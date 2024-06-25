В нынешней версии законопроект о порядке допуска к осуществлению автомобильных грузоперевозок, который предполагает введение единого реестра «ГосЛог», не вызывает энтузиазма у профильных ассоциаций. По словам некоторых игроков отрасли, недоработки в проекте могут привести к росту коррупционной составляющей, а не к обелению рынка, на которое рассчитывают законодатели. RTVI разбирался, к каким последствиям для грузоперевозчиков и простых россиян может привести принятие законопроекта и кто будет оператором единого реестра грузоперевозчиков.

Для чего нужен допуск на рынок автогрузоперевозок

Законопроект «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом в Российской Федерации» на рассмотрение в Госдуму внес глава транспортного комитета Евгений Москвичев в апреле 2024 года. Документ предполагает, что все юридические лица и ИП, занимающиеся автомобильной транспортировкой грузов, должны будут уведомлять о начале своей деятельности уполномоченный орган — регистрация в реестре “ГосЛог” будет служить допуском на рынок грузоперевозок. Рассмотрение законопроекта во втором и третьем чтении перенесли, рассказал RTVI Евгений Москвичев. “Законопроект переносится на осень, идет работа”, — сказал он.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, по данным МВД, в России зарегистрировано 6,7 млн грузовых автомобилей, которые могут принадлежать 250-300 тыс. собственников. При этом Ространснадзор уведомили о начале грузоперевозочной деятельности только 46,1 тыс. владельцев. Необходимость принятия законопроекта о допуске грузоперевозчиков на рынок объясняют тем, что сейчас государство не контролирует деятельность до 80% перевозчиков, а также состояние их транспортных средств.

Также законодатели считают, что более 60% грузоперевозок осуществляется по «серым» схемам для уклонения от уплаты налогов. От легализации отрасли бюджет должен будет получать порядка 450 млрд руб. в год, говорится в пояснительной записке. Однако представители профессионального сообщества предупреждают, что дополнительные расходы, которые будут нести перевозчики, войдут в стоимость услуги и приведут к подорожанию всех товаров, которые перевозятся грузовым автотранспортом.

Что предлагает законопроект

Одним из критериев допуска на рынок станет отсутствие у перевозчика недоимок по сборам и налогам, а также непогашенных или неснятых судимостей по уголовным делам в сфере экономической деятельности, экологии, трудового законодательства и безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Законопроект также устанавливает, что у каждого грузоперевозчика в штате должен быть специалист по обеспечению безопасности дорожного движения.

В реестр будут включать только тех грузоперевозчиков, которые соответствуют предъявляемым законопроектом требованиям, например, поддерживать транспорт в исправном техническом состоянии и регулярно проводить медосмотры водителей. Те перевозчики, которые не будут включены в реестр, лишатся права заниматься транспортировкой грузов в коммерческих целях.

Автоперевозчики грузов должны будут вносить в реестр информацию о юридическом лице, ИП или самозанятом, осуществляющем перевозку грузов, в том числе контактные данные, а также данные об автомобиле, сроках действия договора на транспортное средство, страховке. Кроме того по собственному желанию перевозчики смогут указывать, какие именно грузы они перевозят, на каких территориях работают, а также максимальную страховую сумму, в рамках которой возмещается причиненный грузу вред.

Юридическим лицам и ИП придется зарегистрировать все грузовики общей массой более 3,5 тонн, а самозанятые смогут осуществлять грузоперевозки только на автомобилях от 2,5 до 3,5 тонн.

Если законопроект примут, он должен будет вступить в силу с 1 марта 2025 года. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа — от 50 до 100 тыс. руб. для должностных лиц и от 200 до 400 тыс. руб. для юридических лиц, — а также в виде лишения права на осуществление коммерческих грузоперевозок на срок от полугода до года. Ответственность также предусмотрена и для заказчиков грузоперевозки — в том случае, если они заключают договор с перевозчиком, не состоящим в реестре. Однако мера ответственности в законопроекте пока не прописана.

Что известно о реестре “ГосЛог”

Отвечать за создание реестра, согласно законопроекту, должен «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта» — предположительно, Министерство транспорта РФ. В пояснительной записке отмечается, что внедрение единого реестра не потребует дополнительных вложений из бюджета.

Реестр “ГосЛог” будет работать на базе созданной ранее Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП), об этом в мае 2024 года сообщил заместитель Министра транспорта России Дмитрий Баканов. Конкурс на разработку предложений по созданию этой платформы Минтранс провел летом 2023 года. Стоимость разработки составила 57 млн руб., а исполнителем было ООО «Транспортная интеграция».

Оператором ЕПЦ «ГосЛог» может стать Минтранс или подведомственная ему организация.

Что говорят о законопроекте на рынке

В профильных организациях согласны с тем, что законопроект о порядке допуска на рынок грузоперевозок в России необходим, но в нынешней редакции документа видят риски. В Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) концептуально поддерживают введение допуска на рынок автоперевозок грузов, однако создание соответствующего реестра требует детальной проработки и времени, считает исполнительный директор Союза Ольга Федоткина. “В противном случае поспешное введение реестра обернется более отрицательными последствиями, чем его отсутствие”, — сказала она RTVI.

