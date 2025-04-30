В арбитражном суде Краснодарского края 29 апреля прошло очередное заседание по последнему из более чем десятка исков Кубанского казачьего хора к региональным чиновникам. Эти суды идут уже несколько лет, а в марте 2025 года к ним добавилось уголовное дело против руководителей хора. Подоплекой происходящего может быть борьба за то, кто возглавит любимый хор президента России Владимира Путина после ухода руководящего им уже более 50 лет Виктора Захарченко.

21 марта 2025 года Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал большое и очень эмоциональное поздравление в адрес руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко в связи с его 87-летием. «Честный», «самодостаточный», «уверенно смотрящий в будущее» и «работающий на благо России» человек — главный следователь России не скупился на похвалы имениннику.

Ему вторили полпред президента в СКФО Юрий Чайка, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, министр культуры правительства России Ольга Любимова, советник президента России Елена Ямпольская. «И пусть каждый день будет богат на положительные перемены и невероятные достижения», — пожелал Захарченко с вершины властной пирамиды первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

С переменами все и правда получилось очень быстро, но совсем не так как желали чиновники.

Спустя всего три дня, вечером 24 марта, все ведущие информационные агентства страны сообщили о задержании первого заместителя юбиляра, его родного внука Виктора Захарченко-младшего, а также об обысках у руководителей хора.

«Обыски прошли у заместителя финансового отдела, начальника концертного отдела и главного хормейстера», — уточнялось в сообщении РИА Новости. Утром 25 марта агентства внесли ремарки в свои сообщения уточнив, что никакого задержания Захарченко не было, а лишь обыски в связи с возбужденным уголовным делом.

При этом ни одно из сообщений не содержало данных о том, кто и на основании чего возбудил уголовное дело, затрагивающее один из главных культурных символов власти — Кубанский казачий хор и его руководителя, еще за пару дней до этого бывшего на вершине обожания власти. В версии агентств все делали обезличенные «правохранители».

Затем скандал вокруг хора затих. В начале апреля на сайте Кубанского хора появилось поздравление «задержанному» Виктору Захарченко-младшему. Но история не закончилась.

В конце апреля в краевом арбитраже намечается продолжение поистине византийской по духу интриги, в которой попытался разобраться RTVI.

Хор для канцлера, «царь» Путин и соавтор Бастрыкина

22 августа 2018 года на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль приехал президент России Владимир Путин. Видео с поздравлениями главы России облетело все мировые СМИ, но особый интерес вызвало появление вместе с президентом Кубанского казачьего хора, чье выступление стало подарком.

Это было далеко не первое и не последнее появление Кубанского казачьего хора рядом с президентом, о чем сам Владимир Путин упомянул 19 декабря 2024 года на своей прямой линии. Президент рассказал о том, что в 2004 году привез Кубанский казачий хор на день рожденья бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и тот исполнил песню на немецком языке.

Кубанский хор является не просто символом России для действующей власти. Его видели и слушали большинство гостей российского президента.

В 2008 году, рассказывал директор Кубанского казачьего хора «Российской газете», президент США Джордж Буш, едва не пустился в пляс с кубанскими артистами. Случилось это в Сочи в резиденции «Бочаров Ручей», где Буш, по словам солистов хора, вышел на сцену поприветствовать артистов после выступления.

Владимир Захарченко в свою очередь вспоминал, что хору пыталась подпевать канцлер Германии Ангела Меркель.

Путин неоднократно лично награждал Захарченко государственными наградами, а глава хора публично сравнивал президента с царем и рассказывал главе страны, что молится за него.

Теплые отношения связывали главу хора не только с президентом. В феврале 2025 года хор исполнил в Храме Христа спасителя песню «Я боюсь умереть не в бою», написанную на стихи упомянутого выше Александра Бастрыкина. Соавтором председателя Следственного комитета стал Виктор Захарченко, положивший его стихи на музыку.

Для российской власти Захарченко и его хор были и являются не просто публичной фигурой, а символом того, что она подразумевает под словом «Россия», когда оно обращено к Западу.

Для полноты картины стоит привести публичный титул главы Кубанского казачьего хора. «Генеральный директор ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор». Художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора. Герой труда РФ, народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии и Карачаево-Черкесии, заслуженный артист Южной Осетии, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики, Дагестана и Республики Крым, дважды лауреат Государственной премии России, лауреат международной премии Фонда Андрея Первозванного, дважды Герой труда Кубани, член Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, член Патриаршего Совета по культуре, доктор искусствоведения, профессор, композитор», — так характеризует самого Захарченко официальный сайт его хора.

Как вышло так, что «правохранители», прекрасно понимая все вышесказанное, решили поставить под сомнение репутацию такой фигуры? И сделали это сразу вслед за поздравлениями Сергея Кириенко и Александра Бастрыкина?

Верните деньги

25 марта «Ъ» сообщил детали уголовного дела против руководителей Кубанского казачьего хора.

Анонимные «правохранители» в версии «Ъ» оказались кубанскими полицейскими. Само дело было возбуждено по статье 285 ч.1 (злоупотребление служебными полномочиями) из-за ряда концертов, которые хор дал в 2022 году. Согласно данным «Ъ», силовики сочли что оплата этих концертов в размере 3,5 млн. рублей была неправомерно включена в государственное задание учредителя — Министерства культуры краевого правительства.

Подтекст уголовного дела завязан на историю длящегося уже четвертый год судебного конфликта между кубанскими чиновниками (теми, которые поздравляют главу хора) с руководством хора.

«Кубанский казачий хор» является бюджетным учреждением и имеет государственное задание по количеству концертов и зрителей, но получает средства не только из краевого бюджета, но и из других источников. Например, гранты Президента РФ. Вопросы распределения этих средств и стали поводом для большого количества судов и публичных конфликтов, начиная с 2021 года.

