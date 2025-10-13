К футбольному чемпионату мира 2018 года в Калининграде по поручению Владимира Путина должны были построить терминал для круизных лайнеров. Однако этого не случилось по вине подрядчика — самарской компании «Больверк». Ее руководители и владельцы вывели средства, которые получили на строительство по липовой банковской гарантии. Подробности аферы стали известны во время судебного процесса в Самаре, на заседаниях которого побывал корреспондент RTVI.

О том, что Калининград к чемпионату мира должен получить новый порт, способный принимать круизные суда, чиновники заговорили еще в 2014 году. «Бюджет понятен, деньги есть, проект очень важен и будет реализован в ближайшие сроки», — обещал тогдашний губернатор Калининградской области Николай Цуканов.

16 августа 2017 года президент России Владимир Путин проводил в Санкт-Петербурге совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. В числе прочего он дал отдельное поручение завершить строительство международного пассажирского терминала в поселке Пионерский Калининградской области.

В декабре 2017 года ФГУП «Росморпорт» подписал контракт на строительство пассажирского терминала для лайнеров и паромов с самарской компанией «Больверк», которая была единственным участником конкурса. Про планы запуститься к чемпионату мира по футболу к этому времени уже забыли — теперь чиновники ждали первого прибытия лайнеров в 2019-2020 годах.

В октябре 2018 года на уже несуществующем сайте «Больверка» было опубликовано фото стройплощадки, которое сопровождалось заверениями члена совета директоров компании Сергея Шипицина о том, что на строительстве задействованы сотни рабочих и десятки единиц техники. Одновременно об успехах рапортовали и калининградские чиновники всех уровней.

Но с наступлением 2019 года власти стали упоминать стройку в негативном ключе. Сначала отставание от сроков объясняли штормом, который приключился в январе и привел к разрушениям на Балтийском побережье. Но уже в марте 2019 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов публично заявил о том, что строительство может продлиться на 9 месяцев больше, чем планировалось.

Затем чиновники начали говорить о проблемах с портом все и чаще и чаще, и в ноябре 2019 года контракт с «Больверком» был расторгнут. К декабрю стало известно о возбуждении в отношении руководства компании уголовного дела по части 7 статьи 159 УК РФ (“Мошенничество в особо крупном размере”). 5 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте директора ООО «Больверк» Сергея Петрухина.

Сам терминал все же был достроен в 2024 году, а первый пассажирский паром пришвартовался к нему в январе 2025 года. Круизных лайнеров в Пионерском по причине СВО уже никто не ждал.

Ответ на вопрос о том, что произошло со стройкой, которую Владимир Путин требовал завершить еще в 2017 году, появился лишь сейчас. Он содержится в уголовном деле, которое начало слушаться в Советском районном суде Самары спустя шесть лет после начала расследования.

Теневой хозяин, подставные фирмы и липовая гарантия

Следствие по уголовному делу в отношении руководства «Больверка» было завершено 18 сентября 2023 года, и дело передали в Северо-Западную транспортную прокуратуру, откуда оно начало долгое странствие по инстанциям. Сначала утвержденное прокуратурой обвинительное заключение отправили в Тверской суд Москвы, потом в Светлогорский суд Калининградской области. Оттуда материалы дела попали в Верховный суд, затем оказались в Советском районном суде Самары, откуда были возвращены в прокуратуру. В конечном итоге судебный процесс удалось начать лишь во второй половине 2025 года, а в активную фазу он перешел в конце сентября. Основные показания с признанием вины дал директор ООО «Больверк» Сергей Петрухин.

Как утверждается в материалах обвинения, которые есть в распоряжении RTVI, по версии Петрухина реальным хозяином (бенефициаром) бизнеса «Больверка» являлся самарский бизнесмен Сергей Шипицин. В 2016 году Шипицин узнал о предстоящем конкурсе, который должен был определить подрядчика для строительства порта. Стоимость контракта составляла 7,3 млрд. рублей, а построить терминал надо было до 31 декабря 2019 года.

Для получения контракта требовалась банковская гарантия, выдача которой означала, что банк возместит бюджету возможные убытки за счет активов клиента. Свободных средств на депозитах у хозяина «Больверка» не было. Поэтому для получения гарантии была выстроена фиктивная схема с участием самарского АктивКапитал Банка.

