Заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко прокомментировала RTVI резкий рост числа абитуриентов в системе среднего профессионального образования.

«Все больше девятиклассников выбирают путь в колледжи и техникумы, предпочитая их традиционному продолжению обучения в старших классах школы. Одной из ключевых причин роста популярности стало упрощение процедуры поступления. Принятие соответствующего закона инициировано мной и представителями других фракций. В 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области был запущен пилотный проект, который позволил девятиклассникам сдавать только два обязательных экзамена — русский язык и математику — вместо традиционных четырех.

В Москве более 39 тысяч девятиклассников воспользовались этой возможностью для поступления в учреждения СПО — это около 34% всех школьников города. В результате количество бюджетных мест в московских колледжах увеличилось с 36,7 тысяч до 43,8 тысяч мест.

Тенденция роста спроса на СПО наблюдается не только в Москве, но и по всей России.

Санкт-Петербург также отмечает рост интереса к среднему профессиональному образованию. В рамках пилотного проекта определено 19 наиболее востребованных профессий экономики с полностью бесплатным обучением для студентов. Около 17% девятиклассников записались на сдачу двух экзаменов для поступления в колледжи. При этом, по опросам, приблизительно половина выпускников девятых классов рассматривает возможность поступления в колледжи, но сдают четыре экзамена для подстраховки. Среди девятиклассников, которые выбрали два экзамена, самыми популярными профессиями стали: сварщик, повар, кондитер, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

В рамках пилотного проекта было увеличено количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования Липецкой области. Там предусмотрено 7702 бюджетных места для более чем шести тысяч желающих продолжить обучение в колледже после девятого класса.

Челябинская область демонстрирует еще более впечатляющие показатели — около 70% девятиклассников уходят учиться в колледжи и техникумы сразу после окончания школы. С окончанием приема документов 15 августа станет ясно, какие регионы демонстрируют наибольший рост числа абитуриентов СПО.

Виктория Абрамченко, вице-спикер Госдумы