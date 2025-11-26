Как стало известно RTVI, здание самого известного частного музея советской живописи — «Института русского реалистического искусства» — в ближайшее время может быть передано в конкурсную массу экс-председателя совета директоров «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева. Здание либо отдадут кредиторам банкира, признанного банкротом — либо выставят на аукцион. Судьба крупнейшей коллекции советской живописи, включая ее самые известные работы, до сих пор неизвестна. Семь лет назад сам факт продажи некоторых из этих картин в частные руки стал причиной вмешательства Минкульта России и силовых структур.

16 декабря арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление Игоря Минаева — управляющего банкротством одного из бывших совладельцев «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева — о включении в конкурсную массу здания в Москве на Дербеневской набережной 7, стр. 31. Строение площадью 5,8 тысячи метров принадлежит компании Ананьева ООО «Институт русского реалистического искусства — недвижимость», которая вместе с еще одной структурой, АНО «Институт русского реалистического искусства», управляла музеем, созданным Ананьевым в 2011 году.

Напомним, что после начала санации «Промсвязьбанка» в 2017 году и бегства Алексея Ананьева и его брата Дмитрия из России, началась череда уголовных дел и арбитражных разбирательств вокруг них самих и их активов, а здание музея и собрание картин были арестованы.

На протяжении еще трех лет в исках, обеспечивавших арест активов Ананьевых, все время упоминались несколько картин, считавшихся самыми ценными в коллекции — «Над снегами» и «В пути» Георгия Нисского, «Портрет Климента Ворошилова» Иосифа Бродского, графика Александра Дейнеки «Спортсменка, завязывающая ленту», а также «Беседа Президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тегеранская конференция» и ««Климент Ворошилов и Максим Горький в тире Центрального дома Красной армии» Александра Герасимова и «Три художника» Виктора Попкова. Их современное состояние, собственность, как и судьба всей коллекции до конца непонятна.

10 лет назад факт появления картин Нисского «Над снегами» и «В пути» в частной коллекции стал причиной публичного скандала, который повлек за собой претензии Генеральной прокуратуры к Министерству культуры, а затем их совместную работу по возврату в государственную собственность коллекции и другого имущества Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), в том числе части нынешней Третьяковской галереи. Роль мозгового центра государственной операции сыграла юридическая компания «Бендерский и партнеры».

Возможно, впервые в истории новейшей России это был случай, когда сотрудники частной структуры были представлены к государственным наградам за возвращение стране ее художественного достояния и музейной недвижимости.

Удар молотка как контрольный выстрел

В июне 2014 года в Лондоне прошел аукцион Sotheby’s, на который были выставлены картины советской эпохи. Наиболее упорные торги развернулись вокруг картины Нисского «Над снегами». В итоге ее за 1,8 млн фунтов стерлингов купил Алексей Ананьев.

Аукцион активно освещался в российской прессе, где утверждалось, что в Лондоне распродается не что иное, как коллекция Международной конфедерации союзов художников, получившей в период распада СССР имущество Советского Союза художников. Как утверждал журнал Forbes, не все члены художественного союза были согласны с продажей — они говорили, что против «распродажи родины», но руководство конфедерации продавило решение о вывозе картин.

История с картиной Нисского стала еще большим триггером — она привлекла внимание властей к деятельности Международной конфедерации союзов художников и к тому, что происходит с доставшимися ей в наследство картинами и недвижимостью. Весной 1992 года конфедерации были переданы коллекции ликвидируемого Союза художников СССР, Центральный дом художника на Крымском валу (сегодня — часть комплекса Третьяковской галереи) и еще ряд активов. Никаких платежей в адрес государства при этом не совершалось, надзор со стороны властей не осуществлялся и не предполагался.

В каком объеме и кому продавались работы, неизвестно — по крайней мере никаких отчетов или публикаций на этот счет нет. Но известно, что в сентябре 2012 года один из владельцев «Альфа-групп» Петр Авен приобрел около 20 графических изображений из коллекции конфедерации. После начала лондонских продаж в МКСХ не скрывали, что готовы продавать и дальше. Но тут на «стоп» надавило государство.

