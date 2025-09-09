Наемники на Украине организовали схему вывода зарплат бойцов, которые на самом деле не участвовали в боях и даже не числились в части. Средства выводились в течение нескольких лет и достигли миллионов гривен. В организации схемы подозревают граждан Грузии и Азербайджана из подразделения «Черный орел», убедился RTVI, изучив материалы дела в картотеке Единого реестра судебных решений.



Следственное управление ГУ Национальной полиции Украины проводит расследование масштабной коррупционной схемы в 28-й отдельной механизированной бригаде имени рыцарей Зимнего похода (ОМБр). Дело было открыто 8 октября 2024 года по ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Согласно материалам дела, с 1 января 2023 года по настоящее время должностные лица бригады организовали систему незаконного начисления вознаграждения военнослужащим.. Это касается боевых надбавок в размере около 100 000 гривен (около 200 тысяч рублей) в месяц на бойца, который непосредственно участвовал в боевых действиях.

Однако, как установило следствие, многие получатели боевых надбавок не участвовали в боях, не выезжали на линию боевого соприкосновения и даже не проходили службу в части. Начисленные на счет военной части деньги переводились фиктивным военным, а затем на счета организаторов мошеннической схемы, что, как пишут следователи, «привело к колоссальным потерям бюджетных средств». Точная сумма похищенных средств в карточке не обозначена, но речь идет о миллионах гривен.

В апреле 2025 года были проведены обыски по месту дислокации 28 бригады, в ходе которого были изъяты сотни документов. Пока следствие вскрыло липовых военных только в роте радиационной, химической и биологической защиты 28-й бригады. В подвалах части, где проводился обыск, были изъяты карточки личных счетов (за 2022—2025 годы), приказы о выплатах (с приложениями на тысячи листов), рапорты командиров (включая начальника штаба и командира роты), книги учета личного состава и файлы с ведомостями начислений из «Приватбанка» и «Первого украинского международного банка». На счета бойцов, которых подозревают в участии в схеме, суд наложил арест.

В августе 2025 года суд разрешил следствию получить доступ к звонкам, SMS-сообщениям и данным геолокации всех проходящих по делу для проверки местонахождения подозреваемых, включая иностранцев, чтобы подтвердить их отсутствие или нахождение на фронте. Под подозрением находятся огнемётчики, командиры отделений и взводов, а также командир роты.

«Черный орел»

Организаторами коррупционной схемы следствие считает граждан Грузии Владимера (Вако) Суладзе, Зазу Незгоду, а также гражданина Азербайджана Теймураза Алиева. Младший сержант Суладзе занимал должность командира 2 отделения огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты в 28 ОМБр. Администратор канала «Грузинский прохожий», который отслеживает деятельность граждан Грузии в боевых действиях на Украине, также подтверждает, что именно Суладзе проходит по этому уголовному делу, как один из организаторов мошеннической схемы.

Суладзе — экс-командир спецподразделения «Черный орел», состоящего из грузинских, азербайджанских и белорусских наемников в составе 28-й бригады. Оно было сформировано в ноябре 2022 года. В украинской базе данных «Опендатабот» Заза Незгода вместе с Суладзе указаны как сооснователи одноименной общественной организации «Черный орел», зарегистрированной в городе Николаев. От их же имени на «24 канале» телевидения Украины шел сбор на технику для спецподразделения. В объявлении сообщали, что «орлы» работают на Бахмутском направлении — Часов Яр, Курдюмовка.

Свой боевой путь, по данным российского проекта Foreign Combatants, подразделение «Черный орел» начало в Херсоне, который к тому моменту оставила российская армия. Затем, в 2023 году, «Чёрный орёл» находился на территории ДНР, сначала на бахмутском, а с весны 2024 года — на авдеевском направлении. Несмотря на уголовное дело, не стоит считать, что подразделение представляет собой «тикток воинов», которые снимают постановочные видео боев. Группировка Суладзе неоднократно несла потери.

По данным osint-проекта Lostarmour, спецподразделение потеряло убитыми под Бахмутом и Авдеевкой минимум шесть человек — пять граждан Грузии и одного гражданина Беларуси. В марте 2024 года под Артёмовском в результате удара БПЛА был ранен один из командиров «Черного орла» Акакий Мурачашвили. Он был прооперирован, ему ампутировали ногу, впоследствии он вернулся в строй.

Суладзе имеет неоднозначную репутацию. По данным телеграм-канала «Грузинский прохожий», помимо этого дела, он проходил по двум другим уголовным делам. В 2024 году он, превысив скорость на своем Lexus, насмерть сбил 17-летнюю девочку в городе Днепр (дело от 08.07.2024), а также угрожал оружием во время пьяной драки в одном из ресторанов города, после чего было открыто дело по статье «Хулиганство».