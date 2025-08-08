Бывший игрок сборной России по футболу, чемпион страны в составе ЦСКА Андрей Соломатин уже два года участвует в боевых действиях на Украине. Соломатин — боец бригады «Эспаньола». Спецкор RTVI Денис Волин побывал в гостях у известного российского футболиста, ставшего добровольцем, и спросил у него — когда закончится специальная военная операция.

— Андрей Юрьевич, мы с вами оказались в подразделении «Эспаньола». Я по работе, вы-то как сюда попали?

— С июля 2023 года я являюсь боевой единицей бригады. В первый раз приехал сюда в октябре 2022 года, когда только зарождалась «Эспаньола». Тогда познакомился как раз с ребятами. Кого-то уже знал, потому что вместе были на секторе, я и сам гонял на выезда за ЦСКА. Поэтому все сложилось, и когда узнал о создании на тот момент отряда — начал искать возможность приехать, и в итоге приехал.

— Чем занимаетесь?

— Сейчас я заместитель командира бригады по технической части, а также вхожу в руководство гуманитарного крыла.

— То есть все обеспечение сейчас на вас?

—Ну, можно сказать, почти.

— Как обстоят дела с обеспечением «Эспаньолы» сегодня?

— Бригада не стоит на месте. Двигаемся и развиваемся по всем направлениям. Большое внимание с первых дней командир [Испанец] уделял беспилотной теме, уже зная вектор развития военных действий. С точки зрения финансов это дело затратное, чтобы соответствовать и быть впереди противника. Поэтому моментами нам сложно. Но мы вывозим. Двигаемся. Решаем боевые задачи на нескольких направлениям. Все в наших руках. И, конечно же, огромное спасибо как тем, кто нас поддерживает с первых дней создания «Эспаньолы», так и тем, кто примкнул к нашему движению позже.

Надежный тыл — это реальный залог всеобщей победы.

— Я знаю, что «Эспаньолу» в основном поддерживают волонтеры, фанатские объединения. Кто есть помимо них? Может быть, какие-то футбольные клубы еще поддерживают вас финансово?

— Здесь можно сказать, наверное, только о ЦСКА. Это и регбийный, и хоккейный, и футбольный и баскетбольный клубы. Да и вообще все общество ЦСКА. Они практически с первых дней создания бригады вместе с нами. И это не то, что какая-то разовая помощь, а качественная, своевременная и по разным направлениями: начиная от беспилотников и заканчивая нуждами бригады по технической части. Участвовали еще в содействии нам хоккейный клуб «Спартак», футбольные клубы «Торпедо» и «Локомотив», а также ряд клубов ФНЛ и более низших лиг. От последних, кстати, помощи больше, чем от топов. Но все же, если говорить о постоянной поддержке, то мы можем говорить только об армейской команде и спортивном обществе в целом.

— Хотелось бы, чтобы клубов, которые поддерживают «Эспаньолу», становилось больше?

— Много раз обращались. Бог им судья. Я думаю, что время все расставит по своим местам. Даже не знаю, как это прокомментировать. Мы обращались в том числе через фанатское сообщество. У нас множество болельщиков, например, «Зенита». Простой пример: мы в близких отношениях с «Невским фронтом» (объединение фанатов — прим. Ред.). Вот их представитель [волонтер «Эспаньолы»] Сашка Герман рассказывал, что он обратился в ФК «Зенит» помочь приобрести футбольные мячи на детский турнир. И даже здесь его не услышали. Тогда о чем тут говорить.

— Часов Яр взят. «Эспаньола» принимала в этой операции непосредственное участие. Как настроение у парней?

— Это очень важная высота. Важный город на данном направлении и в целом в масштабе спецоперации. Задача закрепиться и идти дальше. Поэтому это еще одно подтверждение того, что «Эспаньола» на правильном пути. У нас там были задачи, связанные с беспилотными и другими моментами, так что это часть общего большого пути, который нам предстоит преодолеть. И выполнить поставленные нашим верховным главнокомандующим задачи.

— Когда СВО закончится?

— Как только — так сразу. И когда больше народа поймет, что это общее дело. А не только тех, кто находится здесь и тех волонтерских групп, которые поддерживают и помогают. Вот когда реально вся страна объединится, тогда, думаю, мы быстро решим все поставленные задачи.