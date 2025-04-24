Россияне жалуются, что не могут получить льготный инсулин. О таких случаях в последние месяцы сообщали из Орловской, Волгоградской, Сахалинской областей и других регионов России. При этом, как выяснил RTVI, госзакупки препарата не прекращались, а эксперты не наблюдают дефицита инсулина в стране и считают, что проблема в плохой организации на местах.

22 апреля в интернете появилось видео разгневанных пациентов Центральной городской больницы Камышина (Волгоградская область), которые штурмовали кабинет главного врача. Возмущение вызвало то, что они не могли получить рецепты на инсулин — жизненно необходимый при диабете препарат.

Очередь за талонами ко врачу, назначающему инсулин, начали занимать еще в четыре часа утра, однако после открытия записи талоны смогли получить только четыре человека. После этого люди пошли в приемную исполняющего обязанности главврача. Пускать недовольных граждан не хотели — у главврача было совещание, тогда люди просто ворвались в его кабинет.

В результате, по сообщениям пациентов, рецепты на лекарства выдали всем, кто участвовал в «штурме». При этом в комитете здравоохранения Волгоградской области заявили «Известиям», что в регионе достаточно инсулина, чтобы обеспечить льготников до конца года. Тем не менее Облздрав инициировал комплексную проверку больницы, а и.о. главврача привлекли к дисциплинарной ответственности.

Дефицита инсулина в России действительно нет, следует из данных DSM Group, с которыми ознакомился RTVI. По информации компании, за первые три месяца 2025 года государство закупило более 4,5 млн упаковок инсулина более, чем на 9,8 млн руб. Это сравнимо с показателями первых трех месяцев закупок прошлого года.

«Глобально с инсулинами проблем нет в стране. Их производят в достаточном количестве и наши фармкомпании, и западные компании, у которых локализовано производство», — подтвердила в разговоре с RTVI федеральный куратор направления “Здравоохранение” Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), руководитель проекта “Диаресурс” Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов Юлия Панкова.

Тем не менее жители регионов регулярно сталкиваются с проблемами в обеспечении льготным инсулином. В Орловской области к проблеме даже подключился глава СК Александр Бастрыкин: родители семилетней девочки с диабетом пожаловались ему, что ранее инсулин выдавали с задержками, а в апреле семья и вовсе не смогла получить лекарство по льготе.

На проблемы с обеспечением инсулином жаловались и диабетики из Красноярского края. Родители детей, больных инсулинозависимым сахарным диабетом, рассказывали тг-каналу “Осторожно, новости”, что проблемы со льготным обеспечением жизненно необходимым препаратом участились в последние полгода. Некоторым семьям якобы не выписывали рецепты из-за отсутствия лекарства в аптеках. При этом краевой Минздрав заявлял, что все препараты есть на складах, и причины перебоев в льготном обеспечении комментировать не стали.

В феврале 2025 года жители Северной Осетии обратились к зампреду правительства республики Александру Реутову с просьбой разобраться с невозможностью получить льготный инсулин для больных диабетом детей, писала “Сапа 15”. Реутов в разговоре с изданием признал проблему, которая, по его словам, тянется с осени 2024 года. Чиновник оправдывался отсутствием лекарств на рынке и несостоявшимися аукционами.

По словам Юлии Панковой, проблема нормального обеспечения льготным инсулином является комплексной:

“Там целый комплекс проблем: сложно выписать рецепт, рецепт выписывают только на месячный курс лечения, препараты плохо развозят по аптекам, бывает, что регионы не отыграли закупки и так далее. То есть там целый ворох проблем — начиная с системных и заканчивая отсутствием нормальной организации на местах”

В некоторых регионах уже возбуждены уголовные дела против местных минздравов из-за несвоевременного обеспечения льготников инсулином.

“Также большой проблемой является хаотичная замена инсулинов, исходя только из закупочных процедур: когда фактически не врач или орган здравоохранения, осуществляющий закупку, а только поставщик решает, какие именно инсулины он поставит в рамках закупки по действующему веществу”, — говорит она.

Из-за таких ситуаций пациенты не могут получить препараты, на которых уже подобрана терапия, пояснила Панкова.

“Кроме того, нами выявляются случаи возникновения нежелательной реакции или отсутствия терапевтического эффекта при применении инсулина, которые не регистрируются врачами в рамках Фармаконадзора, соответственно и не проводятся врачебные комиссии для назначения инсулинов по торговым наименованиям в соответствии с действующим законодательством”, — добавляет она.