Добровольческая бригада «Эспаньола» с первого дня своего существования делает ставку на технологии, инновации и нестандартный подход в подготовке и ведении боевых действий. Одним из примеров такой работы можно считать использование на передке собак-штурмовиков. Спецкор RTVI Денис Волин пообщался с инструкторами бригады и рассказывает, когда четырехлапые начнут штурмовать укрепы противника и участвовать в зачистках.

Впервые о том, что «Эспаньола» ведет подготовку собак-штурмовиков, корреспонденту RTVI стало известно еще весной 2025 года.

— А ты знаешь, что у нас собак для штурмов готовят? — как бы невзначай, во время обеда в одном из центров подготовки операторов БПЛА, сказал мне замполит бригады с позывным Мост.

— Да ладно! — поперхнувшись, ответил я.

Когда удивление прошло, первым делом подумал о чем-то крайне негуманном. Наверняка, думаю, речь идет о собаках-камикадзе, которых, начинив взрывчаткой, эти отвязные парни с жестким околофутбольным бэкграундом решили отправлять на верную смерть.

Мост поспешил развеять мои крамольные мысли, которые я тут же ему и озвучил:

— Ты плохого о нас мнения. Идея как раз в том, чтобы собака во время штурма сохранила жизнь не только бойцам, но и сама осталась жива.

С тех пор я искал случая, чтобы узнать о подготовке штурмовых псов как можно больше. И такой случай подвернулся летом во время командировки на Донбасс.

В располаге одного из подразделений «Эспаньолы» я познакомился с бойцом с позывным Пастух. Вообще он пулеметчик, но в последнее время — работает вожатым у собак-саперов. У «Эспаньолы» есть и такие. Пастух рассказал, что четырехлапых штурмовиков в бригаде готовят уже несколько месяцев.

Говорить об отправке собак на передок пока рано, но — факт есть факт.

— Пока собаки «сырые». Они только-только первые азы осваивают, — рассказал Пастух и уточнил, что, насколько ему известно, речь идет о трех-четырех собаках.

— А такого количества хватит? — удивился я.

— Да там одной собаки может вполне хватить! — говорит Пастух. — Ты представь просто. Если собака в блиндаж забежала, она уже наведет там такой кипеш, что мало никому не покажется!

— Будет просто шок! — подхватил еще один боец, находившийся в этот момент рядом с нами.

После этого разговора история заинтриговала еще больше. И в конце концов мне удалось поговорить с инструктором непосредственно штурмовых псов — Айболитом. Он почти 20 лет работает ветеринарным врачом-хирургом. До начала СВО работал в сети московских клиник, а после ее начала пришел служить в медгруппу «Эспаньолы».

— Эта идея [подготовка собак-штурмовиков] принадлежит нашему командиру Испанцу и кинологу Василию Зайцеву с коллективом добровольцев из Зеленограда, которые с 2022 года помогают военным кинологам, лечат безвозмездно служебных собак в зоне СВО. С последними мы познакомились на курсе по ветеринарной тактической медицине, который ребята читали в Мариуполе, — рассказал собеседник RTVI.

По словам Айболита, для реализации идеи исполнителей искать не пришлось. Команда зеленоградского ветеринарного центра Polivet взяла на себя обязательства по организации в бригаде кинологического отделения и воспитанию служебных собак, и уже в середине июня 2025 года проект заработал. Были закуплены собаки и началась подготовка по ускоренной программе.

По словам Айболита, лучше всего необходимой для штурмовых действий подготовке поддаются немецкая овчарка кинологического разведения с серым окрасом, а также бельгийская овчарка малинуа. Последнюю Айболит называет самым оптимальным вариантом. Но помимо них в «Эспаньоле» пробуют работать и с нестандартными породами — например, ягдтерьерами.

— Собачки хорошо обучаемы. Они принадлежат к норным охотничьим породам, — говорит Айболит. — По задумке нашего командира, собака должна влететь в окоп неприятеля. Доставлять ее планируется на мотоцикле и запускать в блиндаж, где она наведет кучу шороха, чтобы выиграть для наших бойцов хотя бы несколько секунд для взятия окопа или блиндажа. Поверьте, этого достаточно.

Неверное, для многих не будет секретом, что во время Великой Отечественной войны Красная армия тоже использовала собак на фронте. В СССР даже существовала Центральная школа служебного собаководства. Она готовила собак-подрывников, собак-диверсантов, санитаров и миноискателей. Всего на фронтах ВОВ были задействованы десятки тысяч собак.

Сейчас «Эспаньола» по сути возрождает это дело. Айболит и сам говорит, что советская школа подготовки собак, конечно же, используется и ими в своей работе. Однако основной упор делается на те задачи, которые ставит командир «Эспаньолы» и непосредственные командиры на местах — то есть методики подготовки в любом случае инновационные, и должны соответствовать реалиям современных боевых действий.

