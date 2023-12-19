Власти Соединенного Королевства продолжат политику санкций против России в 2024 году. Таким прогнозом поделился в письменном интервью RTVI член палаты лордов (верхней палаты) британского парламента Ричард Бэлф.

«Я рассматриваю Россию как часть Европы»

— Несколько дней назад Лондон объявил об очередных антироссийских рестрикциях, в том числе о запрете на импорт алмазов из России с 1 января 2024-го. Есть ли вероятность, что в следующем году британские власти снимут часть санкций или хотя бы их смягчат?

— Лондон продолжит свой санкционный курс в отношении России в 2024 году, причем будет следовать ему столько, сколько этого пожелает Вашингтон. Есть ли шанс, что мы снимем некоторые ограничения? Только если этого захотят Соединенные Штаты.

— Как вы в принципе относитесь к попыткам Европы отгородиться от России?

— Я пришел в наше министерство иностранных дел около 60 лет назад на одну из младших должностей. Позже я работал в Европейском парламенте, где был представителем Великобритании в течение 25 лет (с 1979-го по 2004 год), а затем начал работать в британском парламенте. Я говорю об этом, потому что в то время много думал о нашей Европе и, как выразился Михаил Горбачев, о «нашем общем европейском доме».

Я рассматриваю Россию как часть Европы, ее культура и традиции прочно относят ее к Европе. Недопустимо поощрять враждебные настроения среди соседних прибрежных государств. Это точка зрения, которую я отстаивал во время неоднократных визитов в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Болгарию, Румынию.

Я всегда отсылаю своих западных друзей к «Мертвым душам» Николая Гоголя, если они хотят понять связи между Россией и Украиной. Россия не является частью конфуцианского миропорядка, так что ее не следует подталкивать в этом направлении.

14 декабря Лондон объявил о новых рестрикциях в отношении России, в том числе о запрете на импорт алмазов. Кроме того, очередной пакет затрагивает экспорт ряда товаров, которые несут «риск военного или промышленного использования». Также с 26 декабря в Британии вводятся дополнительные обязательства по отчетности, нацеленные на обеспечение большей прозрачности активов, которые находятся в стране.

«Российские компании больше не будут доверять торговым сделкам с Западом»

— Насколько эффективными оказались санкции, которые западные страны начали вводить против России с начала вооруженного конфликта на Украине?

— Санкции не работают и зачастую даже контрпродуктивны. Идея санкций зародилась еще в Лиге Наций, но эта политика провалилась, когда рестрикции были использованы против Италии в связи с Абиссинским кризисом в 1935 году. И снова в 1960-х годах, когда уже Совет Безопасности ООН принял решение о санкциях против Южной Родезии.

Это легкодоступная, но, по сути, бесполезная политика, которая, как правило, направлена на отвлечение внимания, а не на прекращение торговли. Мгновенно дружественные России страны начинают в больших объемах импортировать те или иные товары, а затем они реэкспортируются в Россию (речь идет о параллельном импорте — Прим. RTVI).

— Могут ли рестрикции привести к каким-то кардинальным изменениям в мировой экономике?

— Это меняет порядок мировой торговли в том числе за счет того, что Россия прекращает экспорт на Запад и отправляет товары и энергоносители на юг, на постоянно расширяющиеся рынки Индии и Китая. Эта тенденция может превратиться в постоянный торговый обмен. Возможно, Запад удивится, когда все это закончится (вооруженный конфликт на Украине и санкции — Прим. RTVI), а российские компании больше не будут доверять торговым сделкам с Западом. К слову, одна из причин, по которой я всегда поддерживал проект «Северный поток», заключалась в том, что взаимозависимость, по моему мнению, способствует укреплению доверия.

Могут также произойти фундаментальные изменения на финансовых рынках. Очевидно, что Россия не может самостоятельно создать новый мировой валютный порядок, однако новая группировка во главе с Китаем и Индией могла бы стать привлекательным способом избежать доминирования США.

Глубоко в памяти я храню слова моей бабушки: «Будь осторожен в своих желаниях, однажды они могут сбыться».