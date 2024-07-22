21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки, но обещал, что останется на посту до истечения полномочий. Это решение было вполне ожидаемым, но все равно стало неожиданностью. Вместо себя Байден в качестве кандидата от демократов поддержал свою «правую руку» — вице-президента Камалу Харрис. Американцы в первый же день пожертвовали рекордные $55 млн для предвыборной кампании Харрис. Корреспондент RTVI пообщалась с американскими экспертами и узнала, что в США думают о поступке Джо Байдена и о шансах Харрис продолжить борьбу вместо него.

Профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан:

«Растущие разногласия среди видных демократов предопределили судьбу президента, его заявление было сделано примерно за месяц до съезда Демократической партии (пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. — Прим. RTVI). Это должно позволить партии объединиться вокруг единого кандидата, чтобы избежать конфликтной обстановки на съезде», — предположил Саид Хан.

По словам профессора, решение Байдена выйти из гонки было неизбежным после того, как он крайне неудачно выступил на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, а также разговоров о возрасте и здоровье главы Белого дома.

«Очевидно, что вице-президент Харрис — предполагаемый кандидат от Демократической партии. Но пока еще слишком рано говорить о том, действительно ли ее выберет партия. Другие возможные претенденты, такие как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, публично отказались от участия в выборах, но неизвестно, изменят ли они свое мнение, если партия будет настаивать», — добавил он.

Среди других потенциальных кандидатов также упоминаются губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Эти двое могут претендовать на пост вице-президента, считает эксперт.

Профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник:

«Аллилуйя! После мрачных дебатов такой результат был неизбежен и даже приветствовался. Думаю, это хорошее решение для Демократической партии, США и всего мира», — сказал Питер Кузник в разговоре с RTVI.

По мнению эксперта, Байден был хорошим президентом, когда дело касалось внутренней политики, но «был ужасен», когда дело доходило до внешней.

«Теперь, возможно, мы сможем прекратить поставки оружия в Израиль, а также начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Мы можем прекратить боевые действия до того, как приблизимся к ядерной конфронтации с Россией», — предположил профессор.

Также собеседник RTVI выразил надежду, что Камала Харрис все-таки не станет преемницей Байдена сразу.

«Я бы хотел видеть открытые и прозрачные мини-праймериз, на которых Харрис будет конкурировать с другими кандидатами, включая Ньюсома и Уитмер. Я бы предпочел, чтобы президентом была Гретхен Уитмер, а вице-президентом — Уэс Мур (губернатор Мэриленда. — Прим. RTVI)», — поделился Питер Кузник с RTVI.

Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров:

«Демократам следовало заставить Байдена объявить еще в январе, что он завершит свой президентский срок, но не будет участвовать в предвыборной гонке. Тогда бы начался открытый процесс праймериз, в ходе которого избиратели могли бы выбрать популярного кандидата и сплотиться вокруг него. Этот кандидат пользовался бы всенародной поддержкой и имел бы очень хорошие шансы победить Трампа и Республиканскую партию», — считает собеседник RTVI.

По словам Кузмарова, вместо этого демократы не провели нормальные праймериз. Они выбрали Байдена только для того, чтобы он объявил, что уходит в отставку в июле. Сейчас Байден поддерживает Камалу Харрис. Если она все-таки станет официальным кандидатом от Демпартии, это будет не всенародное решение.

«На праймериз 2020 года Харрис набрала всего 2% голосов. Однако она пользуется благосклонностью партийной элиты и денежных кругов — Харрис придерживается консервативных политических позиций и считается агрессивной сторонницей холодной войны, настроенной против России», — отметил Джереми Кузмаров.

Главред Covert Action добавил: проблема в том, что избирателям на самом деле Харрис не нравится. Выдвижение ее кандидатуры в конце избирательного цикла без праймериз делает Харрис очень слабым кандидатом, чтобы победить Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (кандидата от республиканцев на пост вице-президента. — Прим. RTVI), заключил эксперт.