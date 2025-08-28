Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об увольнении члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук, которую ранее обвинили в мошенничестве при оформлении ипотеки. Адресованное ей письмо глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social. Это первый подобный случай за 111 лет существования ФРС. Однако Кук отказалась увольняться, заявив, что у президента нет законных полномочий для таких решений, пишет RTVI.US.

Чем известна Лиза Кук

Лиза Кук долгое время преподавала экономику и международные отношения в Университете штата Мичиган и Школе государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском университете, а также занимала различные должности в администрациях президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. У нее есть дипломы Оксфордского университета, колледжа Спелмана и Калифорнийского университета в Беркли. Как отмечает Associated Press, некоторые из ее наиболее известных исследований были посвящены влиянию линчевания и расового насилия на афроамериканские инновации и, как следствие, на экономический рост в США в целом.

Лиза Кук стала первой чернокожей женщиной в совете управляющих ФРС в мае 2022 года. Ее назначил президент Джо Байден, и это решение должно было быть утверждено Сенатом. Голоса в верхней палата Конгресса тогда разделились поровну, и решающий голос отдала вице-президент Камала Харрис. Республиканцы настаивали на том, что у Кук нет достаточного опыта и компетенций для занятия подобной должности, и утверждали, что ее показания в Банковском комитете Сената свидетельствуют о недостаточной приверженности борьбе с инфляцией.

СМИ отмечали, что Кук — опытный экономист, но у нее нет опыта работы в финансовой сфере, ее исследования не касаются денежно-кредитной политики, и не все их результаты можно применить на деле. Управляющие ФРС голосуют за решения по процентным ставкам, а также другим вопросам финансового регулирования.

Срок полномочий Кук в ФРС истекает в январе 2038 года.

Напомним, в начале августа стало известно, что свой пост досрочно покинет Адриана Куглер, многие годы проработавшая в ФРС, а осенью 2023 года ставшая первой латиноамериканкой в совете управляющих центробанка. С чем это связано, неизвестно. Перед этим Трамп уволил комиссара Бюро статистики труда (BLS) Эрику Макентарфер. Это произошло через шесть часов после того, как агентство представило данные по безработице. В июле, согласно отчету, было создано всего 73 тыс. рабочих мест, что значительно ниже прогнозов. Уровень безработицы, составляющий 4,2% (или 7,2 млн человек), также практически не изменился, оставаясь в диапазоне от 4% до 4,2% с мая прошлого года.

Трамп раскритиковал Макентарфер за представленные данные, отметив, что количество рабочих мест было занижено. Кроме того, по его словам, комиссар якобы подделала данные о занятости перед ноябрьскими выборами в 2024 году, чтобы повысить шансы на победу Камалы Харрис, которая выступала кандидатом от демократов и соперником Трампа.

В чем обвиняют Лизу Кук

Как рассказывал RTVI.US, в последние дни в администрации Трампа стали звучать нарративы о том, что сразу несколько его политических оппонентов совершили мошенничество при оформлении ипотеки. Назывались генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс, которая ранее инициировала несколько уголовных дел против республиканца, сенатор от Калифорнии Адам Шифф и собственно Лиза Кук. Обвинения выдвинул Билл Пулте, директор Федерального агентства по жилищному финансированию, активный сторонник Трампа.

Согласно анализу документов, которые провел канал CNN, в 2021 году Кук оформила кредиты на два объекта недвижимости — в Мичигане и Атланте, указав каждый как основное место жительства (такой объект имеет право на более низкую ставку по ипотеке). Это нарушает правила Налогового управления США (IRS). В Минюсте пообещали провести расследование, но никаких обвинений Кук на данный момент не предъявлено.

New York Times при этом отмечает, что инвективы в адрес Кук перекликаются с историей самого Трампа, которого обвиняли в мошенническом завышении своего состояния с целью получения более выгодных процентных ставок по банковским кредитам.

На прошлой неделе Трамп начал призывать Кук самостоятельно подать в отставку, угрожая увольнением. В результате во вторник республиканец объявил о своем решении, сославшись положение устава ФРС, которое позволяет президенту уволить члена совета директоров при наличии достаточных оснований. Под ними обычно понимаются халатность или должностное преступление.

«В свете вашего мошеннического и потенциально преступного поведения в финансовом вопросе <…> я не уверен в вашей честности. Как минимум, ваше поведение свидетельствует о грубой халатности в финансовых транзакциях, которая ставит под сомнение вашу компетентность и надёжность как финансового регулятора», — говорится в письме Трампа.

Кук, однако, отказалась подчиняться и заявила, что продолжить выполнять «свои обязанности по поддержке американской экономики». Ее адвокат Эбб Лоуэлл заявил, что вскоре оспорит решение президента, который «не выполнил все предусмотренные законом требования», в суде, сообщает New York Times.

Associated Press также выяснило, что администрация Трампа не привлекла к ответственности сторонников президента, которых также заподозрили в ипотечном мошенничестве. Речь идет, например, об ипотечных кредитах на три дома, оформленных генпрокурором Техаса Кеном Пэкстоном и его женой Анджелой.

Кокус чернокожих членов Конгресса во вторник осудил Трампа за «расистское, женоненавистническое и незаконное нападение на целостность и независимость» ФРС. В регуляторе же заявили, что подчинятся любому решению суда.

Может ли Трамп уволить Лизу Кук

Четкого ответа на этот вопрос на данный момент нет. National Review обращает внимание на два нюанса. Во-первых, на вопрос, имеет ли президент право увольнять руководство независимых агентств. Уставы таких ведомств, как Федеральная торговая комиссия (FTC), Федеральная комиссия по связи (FCC) и Национальное управление по трудовым отношениям (NLRB), содержат положения, защищающие членов совета директоров от отстранения со стороны исполнительной власти. В 1935 году Верховный суд США поддержал эту практику в решении по делу Humphrey’s Executor v. United States.

Однако Трамп настаивает на уважительной причине для увольнения Кук, что, в свою очередь, разрешено Законом о ФРС.

«Каждый член [Совета управляющих] занимает должность в течение 14 лет с момента истечения срока полномочий своего предшественника, если только он не будет отстранен президентом ранее по уважительной причине», — гласит формулировка закона.

Второй момент — проблема независимости ФРС. Для поддержания низкого уровня инфляции и обеспечения денежно-кредитной стабильности важно, чтобы регулятор не был подвержен «сиюминутным политическим императивам». История показывает, что независимые центральные банки, как правило, могут обеспечить стабилизацию инфляцию. В то же время, отмечает издание, ФРС склонна к групповому мышлению и не застрахована от ошибок.

При этом рынок не отреагировал на действия Трампа против Кук, то есть не считает, что ее увольнение как-то отразится на ФРС. Ее председателя Джерома Пауэлла Трамп регулярно критикует за то, что тот не снижает ключевую процентную ставку, однако увольнять не спешит.

Ключевая ставка с декабря прошлого года сохраняется на уровне 4,25-4,5%, когда регулятор снизил показатель третий раз подряд. Однако после возвращения Трампа в Белый дом в январе и из-за экономических опасений в связи с торговыми войнами, заградительными пошлинами и другими действиями республиканца ФРС заняла выжидательную позицию, и ставку с тех пор не снижали, несмотря на регулярные призывы президента.