Кто кого хвалит и ругает и за что — именно это стало чуть ли не ключевым в состоявшемся 3 апреля отчете правительства, который представил Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. В преддверии ожидающейся «реконструкции» правительства эпитеты в адрес министров и глав ведомств приобрели особое значение. О критике, похвале и «теневом правительстве» — в репортаже RTVI.

Предваряя отчет премьер-министра, спикер Госдумы Вячеслав Володин сразу задал тон: «Сегодня в этом зале, кроме председателя правительства, есть и вице-премьеры, и министры, которые уже в соответствии с новой процедурой назначались на должности, а буквально через месяц мы с вами будем формировать правительство уже в целом. Поэтому сегодняшний разговор — хорошая основа для того, чтобы, проанализировав сделанное в том числе, потом принять решение».

Правительство должно сложить полномочия после инаугурации президента. Дата инаугурации, хотя официально еще не объявлена, но известна — 7 мая. Президент будет назначать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров утверждаются по представлению председателя правительства — за исключением министров силового блока и МИД, которых назначает напрямую президент после консультаций с Советом Федерации.

В соответствии с положением Конституции, Правительство представляет Государственной Думе ежегодный отчет о результатах своей деятельности. Отчет, как правило, представляет премьер-министр. Он выступает с докладом, потом депутаты всех фракций могут задать свои вопросы и получить ответы, после чего парламентарии от каждой фракции дают оценку работе правительства. В заключительном слове премьер-министр может отреагировать на прозвучавшие замечания и предложения.

Мантуров и рост

Именно главе Минпромторга Денису Мантурову достались первые аплодисменты парламентариев.

Премьер-министр Мишустин обратил внимание на рост экономики: «У нас 3,6% экономический рост, но очень важно, что промышленное производство растет… Для обрабатывающей промышленности рекордные цифры — 7,5%. У нас электроника выросла. Когда у нас это было — 32% производство своей электроники? У нас все только в минус было».

Володин тут же отметил министра: «Давайте за это поблагодарим Мантурова, он у нас возглавляет это министерство».

Мурашко и Фальков

А вот с главой Минздрава Михаилом Мурашко и главой Минобрнауки Валерией Фальковым все сложнее. Володин обратил внимание на то, что в очень большом количестве вузов, университетов, которые стали таковыми после преобразования из педагогических институтов, открываются медицинские факультеты, более того, медицинские факультеты стали открывать в небольших городках, что сказывается на качестве медицинского образования.

«И в этой части, наверное, правильно было бы, чтобы Мурашко за это отвечал, потому что сейчас министерство высшей школы понаоткрывает факультеты, а кто там потом выпустится — неизвестно. И диагнозы, которые ставятся, они могут быть самые разные. Поэтому, учитывая, что у нас такой откровенный разговор, поддержите скромного Мурашко, который, наверное, в силу своей природной скромности и его качеств, не борется за этот вопрос, а завтра он будет пожинать следствие. Потому что у нас даже есть медицинский факультет в МГИМО!» — сказал Володин.

Наверное, министр высшей школы должен задуматься, что все-таки здесь важна не количественная сторона, а именно качество подготовки специалистов, отметил спикер Госдумы.

«Здесь должен быть человек, у которого должна быть для всех понятная фамилия, имя, отчество, кто отвечает за качество здравоохранения. А то получается так, что министр здравоохранения отвечает за качество здравоохранения. А факультеты открывают другие министры. Но при этом кто потом будет выпускаться — нас это заботит. И еще раз хочется все взоры направить на коллегу Мурашко, поддержать его. И с другой стороны, чтобы он понимал эту ответственность, боролся и как-то здесь позицию отстаивал», — сказал Володин. Мишустин это не прокомментировал.

Григоренко и профиль

Володин особое внимание обратил на «профильного» вице-премьера Дмитрия Григоренко, но по «непрофильной» теме. «Надо отметить очень эффективную работу Григоренко… В этом качестве его, наверное, не все хорошо знают, потому что взаимодействие правительства с Госдумой осуществляет руководитель аппарата, вице-премьер Григоренко. Мы его больше по этой работе оцениваем, но он еще ведет очень важную работу по модернизации городского электрического транспорта», — сказал Володин.

Савельев и рельсы

Глава Минтранса Савельев был упомянут Володиным также в контексте развития городского электрического транспорта. «Мы надеемся, что коллега Савельев, министр транспорта, полюбит городской электрический транспорт так же, как он полюбил авиацию и сделал все для того, чтобы у нас компания «Аэрофлот» стала одной из мировых компаний. А вот что касается городского электротранспорта, у нас много старых вагонов, трамваев, троллейбусов, вот если бы он поработал в этом направлении, у нас… просто этот вид транспорта хотя и движется по рельсам, он бы летал».

Патрушев и яйца

Первым министром, на которого обратил персональное внимание за качество работы Мишустин, стал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев: «Патрушев крайне аккуратно работает, профессионально. Здесь и квотирование экспорта зерна, запрет на вывоз семян, рапса, риса, это тарифные льготы на импорт».

Володин поддержал: «Михаил Владимирович, это тот случай, когда вы скромничаете в оценках. Когда мы подводим итоги, надо честно признать — результат впечатляющий. В прошлом году была проблема с яйцами — поправили. Коллеги, ведь так? Давайте поаплодируем. В конце концов, там, где есть результат, надо оценить, там, где нет, разобраться».

Хуснуллин и квадратные метры

Вице-премьер Марат Хуснуллин получил третьи аплодисменты Госдумы. «Поскольку мы отмечаем работу наших премьер-министров, сразу скажу, этим (реализация Стратегии пространственного развития) постоянно занимается Марат Хуснуллин эффективнейшим образом, облетел тоже всю страну», — сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев.

