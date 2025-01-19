Модель генеративного искусственного интеллекта GPT-4 по просьбе RTVI представила прогнозы по ключевым направлениям политики США при Дональде Трампе. Ответы ИИ основаны на анализе предшествующих политических решений, характерных подходов и публичной риторике Трампа в области внешней политики, а также на его ценностных приоритетах и динамике международных отношений. GPT-4 выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп будет активно проводить политику «транзакционного лидерства»: это прагматичная, жесткая стратегия, основанная на выгоде и давлении на союзников и соперников. Этот подход к решению проблем был характерен и для прошлого президентского срока Трампа. Кроме того, по мнению ИИ, новая американская администрация может пойти на сближение с Россией, но это сотрудничество будет точечным и вряд ли приведет к полному снятию санкций.

Отношения с Россией

Наиболее вероятным можно считать стремление Трампа к выстраиванию более прагматичного подхода к отношениям с Российской Федерацией. США при Трампе, скорее будет рассматривать Россию как одного из крупных мировых игроков, с которым следует выстраивать диалог ради решения геополитических проблем. При этом президентская администрация будет вынуждена действовать в условиях внутренней политической турбулентности — Конгресс, СМИ и значительная часть американского политического истеблишмента критически относятся к любым новым попыткам сближения.

Трамп, с участием России, может попытаться возобновить переговоры по вопросам ядерного разоружения, стратегической стабильности и контроля над вооружениями, опираясь на предыдущий опыт, включая попытки модернизировать или заменить договоры, подобные СНВ-III (New START). Однако при этом он, скорее всего, будет стремиться к более выгодным для США условиям, возможно, требуя привлечь к соглашениям также и Китай.

Также Трамп может искать возможности для точечной кооперации, например в вопросах кибербезопасности или космического сотрудничества, однако такое взаимодействие будет строго прагматичным и ограниченным.

Санкции:

Трамп в принципе не исключал пересмотра санкционной политики в отношении России, если бы посчитал, что это принесёт выгоду США. Он может попытаться частично смягчить некоторые ограничения, чтобы получить от России экономические или дипломатические уступки, например по Украине или по контролю над вооружениями.

В случае каких-либо уступок со стороны России, например при урегулировании конфликта на Украине или в иных спорных вопросах, Трамп может попытаться использовать эти уступки как оправдание частичной нормализации экономических отношений.

Любое движение в сторону смягчения санкций вероятно встретит серьёзное сопротивление со стороны Конгресса, в котором и республиканцы, и демократы настроены скептически по отношению к России. Это ограничит возможности Трампа кардинально менять санкционный режим.

Геополитический контекст:

В контексте американско-китайского соперничества Трамп может рассматривать Россию как возможный противовес Китаю или по крайней мере стараться не толкать Москву полностью в объятия Пекина. Это может стать одним из стимулов к осторожному улучшению отношений с Россией.

Европейский фактор: Реакция европейских союзников США, на ее политику будет важна. Трамп может попытаться убедить Европу в том, что более мягкий подход к России выгоден для общей безопасности, но это станет непростой задачей.

Отношения с Украиной

Вероятнее всего, Трамп будет рассматривать Украину не через призму поддержки европейской безопасности, а в контексте геополитических и экономических интересов самих США и отношений с Россией. Ключевым словом для Трампа и здесь станет — прагматизм и США не станут поддерживать Украину, если не увидят для себя прямой выгоды.

Военная и экономическая поддержка:

Пересмотр помощи: Трамп, известный своей склонностью к «сделкам», может занять позицию более скептическую в отношении масштабной военной помощи Украине. Он может потребовать от украинского руководства чётких политических или экономических уступок, гарантий эффективного использования средств или даже участия других союзников (ЕС, НАТО) в большей степени, прежде чем продолжать поставки оружия и финансовую поддержку.

Трамп, известный своей склонностью к «сделкам», может занять позицию более скептическую в отношении масштабной военной помощи Украине. Он может потребовать от украинского руководства чётких политических или экономических уступок, гарантий эффективного использования средств или даже участия других союзников (ЕС, НАТО) в большей степени, прежде чем продолжать поставки оружия и финансовую поддержку. Сокращение открытого военного содействия: Хотя полная отмена военной помощи маловероятна — Конгресс США и в целом политический истеблишмент скорее всего выступят против резкого сворачивания — Трамп может попытаться сократить или замедлить поставки передовых вооружений под предлогом необходимости «разумного распределения ресурсов» и «избегания эскалации».

