В начале 2024 года в Европе вспыхнули массовые протесты фермеров. Несмотря на некоторые уступки властей ЕС, такие как сокращение закупок украинского зерна и предложения по ослаблению «зеленого курса», недовольные аграрии уже несколько месяцев продолжают выходить на митинги. Об исторических аналогиях и о том, к чему могут привести современные «крестьянские бунты» рассказывает ведущий программы «Параллели» на RTVI Никита Рудаков.

Сегодня, в век высоких технологий, все больше разговоров идет о нейросетях, киберпанке и цифровом контроле. Однако, стоит задуматься, а что, если населению креативных кластеров попросту будет нечего есть?

Германия, Франция, Португалия, Нидерланды, Греция, Бельгия и другие страны — цвет Старого света — в 2024 году пахнут не очень хорошо. Основные автомагистрали заблокированы тракторами, а городские администрации европейских столиц отделаны навозом и сеном, как декоративной плиткой. Но как такое могло произойти? Чего именно хотят жители этих стран? И чему им следует поучиться из истории?

Протесты в современной Германии

Фермерство в Европе — дотационная отрасль. Однако, дотации распределяются неравномерно. Чем больше у фермеров гектаров земли, тем больше он получает льгот. В результате, мелкие и средние фермеры, которые больше всего нуждаются в этих дотациях, получают меньше, чем крупные агрохолдинги.

К началу 2024 года положение уже было взрывоопасным. Оставалось только дождаться искры. И она вспыхнула 15 ноября в Германии, когда при утверждении бюджета возникла дыра в €60 млрд. Заполнить ее оказалось нечем, кроме как сокращением дотаций фермерам. Бундесдепутаты урезали налоговые льготы на покупку техники и вовсе отменили скидки на дизель.

И понеслось! Автобаны заблокировали тракторами, завод «Фольксваген» оказался парализован, а канцлер Шольц — освистан. Власти Германии, казалось бы, пошли на уступки, но их было недостаточно. Немецкие фермеры и скотоводы смотрят в будущее с пессимизмом и не собираются отступать. Видимо, они хорошо знакомы с историей своей родной Европы.

Жакерия во Франции

Наверняка современные немцы в курсе, что такое Жакерия — крестьянское восстание во Франции в 1358 году. Этот мятеж был так назван по презрительной кличке «Жак-простак» (как наше Ванька-Дурак), которую сеньоры дали крестьянам.

Тогда у французов, как и у современных немцев, возникла проблема с бюджетом — им срочно нужно было выплатить выкуп за своего короля, который попал в плен к англичанам. Чтобы решить эту проблему, им нужен был новый налог для крестьян. И…

Это привело к вспышке ярости и безумия среди крестьян. В мае 1358 года разгневанные селяне восстали сразу в нескольких регионах Франции. Они начали поджигать усадьбы и убивать своих сеньоров. Но это восстание продлилось недолго.

Жакерия началась в мае, а 10 июня крестьянское восстание было подавлено. Над восставшими устроили жестокую расправу — тогда было убито более 20 тысяч крестьян.

Ограничения на содержание скота

В современной Голландии фермеры тоже протестуют, но по другому поводу. Правительство страны вынуждает их сократить количество коров в своих хозяйствах из-за обещания снизить выброс парниковых газов. Сократить промышленное производство не удается, и это может привести к негативным последствиям для бессловесных коров, которые выделяют метан. Однако, фермеры не собираются сдаваться и продолжают бороться за свои права и интересы.

За подобными историческим примерами даже в Средневековье углубляться не надо. Достаточно вернуться в август 1958 года. Тогда в Советском Союзе был принят закон «О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках». Согласно нему примерно 12 млн городских семей должны были сдать своих коров и коз государству. Но что получилось в результате?

