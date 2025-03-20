В начале марта Московский областной суд оставил в силе приговор бизнесмену Дмитрию Швецову и гражданину Франции Дмитрию Машкину, признанным виновными в хищении у «Аэрофлота» почти 350 млн рублей. RTVI рассказывает, как выпускник МГИМО и безработный, используя критический дефицит запчастей, заключили с «Аэрофлотом» контракт на $20 млн и несколько месяцев водили за нос руководство крупнейшей российской авиакомпании, рассказывая о несуществующих связях в ФСБ, знакомой владелице голландской фирмы и застрявшем в Кабо-Верде Boeing с авиашинами.

Весной 2022 года «Аэрофлот» столкнулся с проблемой — ЕС, Великобритания и США ввели в отношении российской авиакомпании беспрецедентные санкции. Вместе с запретом на полеты в западные страны, «Аэрофлот» лишился как возможности официально покупать новые лайнеры, так и приобретать запчасти и расходные материалы для имеющихся бортов. Менеджеры авиаперевозчика принялись искать фирмы-посредники, которые могли бы ввозить в Россию необходимые товары в режиме «параллельного импорта».

25 апреля 2022 года на электронную почту «Аэрофлота» пришло письмо от неизвестной до этого момента компании — казахской ТОО «Кольсайпром» за подписью заместителя гендиректора Дмитрия Швецова. Предложение, изложенное в нем, казалось заманчивым: казахи предлагали поставку шин и тормозных пакетов для Boeing 777, которые у «Аэрофлота» были в остром дефиците. Предложенная цена авиакомпанию устраивала, при этом запчасти предлагались в большом количестве.

Первым письмо «Кольсайпрома» увидел технический директор «Аэрофлота» Игорь Парахин, и сразу переслал его главе департамента управления закупочной деятельностью Светлане Архиповой. Та отправила предложение в профильный отдел для проверки, которая не выявила никаких неожиданностей. Компания была в казахском реестре, правда, ее учредителем значился малоизвестный 28-летний Турарбек Акежан. Приславший письмо Швецов, назвавшийся представителем «Кольсайпрома», в качестве самопрезентации передал ссылку на свою страницу на сайте «Деловой России» (сейчас ее уже нет на сайте организации, но RTVI наше ее кэшированную копию). И хотя, как вспоминала Архипова во время расследования дела, — специалистов насторожило отсутствие у «Кольсайпрома» «работы на рынке», положение было тяжелым, а других подобных предложений на тот момент не поступало.

Поэтому, учитывая «критические потребности компании в запасных частях и расходных материалах для воздушных судов», в «Аэрофлоте» экстренно собрали специальную комиссию, в которую помимо Архиповой и ее заместителя вошел и нынешний член правления авиаперевозчика Дмитрий Галкин. Комиссия вскоре приняла «коллегиальное решение» о заключении контракта с «Кольсайпромом».



Удаленная с сайта «Деловой России» анкета Швецова

В мае 2022 года договор был подписан — его сумма составила около 20 миллионов долларов (на тот момент 2 млрд рублей). Со стороны крупнейшей российской авиакомпании его подписала глава департамента Светлана Архипова, с казахской — гендиректор общества Турарбек Акежан. Причем соглашение предполагало выплату посреднику 70% предоплаты — деньги должны были поступить в течение 10 дней с момента выставления им счетов.

Оставшуюся сумму «Аэрофлот» обязался перечислить в течение недели с момента фактического поступления запчастей на склад. Однако не дожидаясь поставки, «Кольсайпромом» начал выставлять первые авансовые счета, требуя их оплатить. «Аэрофлот» с этим согласился и поэтапно перечислил посреднику более 349 миллионов рублей.

Кабо-Верде, ФСБ и Boeing 737

Согласно заключенному договору, поставка запчастей планировалась 7 июля 2022 года. Однако вместо долгожданных авиашин «Аэрофлот» получил лишь письмо от казахской компании, в котором его уведомили о переносе доставки на две недели. Но и 20 июля комплектующие для Boeing в Москву не пришли. Посредник вновь уведомил руководство крупнейшего российского авиаперевозчика в задержке. Как следовало из письма, на этот раз она случилась «в связи с чрезвычайным происшествием» на складах «Кольсайпрома» в Казахстане.