Спикер Госдумы тут же предложил поблагодарить Хуснуллина: «Есть за что: 110 млн кв м жилья, его напор, настойчивость, терпение. Ведь фактически с нуля начинал, формируя правовую основу».

Силуанов и терпение

Глава Минфина Антон Силуанов удостоился четвертых аплодисментов. И снова инициатором выступил Володин: «Надо высказать слова благодарности министру финансов. Потому что, отдать должное, Антон Германович, он, при всей сложной ситуации, слышит, работает с парламентом, терпит».

Министерство Силуанова единственное из тех, что удостоились внимания как команда. «У него серьезно укрепился состав заместителей. Они более профессиональные, чем ранее были. Они как-то сопереживают, потому что то, что до этого были там тоже специалисты, они как-то меньше обращали внимание на обращения граждан, на проблемы, которые ставятся. Я хотел бы, чтобы мы поблагодарили, коллеги, Антона Германовича, потому что очень непростой участок работы. Мы раньше всегда критиковали Минфин, но сейчас то время, когда надо отметить результаты», — заявил Володин.

Чернышенко и тенденция

Говоря о туризме и малом и среднем предпринимательстве, Мишустин обратил внимание на активную роль Дмитрия Чернышенко на этом направлении.

Но Володин не спешил хвалить или ругать. «Когда будут результаты конечные, мы обязательно отреагируем…. Промежуточные тоже отмечаем. У Чернышенко получается, но хотелось бы, чтобы был результат. Но это уже тенденция», — сказал он.

Котяков, Голикова и улыбка

Аплодировать главе Минтруда Антону Котякову депутаты не стали, а вот вице-премьеру Татьяне Голиковой — всегда готовы. Мишустин заявил, что «Антон Олегович Котяков с Татьяной Алексеевной огромную работу проделали, чтобы рынок труда постоянно мониторить».

Володин поддержал: «Фактор Татьяны Алексеевны, безусловно, носит положительный характер, потому что у нее огромный авторитет в Госдуме. Татьяна Алексеевна длительное время работала с Государственной Думой в должности заместителя министра финансов, и потом руководителем Счетной палаты. Поэтому, когда вы говорите о Татьяне Алексеевне, думаю, что положительные эмоции возникают».

Однако тут же заявил о росте дефицита кадров в сфере образования: «У нас все больше не хватает учителей математики, физики, информатики, иностранных языков».

«Мы обязательно поаплодируем Котякову, если ситуация на рынке труда начнет меняться. А Татьяне Алексеевне мы всегда в душе аплодируем, как только ее видим, сразу улыбаемся, в хорошем смысле слова, потому что, действительно, всегда идет навстречу и диалог ведет с Госдумой», — подчеркнул Володин.

Кравцов и инструменты

Одним из министров, кто удостоился поддержки Володина, стал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Правильно Кравцову помогать, потому что Министерство просвещения есть, а инструментов решения задач недостаточно, но он, опять-таки, скромный министр, а это не всегда хорошо для достижения целей и задач», — сказал Володин.

Одна из проблем, которые стоит перед министерством — кадры. «Педагогические вузы надо либо возрождать, либо в рамках высшей школы идти на шаги, формирование педагогических институтов внутри университетов», — рассуждал Володин.

Оверчук, Абрамченко, Трутнев, Набиуллина и Скуфинский

Вице-премьеры Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко и Юрий Трутнев, а также глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава Росреестра Олег Скуфинский удостоились упоминания Мишустина: «Вот я смотрю на ложу, где сидит Алексей Логвинович Оверчук, Виктория Валерьевна там и Юрий Петрович рядом, Эльвира Сахипзадовна, которая была министром экономического развития, когда мы занимались всеми вопросами, связанными с системами кадастрового учета, а это основа для, в том числе, принятия решений по территориальному планированию».

А вот глава Росреестра получил индивидуальный эпитет. «Олег Александрович Скуфинский, наследник всех руководителей Росреестра, который на сегодняшний день эффективно работает», — сказал премьер-министр.

Шульгинов, Новак и скромность

Вице-премьер Александр Новак удостоился шестых аплодисментов от депутатов и тоже получил эпитет «скромный» от Володина.

«Правильно было бы отметить Новака, он тоже скромный. Все знаем его черту характера. Но в непростых условиях санкций, когда пытаются противодействовать нам, когда удары наносятся именно по ТЭК, надо сказать, именно Александр Валентинович вместе со своими коллегами, руководителями крупных компаний, не просто справляются, они увеличивают и темпы роста, противодействуют, охраняют, делают все для того, чтобы у нас преимущество еще было более мощным. И мы видим, как это раздражает наших недругов. Давайте поблагодарим», — предложил Володин.

Со своей стороны Мишустин отметил главу Минэнерго «Николая Григорьевича Шульгинова, который сделал огромную работу вместе с Александром Новаком».

Теневое правительство

Состоявшийся разговор — прелюдия, основа для будущих решений, отметил Володин, завершая дискуссию. Он обратил внимание на то, что у всех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР, СРЗП и у «Новых людей» свой кадровый резерв и свои кандидаты на министерские посты.

«Здесь люди порядочные собрались и честно говорят об этом, что власти хотят. Конкурируют. У них есть свое теневое правительство. Но сейчас, в той ситуации вызовов и достаточно эффективной работы правительства, которое поддерживает «Единая Россия», они держат свой бронепоезд на запасном пути. Но если спотыкнется кто-то, то выведут сразу, на рельсы поставят. Вот Геннадий Андреевич (Зюганов) заулыбался», — отметил Володин.