21 сентября на Шри-Ланке состоятся выборы президента, которые определят ход экономических реформ в стране, обремененной долгами после экономического кризиса и массовых протестов 2022 года. В борьбе за высшую должность примет участие рекордное количество кандидатов — целых 38. Но основных претендентов лишь трое — действующий глава государства Ранил Викрамасингхе, лидер оппозиции Саджит Премадаса и марксист Анура Кумара Диссанаяка. Подробнее — в материале RTVI.

Первое испытание после протестов

Внимание к президентским выборам на Шри-Ланке приковано в первую очередь из-за прошедших в 2022 году массовых забастовок и уличных беспорядков. Они начались из-за тяжелого экономического кризиса и первого за независимую историю страны дефолта по суверенным долгам.

Этому предшествовали удар по туристической отрасли — теракты 2019 года и пандемия COVID-19, — глобальный рост цен на продовольствие и топливо, а также решение властей ввести запрет на импорт химических удобрений, чтобы перейти к полностью органическому земледелию.

Народные волнения достигли такой точки кипения, что протестующие захватили президентский дворец, а президент страны Готабая Раджапакса, представитель одной из самых влиятельных семей на острове, срочно бежал из страны и улетел на Мальдивы. Тогда он подал заявление об отставке, направив письмо в парламент страны по электронной почте.

20 июля 2022 года, вопреки недовольству протестующих, по решению парламента должность президента Шри-Ланки на оставшийся срок Раджапаксы занял премьер-министр Ранил Викрамасингхе. Во время его правления страна получила кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2,9 млрд, а одним из ключевых вопросов стал процесс реструктуризации долга Коломбо.

Теперь же, впервые после движения протеста, получившего неофициальное название «Арагалая» (в переводе с сингальского — «борьба»), выбирать президента многонациональной и многоконфессиональной Шри-Ланки предстоит 17 миллионам избирателей. И если раньше жители страны голосовали по религиозному и этническому принципу, то теперь в центре внимания — состояние экономики, так как многие ланкийцы до сих пор испытывают трудности, занимая деньги или покидая страну в поисках более высокооплачиваемой работы.

Учитывая политические и экономические потрясения последних лет, президентские выборы в Шри-Ланке пройдут в серьезной борьбе и могут стать самыми напряженными в новейшей истории страны.

У каждого кандидата — свой символ в бюллетене

Всего за пост президента Шри-Ланки борются 38 человек, все — мужчины. Они представлены как от политических партий, так и в ранге самовыдвиженцев. Чтобы помочь избирателям легко определить своих фаворитов в длинном бюллетене, напротив фамилии каждого кандидата есть специальный рисунок — символ партии или любой из 115 символов, утвержденных избиркомом Шри-Ланки.

Например, президенту Викрамасингхе присвоили символ «газового баллона», который должен напоминать ланкийцам, что, вступив в должность главы государства во время протестов, Викрамасингхе сразу занялся проблемой нехватки предметов первой необходимости, включая газ для приготовления еды.

Помимо «газового баллона», избиратели, ориентируясь на рисунки, также могут выбрать в бюллетене «футбольный мяч», «калькулятор», «ананас», «шину», «фонарь», «крикетную биту» или же «ракушку».

Изначально планировалось, что на выборах президента Шри-Ланки будет 39 кандидатов, что на четыре человека больше по сравнению с предыдущими выборами, но в августе в возрасте 78 лет от сердечного приступа умер независимый кандидат Мухаммад Ильяс. В избиркоме Шри-Ланки рассказали, что, несмотря на смерть кандидата, его имя с присужденным ему символом — «шприцем» — в длинном бюллетене останется.

Можно проголосовать сразу за троих…

Во время голосования за главу Шри-Ланки избиратель может выбрать как одного, так и двух или трех кандидатов. Для этого напротив своих фаворитов нужно расставить цифры «1», «2» и «3» в порядке приоритета. Впрочем, «вторые» и «третьи» голоса будут учитываться только в том случае, если ни один из кандидатов не получит больше 50% при подсчете «первых» голосов.

Если же у избирателя только один предпочтительный ему претендент — в бюллетене достаточно нарисовать цифру «1» или крестик.

