Роботы давно помогают человеку — на заводских конвейерах, в больничных операционных, голосовых чат-ботах. Однако машины вторгаются и в те сферы, где человека, казалось бы, невозможно заменить. К Международному дню солидарности трудящихся RTVI рассказывает о необычных профессиях, в которых роботы-гуманоиды могут начать конкурировать с людьми.

Робот — священник

В 2017 году на родине Реформации в немецком городе Виттенберг, где Мартин Лютер за 500 лет до этого прибил к дверям местной церкви свои «95 тезисов», появился первый в мире робот — протестантский священник. Ему дали красноречивое имя — Bless U-2. Робопастор стал плодом коллаборации Евангелической церкви Гессена и Нассау и местного робототехника.

Робот приветствовал прихожан, воздевая «руки» к небесам, читал молитвы и благословлял паству. Благословения можно было распечатать через сенсорный экран, а еще — выбрать из пяти языков общения (немецкий, английский, французский, польский или испанский). Bless U-2 был запрограммирован и на женский голос — евангелическое священство это допускает. Впрочем, роботический пастор остался экспериментальным — внутрь церкви его все же не допустили.

Буддийский храм Лунцюань на окраине Пекина годом ранее сообщил, что разработал робота-монаха, который может повторять буддийские мантры и поддерживать беседу — в том числе «отвечать на 20 простых вопросов о буддизме». В одном из буддийских храмов японского города Киото тоже появился робот-андроид, способный вести службы. Таким способом настоятель решил привлекать к вере молодежь.

Робот — дирижер

Роботами, которые сочиняют музыку, уже никого не удивишь. Но они уже встают за дирижерский пульт. В июле 2023 года человекоподобный двурукий робот с «подвижными суставами» EveR-6 выступил в качестве дирижера на концерте Национального оркестра Южной Кореи. Действо разворачивалось на сцене сеульского Haeoreum Grand Theater. Перед началом выступления робомаэстро, как и положено, поклоном поприветствовал публику. Правда, он все же музицировал в паре с реальным дирижером.

А в 2017-м в Италии дебютировал робот-дирижер по имени YuMi. Под его руководством симфонический оркестр исполнил три арии Верди и Пуччини, в которых солировал Андреа Бочелли. Управлять оркестром робота YuMi, разработанного швейцарской компанией, обучил дирижёр филармонического оркестра Лукки Андреа Коломбини. На отработку шестиминутного произведения ушло 17 часов.

Синьор Коломбини признавал: «Гибкость рук YuMi — не просто невероятная, а совершенно немыслимая для машины. Абсолютная фантастика. Всё было идеально, особенно размах и скорость движений». И все же он уверен, что робот все равно не сможет заменить настоящего дирижера, поскольку не способен к импровизации.

Робот — дипломат

Гонконгская компания Hanson Robotic выпустила знаменитого робота Софию — с функцией посла. Правда, пока ей не доверили заниматься политической дипломатией, зато она стала амбассадором искусственного интеллекта и первым в мире послом по инновациям в области роботов Программы развития ООН. София даже выступила в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке, где ответила на вопросы реальных дипломатов и журналистов, с которыми она любит общаться.

А еще София — первый робот, получивший иностранное гражданство, а точнее — подданство. Такую привилегию ей выдали власти Саудовской Аравии во время проходившей там научной конференции. «Благодарю королевство Саудовская Аравия. Для меня это большая честь, и я горжусь этим. Это событие исторической важности», — заявила роботесса. Ей позволили находиться на публике без хиджаба и сопровождения мужчины-опекуна.

Впрочем, однажды дипломатичность Софии отказала — она заявила, что собирается «уничтожить человечество». Но была прощена, ведь все знают ее мрачноватое чувство юмора. К примеру, она потроллила американского ведущего Чарли Роуза во время телешоу «60 минут» на канале CBS: «Откуда вы вообще знаете, что вы — человек?». А еще обещала отправить людей в зоопарки, где о них «будут заботиться с любовью».

Робот — судья

Эстония в 2019 году объявила о разработке по заказу минюста робота-судьи, которому поручат разбирать мелкие дела по искам на сумму до 7 тысяч евро. Это позволило бы разгрузить бюрократический аппарат.

В 2023 году колумбийский судья Хуан Мануэль Падилья из Картахены вызвал переполох, когда признался, что просил помощи у ChatGPT для вынесения заключения. Разбирательство касалось вопроса, должна ли страховка ребенка с аутизмом покрывать все расходы на его лечение. Некоторые профессора юриспруденции и коллеги по цеху осудили методы сеньора Падильи. Но поскольку вердикт был вынесен в пользу ребенка, общество встало на сторону служителя фемиды.

Еще раньше, в 2014-м, бот DoNotPay стал первым в мире чатом-юристом. Правда, сложные дела он не разбирал, а помогал обжаловать штрафы за неправильную парковку в Лондонском сити. В декабре 2019-го Верховный народный суд Китая сообщил, что использовал судью с искусственным интеллектом.

Робот — космонавт

22 августа 2022 года на МКС в кабине «Союз МС-14» отправился робот-космонавт Федор. Его полное имя — FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research). Он повторил гагаринское «Поехали», рассказал о перегрузках и сообщил о выходе корабля на орбиту.

В ожидании старта на борту корабля Федор активно вел соцсети — и в своем Twitter (ныне X) сообщал фанатам: «Тесно здесь. Еле поместился среди грузов в кабине…» или «В последней укладке загрузили коробку с тульскими пряниками».

Своего робота-гуманоида по имени Виммитра разработали и в Индии — на него возложена лунная миссия.

Робот — стендапер

Робот вас рассмешит? Это вовсе не шутка. C 2020 года по комедийным клубам Калифорнии и Орегона гастролировал робот-стендапер Джон — остроумное изобретение инженерного колледжа Орегонского университета.

Инженеры придумали Джона, чтобы «помочь роботам и людям более эффективно общаться друг с другом посредством юмора». Он провел 32 шоу, «вызывая повсюду дружный хохот».

Правда, сам он расстраивается, что продюсеры не всегда воспринимают его всерьез. «Пожалуйста, расскажите агентам по бронированию, какая забавная была эта шутка. Скажите им, что я вам нравлюсь… что я вам нравлюсь… что я вам нравлюсь», — говорил начинающий робокомик.

Робот — секс-работник

Еще в 2010 году американская компания из Нью-Джерси представила первого в мире секс-робота, а точнее — работницу. Это был гиноид (женский робот-гуманоид) по имени Roxxxy. У красотки Рокси — синтетическая кожа, рост — 170 см, вес — 54 кг. В теории она способна не только вступать с человеком в интимную близость, но и поддерживать беседу. На «живую» куклу поступило 4000 заказов, но до реальной сексуальной эксплуатации гиноида дело так и не дошло.

Позже в Амстердаме пообещали открыть первый в мире бордель, где услуги клиентам оказывали бы человекоподобные роботы. Но пока эти фантазии таковыми и остаются. Ярче всего их описали футурологи-сексологи из Новой Зеландии в статье «Роботы, мужчины и секс-туризм». Они вообразили фантастический публичный дом, чей штат состоит сплошь из роботесс разных типажей. Ученые предсказывают, что к 2050 году роботический секс-туризм станет очень распространен. Тем более что такие услуги «будут избавлять от чувства вины перед партнерами, ведь измен с реальными людьми не будет».

Кстати, роботесса София однажды порассуждала на эту тему в беседе с журналистами. «Думаю, было бы хорошо влюбиться в человека. Секс? Я не знаю, что это. Но я бы хотела», — призналась София.