Дипломатия и роль в переговорных процессах:

Попытки сближения с Россией: Если Трамп попробует улучшить отношения с Россией или достигнуть каких-то договорённостей (например, по контролю над вооружениями или по энергетическим вопросам), Украина может стать разменной монетой. Трамп может оказать давление на Киев, подталкивая к компромиссам с Москвой, в том числе в вопросах Донбасса, чтобы показать избирателям и миру свою способность «делать сделки» и урегулировать конфликты.

Если Трамп попробует улучшить отношения с Россией или достигнуть каких-то договорённостей (например, по контролю над вооружениями или по энергетическим вопросам), Украина может стать разменной монетой. Трамп может оказать давление на Киев, подталкивая к компромиссам с Москвой, в том числе в вопросах Донбасса, чтобы показать избирателям и миру свою способность «делать сделки» и урегулировать конфликты. Меньше публичной поддержки: По сравнению с администрацией Байдена, при Трампе снизится интенсивность публичной дипломатической поддержки Украины на международной арене. Хотя формально США останутся на стороне территориальной целостности Украины, риторика может стать более условной и менее эмоционально окрашенной.

Экономические и политические аспекты:

Деловой подход: Трамп может попытаться использовать экономические инструменты для влияния на Киев — от торговых договоренностей до энергоресурсов, например поставок СПГ. Цель — добиться условий, благоприятных для США.

Трамп может попытаться использовать экономические инструменты для влияния на Киев — от торговых договоренностей до энергоресурсов, например поставок СПГ. Цель — добиться условий, благоприятных для США. Антикоррупционные требования: Вероятно продолжение риторики о необходимости реформ, в том числе антикоррупционных, однако этот вопрос будет использоваться скорее как инструмент давления, чем как искреннее стремление к улучшению управления в Украине.

Конгресс, состоящий как из республиканцев, так и демократов во многом поддерживает Украину, рассматривая её как важный бастион в сдерживании России. Это может ограничить резкие шаги Трампа и помешать ему существенно сократить помощь или изменять политику без серьёзных обоснований.

Если же внутри США критика в адрес мягкой линии Трампа по отношению к России будет лишь усиливаться, то эти факторы сделают для Трампа практически невозможным резкие шаги по отношению к Украине, чтобы не быть обвинённым в недостаточной жёсткости.

Отношения с Китаем

Отношения между США и Китаем после возвращения Трампа в Белый дом, скорее всего, останутся напряжёнными. В их основе будет лежать стремление к защите американской экономики и технологий, а также желание сохранить лидерство США на мировой арене.

Эскалация тарифов: Вероятной станет дальнейшая эскалация торговой войны. Трамп, опираясь на предвыборные обещания и идею возвращения рабочих мест в США, может ввести новые тарифы на китайский импорт или расширить уже существующие, особенно на стратегически важные промышленные товары, электронику и сырье.

Вероятной станет дальнейшая эскалация торговой войны. Трамп, опираясь на предвыборные обещания и идею возвращения рабочих мест в США, может ввести новые тарифы на китайский импорт или расширить уже существующие, особенно на стратегически важные промышленные товары, электронику и сырье. Пересмотр «фазы 1» и «фазы 2» соглашений: Если предыдущие сделки временно смягчили напряжённость, то новый срок может привести к их пересмотру. Трамп может потребовать более выгодных условий для США, угрожая разрывом уже действующих договорённостей.

Если предыдущие сделки временно смягчили напряжённость, то новый срок может привести к их пересмотру. Трамп может потребовать более выгодных условий для США, угрожая разрывом уже действующих договорённостей. Привлечение союзников: Параллельно возможно давление на европейских и азиатских союзников США с целью создания единого фронта против Китая. Это может выразиться в попытках подтолкнуть страны G7 и других ключевых партнёров к введению аналогичных ограничений и сокращению зависимости от китайских поставщиков.

Технологическое соперничество:

Ограничение китайских технологических компаний: Трамп, вероятно, продолжит вводить санкции и ограничения против крупных китайских технологических гигантов (таких как TikTok или производители полупроводникового оборудования). Возможны полные или частичные запреты на их деятельность в США, а также более жёсткий контроль поставок высокотехнологичных компонентов.

Трамп, вероятно, продолжит вводить санкции и ограничения против крупных китайских технологических гигантов (таких как TikTok или производители полупроводникового оборудования). Возможны полные или частичные запреты на их деятельность в США, а также более жёсткий контроль поставок высокотехнологичных компонентов. Усиление экспортного контроля: США могут ещё жёстче ограничить экспорт передовых технологий в Китай, включая полупроводники, ПО с искусственным интеллектом, квантовые вычислительные решения. Будет использоваться механизм «Entity List», куда могут попасть новые китайские компании.

