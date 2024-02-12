Сотни жителей сектора Газа находятся в Израиле по обвинению в участии в насилии и убийствах 7 октября 2023 года. После завершения боевых действий их собираются судить. Как это будет происходить — в материале корреспондента RTVI.

Усталость от войны

Вторжение ХАМАСа 7 октября прошлого года перевернуло жизнь Израиля. Не менее 1200 погибших израильтян в результате атаки боевиков — беспрецедентная цифра для 76-летней истории многочисленных столкновений с арабскими соседями. Зачистка Сектора Газа от ХАМАСа длится более четырех месяцев — также беспрецедентная ситуация для региона, где войны случаются часто, но и заканчиваются быстро.

Четыре месяца жители как самых северных населенных пунктов, на границе с Ливаном, так и ближайших к Сектору Газа на юге Израиля живут в гостиницах за госсчет: возвращаться в свои дома им пока небезопасно. Армия Израиля — резервистская, поэтому десяткам тысяч мужчин на многие месяцы пришлось оставить работу или бизнес ради войны. За четыре месяца войны Израилю не удалось освободить большую часть заложников.

“Мы воюем с человеческими животными”, — заявил министр обороны Йоав Галант сразу после резни 7 октября. Сегодня в Израиле так относятся ко всем, кто может быть причастен к нападению ХАМАСа. Боевики, взятые в плен 7 октября, и мужчины, задержанные в ходе наземной операции в Газе, сталкиваются с крайне жесткими условиями содержания.

Наручники и завязанные глаза

Министром национальной безопасности Израиля является представитель ультраправой партии “Оцма йегудит” (“Еврейская мощь”) Итамар Бен Гвир. 14 ноября прошлого года Бен Гвир опубликовал пост на платформе X об инспектировании условий содержания пленных боевиков. Он рассказал, что восемь из них находятся в максимально жестких условиях: без света, с завязанными глазами. В их камерах железные кровати и туалет в виде дырки в полу, а также постоянно звучит гимн Израиля.

Условия содержания остальных возможных террористов также достаточно жесткие. Большую часть дня многих держат в камерах в наручниках или с завязанными глазами, в камерах постоянно открыты окна (в Израиле зимой достаточно прохладно), им не разрешают держать в камерах бытовые приборы, а также разрешают всего один комплект белья.

При этом неизвестно, сколько палестинцев задержано по подозрению в участии в событиях 7 октября, а также какие обвинения им предъявляют. Просьба RTVI о комментарии, направленная в пресс-службу израильского Управления тюрем, осталась без ответа.

Из-за чувствительности продолжающегося расследования жестокостей и террористических атак 7 октября, мы не можем предоставить комментарии о деталях расследования, включая информацию, касающуюся арестов, статуса уголовных дел и расследуемых событий. Мы надеемся, вы понимаете необходимость конфиденциальности, — заявили RTVI в пресс-службе Полиции Израиля.

В израильском Общественном комитете против пыток RTVI рассказали, что порядка 600 жителей Сектора Газа находятся в израильских тюрьмах и еще какое-то количество — в импровизированных лагерях на базах израильской армии.

«Задержанные [жители Газы] в Израиле после 7 октября имеют статус “нелегальных комбатантов”. Это дает возможность государству держать их без суда в течении длительного времени, в том числе без консультации с юристом в течение полугода. Людей держат в экстремальных условиях, которые выглядят ненужными и карательными. Есть случаи избиений и унижений заключенных тюремными охранниками.

Еще надо разделять тюремную систему и лагеря, созданные на военных базах. Они в принципе не приспособлены для содержания людей. Сколько в них находится задержанных, неизвестно. А также сколько из них умерли…

Многих из них после допросов отпускают обратно в Газу, так что мы не знаем, каковы были доказательства их участия в событиях 7 октября. То есть и невиновные люди также сталкиваются с этими жесткими условиями. Все это не вписывается ни в какие международные стандарты», — рассказывает Таль Штейнер, исполнительный директор израильского Общественного комитета против пыток.

Дойдет до суда

В израильских СМИ обсуждалось, что многие доказательства преступлений, совершенных боевиками ХАМАС 7 октября, утеряны. Израильский адвокат Алекс Шмерлинг рассказал RTVI, что в ситуации столь масштабного преступления по другому быть и не могло.

