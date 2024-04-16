16 апреля канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры стали кульминацией его трехдневного визита в Китай. Мировые СМИ облетели кадры, на которых лидеры прогуливаются по резиденции Дяоюйтай в прохладе цветущих садов и прудов с карпами. В центре повестки была экономика — но не только. Сообщалось, что немецкий гость попытается «убедить Си меньше поддерживать Россию». RTVI рассказывает, зачем Шольц отправился в Китай, какой план Си изложил по Украине и прислушаются ли в Пекине к германским советам сократить российско-китайскую дружбу.

Заводы, берег Янцзы и встречи со студентами

Это уже вторая поездка Шольца в КНР в должности федерального канцлера. В прошлый раз его визит состоялся в ноябре 2022 года, и тогда он был нужен канцлеру, чтобы наладить экономические связи, пострадавшие после пандемии COVID-19. Та поездка вызвала недовольство в рядах Европейского союза — политику Шольца на китайском направлении посчитали слишком самостоятельной.

Как и в предыдущий вояж, Шольц отправился к азиатскому партнеру в сопровождении мощной экономической делегации. Так, вместе с канцлером на борту оказались представители автомобильных концернов Mercedes-Benz и BMW, фармацевтической корпорации Bayer, промышленного гиганта ThyssenKrupp и производителя электроники и энергетического оборудования Siemens. Из федерального правительства его сопровождали три министра — окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта.

В воскресенье, 14 апреля, борт канцлера приземлился в мегаполисе Чунцин. Это город в центральной части Китая, который относится к муниципалитетам центрального подчинения — как Пекин и Шанхай (можно провести аналогию с Москвой и Санкт-Петербургом, которые считаются городами федерального значения). Чунцин считается одним из центров машиностроения Китая, в который инвестируют и немецкие предприниматели.

Здесь канцлер ФРГ посетил предприятие, созданное немецкой инженерно-технологической компании Bosch и китайским производителем автомобилей премиум-класса Qingling Motors. Совместную компанию основали в 2021 году для разработки, сборки и продажи топливных элементов в Китае. На заводе Шольцу рассказали, как Bosch с китайцами разрабатывают водородный двигатель, и под наблюдением технического специалиста канцлер сам собрал водородный энергетический модуль.

Германия реализует в Чунцине несколько крупных проектов. Немецкий химический концерн BASF инвестировал $114 млн в производство метилендифенилдиизоцианата. Это важный компонент полиуретана — материала, который используют для улучшения свойств изоляции. Он позволяет экономить потребление энергии в зданиях и делать автомобили легче. Производство запустили в 2015 году.

Затем Шольц встретился со студентами Чунцинского университета и прогулялся к реке Янцзы — на ее берегу работает система мониторинга качества воды, разработанная совместно китайскими и немецкими исследователями.

Китайский автопром не страшен

Из Чунцина путь немецкого канцлера лежал в Шанхай, где в понедельник его ждала схожая программа — общение со студентами, посещение заводов. Так, канцлер поговорил с учащимися Университета Тунцзи и съездил посмотреть инновационный центр немецкой химической компании Covestro (входит в крупнейшую немецкую транснациональную корпорацию Bayer).

В Шанхае Шольц сделал знаковое заявление — призвал открыть европейский рынок для китайских автомобилей. Он напомнил о напрасных опасениях европейцев, вызванных приходом в Европу японских и корейских автомобилей несколько лет назад. Многие боялись, что они полностью вытеснят местных производителей. Ну а сейчас такие же опасения появляются из-за экспорта китайского автопрома, особенно электрических авто.

«Нонсенс!», — заявил на это канцлер.

«Сейчас в Германии есть японские автомобили, а в Японии — немецкие», — отметил Шольц. По его словам, «в какой-то момент в Германии и Европе [массово] появятся и китайские автомобили».

«Единственное, конкуренция должна быть честной — чтобы не было демпинга, чтобы не было перепроизводства, чтобы не нарушались авторские права», — заключил глава правительства ФРГ.

В сентябре 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале расследования в отношении производителей электромобилей из КНР. В октябре Еврокомиссия начала процедуру по защите европейского рынка. Согласно заявлению Брюсселя, экспорт китайских электрокаров в Европу осуществляется с помощью скрытых субсидий, которые автопроизводители получают от государства. Это позволяет им продавать машины по заниженной стоимости, которая перебивает цены европейских заводов.

Кстати, на родине Шольца многие критикуют за еще один крупный проект с китайцами. В июне 2023 года, после двух лет трудных переговоров, Германия все-таки позволила китайскому госконцерну China Ocean Shipping Company (Cosco) приобрести долю у оператора контейнерного терминала в крупнейшем немецком порту — Гамбурге. Правда, изначально Пекин претендовал на 35% акций, но получил в итоге 24,99%. Как бы то ни было, сделка имела стратегическое значение и превратила порт в центр распределения грузопотоков между Азией и Европой.

Берлин — Пекин: все не так гладко?

Впрочем, несмотря на старания Шольца, экономическое сотрудничество ЕС с Китаем все же падает, хотя и медленно. Таким мнением в беседе с RTVI поделился директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Евросоюз в обозримом будущем останется крупнейшим торгово-экономическим партнером Китая. Однако торговля КНР с ЕС падала в 2023 году и продолжила падение в первые месяцы 2024-го. В 2023 году впервые в постсоветской истории возникла ситуация, когда китайский экспорт в Россию превысил китайский экспорт в Германию», — отметил эксперт.

Так что пока о серьезном потеплении в отношениях ФРГ и КНР говорить преждевременно, считает собеседник RTVI. Тем более что «индустриальная политика Китая представляет для ЕС даже большую угрозу, чем для США, ибо ЕС гораздо слабее в области промышленной и инновационной политики».