В избирательной комиссии Шри-Ланки заверили, что окончательные результаты президентских выборов должны быть подведены к 22 сентября. Если же ни один из претендентов не наберет больше 50% голосов, то тогда впервые в истории страны состоится второй тур, в котором примут участие двое лидирующих по результатам первого раунда. По мнению аналитиков, такое развитие событий вполне вероятно, учитывая напряженную обстановку в стране.

…и основных кандидатов — трое

Всего на президентских выборах в 2024 году можно выделить трех главных кандидатов на кресло президента Шри-Ланки.

Первый — это действующий глава страны, 75-летний Ранил Викрамасингхе (символ в бюллетене — «газовый баллон»). Ему не удалось заручиться поддержкой правящей партии «Народный фронт Шри-Ланки», поэтому на выборах он выступает в качестве независимого кандидата.

Во время своей предвыборной кампании Викрамасингхе настаивал на том, что именно он смог справиться с экономическим кризисом, и пообещал избирателям реформировать трудовое законодательство, чтобы сделать Шри-Ланку более привлекательной для инвесторов, а также изменить подоходный налог с физических лиц с целью предоставления льгот специалистам. Впрочем, критики обвиняют президента в том, что его решения (например, сокращение программы социального обеспечения) ударили по самым бедным слоям общества Шри-Ланки.

Главный конкурент Викрамасингхе, лидирующий согласно общественным опросам, — это 55-летний Анура Кумара Диссанаяка (символ в бюллетене — «компас»), глава альянса «Национальная народная власть», придерживающийся марксистских взглядов. Он пользуется популярностью среди населения Шри-Ланки за счет обещаний предпринять жесткие меры по борьбе с коррупцией и проводить политику в интересах бедных слоев населения.

Диссанаяка играл активную роль в протестном движении 2022 года и критиковал власти за сделку о финансовой помощи, которую Викрамасингхе заключил с МВФ. Своим избирателям Диссанаяка пообещал отменить налоги на некоторые товары здравоохранения, образования и продукты питания, а также скорректировать программу от МВФ и реорганизовать государственные компании, чтобы сделать их более прибыльными.

Другой конкурент Викрамасингхе — 57-летний Саджит Премадаса (символ в бюллетене — «телефон»), лидер оппозиционной партии «Объединенная национальная сила» и сын бывшего президента Ранасингхе Премадасы, убитого террористом-смертником 1 мая 1993 года. Премадаса-младший принимал участие в выборах 2019 года и тогда занял второе место, набрав 42% голосов и уступив Готабае Раджапаксе.

В случае своей победы Премадаса пообещал пересмотреть программу кредитования от МВФ, снизить введенные Викрамасингхе для увеличения государственных доходов налоги, а также предоставить налоговые льготы пенсионерам.

Среди прочих кандидатов выделяется самый молодой и самый неожиданный претендент от правящей партии «Народный фронт Шри-Ланки» — это 38-летний Намал Раджапакса (рисунок в бюллетене — «цветочный бутон», символ партии), племянник бежавшего экс-президента страны Готабаи Раджапаксы и сын экс-президента страны Махинды Раджапаксы. Шансы Намала продолжить дело своих отца и дяди невелики — многие ланкийцы винят в экономическом кризисе 2022 года именно семью Раджапаксы.

Что показывают опросы и думают эксперты

Предвыборный опрос, на который ссылается Reuters, показал, что по количеству голосов (36%) лидирует Диссанаяка, далее за ним следуют Премадаса и Викрамасингхе.

То, что первое место на выборах главы Шри-Ланки может занять Диссанаяка, второе — Премадаса, а действующий президент Викрамасингхе — третье, также показывает исследование The Sri Lanka Opinion Tracker Survey.

Кто бы ни победил на выборах президента Шри-Ланки, перед ним встанет крайне сложная задача — привести в порядок государственные финансы, привлечь инвестиции и начать выплату долгов иностранным кредиторам. По словам Муртазы Джафферджи, экономического аналитика из Коломбо, эти выборы «чрезвычайно важны» для восстановления экономики, так как она, хоть и постепенно улучшается после кризиса, но полностью еще не восстановилась. Политикам необходимо сосредоточиться на политике, которая будет выгодна не только элите страны, добавил эксперт в беседе с AP.

Президентские выборы, проходящие в условиях, когда многие жители Шри-Ланки все еще пытаются «свести концы с концами», обещают быть напряженными и, возможно, решающими в определении будущей политической траектории страны, считает Алан Кинан, старший консультант Международной кризисной группы по Шри-Ланке.