Обеспокоенный срывом важного договора, к переговорам с поставщиком подключился уже замдиректор департамента закупок «Аэрофлота» Алексей Гарнов. И уже на следующий день, 21 июля, он связался Дмитрием Швецовым — однако никаких четких сроков поставки менеджер так и не услышал.

А спустя несколько минут после окончания разговора, мобильный телефон Гарнова вновь зазвонил. Мужчина представился «фактическим владельцем» «Кольсайпрома» Дмитрием Машкиным, сообщив собеседнику, что возникшие проблемы с контрактом связаны с санкциями против самого «Аэрофлота». Однако, по словам «владельца», все трудности уже разрешены и через десять дней авиазапчасти будут лежать на московском складе.

Спустя еще пять дней Машкин сообщил Гарнову, что товар доставят уже сегодня — спецрейсом «Кабо-Верде — Внуково». В сообщении была даже указана марка самолета — Boeing 737-800 и его бортовой номер.

Однако чуда не произошло — «фактический владелец» посредника вскоре известил о ЧП: лайнер сломался. Впрочем, собеседник заверил, что на его ремонт потребуется лишь 2-3 дня, однако затем сроки начали расти.

«Машкин неоднократно уверял меня в том, что доставка будет выполнена, при этом постоянно сообщал о различных причинах задержки. Также в ходе переписки Машкин сообщал, что вопрос доставки указанным рейсом, контролируется сотрудниками ФСБ, которых он в переписке называл „Детский мир“ — по названию магазина, расположенного на Лубянской площади» рассказывал следователям топ-менеджер авиакомпании. «Также Машкин сообщил о том, что доставка будет осуществлена нидерландской компанией TNT-Express EU Worldwide, которая арендовала воздушное судно у WOLTON DMCC», — вспоминал детали переговоров Гарнов.

Но уже 25 июля, Машкин радостно написал: «Перевозчик говорит, что все по плану. Подключил „Детский мир“, те проверили, утверждают, что все будет сегодня. Жду».

Однако авиазапчасти для «Аэрофлота» не прибыли в Москву ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю.

После чего, следует из материалов расследования, к решению проблемы подключился уже заместитель гендиректора «Аэрофлота» Михаил Федосов.

Узнав о самолете, якобы застрявшем на островах Зеленого мыса, он тут же связался с посольством РФ в Кабо-Верде и получил ответ, что никакого аварийного лайнера с указанным бортовым номером на местном аэродроме нет. Тогда замгендиректора потребовал немедленно организовать встречу с представителями «Кольсайпрома», и 10 августа Федосов, как и все остальные руководители «Аэрофлота», впервые увидели Машкина и Швецова в офисе авиакомпании на Арбате.

Впрочем, во время встречи 10 августа, как следует из дела, визитеры, вновь не назвали точных сроков. Так Машкин рассказывал замгендиректору «Аэрофлота» о каких-то «рекомендациях по логистике» якобы полученных им от знакомого сотрудника ФСБ, уверял, что договор со стороны TNT Express якобы подписала некая Эльвира Смирнова, владеющая пакетом в 35% акций его «брюссельского отделения» и заверял, что женщина — хорошая знакомая его приятеля из ФСБ, поэтому за доставку груза в Москву можно не волноваться.

Эти путанные объяснения, однако, устроили руководство авиакомпании и оно вновь согласилось подождать и, казалось, не зря.

Уже 22 августа Машкин сообщил Гарнову, что Boeing с запчастями наконец-то приземлился в Шереметьево. Однако радость аэрофлотовских топ-менеджеров была недолгой — сообщение оказалось фальшивкой.

Лишь после этого терпение у топ-менеджеров лопнуло окончательно и «Аэрофлот» обратился с заявлением о мошенничестве в профильное управление «Т» (транспорт) четвертой службы ФСБ России, (занимается экономической безопасностью). Чекисты быстро установили, что указанный Машкиным в качестве перевозчика Boeing 737-800, с номером A6-HIL вообще не приземлялся в Кабо-Верде и судно с таким бортовым номером даже не было зарегистрировано. Согласно же выводам эксперта «Аэрофлота», даже если бы такой Boeing и был бы у исполнителя, перевезти на нем все указанные в договоре запчасти было невозможно — они не поместились бы в его грузовой отсек.

