На президентских выборах-2024 дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пройдет в 29 регионах, поучаствовать в нем потенциально могут 38 млн человек, то есть более трети всех избирателей. В Центризбиркоме убеждены, что это надежно, безопасно и современно. Главные оппоненты ДЭГ — это КПРФ. В партии считают его непрозрачным онлайн-казино. RTVI разбирался, кто из них прав.

Центризбирком разрешил провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента 15-17 марта 29 регионам. Почти все они уже знакомы с этим форматом, и есть один новичок — Вологодская область. Всего опыт проведения ДЭГ уже имеют 30 регионов, однако Оренбургская и Тульская область взвесили свои возможности и решили в этот раз голосовать только традиционным способом. Онлайн-голосование на выборах президента России 15-17 марта года проведут: Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Владимирская, Вологодская, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Псковская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, НАО, а также города федерального значения Севастополь и Москва.

Непонятное голосование

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это голосование без посещения избирательного участка при помощи личного компьютера, планшета или смартфона.

Для участия в ДЭГ нужно подать заявление через портал Госуслуги. Идентификация избирателя проводится с использованием подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.

Тайна голосования при ДЭГ обеспечивается путем процедуры анонимизации.

Результаты волеизъявления участников ДЭГ немедленно зашифровываются и сохраняются в виде транзакций в блокчейн. После отправки бюллетеня система предоставляет избирателю «квитанцию» с данными о его транзакции, в том числе уникальный номер.

Граждан пытаются убедить в том, что это легко, удобно и доступно, как например, приложение банка, которому они доверяют свои деньги и затем активно пользуются удаленным доступом к заработанным средствам.

Однако при голосовании важна прозрачность. И к этой характеристике есть существенные претензии. Едва ли не единственными критиками ДЭГ в публичном поле, по крайней среди парламентских партий, являются коммунисты.

ДЭГ подменило объективное и понятное наблюдение за избирателями и их бумажными бюллетенями в помещениях избирательных комиссий на просмотр на экране разноцветных пикселей с подсчитанным неизвестными людьми количеством электронных бюллетеней, пояснил RTVI позицию КПРФ депутат Госдумы от этой партии Сергей Обухов .

Главная претензия оппонентов заключается в том, что переход на ДЭГ и замена бумажных бюллетеней на электронные требует наличия специальных технических знаний, которыми не обладают члены комиссий и наблюдатели. С внедрением ДЭГ «избирательный процесс, образно говоря, превратился в электронное онлайн-казино, которое невозможно проверить», отметил Обухов.

Однако на этот аргумент ответ нашли в Общественной палате, где провели серию семинаров и вебинаров по подготовке наблюдателей. Первый зампред комиссии палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Максим Григорьев в июне 2023 года говорил, что подготовлен единый стандарт наблюдения за ДЭГ — опросник из порядка ста пунктов, заполнив которые, наблюдатель сможет убедиться в отсутствии или наличии нарушений.

Как будут следить

Законодатели сделали выводы из прошлых выборов в Госдуму, так что в этот раз будут новации в области наблюдения за ходом электронного голосования. Так, наблюдатели-очники числом не более трех человек от кандидата смогут работать в территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ, хотя раньше любой зарегистрированный наблюдатель мог туда приехать. При обсуждении поправок в комитете Госдумы по госстроительству убеждали, что трех человек вполне достаточно, они вполне могут работать поочередно.

Удаленных же наблюдателей может быть много, по три человека имеют право зарегистрировать партии, общественные палаты, кандидаты, доверенные лица кандидатов.

Новацией президентских выборов станет возможность получения наблюдателями протоколов ТИК ДЭГ как очно, так и удаленно, подачи жалоб по почте ТИК ДЭГ.

Очные наблюдатели получают доступ к спискам избирателей и могут контролировать все процедуры в помещении ТИК ДЭГ. Удаленные наблюдатели смогут проконтролировать все действия посредством системы блокчейна, в которой отражаются все транзакции, рассказали в Общественной палате.

Куда жаловаться избирателю

Еще в 2021 году выяснилось, что обращения избирателей при проблемах с ДЭГ поступают не в ТИК ДЭГ, а колл-центр «Ростелекома», при этом компания не передавала журнал жалоб и обращений в ТИК ДЭГ, рассказывал Сергей Обухов на круглом столе в ЦИК 20 февраля. Он отмечал, что электронного адреса и телефона ТИК ДЭГ на портале не было.

Чтобы найти email ТИК ДЭГ нужно было пройти квест. У избирателей не было возможности позвонить в комиссию, сообщить о проблеме, пояснял депутат. В связи с этим Обухов задавался резонным вопросом: с какой целью ТИК ДЭГ отсечена от взаимодействия с избирателями?

Сейчас на портале «Выборы» в случае проблемы предлагается обратиться на горячую линию поддержки по номеру 8-800-200-36-20 или воспользоваться помощью чат-бота Макса на «Госуслугах». Представитель Ростелекома на круглом столе в ЦИК пообещал, что в этот раз отвечать будут не формально, «по скрипту», а реально разбираться и оказывать помощь.

Защита от вбросов

В России есть «умельцы», которые могут использовать не стандартный пользовательский интерфейс, а с применением IT-инструментов попытаться забросить в систему некий бюллетень, говорили на в круглом столе в ЦИК.