США могут ещё жёстче ограничить экспорт передовых технологий в Китай, включая полупроводники, ПО с искусственным интеллектом, квантовые вычислительные решения. Будет использоваться механизм «Entity List», куда могут попасть новые китайские компании. Стимулирование внутреннего производства: Правительство попытается поддержать собственных производителей в области микроэлектроники, биотехнологий, возобновляемой энергетики, чтобы снизить технологическую зависимость от Китая. Это может сопровождаться налоговыми льготами, субсидиями и стимулированием научно-исследовательской деятельности в США.

Политические аспекты и дипломатия:

Переговоры с элементами давления: Возможны периодические дипломатические контакты, однако они будут вестись на фоне постоянной угрозы новых санкций или тарифов.

Возможны периодические дипломатические контакты, однако они будут вестись на фоне постоянной угрозы новых санкций или тарифов. Использование вопроса прав человека и безопасности: Администрация Трампа может усилить риторику о нарушениях прав человека в Китае (в Синьцзяне, Гонконге), а также о военной активности вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море. Это может стать дополнительным рычагом давления в переговорах и обоснованием экономических ограничений.

В целом, политика Трампа будет опираться на усиление экономического и технологического давления. Цель — ограничить глобальное влияние Китая, стимулировать экономический рост внутри США за счет протекционизма и продемонстрировать избирателям решимость в отстаивании американских интересов..

Отношения с НАТО и союзниками

Вероятно, Трамп продолжит свою линию на более жёсткое отстаивание американских интересов в рамках альянсов. Он, скорее всего, не откажется от критики союзников за недостаточные оборонные расходы и может вновь поставить под вопрос необходимость слишком обширного военного присутствия США в Европе и других регионах, если это не приносит, по его мнению, «прямой выгоды» Америке.

Финансовые обязательства и бремя расходов:

Повышение оборонных расходов союзников: Продолжится давление на членов НАТО, особенно европейских, с целью добиться от них выполнения цели в 2% от ВВП на оборону. При этом Трамп может потребовать от некоторых стран ещё большего вклада, указывая, что текущее распределение трат несправедливо.

Продолжится давление на членов НАТО, особенно европейских, с целью добиться от них выполнения цели в 2% от ВВП на оборону. При этом Трамп может потребовать от некоторых стран ещё большего вклада, указывая, что текущее распределение трат несправедливо. Измерение вклада: Помимо оборонных расходов, Трамп может акцентировать внимание на реальной боеготовности европейских армий и вкладе в конкретные миссии. Аргументом станет не просто формальное увеличение затрат, но и фактическая польза для общей безопасности.

Помимо оборонных расходов, Трамп может акцентировать внимание на реальной боеготовности европейских армий и вкладе в конкретные миссии. Аргументом станет не просто формальное увеличение затрат, но и фактическая польза для общей безопасности. Переговоры с позицией силы: Возможны периодические угрозы сокращения американского военного контингента или инфраструктуры НАТО на территории Европы, если союзники не пойдут на уступки.

Американское присутствие и “справедливое распределение бремени”:

Переоценка присутствия в Европе: Возможен пересмотр численности американских войск в Германии, Италии и других странах. Хотя полное выведение маловероятно, Трамп может настаивать на частичном сокращении или перемещении сил, чтобы сократить нагрузку на США и продемонстрировать союзникам серьёзность своих намерений.

Возможен пересмотр численности американских войск в Германии, Италии и других странах. Хотя полное выведение маловероятно, Трамп может настаивать на частичном сокращении или перемещении сил, чтобы сократить нагрузку на США и продемонстрировать союзникам серьёзность своих намерений. Фокус на восточном фланге и новых союзниках: Возможен сдвиг в сторону усиления присутствия в Польше или странах Балтии, если они подтвердят готовность нести бóльшую финансовую и инфраструктурную нагрузку. Это позволит Трампу показать избирателям, что он добивается от союзников реальных уступок.

Возможен сдвиг в сторону усиления присутствия в Польше или странах Балтии, если они подтвердят готовность нести бóльшую финансовую и инфраструктурную нагрузку. Это позволит Трампу показать избирателям, что он добивается от союзников реальных уступок. Сдерживание Китая и общая стратегическая переориентация: На фоне стратегического соперничества с Китаем Трамп мог бы продвигать идею перераспределения ресурсов из Европы в Индо-Тихоокеанский регион. Это может сопровождаться призывами к европейским союзникам взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Израиль и арабские страны:

Продолжение «Сделки века» и Абрахамских соглашений: Трамп будет стремиться к расширению круга арабских государств, нормализующих отношения с Израилем, продолжая линию, начатую во время его первого срока. Это может включать достижения новых соглашений типа «Авраамских», укрепление экономических и технологических связей между Израилем и государствами Залива.