В схеме участвовало несколько компаний — ООО «СМИ», ООО «Спецстрой», ООО «Стройотряд 13», ООО «ЗСШК №2», ООО «Больверк ДВ». Как рассказала следствию на допросах финансовый директор «Больверка» Евгения Фрид, в одном помещении одними и теми же лицами были оформлены кредиты на все указанные компании на сумму гарантии — 2,8 млрд. рублей. Потом эти компании перечислили деньги на депозит ООО «Больверк», что стало основанием для выдачи банком документов, подтверждающих гарантию.

Гарантия, как выяснилось позже, тоже оказалась липовой и была сделана буквально на бумаге. В материалах следствия приводятся данные налоговой проверки банка, которая выявила, что банк не мог перевести на указанную дату деньги компаниям Шипицына — на корреспондентском счете заявленной суммы не было. «Кредиты были выданы «технически», без движения реальных денежных средств, с одной лишь целью — обеспечить обязательства ООО «Больверк» по выданным Банком гарантиям», — резюмировало следствие.

Компании получавшие кредиты, как и другие компании, включенные после получения контракта в схему хищения бюджетных средств (а их было более десятка — прим. ред), были связаны между собой — их возглавляли и ими владели родственники и друзья Шипицина. В материалах следствия указывается, что все они обслуживались в АктивКапитал Банке, имели совпадающие IP-адреса и были зарегистрированы, либо располагались по одним и тем же адресам. Их совместная деятельность помогала владельцу «Больверка» получать средства из бюджета на основе фиктивных операций.

Выдуманные покупки и «новые» старые трубы

После подписания контракта ФГУП «Росморпорт» перечислил на счет казначейства аванс в размере 2,193 млрд. рублей. Средства предназначались исключительно для оплаты работ по строительству терминала и приобретения материалов. Для их получения от руководства «Больверка» требовалось предоставить документы, подтверждающие расходы на строительство и закупку для него материалов.

По версии следствия, для получения бюджетных средств Сергей Петрухин предоставил в «Росморпорт» документы о том, что «Больверк» купил у ООО «Спец-Альянс» 61 тыс. тонн труб на сумму 1,1 млрд. рублей и 7,7 тыс. тонн шпунта на сумму 1,1 млрд рублей. «Спец-альянс» возглавлял муж родной сестры Сергея Шипицына, у этой компании был такой же IP-адрес как у «Больверка». 28 декабря 2017 года «Росморпорт» перевел аванс на счета «Больверка», тот перевел их ООО «Спец-альянс». При этом в бухгалтерской отчетности «Больверка» был зафиксирован возврат в адрес «Спец-альянса» труб стоимостью 313 млн. рублей и шпунта на сумму 811 млн. рублей. Эта разница должна была быть возвращена «Больверку», но этого не случилось. Вместо этого 1,1 млрд. рублей, полученных из бюджета за якобы закупленный, оплаченный и возвращенный товар были переведены на счета уже упомянутых выше компаний, связанных с Шипициным, а также на его личные счета и счета Евгении Фрид и потрачены на другие цели.

Следствие трактовало это как хищение, попутно выявив тот факт, что отчетность «Спец-альянса» и его финансовые показатели свидетельствовали, что компания не могла купить и предоставить «Больверку» шпунт.

Также следствие выявило как факты закупки бывших в употреблении труб со следами ржавчины и нефтепродуктов под видом новых, так и факты завышения стоимости работ. Для этого использовалась все та же группа аффилированных компаний: родственники, знакомые, друзья Сергея Шипицина и Евгении Фрид обеспечивали формирование документации, завышавшей выставляемые счета.

Шторм на земле

К весне 2018 года помимо подряда на строительство порта «Больверк» и группа связанных с ним компаний получили многомиллиардные подряды на строительство набережной в Комсомольске-на-Амуре, реконструкцию причалов в Магадане и Петропавловске-Камчатском, берегоукрепление побережья озера Байкал в Иркутской области. В общей сложности они имели портфель подрядов более чем на 15 млрд. рублей, предоставляя по ним гарантии от различных банков, в частности, банка «Возрождение», «Восточный» и др.

Параллельно не менее весомый пакет подрядов на дорожное строительство в различных регионах в это же время имела контролируемая Шипициным и Фрид компания «Транссервис». В строительстве порта она непосредственно не участвовала, но, по данным следствия, была задействована в схемах вывода средств. Деятельность всех компаний Шипицина создавала у государственных и муниципальных заказчиков картину финансового благоденствия. Что было в реальности?

Как указывается в материалах допросов сотрудников «Больверка», многие из них понимали, что принять на себя обязательства по строительству порта в Калининграде компания не может.

