19-летнего Александра Черемухина из Курской области арестовали по обвинению в изнасиловании 11-летней девочки. Его мать Лилия Синякина опасается за безопасность сына — к фигурантам, обвиненным в сексуальном насилии, в местах лишения свободы отношение специфическое. Поэтому она обратилась в Минобороны с просьбой отправить сына на фронт в обмен на прекращение его преследования. Подробности этой истории — в материале RTVI.

От интимных фото до дела о педофилии

По словам Лилии Синякиной, все началось с того, что по социальным сетям распространились интимные фото 11-летней Алены (имя изменено) — девочки, которая признана потерпевшей по уголовному делу. В январе нынешнего года фотографии дошли до директора школы, в которой она учится. После беседы в школьных стенах девочку и ее родителей вызвали на разговор к инспектору по делам несовершеннолетних и отправили на осмотр к гинекологу. Врач заключила, что Алена уже живет половой жизнью. Во время беседы с инспектором девочка заявила, что сексом она занималась с 19-летним Александром в июле 2023 года.

Как следует из постановления суда об избрании Черемухину меры пресечения (есть в распоряжении RTVI), девочка рассказала, что познакомилась с обвиняемым зимой 2022 года во «Вконтакте» и спустя пару недель общения онлайн состоялась личная встреча. В таком формате, по словам Алены, они продолжали общаться до лета 2023 года, когда Александр начал в переписке предлагать заняться сексом. Тогда она отказалась, но спустя несколько дней во время личной встречи уже не стала возражать на повторное предложение пойти к Черемухину домой и вступить в интимные отношения. Позже Александр снова пригласил ее к себе домой, девочка согласилась. Таким образом, молодые люди как минимум дважды вступили в интимную связь друг с другом.

В постановлении суда также утверждается, что обвиняемый знал о возрасте Алены: якобы она была для него «заведомо не достигшей 12-летнего возраста». При этом сам Черемухин по рекомендации адвоката показаний не давал и никак не комментировал обстоятельства дела. 23 января Александру предъявили обвинение в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (пункт «б» ч.4 статьи 131 УК). Эта статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Свою позицию по обвинению он комментировать также отказался, сославшись на 51 статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.

24 января состоялся суд по избранию меры пресечения. Судья счел доводы следователей убедительными и арестовал Черемухина на два месяца — до 21 марта.

Суд в апелляции отказался удовлетворять просьбу адвокатов об освобождении обвиняемого из-под стражи, Александр по-прежнему находится в курском СИЗО.

Позиция защиты

В разговоре с RTVI адвокат Евгений Кондауров рассказал, что юноша будет согласен отправиться на фронт, если его кандидатуру одобрят в Минобороны, так как, по его словам, он подвергается давлению и запугиваниям со стороны следователей и «готов на что угодно». Защитник рассчитывает на положительный ответ из военного ведомства, хоть и отмечает, что с обвиняемыми по статьям о половой неприкосновенности несовершеннолетних запрещено подписывать контракты, однако эти формальности не всегда соблюдаются.

Насколько известно защите Черемухина, обвиняемый не вступал с потерпевшей в интимные отношения, хоть и был с ней знаком. Адвокат обратил внимание, что юноша живет вместе с дедушкой и бабушкой — последняя практически не покидает дом. При этом, согласно показаниям девочки, Александр для занятия сексом приглашал ее к себе домой. Соответственно, бабушка должна была заметить гостью, но в доме Черемухиных такой не помнят.

Что говорят потерпевшие

RTVI не удалось связаться с администрацией школы, где учится потерпевшая. В управлении администрации образования Советского района Курской области, в подчинении которого находится школа, отказались разговаривать. «До свидания», — заявил начальник управления Владимир Свеженцев, услышав, о чем речь.

Мать Алены также отказалась отвечать на вопросы RTVI. «Мне не нужно никаких вопросов задавать. Все вопросы следователю», — сказала она.

Лучше на фронт, чем в СИЗО

Мать Александра Лилия очень обеспокоена судьбой сына: она опасается, что соседи по следственному изолятору могут быть жестоки к нему, узнав, по какой статье он туда попал.

«Я знаю, как относятся там по таким статьям, это общеизвестно. Он у меня очень слабенький в этом плане», — говорит она.

Пытаясь предотвратить такое развитие событий, женщина решила обратиться в Министерство обороны с просьбой заключить с ее сыном военный контракт в обмен на последующее прекращение уголовного преследования.

«Я готова его даже на СВО, но только не туда (в СИЗО — прим.ред.), там (на СВО — прим.ред.) у него тоже сломается психика, но она будет ломаться в другую сторону, ну, больше в мужскую, понимаете? Если сейчас это не получится, я просто не знаю, что будет», — поделилась Лилия в разговоре с RTVI.

«… Мой сын, являясь патриотом России, намеревался пойти в армию, на службу по контракту, с целью защиты своей Родины от внешнего врага. В связи с изложенным, прошу Вас оказать содействие в приеме моего сына на службу в ряды нашей армии, дав необходимое распоряжение о подписании с моим сыном контракта на прохождение службы», — написала женщина в обращении.

Такая возможность, о которой просит мать обвиняемого, регулируется Федеральным законом № 270 «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции». В нем говорится, что фигурантов уголовных дел могут освободить от ответственности, если те подписали контракт с Минобороны для прохождения военной службы в период мобилизации. Действие закона распространяется как на уже осужденных, так и на тех, кто еще находится под следствием и в отношении которых еще не вынесен приговор. Уголовные дела в отношении последних на время участия в СВО приостанавливаются, а прекратить их полностью возможно после получения ранения или госнаграды. Соответственно, формально Александр подходит под эти критерии.