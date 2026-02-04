Тверской суд Москвы начал по существу рассмотрение дела бывшего министра столичного правительства, экс-главы департамента культуры Александра Кибовского, которого обвиняют в получении взяток на 100 млн рублей. Кибовский, как и два других фигуранта, отрицают свою вину. Экс-чиновник провел в СИЗО два года и 4 февраля был настроен по-боевому. Он сыпал цитатами из Михалкова и Достоевского, обвинения называл выдуманными и утверждал, что с таким же успехом, с каким следствие вело расследование, его смело можно бы было заподозрить в поджоге Рейхстага.

500 дней молчания

Заседание началось с запозданием на полтора часа. Кибовский и двое других фигурантов дела о взятках (ч.6 290 УК РФ) и покушении на взятку в составе группы лиц — бывший советник главы депкульта Сергей Балясников и директор ООО «Евроком», друг главы депкульта Андрей Нероденков, — расположились в судебном аквариуме. Четвертый фигурант Константин Яковлев ранее заключил сделку со следствием и его дело будет рассматриваться отдельно.

Поддержать подсудимых собралось огромное количество родственников и знакомых. Зал Тверского суда был забит под завязку. Кибовский, в отличие от своих подельников, был бодр и весел. Он напоминал человека, который длительное время провел в затхлой комнате в полном одиночестве, и сейчас получил наконец шанс, чтобы восполнить потерянное время и вдоволь выговориться. Во многом так и было. Кибовский был задержан 16 июля 2024 года и с тех пор находится в изоляторе. В какой-то момент он скажет в суде:

«Ваша честь, я провел 500 дней за решеткой без всякого движения. Тупо и бессмысленно сидел, постигая навыки тюремного общения и быта. Я два года просидел в тюряге! Где мне еще выступать-то?».

4 февраля Кибовского было трудно остановить. Однако началось все с серии ходатайств защиты, которая просила прекратить процесс и вернуть дело обратно прокурору. Как заявила адвокат экс-главы депкульта Юлия Потапова, обвинительное заключение содержит нарушения. В частности, в нем отсутствует конкретика, не указано ни время, ни место совершения конкретно Кибовским преступлений.

Сам Кибовский, когда ему было предоставлено слово для выражения своего мнения по ходатайству, хотел было экспрессивно броситься с места в карьер. Но Потапова строго взглянула на него и сказала: «Читай».

Немного успокоившись, держа в руках исписанные листки бумаги, подсудимый стал зачитывать свою позицию. «Нет ни очевидцев передачи мне денег, ни результатов ОРД, — следовало из выступления. — В материалах дела нет ни одного факта моей преступной деятельности, и даже не понятно, в чем она вообще заключалась». Обвинения в покушении на получение взятки, то есть последний эпизод, Кибовский и вовсе назвал «несуществующим». «Дело надо возвращать прокурору. Потому что надо с этим разобраться вообще-то. Пусть хоть Галяева передопросят», — добавил бывший глава депкульта.

Андрей Галяев — это бизнесмен и, по совместительству, еще один фигурант дела. По версии следствия, он передавал взятки Кибовскому. Галяев тоже заключил сделку со следствием, поэтому, как и Яковлева, его будут судить отдельно. В этом деле и Галяев, и Яковлев — ключевые свидетели обвинения.

Прокуратура ожидаемо ходатайство защиты не поддержала. А судья Ольга Семина быстро определила, что помех к продолжению процесса — не имеется.

Точно так же председательствующая рассудила и еще по ряду ходатайств защиты. В одном из них Потапова просила исключить из дела материалы ОРМ «Наблюдение», проведенного в 2025 году. Как пояснила Потапова RTVI, тогда Кибовского вместе с Нероденковым вывозили в автозаке на продление меры пресечения. Само собой, там они общались. При этом на Нероденкове в этот момент находился скрытый микрофон. «То есть он был установлен не в автозаке, а где-то на самом Нероденкове, и сам он об этом не знал», — отметила адвокат. В итоге запись и расшифровка разговора оказались в материалах дела. В этой части, пояснила Ольга Семина, суд даст оценку данному доказательству в приговоре.

Схема Кибовского

Когда стороны разобрались с ходатайствами, слово передали прокуратуре, которая приступила к оглашению обвинения. Как было озвучено, после того, как Кибовский в 2015 году был назначен на должность министра правительства Москвы и главы столичного департамента культуры, у него «сформировался преступный умысел на получение взяток». С этой целью он решил сколотить группу, куда привлек своего друга Нероденкова, а затем и Яковлева.

Схема была проста — у Кибовского, по версии следствия, была возможность влиять на департамент и подведомственные ему учреждения с тем, чтобы на аукционах на право заключить госконтракт, побеждали нужные ему фирмы. Нероденков и Яковлев, считают следователи, должны были подбирать фирмы, которые были готовы платить за получение контрактов, и собирать с них деньги. Такса — 10% от стоимости контракта.

У группы Кибовского, уверено следствие, был даже штаб. «В качестве штаба для планирования преступлений они нашли офис на Страстном Бульваре», — озвучило гособвинение.