С одной стороны, государство получило выгоду, поскольку после утверждения закона все мясо должно было покупаться в государственных магазинах. Однако, по статистике, в одной только Ярославской области в первом квартале 1959 года вес животных, сдаваемых государству, сократился почти на треть: с 280 кг в 1958 году до 199 кг в 1959-м! К 1961 году страна начала испытывать нехватку не только мяса, но и масла, молока, сахара, круп и хлеба. А с 1962 года, на пути к коммунизму, мы начали планово закупать пшеницу в США.

Бунты французских аграриев

В современной Франции одной из главных причин протестов фермеров стало подорожание дизельного топлива. При этом скидки на него для аграриев были предусмотрены! Однако с началом военной операции на Украине пришлось вводить льготы на дизель для всех автовладельцев, поскольку цена на дизель росла каждый день.

В итоге скидки на топливо пришлось отменить вообще для всех — и для фермеров в том числе, так как бюджет не может быть бесконечным. Недовольные таким решением аграрии начали бастовать. За это им еще и достается! Например, 1 февраля на крупнейшем в Европе продуктовом рынке Ранжис в пригороде Парижа задержали около сотни фермеров за попытку проникнуть в один из павильонов.

Восстание Уота Тайлера и «Черноморская инициатива»

Так и хочется вспомнить еще об одном средневековом крестьянском восстании. В конце XIV века британские крестьяне, как и французские, были не в лучшем положении. Бедные люди восстали, начали устраивать расправы над своими господами. В результате их армия вошла в Лондон, а их лидер — Уот Тайлер — был приглашен к самому королю. Однако прямо на этой встрече мэр Лондона, также присутствовавший там, нанес Тайлеру два смертельных удара мечом. После этого крестьяне, лишенные лидера, стали легкой добычей для рыцарей и восстание захлебнулось в крови, которую выпустили из крестьян королевские солдаты.

Вернемся в XXI век. До этого мы говорили о Западной Европе, а что же происходит с Восточной? В 2022 году, когда Россия заблокировала порты Украины в Черном море, через которое вывозилось зерно, Европа решила помочь Киеву. Сначала европейские лидеры приостановили взимание пошлин на украинские товары, а затем организовали коридор через ближайшие к Украине страны до моря — через Польшу до Балтики и Румынию до Черного моря.

Но деле зерно, которое предназначалось в основном для бедных африканских стран, оставалось в Польше и Румынии. В итоге рынок Восточной Европы заполнило дешевое зерно низкого качества. В мае 2023 года Еврокомиссия прислушалась к обеспокоенным фермерам Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии и ввела запрет на ввоз украинского зерна в эти страны.

Однако уже в сентябре эмбарго было отменено, и к началу 2024 года польские фермеры были готовы на решительные действия. В марте состоялась их самая массовая акция протеста на сегодняшний день — 70 тысяч фермеров перекрыли всю Польшу! В тот же день Европарламент принял решение о продлении беспошлинного ввоза зерна из Украины в Европу, что только подогрело решимость и ярость восточноевропейских аграриев.

Антигабсбурское восстание в Чехии

Подобные события уже происходили в истории, например, в Чехии в 1547 году. В то время эти земли находились под властью Габсбургов. Король Чехии Фердинанд I приказал собрать войска и отправить их на помощь своему другу Морицу Саксонскому.

Однако эта идея не нашла поддержки у жителей страны. Их уже давно тяготил произвол Габсбургов, и они не хотели воевать и умирать за кого-то, кто им не близок. Но Фердинанд был решительным человеком и приказал осадить Прагу. В результате восстание было подавлено, а так называемый Кровавый сейм в августе 1547 года окончательно закрепил победу Габсбурга.

Четырех лидеров восстания казнили, города, участвовавшие в восстании, были вынуждены заплатить контрибуцию, а вся Чехия лишилась права созывать сейм и назначать высших должностных лиц без участия короля.

Предсказать, к чему приведут протест фермеров сегодня — если вообще приведут к чему-то, кроме навоза на стенках городских администраций — мы не можем и не будем. Но история говорит нам, что абсолютное большинство крестьянских восстаний так или иначе было подавлено и своих целей не достигло.