Юрист компании рассказывает в материалах следствия, что «Больверк» не располагал ресурсами для исполнения данных работ. Техника компании и персонал были разбросаны по разным регионам России и разным часовым поясам, что затрудняло управление и усложняло переброску техники. «Кроме того, ООО «Больверк» имело задолженности, было участником арбитражных процессов по взысканию задолженностей, периодически возникали задолженности по заработной плате перед работниками», — говорится в материалах следствия.

В конце февраля 2018 года в связи с отсутствием финансирования, нехваткой техники и срывом графика работ генеральный директор «Больверка» Сергей Петрухин решил ознакомиться с тем, как расходуются средства полученного от государства аванса на калининградскую стройку. Он выяснил, что из этой суммы десятки миллионов рублей регулярно перечисляются на счета ООО «Транссервис» — упомянутого выше дорожного подрядчика, не имевшего отношения к калининградской стройке, но отвечавшего за ремонт дорог в Волгограде к чемпионату миру 2018 года.

Фрид, уверяет Петрухин, рассказала ему, что деньги выводятся по прямому указанию Шипицина. Когда директор «Больверка» попросил бенефициара объяснить зачем перечислять бюджетные средства третьим лицам, последний посоветовал ему прекратить вопросы и сказал, что Петрухин просто не понимает сложности всей схемы.

Весной 2018 года, когда кризис на строительстве порта становился все более заметным, случилось еще одно событие: рухнул АктивКапитал Банк, на который были завязаны липовая гарантия и технические кредиты, — 14 марта банк перестал проводить платежи.

В «Больверке» о предстоящем крахе банка возможно знали, так как в материалах следствия прямо указывается, что о грядущем отзыве лицензии Шипицин и Фрид сообщили сотрудникам в начале марта. Затем было устроено совещание руководителей всех фирм, участвовавших в стройке. Оно проводилось в условиях конспирации, всех прибывших просили выключить телефоны. В ход была пущена схема переуступки депозита «Больверка», на котором основывалась банковская гарантия, третьим структурам, которые в свою очередь гасили ранее взятые кредиты, выводили деньги на счета физлиц и так далее. Все операции также были липовыми — никаких проводок банк осуществлять уже не мог.

29 марта 2018 года Центробанк России отозвал у АктивКапитал Банка лицензию за участие в отмыве средств и вывод активов. Все структуры, участвовавшие в схеме, позднее были объявлены банкротами.

Шторм на море

С этого момента пирамида стала рушиться. Первыми упали компании, формально не связанные со строительством порта, но получавшие выделенные на него средства. В процедуру банкротства зашел дорожный подрядчик «Транссервис», который получал средства из аванса за Калининград.

Шипицин и Фрид тем временем продолжали накачивать «Транссервис» деньгами, которые поступали из бюджета на строительство порта. 15 марта 2018 года «Больверк» получил целевой заем в размере 500 млн. рублей от ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на закупку трубы для калининградской стройки. Более 160 млн. рублей тут же было перечислено на счета «Транссервиса». «Находящееся в банкротстве ООО «Транссервис» заведомо для бенефициара и менеджмента ООО «Больверк» не могла исполнить обязанность по возврату займов», — говорится в материалах следствия.

Структуры «Больверка» тем временем продолжали набирать господряды. Уже в кризисный для себя 2018 год они выиграли конкурсы на укрепление побережья Байкала (1 млрд. рублей) в Иркутске и укрепление бухты Нагаева в Магадане (800 млн. рублей).

В Калининграде же дела шли все хуже и хуже. С января 2018 года на стройке наблюдался недостаток финансирования. Как следствие не хватало материалов и средств на выплату зарплаты. Согласно планам, на строительстве должно было работать 450 человек, говорится в материалах следствия, но в пике было задействовано лишь 250 человек.

К концу 2018 года в полном объеме был возведен лишь восточный мол и причалы Портофлота, проведено берегоукрепление, построен пандус, на 30% выполнен оградительный мол и на 10% северный мол; начато дноуглубление, береговые сооружения возведены были лишь на 15%. Этими работами «Больверк» не отработал даже полученный аванс.

Как утверждается в обвинении, гидротехнические работы в период 2018 года выполнялись на основании не утвержденной рабочей документации, отсутствовали проект организации строительства и проект производства работ. При строительстве, часть свай была не погружена в грунт, сваи не были заполнены песком и бетоном, а также не были укреплены снаружи бетонными плитами.

