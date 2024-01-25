Комитет сената США по иностранным делам 24 января поддержал законопроект о конфискации российских замороженных активов, чтобы направить их Украине. Несмотря на то, что документ одобрили в профильных комитетах обеих палат, за него еще должен проголосовать весь конгресс. А это вряд ли произойдет, особенно в ближайшие месяцы, считают опрошенные RTVI эксперты. По их мнению, этот билль так и останется одной из множества инициатив, так как Вашингтон вряд ли пойдет на обострение с Москвой. По крайней мере — до президентских выборов в США.

Конфискация для компенсации

После начала боевых действий на Украине западные страны предприняли один из самых радикальных санкционных шагов против Москвы — заморозили резервы Центробанка, которые находились в этих государствах. Однако эту меру «наказания» использовали еще в 2022-м, а на дворе уже 2024-й. С тех пор на Западе не утихают дискуссии о том, как же все-таки использовать российские активы и направить эти средства Украине. Но если в Евросоюзе обсуждения заметно буксуют из-за анализа всевозможных рисков для евро, то США, напротив, стараются придать импульс этой теме.

И вот 24 января профильный комитет сената США поддержал законопроект, который касается использования замороженных активов: «за» проголосовали 20 членов верхней палаты конгресса, «против» высказался лишь сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Ранее документ поддержал комитет по иностранным делам палаты представителей.

Теперь же законопроект должны одобрить обе палаты американского парламента, после чего он попадет на стол к президенту Джо Байдену. К слову, в декабре The New York Times писала, что Белый дом «незаметно сигнализирует» о поддержке конфискации российских госсредств. Кроме того, американская администрация, по словам источников издания, давит на остальные страны «Большой семерки» (Канаду, Францию, Великобританию, Италию, Германию и Японию), чтобы те разработали соответствующую стратегию к 24 февраля — двухлетней годовщине с начала полномасштабного военного конфликта на Украине.

Американский законопроект «О восстановлении экономического процветания и возможностей украинцев» (REPO), в свою очередь, наделяет главу США следующими полномочиями:

«Президент может наложить ограничения, конфисковать или передать любые суверенные активы России, частично или полностью, включая любые процентные доходы или доли в этих активах, которые находятся под юрисдикцией США», — подчеркивается в документе. Отмечается, что речь идет о средствах ЦБ и других «суверенных активах Российской Федерации».

К тому же законопроект запрещает выделять средства России или лицам, попавшим под санкции, до тех пор, пока Москва «не прекратит боевые действия на Украине», «не выведет свои войска» и «не согласится выплатить компенсацию» соседнему государству. Также президент США должен работать с союзниками и партнерами, включая саму Украину, G7, Евросоюз и Австралию над «созданием международного компенсационного механизма для передачи конфискованных или замороженных активов» Киеву.

Как заявил один из сенаторов — республиканец от Айдахо Джим Риш, который окрестил законопроект планом «большого молота» («big hammer»), принятие REPO «давно назрело».

«Россия должна заплатить за восстановление Украины, а лидерство США необходимо для стимулирования действий», — добавил он.

О каких суммах идет речь?

Несмотря на то, что вопрос о том, как все-таки использовать российские активы, на Западе ставят уже давно, до сих пор непонятно, о каких суммах идет речь. В марте 2022 года министр финансов России Антон Силуанов говорил, что всего заблокировано примерно $300 млрд золотовалютных резервов.

«Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сообщил министр.

При этом в сентябре 2023-го минфин США утверждал, что сумма несколько ниже.

«Общая стоимость активов оценивается примерно в $280 млрд, большая часть которых находится в Евросоюзе», — говорилось в сообщении ведомства.

Американские СМИ пишут, что непосредственно в Соединенных Штатах находятся лишь около $5-6 млрд. Как отмечают в U.S.News, наибольшая часть хранится в европейском центральном депозитарии Euroclear, который находится под надзором минфина и нацбанка Бельгии. Аналогичные данные приводит и The Hill.

При этом, согласно годовому отчету ЦБ РФ, в Соединенных Штатах по состоянию на 1 января 2022 года хранилось 6,4% «активов Банка России в иностранных валютах и золоте» от общего объема в $612,9 млрд. Путем нехитрых вычислений получается, что в Америке незадолго до начала боевых действий на Украине в США было около $39,2 млрд российских госрезервов.

В Центробанке России в ответ на запрос RTVI по поводу законопроекта и возможных сумм заявили, что не будут это комментировать.

Доведут ли до конца?

Российские средства в США действительно в разы меньше, чем активы ЦБ в Европейском союзе, подтвердил в беседе с RTVI генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. При этом, комментируя одобрение законопроекта комитетом сената США, эксперт дал достаточно скептический прогноз.

«Конгрессмены периодически предлагают похожие законопроекты, но пока это только законопроекты. Их много, и сейчас они не имеют силу закона, и далеко не факт, что они когда-нибудь станут законами. Вероятность, что этот законопроект станет законом, низкая», — считает Тимофеев.

Такого же мнения придерживается и доктор юридических наук, американист Александр Домрин. Как предположил эксперт, это лишь инициатива, «ничего более», и не факт, что за нее проголосуют в обеих палатах конгресса.

«Да, это такой месседж, но пока американцы не сделали ничего, чтобы реально конфисковать наши активы в пользу Украины», — констатировал юрист.

К тому же сейчас в Соединенных Штатах блокируется новый пакет финансовой помощи Киеву, а 11 января координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби признал, что США прекратили поставку оружия и военной техники украинцам, так как средства на это были исчерпаны.

По словам Домрина, «в Америке 90% жителей не знают, где находится Украина, а 99% — что такое 24 февраля». Так что ожидать, что в конгрессе в ближайшие месяцы примут законопроекты о российских замороженных активах, точно не стоит, считает он.

«Все-таки Украина находится сейчас на периферии американских интересов, за исключением лично заинтересованных, к примеру, Байдена. А для Америки, скажем, для еврейской диаспоры, конечно, ситуация на Ближнем Востоке, в секторе Газа куда более актуальна», — добавил американист.

Кроме того, 5 ноября в США пройдут президентские выборы, до которых в Вашингтоне вряд ли решатся идти с Москвой на эскалацию.

«Американцы не пойдут сейчас на такое обострение с русскими», — заключил Домрин.

Кстати, в конце декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва заранее проанализировала возможные ответные меры в случае конфискации госсредств. «Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам», — заявил Песков, добавив, что у России есть список активов, которые она может конфисковать в ответ.