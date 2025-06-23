От атак на военные базы США на Ближнем Востоке до ускорения создания атомной бомбы — у Ирана есть множество путей для ответа на американские удары по своим ядерным объектам. Глава иранского МИД Аббас Аракчи уже исключил возможность дипломатии и подчеркнул, что страна защитит свои интересы любыми способами. Как именно Тегеран может отреагировать на прямое участие Вашингтона в ирано-израильском конфликте — в материале RTVI.

1. Блокировка Ормузского пролива

Тегеран может перекрыть стратегически важную для перевозки нефти и СПГ артерию — Ормузский пролив. Эти узкие ворота в Персидский залив связывают с мировыми рынками как сам Иран, так и Саудовскую Аравию, ОАЭ, Оман, Катар, Ирак, Кувейт и Бахрейн.

Доцент Университета Тэйлорс (Малайзия), востоковед Юлия Рокнифард в беседе с RTVI допустила блокировку Ираном этого ключевого транспортного пути. В таком случае вопросы к Тегерану возникнут у некоторых стран Персидского залива — однако, по мнению эксперта, никто из них к военным действиям не готов, поэтому «все взгляды будут обращены в сторону США, которые, в свою очередь, передадут эстафету Китаю, чтобы уже тот договаривался с Ираном».

По данным Управления энергетической информации США, на Ормузский пролив в 2024 году пришлось более 25% от общего объема мировой морской торговли нефтью и около 20% от глобальных перевозок СПГ.

Любая эскалация на этом маршруте может парализовать судоходство, что приведет к резкому росту стоимости энергоресурсов и хаосу в мировой экономике. Если Иран, будучи одним из главных поставщиков нефти и газа, решит заблокировать, а то и вовсе заминировать Ормузский пролив, то он рискует навредить собственному экспорту и лишить свою же экономику жизненно важных доходов, отмечает NBC News.

Bloomberg прогнозирует, что подобный беспрецедентный шаг может привести к повышению стоимости нефти до 130$ за баррель. Цены на нее уже резко выросли после ударов США по Ирану, обращает внимание агентство.

2. Удары по военным базам США и их союзников на Ближнем Востоке

Иран и Израиль усилили взаимные обмены ударами после прямого силового вмешательства США в военный конфликт. Начальник Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави, обращаясь к американскому президенту Дональду Трампу, заявил, что тот «может начать эту войну», но Тегеран «будет тем, кто ее закончит».

Исламская республика рассматривает американо-израильский союз в единой связке, поэтому она продолжит бить по Израилю, предположила Рокнифард в разговоре с RTVI. По словам востоковеда, Тегеран может ударить и по дипломатическим представительствам США и других западных стран в регионе. Из них уже был вывезен персонал, что позволяет «нанести удары без боязни, что там будут большие человеческие жертвы».

Военные базы США на Ближнем Востоке особенно уязвимы из-за своей близости к Ирану, пишет Washington Post. Всего в регионе находится более 40 тысяч американских военных, в том числе в Израиле и на постоянных военных базах в Бахрейне, где базируется 5-й флот ВМС США, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ. Все они располагаются в зоне поражения иранских баллистических ракет.

Более того, Иран может повысить ставки и атаковать ключевые нефтегазовые объекты в странах Персидского залива, допускает Associated Press.

3. Активизация «Оси сопротивления»

Так называемая «Ось сопротивления» Тегерана, куда входят иранские прокси на Ближнем Востоке, находится в достаточно ослабленном состоянии, и именно поэтому Израиль и США решили сейчас напасть на Иран, сказала Рокнифард RTVI.

По словам эксперта, в большей степени Тегеран может рассчитывать на йеменских хуситов, чтобы те наносили удары по Израилю. «Хезболла» и ХАМАС, другие ключевые союзники Ирана в регионе, серьезно пострадали после двух лет боевых действий с израильской армией.

«Иранские прокси в любом случае будут ждать отмашки из Ирана, которой, видимо, пока не поступало», — добавила Рокнифард.

Вместе с тем, как пишет AP, хуситы могут прервать свою договоренность с США о прекращении огня и возобновить удары по американским кораблям в Красном море — еще одном ключевом для мировой экономики водном маршруте, ведущем к Суэцкому каналу.

4. Прекращение сотрудничества в ядерной области и ускорение создания атомной бомбы

В парламенте Ирана допустили приостановку сотрудничества с МАГАТЭ, а еще за несколько дней до ударов США — выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Тегеран рассматривает такой сценарий, «потому что смысла оставаться в ДНЯО не осталось», рассказала Рокнифард в разговоре с RTVI.

Востоковед отметила, что на Иран напали «два ядерных государства, одно из которых — член ДНЯО, другое — не член ДНЯО». Официально Израиль не подтверждал, но и не отрицал наличие собственного ядерного оружия.

«Несмотря на все претензии, МАГАТЭ четко заявила, что нет доказательств того, что Иран предпринимал какие-то систематические действия по созданию ядерного оружия. При всем том обострении Иран как минимум сейчас угрожал бы применением ядерного оружия, если бы оно у него было — но его у него нет», — считает эксперт.

По мнению экспертов, приведенному CNN, нападение США на Иран может только ускорить стремление Тегерана к получению собственного ядерного оружия как единственного сдерживающего фактора — даже если к власти придут новые лидеры.

5. Возобновление переговоров

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже заявил, что своим военным вмешательством США перешли «очень большую красную черту» и закрыли дверь для дипломатии.

«На прошлой неделе мы вели переговоры с США, когда Израиль решил прервать эту дипломатию. На этой неделе мы вели переговоры с европейцами, когда США решили прервать эту дипломатию», — написал глава иранской дипломатии в X 22 июня.

Тем временем на Западе призвали Тегеран продолжить переговоры по ядерной программе. С таким посылом выступили премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также генсек ООН Антониу Гутерриш и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Впрочем, иранский постпред в ООН Амир Саид Иравани в ответ на эти призывы заявил, что «сроки, характер и масштаб пропорционального ответа Ирана» определят иранские военные.