С 17 января по 28 февраля 2022 года департамент финансового-бюджетного надзора Краснодарского края провел выездную проверку деятельности «Кубанского казачьего хора» в 2020-2022 годах. Согласно данным, приведенным в последующих судебных разбирательствах между хором и департаментом, последний выявил множество нарушений, какими чиновники сочли завышение зарплат, неисполнение госзаказа в части количества зрителей и так далее. Чиновники потребовали от хора вернуть в бюджет деньги в размере 17,9 млн. рублей.

В марте 2022 года в хор пришли ревизоры из Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю проверять, как расходовались федеральные средства, выделенные хору в 2020-2021 годах. И тоже нашли массу нарушений и потребовали вернуть в бюджет 9,3 млн. рублей.

Ранее, еще в конце 2021 года, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, комментируя разбирательства в деятельности хора, осторожно заметил: «Ещё не хватало позорить уголовными делами и себя, и край по данному вопросу».

В последующие четыре года дел действительно не было. Была масса судов — Кубанский казачий хор перешел в наступление на своих учредителей и ревизоров, аппелируя в том числе и ссылкой на то, что время проверки — время Covid-19. В базе данных арбитражных судов, начиная с апреля 2022 года, значится шесть процессов в которых руководство хора опротестовывало акты проверок, пыталось признать незаконными требования о возврате средств в бюджет. Отдельно шли суды о наложении административных взысканий на хор как учреждение и на Владимира Захарченко-младшего.

Сама ситуация выглядела как мир в голове шизофреника — он существовал сразу в двух версиях. С одной стороны власти края хвалили руководителя хора, с другой — вели с его коллективом судебные тяжбы. Но прошло еще полгода, и данные проверок стали основанием уже для уголовного дела. Что могло стать причиной обострения ситуации и ее вывода на федеральный уровень?

Человек-хор на выходе

Интрига вокруг главного политического песенного символа страны может быть связана не только с финансовыми нарушениями, цифры которых на фоне громких уголовных дел кажутся совсем небольшими. Она может крыться в неизбежно предстоящей передаче власти в Кубанском казачьем хоре и борьбе за пост его главы.

Главе хора Виктору Захарченко, как уже сказано выше, исполнилось в 2025 году 87 лет. В роли руководителя и первого лица хора он выступает с 1974 года, т.е управляет им единолично более 50 лет.

При этом сам хор является государственным бюджетным учреждением, имеет собственные помещения и парк автотранспорта. Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в 2025 году его доходы должны превысить 607 млн. рублей, из которых более 420 млн. рублей поступит из краевого бюджета. В 2024 году доходы хора составили 667 млн. рублей.

С 2020 года деятельность хора является предметом критики местных СМИ, периодически рассказывающих о кумовстве в руководстве коллектива и о занятии в нем постов родственниками его руководителя. Запускались и многотысячные, по уверениям их создателей, петиции, требующие отставки руководства хора.

Главный предмет критики при этом не столько Виктор Захарченко, сколько его внук Виктор Захарченко-младший, пришедший в хор в 2020 году и ставший со временем главным управляющим его делами. Именно он и прочие менеджеры хора стали фигурантами сначала административных дел, а теперь и уголовного дела.

Дров в огонь подбрасывают и бывшие артисты хора, его публичные звезды. Покинувший хор со скандалом ведущий солист Виктор Сорокин неоднократно публично высказывался по поводу ситуации в коллективе. «Коллектив «ККХ» ежедневно теряет своего многолетнего зрителя, идет искоренение традиционного репертуара» — заявлял он, комментируя изменения в хоре, происходящие в период появления у руля Виктора Захарченко-младшего.

В 2024 году СМИ сообщали о том, что другой ушедший солист хора Марк Смирнов стал фигурантом уголовного дела после того, как публично сообщил о том, что вырезал глаза на фотографиях руководителя хора на афишах.

Публичная и непубличная компания против руководства хора до последнего момента носила исключительно региональный характер и была замкнута внутри Краснодарского края. Но в марте она вышла на федеральный уровень. Почему?

В 2024 году стали появляться сообщения о том, что глава Кубанского хора может испытывать проблемы со здоровьем. Летом 2024 года хор публично опровергал подобные публикации в телеграмм-каналах.

Затем чиновники победили хор в судах. 28 августа 2024 года Верховный суд РФ отказал хору в принятии его апелляции на решение судов предыдущих инстанций, которые отказали коллективу Захарченко в опротестовании выводов проверок.

Уголовное дело, которое возникло сразу после дня рожденья Захарченко, укладывалось в канву интриги. Глава хора в преклонном возрасте и неизбежно уйдет, акты, показывающие в отрицательном свете хозяйственную деятельность внука, которому он передал дела, подтверждены судом.

Уголовное дело, которое возникло следом, может и не иметь прямых последствий для Виктора Захарченко-младшего, но даже факт его существования может повлиять на главные вопросы кубанско-московской интриги — кто возглавит хор в случае неизбежно грядущей отставки Захарченко-старшего? Кто будет управлять не самым последним по масштабам культурным активом? И кто будет стоять рядом с президентом России?

Ответов на вопросы пока нет. Да и руководство хора в отставку похоже не собирается. А пока в арбитражном суде Краснодарского края идет очередной процесс по иску хора к Министерству культуры Краснодарского края. В нем оспаривается теперь уже последний акт проверки деятельности хора от 2024 года властями Кубани.

В краевом министерстве культуры отказались от комментариев, связанных с Кубанским казачьим хором, адресовав все вопросы в правоохранительные органы. Получить комментарии в самом хоре также не удалось, телефон его пресс-секретаря не отвечал

Дмитрий Солнцев