Прокуратура, Мединский и Козак

В 2016 году Генеральная прокуратура России направила в Министерство культуры России представление, в котором чиновников прямо обвиняли в создании условий для незаконного вывоза культурных ценностей за рубеж. Главным доказательством этого стала отправка за границу картин из коллекции МКСХ, стоимость которых была занижена. В представлении было упомянуто, что картину «Над снегами» при вывозе оценили в 800 тыс. рублей, а «В пути» — в 500 тыс. рублей, при том, что последняя в итоге была продана за 470 тыс. фунтов.

Разразившийся скандал вызвал не только увольнения в Минкульте и проверки силовиков, но и ведомственную реакцию со стороны руководства Третьяковской галереи: «В правительстве был поставлен вопрос о необходимости разобраться с тем, что происходит с наследием Союза художников СССР».

Получив представление Генпрокуратуры, отреагировало и Министерство культуры, где, со слов на тот момент министра культуры России Владимира Мединского, была заявлена необходимость проверки процессов, происходящих в МКСХ. По информации RTVI, куратором процесса стал на тот момент вице-премьер Дмитрий Козак.

«Вопрос был в том, насколько быстро государство среагирует на процессы — инертность чиновничьего механизма известна, и все имущество МКСХ могло быть или перепродано или обременено несколько раз», — рассказывает источник RTVI, знакомый с тем, как принималось решение. Поэтому привлекли частную структуру, взявшую на себя аналитическую работу, подготовку позиции для судов и координацию взаимодействия всех участников проекта.

«Задача была поставлена нетривиальная. Необходимо было разработать правовой механизм возврата государству утраченного в 90-е годы комплекса художественного наследия и объектов недвижимости, связанной с музейным делом. Прецедентов такого рода процессов на тот момент не было. Вопрос состоял не только в юридическом сопровождении, но и в необходимости быстро решить вопрос. Существовали проблемы лоббирования со стороны третьих лиц (объекты недвижимости были сданы коммерческому банку), воздействия на судебные и административные процессы. Вопрос надо было решать в корне, не разбивая, иначе можно было увязнуть в бесчисленных процессах, оценках, экспертизах. Затянуть на долгие годы — означало с большой вероятностью потерять часть коллекции и получить обременения на собственность», — рассказывал RTVI Эдуард Бендерский.

Еще один источник RTVI говорит о том, что представители государства столкнулись и с попытками воздействия на суд и с медийной атакой. В итоге в качестве истца к МКСХ выступил Минюст России, а вот Министерство культуры суд вообще не счел имеющим право участвовать в судебных процессах.

Разбирательство было сразу инициировано в Верховном суде России, минуя остальные инстанции. Сценарий был определен тем, что Верховный суд является первой инстанцией для приостановки деятельности общественных объединений, каковым являлась МКСХ. Реализация иска со стороны государства в этом случае означала крайне малую вероятность последующей отмены вердикта.

В июле 2017 года Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации МКСХ, а в сентябре того же года это решение было закреплено в апелляции. В марте 2018 года арбитражный суд Москвы уже по иску Федерального агентства по управлению государственным имуществом принял решение о передаче имущества МКСХ государству. Процесс возвращения наследия Союза художников государству был закрыт в рекордно короткие для судебной и правовой системы сроки. Но что произошло с коллекцией дальше?

Когда дым рассеялся

В 2022 году Симоновский районный суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении главы МКСХ Масута Фаткулина, который обвинялся в неуплате обязательных сборов при вывозе картин для продажи за рубеж. На тот момент потери бюджета были компенсированы и, судя по всему, уголовное преследование пожилого функционера потеряло практический смысл.

Вопрос о том, будут ли возвращены государству картины, проданные еще до начала операции по возврату имущества Союза художников СССР, остается открытым до сих пор. Судьба картин Нисского, чья продажа и стала причиной всех вышеперечисленных событий, непонятна. Легальность продажи графических работ давно живущему за границей Петру Авену не оспаривалась за давностью лет.

Совсем недавно спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой исключил сценарий, при котором государство может попытаться выкупить у попавшего под санкции Евросоюза Авена часть его коллекции. В остальном эпопея о спасении наследия МКСХ завершилась хэппи-эндом: около 53 тысяч картин, графики и скульптур, доставшихся МКСХ после распада СССР, были в 2019-2021 годах распределены между московскими и региональными музеями. Лучшие работы и здание на Крымском Валу перешли в ведение Третьяковской галереи. Общая оценочная стоимость возвращенных артефактов и зданий составила 80 млрд рублей.