседом и никак с ним не взаимодействовать.

Зачем пугать «европейских перепелов»

Буданов нагнетает в Европе страх для того, чтобы «страны-копилки», предоставляющие военную помощь Украине, не чувствовали себя в безопасности. Это очень важно, потому что распотрошить российские деньги на «репарационный кредит» Киеву не удалось. Неожиданно на пути встали премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Теперь Украине нужно поддерживать европейцев в напряжении, чтобы те продолжали делать вливания в военную машину ВСУ хотя бы из своих национальных бюджетов.

Я открыл прибалтийскую прессу — там до сих пор пишут про угрозу «российских дронов», хотя по-настоящему это просто беспилотники контрабандистов, которые используются для переправки через границу тех же сигарет. Но Евросоюз выделил огромные деньги на антидроновую защиту прибалтийских аэропортов. Это просто расхищение средств, потому что никакой угрозы БПЛА со стороны России нет.

Буданов поступает с Европой как заводчик перепелов — эти птицы в стрессе несутся больше. Чтобы европейские «несушки» исправно работали, нужна постоянная угроза.

С точки зрения шефа ГУР и Зеленского это верный ход, потому что при всей словоохотливости европейцы очень нерасторопны. Они могут пообещать и не исполнить — как это было с миллионом снарядов, который они обещали произвести для Украины в 2024 году и так и не произвели в срок.

Борьба за внимание Трампа как «нового Ельцина»

Делать прогнозы в сложившейся ситуации очень сложно. Как мы уже выяснили, у России есть цель и средства, а также понимание, как ее достичь. У Украины тоже есть цель, но средств и сил нет. США находятся в ситуации стороннего наблюдателя, который был в течение достаточно долгого времени дезинформирован.

Важный момент — сформировавшейся политики по отношению к этому конфликту в США не существует. Она меняется и зависит от настроения одного человека — президента страны. Американские сторонники Украины никуда не делись. Они вынуждены сейчас молчать, потому что понимают, что первое лицо лучше не злить.

Проведу аналогию: Трамп — это буквально Ельцин. Многие, кто окружали его, должны были понимать, какие вещи ему можно говорить, а какие лучше умолчать. От расположения духа Ельцина зависели его решения. Тот, кто раньше прибегал к президенту, фактически всегда побеждал того, кто приходил после. Шла игра на перегонки.

С Трампом ситуация ровно такая же. Потому видна предельная осторожность, с которой по отношению к нему высказывается Путин. Видна мягкость посланника российского президента Кирилла Дмитриева, показывающего готовность к переговорам. Произносятся общие слова в духе: «Прекрасное решение Трампа, прекрасный план. Трамп — самый замечательный президент!» Видно также, что Путин молчит о давлении США на дружественную Венесуэлу. У России есть своя проблема, и огромная, а лишний раз злить Трампа не стоит.

Поэтому Зеленский вновь и вновь проворачивает истории, как, например, с Курахово или Красноармейском (украинское название — Покровск), которые «героически удерживались», даже когда были фактически полностью заняты российской армией. Это делается, чтобы показать: все под контролем, вас обманули, это с нашей стороны идет наступление. Сейчас Зеленский пытается опередить Путина, и потому очень важно, чтобы слова посланников российского президента раньше достигали ушей Трампа, чем слова украинских чиновников.

В целом же в России сделаны выводы, и Путин неоднократно говорил, какие: нас постоянно обманывают.

Поэтому словам больше никто не верит, все должно быть подкреплено с юридической точки зрения. Заключать договор Россия будет только с Верховной Радой, остающейся пока легитимной на Украине, и с реальными политиками из Соединенных Штатов. Причем речь идет именно об установлении прочного мира, который возможен только при соблюдении российских интересов.

Цели Украины тоже относительно понятны. Она избрала тактику, которую ей посоветовали европейцы: решила наносить с помощью дронов урон не военным целям, а бить по экономике России — уничтожить ее нефтегазовую сферу. Это, как полагают в Европе, единственное, что может вынудить Путина пойти на условия Зеленского.

Движение к ущербному миру

Общие требования российской стороны были сформулированы во время переговоров в Анкоридже на Аляске между Трампом и Путиным. Судя по информации западных СМИ, речь идет о передаче оставшейся территории Донецкой области — Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки — под российский контроль. При этом пока нет точного понимания, готово ли руководство России поступиться неотвоеванными территориями двух новых регионов — Херсонской и Запорожской областей. Вероятно, обе стороны могут сойтись на том, что будут считать земли, занимаемые противником, своими и временно оккупированными.

Да, это ущербный мир, и мы стоим на его пороге. Он будет однозначно ущербным для Украины. И если Трампу не удастся продавить Зеленского на согласие по пунктам, которые устраивают Россию, то и для российской стороны он тоже будет ущербным.

Насколько экономически прочная ситуация сейчас в России, знает только Путин. Судя по его уверенности на публике, запас прочности у нас есть. Он основан не только на внутренних ресурсах страны, но и на ее союзниках. Китай сказал, что не даст России проиграть. Отношения с Глобальным Югом в целом и Индией в частности Западу поколебать тоже не удалось.

При этом ситуация, в которой повторились бы последствия ухода Байдена из Афганистана, висит над Трампом как Дамоклов меч. Поэтому с политической точки зрения он не может прекратить конфликт быстро, хотя все возможности у него для этого есть. Если завтра Америка прекратит передачу разведданных, продажу вооружений и работу спутникового интернета Илона Маска Starlink, оборона Украины схлопнется. Однако это было бы позором для США — как и вывод американских войск из Афганистана при Байдене, когда люди цеплялись за шасси взлетающих военных самолетов. Позора он допустить не может, ему нужен идеальный мир на его условиях, его Нобелевская премия. Чтобы избежать такого сценария, Трамп давит на Зеленского. Президент США хочет, чтобы все было «красиво». Увы, такой вариант развития событий чрезвычайно маловероятен.