По мнению Федоткиной, в нынешнем виде законопроект связан с большим количеством рисков — в частности, в документе не установлены основные параметры регулирования: порядок межведомственного информационного взаимодействия при включении в реестр и исключении из него, основные законодательные требования к срокам и порядку проверок, а также ответственность за предоставление недостоверной информации. “Введение регулирования в текущей редакции несет в себе риски, включая рост административной нагрузки, напряженности среди профессиональной общественности, угрозу коррупционной составляющей”, — подчеркнула она.

Этого же опасаются и в Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта “Грузавтотранс”. По словам его президента Владимира Матягина, беспокойство вызывает то, что законопроект не определяет ответственного за контроль исполнения новых требований.

“Отдать это на откуп нашим управляющим органам значит, что это превратится в коррупционную составляющую. Недоработанные законы формируют коррупцию — и это основная проблема”, — уверен Матягин.

По мнению Матягина, те перевозчики, которые не смогут попасть в реестр или не будут соответствовать требованиям, не уйдут с рынка, а продолжат работать, давая взятки ответственным за контроль сотрудникам.

Другая проблема законопроекта, по мнению Матягина, заключается в том, что документ не устанавливает ответственность для заказчика за работу с не зарегистрированным в реестре перевозчиком. “Пока не будет четко прописана доля ответственности заказчиков, отправителей, перевозчиков, критерии перевозчиков, ничего не изменится”, — уверен эксперт.

С наибольшим количеством сложностей в соблюдении требований законопроекта, по мнению Матягина, столкнутся частные перевозчики, которые, по его оценкам, занимают 50-60% рынка. Им придется расширять штат, нанимать дополнительных специалистов, перерабатывать документацию.

“Государству надо помочь старым перевозчикам, которые уже утвердились на этом рынке, привести в порядок документы и попасть в реестр. Потому что подавляющее большинство частников — это бывшие водители, они не обучены азам ведения бизнеса и автохозяйства. Здесь нужно реально выстраивать систему, если государство хочет не просто кого-то обобрать и выкинуть с рынка, а реально что-то изменить, нужно прийти к перевозчикам, к объединениям, задать вопросы, как это будет работать, как нужно людям помочь, чтобы они встроились в систему. Пока они не начнут общаться с обществом, для которого они эти правила вводят, пока вопросы не проработают, просто вводить какой-то реестр неправильно”, — говорит Владимир Матягин.

В Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики отметили, что в нынешнем виде законопроект может создать неконкурентные преимущества для самозанятых, поскольку условия включения в реестр для них будут проще, а административная нагрузка — ниже. “Хотя доступ самозанятых на рынок увеличит объем предложения и плодотворно повлияет на обеление рынка, любые регулирующие меры должны носить недискриминационный характер, обеспечивать равные требования ко всем участникам рынка, не ухудшая конкурентных условий”, — считает Ольга Федоткина.

Кроме того, по мнению Владимира Матягина, сегодня значительная часть перевозчиков просто не осведомлена о готовящихся изменениях в законодательстве, а обсуждения в правительстве проходили без участия “Грузавтотранса”, который представляет интересы автогрузоперевозчиков, работающих на российском рынке, с представительствами в 15 регионах России.

При этом, если законопроект доработают с привлечением деловой общественности и учтут замечания, реестр грузоперевозчиков позволит упорядочить рынок, повысить прозрачность бизнес-процессов и инвестиционную привлекательность отрасли, а также повысит качество и безопасность грузоперевозок, считает Ольга Федоткина. “Необходимо точечно прорабатывать сроки введения таких обязательных требований, чтобы не получить, с одной стороны, сокращения предложений на рынке, с другой стороны, скачка ставок, особенно в «высокие сезоны»”, — подчеркнула она.

Грузоперевозки могут подорожать на 70-80%

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев в разговоре с RTVI заявил, что изменения в законодательстве не должны сказаться на ценах товаров для конечных потребителей.

«Думаю, что цены для потребителя в итоге не вырастут», — сказал он. Депутат объяснил это тем, что дополнительный доход бюджет должен будет получить от обеления значительных объемов грузоперевозок, то есть получения тех налогов, от которых перевозчики уклонялись ранее. Именно поэтому принятие законопроекта не должно отразиться на ценах.

Тем не менее игроки рынка считают иначе. По мнению Владимира Матягина, попытка обелить отрасль неизбежно будет влиять на ценообразование: либо часть игроков не сможет попасть в реестр и уйдет с рынка, что приведет к нехватке транспорта и скачку цен, либо “будет активно развиваться коррупционная составляющая”.

Причем поднять цены на свои услуги перевозчикам придется в любом случае, считает Матягин. По его словам, сегодня в России цены на грузоперевозки остаются на уровне десятилетней давности. “То десятилетие, которое цены не двигались и формировались за счет нарушения законодательства, придется наверстывать. Цена на перевозки может вырасти на 70-80%”, — уверен он.