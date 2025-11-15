С 2018 года семьям с новорожденными в России вручают подарочные наборы — такая практика действует в 38 регионах страны. Местные власти самостоятельно определяют бюджет и наполнение коробок: от минималистичных комплектов за 1 501 руб. до насыщенных коробок стоимостью 15 888 руб. RTVI ознакомился с данными о стоимости и составе таких наборов в разных регионах, которые собрал проект «Тендерскоп» на портале «Госзакупки».

В России действуют две модели предоставления подарков:

— Субсидирование (например, в Москве и Московской области) — закупка наборов финансируется из регионального бюджета.

— Закупка через ЕИС «Госзакупки» — такая схема подразумевает проведение электронных аукционов и запрос котировок для выбора поставщиков.

Самые известные и дорогие из изученных подарочные наборы — московские коробки «Наше сокровище» — не закупаются через ЕИС, а предоставляются в виде субсидий из бюджета Москвы: специальная комиссия по определенным критериям рассматривает заявки и выбирает, кому отдать деньги. В 2025 году закупку на 306,6 млн рублей выиграло ООО «Мегатрон» с софинансированием в размере 1,2 млн рублей. Реальная себестоимость московского набора не оглашается, но тем, кто отказывается от коробки, выплачивают 20 тыс. руб.

Второе место по стоимости набора занимает Санкт-Петербург, где цена коробки составляет 15 888 руб.

На третьем месте — Республика Калмыкия со стоимость 11 200 руб. за штуку (первая партия) и 9000 руб. (вторая партия). Далее следуют Хабаровский край (10 тыс. руб.). и Ленинградская область (8000 руб.)

Самый дешевый набор «Тендерскоп» обнаружил в Новгородской области — 1501 руб. За ним следует «малый» набор в Забайкалье (1895 руб.), Ульяновская область (1976 руб.), Калужская область (1987 руб.), Вологодская область (2219 руб.)

Состав наборов отличается от региона к региону. В Петербурге, кроме базовых предметов одежды и гигиенических средств, в коробку кладут видеоняню, увлажнитель, стерилизатор, развивающий коврик. В Чувашской республике в набор входит книга «Сказки народов Чувашии». В расширенной версии коробки в Волгоградской области есть защитные заглушки для розеток и блокиратор на окно. В Ленинградской области мамам предлагают «весёлое колечко-игрушку» и альбом для фото, а в Республике Алтай — пожарный извещатель.

Наиболее масштабные по общим затратам программы реализуются в Санкт‑Петербурге (около 343 млн руб.), Хабаровском крае (около 81 млн руб.) и Ленинградской области (54 млн руб.)