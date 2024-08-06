В Соединенном Королевстве уже неделю не стихают беспорядки, которые начались после убийства трех девочек в Саутпорте. Причиной стали слухи, что убийцей был беженец, который прибыл в страну в поисках убежища. Полиция обвинила сторонников ультраправого движения «Лига английской обороны» в разжигании беспорядков, однако после на улицы с ответным протестом вышли и мигранты-мусульмане. О том, что сейчас происходит в стране и как реагирует правительство лейбористов, — в материале RTVI.

Первопричина — ложная информация

Трагедия произошла 29 июля в Саутпорте — приморском городе недалеко от Ливерпуля. Подросток напал на детей в танцевальной студии, где проходило мероприятие, посвященное американской певице Тейлор Свифт. Погибли три девочки — шести, семи и девяти лет, также еще 10 человек получили ранения.

В итоге был арестован 17-летний Аксель Рудакубана, уроженец британского Кардиффа с корнями из Руанды. Однако полиция не сразу обнародовала имя преступника, так как ему еще не исполнилось 18 лет. Из-за промедления в сети стали распространяться ложные сообщения, что убийца — мусульманский беженец, который прибыл в Великобританию на лодке, а также, что убийства связаны с деятельностью исламистов, пишет Politico. Позже правоохранительные органы опровергли эти версии.

Однако разъяснения полиции не принесли особых результатов, так как уже 30 июля в Саутпорте начались антимигрантские акции и погромы. Участники беспорядков забрасывали местную мечеть и полицию кирпичами, а также использовали бутылки с зажигательной смесью.

Позже полиция сообщила, что протесты спровоцировала ультраправая «Лига английской обороны». Дело в том, что участники беспорядков выкрикивали имя сооснователя «лиги» Томми Робинсона, а также выкрикивали лозунги «Спасите наших детей» и «Остановите лодки». Последнее связано с тем, что нелегалы попадают в Соединенное Королевство из Евросоюза через Ла-Манш.

Разгорающееся пламя

После Саутпорта волна протестов накрыла и другие города страны, включая Манчестер, Ноттингем, Болтон и Ливерпуль. Беспорядки не обошли стороной и Лондон: недовольные собирались у Даунинг-стрит, где происходили стычки с полицией.

В Мидлсбро протестующие поджигали автомобили, а в Ротереме и Тамуэрте разъяренные демонстранты пытались поджечь отели, где размещают мигрантов, чьи заявки на убежище находятся на рассмотрении.

Сам же Томми Робинсон (настоящее имя Стивен Яксли-Леннон) продолжает публиковать провокационные посты, находясь в отеле на Кипре, пишет Independent. Они варьируются от утверждений, что «на невинных англичан ведут охоту», до лозунга «наши женщины — не халяльное мясо».

В ответ на улицы британских городов начали выходить и сами мусульмане, к примеру в Бирмингеме.

В результате беспорядков, которые охватили страну, были задержаны 378 человек, причем ожидается, что их число будет расти, передает The Guardian. 5 августа министерство юстиции заявило, что готовятся дополнительные 500 тюремных мест.

Исламский вопрос — наиболее острый для Лондона. Согласно данным правительства Великобритании за 2023 год, именно мусульмане чаще всего сталкиваются с преступлениями: 4 из 10 (44%) зафиксированных случаев были направлены против мусульман или совершены на почве религиозной ненависти к ним.

Согласно данным министерства внутренних дел Великобритании, по состоянию на 31 марта 2024 года 12% от общего числа заключенных составляют иностранцы — 10 422 человека. При этом осуждены 6 632 иностранных гражданина. Наиболее распространенные национальности после британцев — албанцы (12%), поляки (9%), румыны (7%), ирландцы (6%) и ямайцы (4%).

Власти на стороне мигрантов

Масштабные протесты в Великобритании стали самыми массовыми с 2011 года и первым серьезным вызовом для правительства лейбористов премьера Кира Стармера, который вступил в должность лишь месяц назад.

Власти встали на сторону мигрантов, раскритиковав ультраправых.

«Люди в этой стране имеют право на безопасность, и тем не менее мы стали свидетелями нападений на мусульманские общины и мечети, преследований других меньшинств, нацистских приветствий на улицах, нападений на полицию, беспричинного насилия наряду с расистской риторикой. <…> Так что я не буду стесняться называть это тем, чем оно является: крайне правым бандитизмом», — заявил глава британского правительства.

Также власти пообещали выделить около $38 млн на защиту мечетей.

Кроме того, премьер-министр королевства заверил, что участники беспорядков будут привлечены к ответственности «по всей строгости закона». По его словам, в полиции будет создана «постоянная армия» специалистов для подавления протестов.

«У нас будет постоянная армия специалистов, должностных лиц государственной службы, так что у нас будет достаточно офицеров, чтобы справляться с этим там, где они нам понадобятся», — подчеркнул он.

Впрочем, ситуация в стране настолько обострилась, что Кир Стармер 5 августа созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета (COBRA), чтобы осудить, как реагировать на продолжающиеся протесты. В последний раз COBRA собиралfсь в 2021-м, когда британские войска покидали Афганистан.

К тому же несколько стран с преимущественно мусульманским населением опубликовали предупреждения для своих граждан, которые находятся в Великобритании. Как сообщает Sky News, рекомендации держаться подальше от беспорядков выпустили Индонезия, Малайзия и Нигерия. Кроме того, c призывом избегать городов из-за антиисламских протестов выступило и посольство Казахстана в Лондоне, а также власти ОАЭ и Австралии.