Собаки в подразделении на начальной стадии проходят общую кинологическую программу. Начинается все с подбора собаки с учетом ее психологических качеств. Потому что собак «эспаньоловцы» планируют применять не только в штурмах, но и в гуманитарном разминировании. Четырехлапый боец должен уметь искать взрывчатые вещества, людей под завалами, доставлять стропы раненым и прочее.

Подготовка одной собаки длится от шести до восьми месяцев на базе в Зеленограде. Далее проводник из «Эспаньолы» приезжает на слаживание, или, иными словами, — обучение бойца основам работы с служебной собакой. Потом несколько месяцев собаку будут «дошлифовывать» вблизи линии боевого соприкосновения кинологи.

— Если мы, например, говорим про поиск, то на гражданке собак учат на имитаторах запахов взрывных веществ. Если говорим про штурма, то собаку нужно обстрелять, она должна привыкнуть к звуку работающей техники, к выстрелам, взрывам, запахам, крикам и прочим стресс-факторам. Это все делается на полигоне. Это еще порядка двух месяцев подготовки для выполнения боевых задач, — объясняет Айболит.

Кстати, штурмовых псов можно будет использовать и при зачистке.

— Когда уже взяли опорный пункт или здание — всегда есть противник, который просто затаился. В этом случае собака должна просигнализировать и самостоятельно атаковать, — говорит Айболит. — В этом плане собаки замечательно себя показывают, они очень хорошо участвуют в зачистке.

Кроме того, добавил собеседник RTVI, собаки «Эспаньолы» будут участвовать в поиске взрывчатых веществ. Над этим как раз сейчас работает Пастух.

— Натаскать собаку на взрывчатку — очень трудоемкий процесс, — говорит он. — Сначала идет привязка к запаху. Потом собаку учат правильно сигнализировать при столкновении с запахом взрывчатки. Это всегда поза — собака должна либо лечь, либо сесть. Голос исключается, сами понимаете, — работать часто приходится в тишине, чтобы не быть обнаруженными врагом. Чтобы собаки не лаяли, используем привязку с помощью кликера, вырабатываем именно сигнальную позу.

Запахи отрабатываются разные — и С-4, и «монка», или МОН-50, мина направленного действия, и другие. При этом надо понимать, что запах взрывчатки в зоне боевых действий в воздухе витает постоянно. Собака должна определять конкретный предмет. И подавать сигнал. Пастух рассказывает, что в процессе подготовки собаки не перестают его удивлять.

— Иногда готовишь собаку на одну взрывчатку, а потом думаешь: а дай я просто попробую дать другую. Получается, что на незнакомый запах она лучше работает, чем на тот, на который ее тренируешь. Был случай, когда положишь имитатор взрывчатки. Собака обнаружит, сигнальную позу сделает — ну, все как положено! Думаешь, вот молодчина. А у нее на радостях, видимо, что-то перемыкает и она начинает с имитатором играться. Ты хватаешься за голову — ну, блин. Подняла всех в воздух, получается! — рассказывает Пастух.

В свою очередь Айболит добавляет, что сейчас, в эпоху «войны дронов», собак в «Эспаньоле» начинают натаскивать и на «птичек». И у этого есть своя веская причина.

— Скажем, как только появились «птицы» на оптоволокне — детекторы дронов стали неактуальны. А собака слышит дрон до того, как его обнаружит человек. Сейчас такая подготовка у нас находится в стадии эксперимента, только начинаем обучать собачек, — говорит Айболит.

Возвращаясь к собакам-штурмовикам, важно сказать, что сохранение жизни животного — тоже в приоритете у бойцов. Зеленоградские волонтеры, кстати, разработали и передали «Эспаньоле» вместе со служебными собаками и спецсредства: поводок, ошейник, а также защитную шлейку, которая может быть выполнена и в виде бронежилета для собаки.

— Да, собака должна прежде всего спасти человека. Но все наши собаки тренируются для того, чтобы и самим остаться живыми, — объясняет Айболит. — Когда во время штурма собака нападает на противника, он находится в замешательстве, а его напарники не могут открыть огонь по собаке, потому что собака в него вцепилась и он тоже находится в зоне поражения. В окопе переполох. Ну и из своих, разумеется, по собаке тоже никто огонь открывать не будет.

По словам Айболита здесь работает просто охотничий принцип: собака вцепилась в кабана, и все охотники стреляют по кабану, а не по собаке.

— Безусловно, собака будет находиться в зоне колоссального риска. Но это такой ресурс, на подготовку которого тратится уйма времени, поэтому не предполагается, чтобы он был одноразовым, — также говорит Айболит. — Да, мы знаем про гуманизм, но, что тоже важно, для нас в приоритете прежде всего человеческая жизнь, жизнь нашего бойца.

Собеседник RTVI уточняет, что с созданием в «Эспаньоле» кинологического отделения, есть вероятность, что опыт бригады пригодится и смежникам. И в конце концов кинология вернется в российскую армию в полном объеме.

В конце интересуюсь у Айболита, когда ждать первых псов-штурмовиков на передке. Он отвечает: «Когда командир отдаст приказ. Мы всегда готовы».