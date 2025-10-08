Металл-органические каркасные структуры (metal-organic framework — MOF), за которые Нобелевскую премию по химии в 2025 году получили Сусуму Китагава, Ричардрд Робсон и Омар Ягхи, используются во множестве химических производств для разделения газов, хранения метана, углекислого газа и водорода, а также для получения воды из сухого воздуха. Российские ученые делают на их основе детекторы антибиотиков в мясе и крови, рассказал RTVI академик Владимир Федин, главный научный сотрудник Института неорганической химии Сибирского отделения РАН.

«Премия совершенно справедливая и правильная. Я очень рад такому решению Нобелевского комитета. В последние лет пять, по крайней мере, все они с разными вариациями небольшими номинировались на Нобелевскую премию, и если вы посмотрите на наукометрические данные, то это область физхимии, которая развивается наиболее быстрыми темпами, и число публикаций в этой области колоссальное, самое большое, — отметил в разговоре с RTVI академик Федин. — Ожидалось, что Нобелевская премия за это будет дана, и когда ожидание оправдывается, всегда очень приятно».

По словам ученого, главное свойство этих каркасных структур — высокая пористость. Поэтому эти соединения широко используют, чтобы хранить те газы, которые неудобно хранить в других условиях — водород, метан, другие газы, в том числе для микроэлектроники, а также чтобы разделять газовые молекулы.

«Их применяют для разделения газовых смесей. Если есть смесь, состоящая из молекул, которые отличаются по размерам, то маленькие могут войти в поры, а большие не пройдут через них. Разделение газовых смесей в химической промышленности — это колоссальнейшие затраты энергии».

Другой способ применение каркасов — получение воды из сухого воздуха.

«Если вы сделаете специальный MOF, то эта губка даже при низкой концентрации воды в сухом воздухе захватывает молекулы воды и аккумулирует их в маленьком пространстве, а потом днем вы ее на солнышко выставляете и вода легко стекает туда, куда вам надо», — пояснил академик.

Применением MOF занимаются и ученые Сибирского отделения РАН.

«Вещи, которыми мы широко занимаемся в последнее время — это разработка сенсоров на антибиотики, которые могут быть в мясе, в птице, в крови человека, или же в других биологических жидкостях. Идеология такая — есть прекрасные методы анализа, но их делают в лабораториях, оснащенных дорогими приборами. Здесь же при помощи сенсоров вы можете сами в домашних условиях без всякой подготовки, имея только сотовый телефон, получить информацию о том, что курица содержит антибиотики», — пояснил Федин.

Кроме того, по словам Федина, для борьбы с глобальным потеплением новые тепловые электростанции в мире начинают строить с аккумуляторами выбрасываемого углекислого газа. «На основе MOF делают самые емкие аккумуляторы для СО2, они обладают рекордными характеристиками. Пока это используется не так широко, но, по крайней мере, такие проекты достаточно масштабные, уже есть в Канаде и в Соединенных Штатах».