На этот случай в ДЭГ есть несколько «эшелонов» защиты. Первая защита срабатывает на уровне пользовательского интерфейса, вторая — на уровне серверных проверок, третья — на уровне блокчейна.

В ЦИК убеждены, что решения, которые ищут специалисты «Ростелекома», Минцифры и ЦИК, позволяют утверждать: система имеет максимальную степень защиты в нынешних технических условиях и готова к атакам разного рода хакеров.

При этом планов запретить ДЭГ «отбрасывать» бюллетени неустановленной формы нет. Объясняется это необходимостью наблюдать: вот — искаженный избирателем бюллетень, вот — не искаженный, а это — вброс фактически собственного сгенерированного бюллетеня.

Мертвые души

На выборах президента дистанционно проголосовать могут и уже умершие, утверждает источник RTVI в Госдуме.

В 2022 году глава Минцифры Максут Шадаев проинформировал о том, что количество граждан, зарегистрированных на портале Госуслуг, превысило 100 млн человек, и это очень внушительная цифра с учетом того, что по данным Росстата, в России на 1 января 2024 года проживает порядка 146 млн человек. Однако неизвестно, сколько из этих миллионов пользователей являются реальными, а сколько представляют из себя аккаунты уже умерших людей.

Собеседник RTVI в Госдуме пояснил, что по информации Минцифры, блокировать учетные записи умерших начали лишь с декабря 2022 года. «Все, кто умер до этой даты числятся в системе живыми людьми, которые вполне могут проголосовать с того света за «правильного» кандидата», — допустил собеседник.

Есть еще данные Минцифры, согласно которым в 2023 году из 1 млн 436 тыс. умерших якобы лишь 361 тыс. имела аккаунт на портале Госуслуг.

В связи с этим в комитете Госдумы по развитию гражданского общества спрашивают: “А как же заявление о том, что 68% населения имеет учетную запись на Госуслугах? Или подключенные к Госуслугам граждане благодаря этому реже умирают?”.

Член этого комитета Госдумы сообщил RTVI, что по этой проблеме направил депутатский запрос в Минцифры, но ответа ждет только после выборов.

В интервью RTVI глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов пояснил, что аккаунты умерших людей действительно есть в Госуслугах, но проголосовать с них невозможно. Дело в том, что технически данные об избирателе сверяются по трем информационным системам: Госуслуги, база данных паспортов МВД и база данных избирателей в ЦИК России.

«Избиратель допускается, вносится в списки электронного голосования, только если данные во всех этих трех базах полностью совпадают. Естественно, если у нас есть в Госуслугах аккаунт умершего человека, его никто не удалял, он там неактивный, в базе данных МВД он будет отмечен как уже умерший, и сопоставление не пройдет, и проголосовать с этого аккаунта будет невозможно», — пояснил Артамонов.

А законно ли все это

В избирательное законодательство онлайн-голосование до сих пор толком не вписано и преобладает «чисто технологический подход», заявил в декабре член ЦИК Евгений Колюшин на заседании комиссии.

«Нынешняя наивная, на мой взгляд, пропаганда удобства для индивида препятствует раскрытию и использованию традиционных коллективных социальных ценностей выборов», — говорил он.

«Поднастроить» ДЭГ предлагали депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым и даже после выборов в Госдуму вносили поправку, позволяющую самопроверку голосования, чтобы не опускать «технических ошибок», что повысило бы доверие к ДЭГ.

«На сегодня нет гарантий невмешательства и четкого внешнего контроля над этой закрытой системой. Процедуру ДЭГ надо дорабатывать, в том числе законодательно», — говорил Миронов журналистам.

По его словам, «нет никакой чистоты наблюдения за ДЭГ и гарантий невмешательства».

Возможна ли отмена ДЭГ

В КПРФ предлагают радикальное решение — вообще отказаться от ДЭГ, и такая инициатива депутатов от этой партии во главе с Геннадием Зюгановым находится в законодательном портфеле палаты.

Законопроект был внесен в 2021 году, но до сих пор по существу не обсуждался даже профильным комитетом Госдумы по госстроительству. Авторы обратили внимание на многие недостатки ДЭГ и правомерно утверждают, в частности, что «не разработаны правовые механизмы, позволяющие исключить нарушения при определении установления подлинности личности и правомерности участия конкретного избирателя в выборах».

«Персональные компьютеры и телефоны пользователей, с помощью которых голосуют онлайн-избиратели, не сертифицированы и не являются средством защиты информации. Эти устройства находятся под полным контролем иностранных государств и компаний, и они могут спокойно подменить результат голосования так, что это не заметят ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни ФСТЭК и не ФСБ ни даже сам избиратель», — отмечал Сергей Обухов.

Однако в ЦИКе есть убеждение, что отказываться от ДЭГ не стоит. Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании объявила цель: сделать систему «максимально удобную, которая обеспечит в полной мере тайну голосования и при этом абсолютный контроль общества, то есть подконтрольную систему голосования, которая вызывает доверие, общественно-политический консенсус в обществе».

По итогам президентских выборов ожидается очередная корректировка избирательного законодательства.

«Поправки будем точно ждать после анализа всей президентской кампании, до сентября, перед единым днем голосования — то есть летом, наверное. Надеюсь не революционные <…>. По ДЭГу точно будем ждать», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.