Детали поездки Шольца чем-то напоминают недавний визит в Китай министра финансов США Джанет Йеллен. «В центре повестки — проблема «второго китайского шока». По сути Китаю указали, что Запад не потерпит попытки наводнить свой рынок китайскими электромобилями и прочим хайтеком, как это было с простыми потребительскими товарами во время «первого шока» в 1990-2000 годах», — признал Кашин.

На самом деле визиты высокопоставленных представителей стран Запада, скорее, вызваны как раз постепенным обострением системных экономический противоречий с Китаем. Развитые экономики находятся под угрозой — у Китая избыточные производственные мощности, а дефляционные тенденции в китайской экономике в сочетании с господдержкой технологического сектора могут привести к взрыву — взрыву китайского экспорта в развитые страны. Вдобавок к этому стоит ожидать и вытеснения американской, европейской и японской продукции с рынков развивающихся стран — на смену может прийти Китай, уверен эксперт.

«Примерно так же, как произошло в России после начала конфликта на Украине, — только не в силу политических факторов, а просто из-за промышленного превосходства Китая. Это может произойти в течение нескольких лет», — пояснил Кашин. Сейчас же западные страны, возможно, предупреждают Пекин о том, как будут реагировать на экономическую экспансию Китая — скорее всего, начнут применять санкции и повышать пошлины.

«Уже сейчас делается попытка ввести этот будущий экономический конфликт в некие рамки», — считает эксперт ВШЭ.

При этом Пекину интересен Берлин не только как экономический партнер, но и как своя «карта» в рукаве, если дело доходит до общеевропейских вопросов. «Германия — не только крупнейшая экономика ЕС, но и ключевой политический игрок в Европе. Китайцы ведут с ней работу с прицелом на это», — объяснил Василий Кашин.

Встреча с Си: удержать Китай от «чрезмерной помощи» России

Во вторник, 16 апреля, Олаф Шольц прилетел в Пекин, где у него состоялись две встречи — с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и с китайским лидером Си Цзиньпином. Саммит лидеров прошел в государственной резиденции Дяоюйтай. Полюбовавшись карпами, что обитают в местных прудах, Шольц и Си приступили к переговорам.

Как сообщило агентство «Синьхуа» по итогам переговоров, Си ожидает от Германии продолжения долгосрочного сотрудничества. Две страны — как «вторая и третья экономики мира» — должны вместе привнести в мир больше «стабильности и уверенности», сказал глава КНР. А потому промышленные цепочки поставок Китая и Германии нельзя разъединять, а сотрудничество между Пекином и Берлином — «это не риск, а гарантия стабильности». Так что стороны решили продолжать диалог по вопросам финансов, изменения климата и «зеленой» экономики.

Олаф Шольц, в свою очередь, заверил коллегу, что ФРГ готова помогать Китаю развивать отношения с ЕС. Его визави тоже выразил уверенность, что между двумя странами нет фундаментального конфликта интересов, и они не выступают угрозой друг для друга.

«Чем более неспокойным становится мир, тем больше обе стороны должны укреплять устойчивость и жизнеспособность отношений», — отметил Си.

Отдельно лидеры ФРГ и КНР обсудили и конфликт на Украине. Си и Шольц выступили против применения ядерного оружия и атак по ядерным объектам гражданского значения (судя по всему, имелась в виду в том числе Запорожская АЭС).

По мнению Си Цзиньпина, всем сторонам нужно как можно скорее заняться восстановлением мира. Он предложил исходить из четырех принципов: Сосредоточиться на установлении мира, а не преследовать эгоистичные интересы;

Остудить ситуацию, а не подливать масла в огонь;

Создавать условия для восстановления мира, а не нагнетать конфликт;

Уменьшить влияние кризиса на мировую экономику и не ломать цепочки промышленных поставок.

Также Си заявил, что Китай выступает за организацию конференции по урегулированию кризиса, которую одобрили бы и в России, и на Украине. В ней должно быть представлено «равное участие» всех сторон с обсуждением всех возможных вариантов мира. При этом в Пекине до сих пор не говорят ничего определенного о том, поедет ли китайская делегация на конференцию в Швейцарию, которая пройдет 15-17 июня. В Москве от участия в ней уже отказались.

Между тем Олаф Шольц по итогам переговоров в Пекине заявил, что Германия и Китай «будут координировать свои усилия по содействию саммиту по Украине, который организует Швейцария». Он также признался, что попросил китайских коллег оказать влияние на Москву.

«Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил председателя Си повлиять на Россию», — написал Шольц в соцети X. Что ответил на это Си, канцлер не уточнил.

Помимо продвижения экономических интересов, Шольц явно приехал договариваться по поводу украинского кризиса, писала накануне американская газета The Wall Street Journal. Как утверждало издание, немецкий лидер хотел попробовать убедить председателя КНР сократить экономическую поддержку Москвы и «оказать давление на Россию, что она была более уступчивой в переговорах». Также канцлер в разговоре с Си наверняка затронул и более широкое сотрудничество КНР с Россией.

Впрочем, это вовсе не значит, что что Германия надеется на какие-то прорывы на этом направлении, объяснил Кашин. «Все понимают, что Китай не пойдет на ограничение российско-китайского сотрудничества. Вместо этого немцы могут попытаться хотя бы замедлить его, чтобы оно не развивалось слишком быстро», — считает эксперт.

В украинском вопросе европейцы тоже не питают иллюзий, что Пекин изменит свою позицию. «Но это второстепенный аспект визита, который всегда стабильно присутствует в любых контактах западных стран с Китаем после начала конфликта на Украине. Чтобы хотя бы удержать китайцев от чрезмерной активности в помощи России», — заключил Василий Кашин.