Оперативники «четверки» в итоге пришли к выводу, что в действительности ни Швецов, ни Машкин ничего «Аэрофлоту» продавать не собирались, а полученные ими от компании деньги бизнесмены поделили между собой. Результаты проверки легли в основу уголовного дела, и 12 и 13 сентября бизнесмены были задержаны и отправлены в СИЗО. Обоим были предъявлены обвинения в мошенничестве в крупном размере (ч.4 ст.159 УК). Мера пресечения для обвиняемых не менялась ни во время следствия, ни во время судебного процесса.

Кто такие Машкин и Швецов

Как выяснили оперативники ФСБ, Дмитрий Швецов с 2009 года был участником некоммерческой организации «Путь России», где согласно выводам силовиков, «представлял интересы лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности». Затем бизнесмен работал в двух российских банках, с 2013 года занимался поставками в Иран. В 2019 году — уже совместно с Дмитрием Машкиным он учредил китайскую Deji Export and Import Traiding Co.Ltd., которая также торговала товарами народного потребления с Ираном. Год спустя Швецов занял должность замдиректора московского ООО «ЦСКС», а в марте 2022 года стал безработным.

У Дмитрия Машкина — биография более изящная. Он выпускник МГИМО по специальности экономист-международник и помимо российского гражданства, у бизнесмена, по данным ФСБ, есть и французское гражданство. Сам он долгое время проживал в Европе, а его дети живут в Казахстане и Австрии, выяснили оперативники. Швецов был учредителем омской ООО «Метротрансстрой», — которая занималась консервацией многострадального метро в Омске, где сейчас по затопленным тоннелям омичи плавают на каное. А также оказывал некие консультационные услуги, но кому именно — бизнесмен во время следствия вспомнить не смог.

По-разному подельники вели себя и во время расследования. Так, Дмитрий Швецов уверял, что в «Кольсайпромом» его позвал подельник Машкин, однако долгое время он якобы не знал, что тот является владельцем компании. При этом в фирме-партнере «Аэрофлота», по словам фигуранта, помимо него работали еще «секретарь Алуа», «начальник юридического отдела Мадина» и «бухгалтер Сергей».

Версия Швецова, который не признавал себя виновным, заключалась в том, что «Кольсайпром» действительно собирался поставлять запчасти российским авиакомпаниям. Закупать их он планировал через специальный маркетплейс — Partbase и затем просто перепродавать. В апреле 2022 года Швецов вспомнил, что у него есть визитка одного из сотрудников «Аэрофлота» и, позвонив по указанному в ней номеру, он связался с департаментом закупок авиаперевозчика. Когда на следствии речь зашла

об исполнении контракта на 20 млн долларов, Швецов тут же снял с себя ответственность и назвал следователю фамилию ответственного — гендиректора фирмы Акежана.

В отличие от своего приятеля, Машкин был немногословен, считать Шевцова другом отказался и в протоколе первого допроса собственноручно записал, что мошеннических действий он не совершал и денег ни у кого не брал. На вопросы, связанные с «Кольсайпромом», выпускник МГИМО отвечал уклончиво, что он «не в курсе». Однако затем категорично заявил следователям, что никогда не был ни владельцем, ни работником казахской фирмы, а о контракте с «Аэрофлотом» якобы узнал от Дмитрия Швецова. Тот попросил его помочь с организацией поставок запчастей, так как фирма, которую он якобы планировал привлечь до этого, отказалась поставлять товары подсанкционному «Аэрофлоту». Согласившись на предложение, Машкин, следует из материалов дела, якобы связался с неким «сотрудником ФСБ Сергеем Орловым» и он пообещав помочь, познакомил его с Эльвирой Смирновой из TNT Express EU Worldwide и ее подругой Юлией. Обе женщины показались Машкину «не очень компетентными», а когда совладелица компании показала ему документ, подтверждающий наличие у нее акций, бизнесмен насторожился. Его смутила подпись на документе — некого эстонца «Хэндрика Холодэя — главного комиссара в Европе по транспортной безопасности».

«Какая связь между Эльвирой Смирновой и Хэндриком Холодэй?», — недоумевал Машкин во время следствия.

Стоит отметить, что ни «Сергей Орлов» из ФСБ, ни «Эльвира Смирнова и ее подруга Юлия», в деле не фигурируют. Сведений о существовании транспортного «комиссара Холодэя» RTVI найти также не удалось.

В августе 2024 года Швецов и Машкин были признаны виновными и приговорены к пяти и шести годам колонии. Они пытались обжаловать судебное решение, однако 4 марта 2025 года Мособлсуд оставил приговор в силе.