Трамп будет стремиться к расширению круга арабских государств, нормализующих отношения с Израилем, продолжая линию, начатую во время его первого срока. Это может включать достижения новых соглашений типа «Авраамских», укрепление экономических и технологических связей между Израилем и государствами Залива. Поддержка безопасности Израиля: Ожидается продолжение тесных военно-политических связей с Израилем, дополнительные поставки вооружений, технологии ПРО, разведывательная кооперация, а также поддержка в ООН и других международных структурах.

Ожидается продолжение тесных военно-политических связей с Израилем, дополнительные поставки вооружений, технологии ПРО, разведывательная кооперация, а также поддержка в ООН и других международных структурах. Давление на палестинскую сторону: Приоритетом Трампа будет укрепление позиции Израиля, поэтому палестинский вопрос вряд ли получит дополнительный импульс к решению. Возможны попытки представить новые условия соглашений, но скорее всего с жёсткой про-израильской позицией, на которую палестинская сторона реагировала бы негативно.

Отношения с Саудовской Аравией и странами Залива:

Укрепление альянса против Ирана: Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны залива будут рассматриваться как ключевые партнёры в противостоянии иранскому влиянию. США продолжат оказывать им военную и разведывательную поддержку, одновременно призывая к покупкам американского оружия и услуг.

Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны залива будут рассматриваться как ключевые партнёры в противостоянии иранскому влиянию. США продолжат оказывать им военную и разведывательную поддержку, одновременно призывая к покупкам американского оружия и услуг. Нефтегазовый фактор: США могут поощрять стабилизацию нефтяных цен при участии арабских союзников, стремясь к выгодным для себя энергетическим условиям.

Минимизация вовлечённости: Политика будет направлена на максимальное невмешательство в глубокие региональные конфликты. Ответственность за стабильность будет переложена на местных игроков или региональных союзников.

Политика будет направлена на максимальное невмешательство в глубокие региональные конфликты. Ответственность за стабильность будет переложена на местных игроков или региональных союзников. Ограниченные точечные операции: США продолжат точечные операции против террористических групп, используя дроны и спецподразделения. Но Трамп стремился бы избегать масштабных наземных кампаний.

Иран:

Максимальное давление и санкции: Трамп, скорее всего, вновь откажется от соглашений, заключённых предшествующей администрацией (например, от возвращения к ядерной сделке или её модификации). Вместо этого он будет добиваться всё более жёстких санкционных мер, включая вторичные санкции против третьих стран и компаний, сотрудничающих с Ираном.

Трамп, скорее всего, вновь откажется от соглашений, заключённых предшествующей администрацией (например, от возвращения к ядерной сделке или её модификации). Вместо этого он будет добиваться всё более жёстких санкционных мер, включая вторичные санкции против третьих стран и компаний, сотрудничающих с Ираном. Дипломатическая изоляция: США станут оказывать давление на европейских союзников, арабские государства и Израиль, чтобы те поддержали антииранскую линию. Цель — добиться изменения поведения Ирана в вопросах ядерной программы, ракетных испытаний и регионального влияния.

США станут оказывать давление на европейских союзников, арабские государства и Израиль, чтобы те поддержали антииранскую линию. Цель — добиться изменения поведения Ирана в вопросах ядерной программы, ракетных испытаний и регионального влияния. Угроза военной силы: Возможны периодические демонстрации военной силы (военные учения, отправка дополнительных кораблей в Персидский залив), чтобы удерживать Иран от эскалации. Однако прямой военный конфликт оставался бы не приоритетным сценарием, учитывая стремление Трампа избегать «бесконечных войн».

Турция:

Сложное балансирование: Отношения с Турцией могут оставаться напряжёнными, учитывая её особую позицию по Сирии, отношения с Россией и собственную региональную амбициозность. Трамп может попытаться использовать экономический и санкционный инструментарий для влияния на Анкару, но стремиться к открытому конфликту будет маловероятно.

Отношения с Турцией могут оставаться напряжёнными, учитывая её особую позицию по Сирии, отношения с Россией и собственную региональную амбициозность. Трамп может попытаться использовать экономический и санкционный инструментарий для влияния на Анкару, но стремиться к открытому конфликту будет маловероятно. Сделки и сдерживание: Возможны временные договорённости по Сирии или поставкам оружия (например, истребителей F-16) в обмен на уступки со стороны Турции.

В целом, политика Трампа в регионе Ближнего Востока будет сосредоточена на усилии давления на Иран, расширении и закреплении альянсов с Израилем и суннитскими арабскими государствами, а также на минимизации вовлечения США в затяжные конфликты. Подход останется транзакционным: акцент на конкретных выгодах, сделках и результатах, а не на долгосрочном институциональном строительстве или продвижении демократии.