В начале января на Балтийском побережье случился шторм, который разрушил многие объекты в разных частях Балтики. Построенная с нарушениями часть терминала в Пионерском не выдержала. Часть оградительного мола на отрезке около 80 метров была разрушена. После этого, рассказывали свидетели следствию, стройка стала замедляться.

Распад и арест

К лету 2019 года на площадку перестали завозить материалы, а в 3-м квартале из-за долгов по зарплате начались сокращения рабочих. При этом средства в «Больверк» поступали. В декабре 2018 года были сданы и оплачены работы. ООО «Больверк» получило около 700 млн рублей, при этом, как выявило следствие, на строительство из поступивших денежных средств было выделено только 10 % от указанной суммы. Деньги перебрасывались на другие проекты, которые также лопались на глазах.

В 2019 году сигналы о том, что компании «Больверка» не справляются с принятыми на себя обязательствами стали поступать из Магадана, Хабаровского края, Иркутской области. В Магадане и Хабаровском крае губернаторы открыто призывали к смене подрядчика. В Иркутской области «Больверк» отказался от исполнения выигранного контракта, после чего власти Иркутского района обратились в арбитраж, требуя приступить к работам.

В Калининграде, где дело касалось исполнения поручения президента, чиновники долго не решались выносить сор из избы. Губернатор региона Антон Алиханов аккуратно заявлял, что строительство может закончиться позже указанного в контракте 2019 года. Чиновники рангом поменьше упоминали январский шторм, как причину остановки стройки. По стране тем временем стройки «Больверка» вставали одна за другой — например, строительство набережной в Комсомольске-на-Амуре.

В начале ноября 2019 года в адрес «Больверка» было отправлено уведомление о расторжении калининградского контракта. Одновременно в арбитражных судах появились иски, в которых контрагенты требовали признать «Больверк» банкротом. Опрошенный следствием системный администратор «Больверка» показал, что 3 декабря 2019 года Евгения Фрид приказала ему отключить сервера «Больверка» и «Транссервиса», поскольку ждала обысков и не хотела попадания документации компании и переписки к следователям. Табличку «Больверк» на входе в офис, говорит свидетель, заменили на вывеску ООО «ЗСШК №2», призванную замаскировать местонахождение компании.

В том же декабре Шипицин, Петрухин и Фрид были задержаны и вскоре стали обвиняемыми в хищении бюджетных средств в размере 1,1 млрд. рублей.

Бегство Фрид и освобождение мальков

Задержанных отпустили под домашний арест, после чего Петрухин и Шипицин устроились на работу в крупные федеральные компании. Шипицин, например, стал заместителем генерального директора компании «Стройтрансгаз», которую связывают с именем влиятельного предпринимателя Геннадия Тимченко.

Пока шло расследование, в отношении Петрухина и Шипицина возбудили другое дело по факту мошенничества в особо крупном размере (его фабула неизвестна). Все фигуранты схемы «Больверка» были вовлечены в разбирательства с банками и кредиторами по всей стране. Фирмы были обанкрочены, часть процессов по ним, как и процесс о привлечении менеджмента «Больверка» к ответственности за долги, идут до сих пор. Подрядная пирамида по всей стране рухнула, что привело к убыткам банков, выдававших гарантии — например, банк «Возрождение» был вынужден вернуть бюджету более 1,5 млрд. В Волгограде остались без дорожных гарантий и ремонтов с пафосом сданные к чемпионату мира центральные шоссе, которые к тому моменту уже были частично в дырах.

С конца 2023 года дело по факту хищений средств при строительстве круизного терминала перебрасывали из Москвы в Калининград и обратно, затем в Самару, затем снова возвращали в прокуратуру. За это время Евгения Фрид сбежала в Израиль, а Сергей Петрухин (который заключил досудебное соглашение со следствием, а затем каким-то образом отказался от него) предстал перед начавшимся осенью 2025 года судом давно разведенным и видимо уже не имеющим имущества человеком. Лишь в декабре 2024 года был арестован и отправлен под стражу Сергей Шипицин, на этот раз Мещанским судом Москвы и по другому делу.

Почему все инстанции так избегали процесса по делу в Калининграде — непонятно. На этом фоне происходили и совсем сюрреалистические истории, например, суд Росрыболовства с «Больверком» — чиновники требовали от компании-банкрота выпустить в Балтийское море мальков тех видов рыб, которые пострадали при строительстве терминала.

В настоящий момент своего исхода ждут два суда в Самаре — в Советском и Промышленном районах, где фигурируют Петрухин и Шипицин.