Офис, как следует из материалов расследования, сообщникам предоставил Нероденков. Также, как огласили прокуроры, Кибовский решил, что их предприятию нужно привлечь еще и людей из руководства подведомственных депкульту учреждений. После чего — привлек их. Однако в материалах дела они фигурируют, как «неустановленные следствием лица». Этим сильно возмущался сам Кибовский («что значит неустановленные? Вы изъяли документы, на каждом из них стоят подписи»). А защита просила суд вызвать руководителей этих учреждений и допросить: давал ли им какие-либо указания Кибовский? Судя по настрою адвокатов, вызов действительно планируется. Прозвучал даже ряд фамилий.

Тем временем, как огласила прокуратура, расследование показало, что группа Кибовского действовала с 11 марта 2015 года по декабрь 2023-го, пока ее деятельность не была пресечена силовиками.

Первым и основным «клиентом» был Яковлев и подконтрольные ему компании, в том числе ООО «Горзаказ», ООО «Титан». ООО Авангард», ООО Соцсервис и ООО «Градиент». В основном они занимались поставкой оборудования, мебели и интерьеров. В период времени с 2015 по 2016 годы с ними было заключено 14 контрактов на сумму 42,6 млн рублей. В последующем, как показало расследование, Галяев приехал в офис на Страстном Бульваре и передал Нераденко 4,2 млн рублей за победу «своих» фирм на торгах. Полученные деньги Нераденко, по данным следствия, распределял между участниками группы.

Эта схема, считает обвинение, проворачивалась из года в год. В 2019 году к ней присоединился Балясников, который в депкульте был назначен советником Кибовского. «Он будет полезен», якобы считал тот. На пике количество контрактов достигло 220, а сумма отката 31,1 млн рублей. В общей сложности по этой схеме, уверено следствие, группа Кибовского получила взяток почти на 114 млн рублей. Последний раз ее пытались отработать в 2023 году, уверенно обвинение. Тогда «свои» фирмы получили 15 контрактов на 197,1 млн рублей. В 2024 году Галяев должен был по привычному алгоритму передать деньги. На 24 декабря 2023 года соучастники были задержаны. А спустя несколько месяцев взяли и самого Кибовского. К тому моменту от должности в депкульте его уже успели отстранить.

— Кибовский, обвинение понятно? — поинтересовалась судья после того, как прокуратура огласила обвинение.

— В каком смысле? — бодро вскочил с места подсудимый. — Этот набор фантазий? Домыслов? Я категорически не признаю свою вину. Я был арестован только 16 июня. Знал, что их [других фигурантов] всех прессуют, чтобы дали показания на меня, потому что надо отчитаться столичному СК о борьбе с коррупцией в Москве. Все, что мы услышали, этому нет никаких подтверждений, кроме слов двух человек. Один из них ранее судимый. Нет ни денег, ни потерпевших, нет ущерба бюджету. Один эпизод вообще придуман. Можно все что угодно таким образом засунуть в обвинение, даже то, что мы и Рейхстаг подожгли, и так далее.

Судья обратила внимание Кибовского на то, что его выступление напоминает дачу показаний. Но пока речь идет лишь о его отношении к обвинению.

— У нас слово неустановленный становится хэштегом этого дела, — продолжил Кибовский. — По сути это все одно больше предположение следователей. По их версии ОПГ было создано в первые дни моего назначения. Но это немыслимо просто. То есть я был назначен главой департамента, сразу все бросил и решил создать ОПГ, имея перед этом за плечами годы безупречной службы!

Далее Кибовский процитировал героиню фильма Никиты Михалкова «Раба любви»: сказав: «Как это замечательно делать что-то такое, за что могут убить или посадить; делать что-то нужное людям». «Ну вот вы и сделали нужное людям», — добавил подсудимый.

Кибовский указал и на другие странности в версии обвинения. По его словам, бизнесмен Галяев неплохо зарабатывал до 2015 года. А когда «попал в ОПГ» стал зарабатывать меньше. «Так не бывает, что человек приходит в ОПГ и начинает зарабатывать меньше, чем зарабатывал до этого. Зачем ему в ОПГ. В чем же тогда смысл?» — удивлялся Кибовский.

Нероденков и Балясникова Кибовский назвал невиновными. «Нероденков крестный моего сына. Удачно нашли на кого повесить. Только вот он обеспеченный человек и ему это крохоборство по полтора миллиона просто даром не нужно. Ему какие-то корыстные цели приписывают. Да он больше на СВО тратил, пока был на свободе!», — возмущался Кибовский. Балясников, по его словам, «никакого отношения к торгам вообще не имел».

В конце своего «пламенного выступления», как он сам выразился, Кибовский снова прибег к культуре и вспомнил «Преступление и наказание» Достоевского.

«Есть там такой следователь Порфирий Петрович. Он руководствовался старой английской пословицей: из ста кроликов никогда не составится лошадь, а из ста подозрений никогда не составится доказательства. Увы, благородный век минул, и нынешние следователи не столь юридически щепетильны. Поэтому в ближайшие месяцы в зале суда сторона обвинения будет доставать из шляпы десятки кроликов», — сказал Кибовский.

Свое дело он назвал «заказным».

«Мне все понятно. Я не сомневаюсь, что покровители, которые за этим стоят, уже нарисовали сколько там надо срока», — закончил подсудимый.

Затем Балясников сообщил суду, что обвинение ему понятно, а вину он не признает. Нераденко сказал, что ему не понятно, в чем его обвиняют, но на вопрос признает ли он вину, пообещал ответить позже. На этом заседание закончилось. Следующее начнется с допроса Кибовского.