«Израильская юстиция столкнулась с совершенно немыслимой по сложности задачей. В обычный год в Израиле бывает примерно 200 убийств, а тут — 1200 убитых, не считая примерно двух тысяч убитых боевиков, тела которых находятся на территории Израиля. Примерно тысяча захваченных подозреваемых. Немыслимое количество вещественных доказательств, десятки тысяч видеоматериалов: от записей камер видеонаблюдения до видеороликов, которые публиковали сами боевики. Такой объем имеющимися силами переработать нереально. Очень большая часть доказательств была утеряна: у судмедэкспертов не было возможности достаточно серьезно оперативно обследовать все тела погибших.

В Израиле нет такого количества судмедэкспертов, чтобы обследовать сразу 1200 трупов.

Место преступления обычно — дом, квартира, улица. А здесь речь идет о сотнях квадратных километров, на которых разворачивалась вакханалия. Но это не значит, что нельзя будет привлечь виновных к ответственности», — объясняет он.

Израильский адвокат Григорий Крузинер предполагает, что скорее всего не будет одного большого процесса на ХАМАС, а будет серия уголовных дел против конкретных боевиков за конкретные преступления. Важный для расследования фактор: жители кибуцев рядом с Сектором Газа — в основном сторонники левых взглядов и равноправия израильтян и палестинцев.

Выжившие жертвы опознавали участников нападения. Многие жители пострадавших кибуцев помогали арабам из Газы много лет: например, возили их в больницы Израиля, обеспечивали их семьи работой. Многие нападавшие работали в кибуцах, бывали в этих домах, были знакомы с ними лично, — рассказывает Крузинер.

Без защиты

Израильские адвокаты отказываются представлять хамасовцев. В атмосфере ненависти к боевикам из Газы это небезопасно. 1980-х годах в Израиле судили Ивана Демьянюка, охранника нацистского концлагеря. Его после длительного разбирательства оправдали, так как не удалось доказать: его причастность к массовым убийствам узников. После чего его адвокаты начали получать угрозы. Один из них в результате покончил с собой, другому плеснули в лицо кислоту.

«Израильские адвокаты категорически отказываются предоставлять защиту, и даже организация “Общественная защита” (при Министерстве юстиции), обеспечивающая адвокатов тем, кто не может сам за них заплатить — отказалась. Таким образом, скорее всего, будут привлечены адвокаты из-за рубежа, возможно, из Палестинской автономии», — рассказывает Шмерлинг.

Григорий Курзинер также считает, что ХАМАСовцы в конечном итоге не останутся без адвокатов. «Есть много арабоязычных адвокатов [израильтян], и арабов с [израильскими адвокатскими] лицензиями. По необходимости, приезжают адвокаты из Восточного Иерусалима, с [Западного Берега] и берут дела в отношении лиц, совершивших теракты», — отмечает он.

В обычных уголовных делах в Израиле не применяется смертная казнь, но она может быть назначена нацистским преступникам за организацию геноцида еврейского народа. По этому закону в 1961 году в Израиле был казнен оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман, которого израильский суд признал одним из организаторов Холокоста.

В Израиле обсуждается возможность принятия аналогичного закона, по которому можно будет казнить и боевиков ХАМАС за убийства, совершенные 7 октября прошлого года.

Но эта возможность пока в стадии обсуждения. Многие в Израиле считают, что казни хамасовцев нанесут дополнительный ущерб международному имиджу страны.

Аргумент за применение высшей меры: в случае боевиков палестинских группировок пожизненное заключение не всегда осуществимо. Осужденных палестинцев из тюрем Израиля периодически меняют на израильтян, захваченных ХАМАСом, “Исламским джихадом” и др.

Например, Яхья Синвар был задержан в 1988 году, приговорен к пяти пожизненным тюремным срокам за 12 убийств. В израильской тюрьме ему сделали операцию, удалив опухоль мозга. Отсидел он 22 года, в 2011 году его обменяли. Далее Синвар возглавил ХАМАС в Секторе Газа, а сейчас его считают организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Судебные процессы вряд ли начнутся до того, как закончатся переговоры между Израилем и ХАМАС о судьбе оставшихся заложников в Газе. Но подготовка к суду идет. В конце января власти Израиля провели консультации с представителями правоохранительных органов стран, граждане которых пострадали от нападения ХАМАС. В израильских медиа упоминалась Германия, США, Болгария, Чехия, Португалия, Эстония, Япония, Австралия и Дания.

Александр Литой