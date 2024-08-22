Независимый кандидат в президенты США, юрист Роберт Кеннеди-младший, известный как сторонник конспирологических теорий и убежденный антипрививочник, ведёт переговоры с предвыборным штабом Дональда Трампа о возможном выходе из гонки в пользу республиканца. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Politico.

Кеннеди объявит о решении

Как утверждает издание, штабы двух кандидатов в президенты обсуждают этот вариант уже несколько месяцев, однако переговоры ускорились перед съездом Республиканской партии в июле. Якобы сын экс-президента США Дональд Трамп-младший, журналист Такер Карлсон и донор кандидата от республиканцев Омид Малик — ключевые игроки в переговорном процессе.

По данным собеседников Politico, Дональд Трамп-младший обеспокоен перспективой, что племянник 35-го президента-демократа Джона Кеннеди как самый сильный кандидат от третьей партии может перетянуть голоса, которые могли бы достаться его отцу. Сам Кеннеди-младший предпочел это не комментировать.

«Я не буду подтверждать или отрицать эту информацию. Мы ни о чём таком не говорим», — заявил он телеканалу ABC News.

Технический юрист и предприниматель Николь Шанахан, которую Кеннеди-младший выбрал себе в напарницы 20 августа, сообщила, что кампания рассматривает два варианта: остаться в гонке, чтобы получить 5% голосов и претендовать на федеральное финансирование в следующий раз, или же объединиться с Дональдом Трампом.

При этом сам Трамп поделился c CNN, что он, «безусловно», будет открыт к назначению Кеннеди-младшего в свою администрацию, если независимый кандидат выйдет из гонки, поддержав его.

«Он мне нравится, я его уважаю. Он очень умный парень. Я знаю его очень давно. Я не знал, что он подумывает об уходе, но если он думает об уходе, то я, конечно, был бы открыт к этому,» — отметил республиканец.

21 августа Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, признался NBC News, что он не знал о предложении места Роберту Кеннеди в администрации Трампа в обмен на поддержку экс-президента. Подобный обмен сенатор назвал «неэтичным».

Однако окончательное решение об окончании президентской кампании Кеннеди ещё не принято. Об этом свидетельствует электронное письмо, которое отправила менеджер кампании Амариллис Фокс Кеннеди (по совместительству — невестка кандидата) сотрудникам предвыборного штаба 21 августа.

«Есть несколько потенциальных путей, а не только два. Поэтому, пожалуйста, держитесь крепче, пока не услышите его (кандидата. — Прим. RTVI) напрямую» — сообщается в письме.

Как объявил сам Кеннеди-младший, в пятницу, 23 августа, он выступит в Финиксе, штат Аризона, с речью о «текущем историческом моменте и своем дальнейшем пути».

Что думают последователи Кеннеди-младшего

Сторонники Кеннеди разделились во мнениях. Некоторые открыты к работе с Трампом, видя в ней способ сохранить наследие кампании. Однако другие стремятся устроить «условные выборы» — ситуацию, при которой ни один из кандидатов в президенты не получает 270 голосов коллегии выборщиков.

По словам Джеффа Хатта, бывшего директора избирательной кампании Кеннеди, проработавшего в ней больше года, основная поддержка политику исходит от «отрицателей коронавируса», выступающих против обязательных вакцин и ковидных ограничений. Многие из этих сторонников хотя и новички в политике, но считают, что им нет места в Демократической партии. «Неспособность Кеннеди пройти отбор на этап дебатов в конце июня стала ударом по их моральному духу», — считает Хатт.

Марк Гортон, соучредитель и спонсор суперкомитета политических действий American Values 2024, поддерживающего Кеннеди, отметил: «Если Трамп пригласит Роберта Ф. Кеннеди-младшего, это может стать удивительным сочетанием. С включением движения Кеннеди в Республиканскую партию усиливается его часть, направленная на очистку коррумпированной системы».

Гортон, пожертвовавший в суперкомитет $1 млн, отрицательно относится к идее проведения «условных выборов». Однако его соучредитель Тони Лайонс, наоборот, считает эту стратегию «жизнеспособной».

Работающий с American Values 2024 политический консультант Ларри Шарп также считает, что Кеннеди мог бы продвинуться вперед, оставаясь кандидатом. Для этого ему нужно сосредоточиться на пяти штатах, на которые демократы и республиканцы обычно не тратят деньги, — Неваде, Аризоне, Нью-Гэмпшире, Юте и Аляске.

«Если Кеннеди победит только в одном штате, то это по умолчанию означает, что появится «фиолетовое пятно» на электоральной карте. Это будет сигналом всей стране, что третьи партии могут победить. Это символ, который будет с нами в течение следующих четырех лет», — сказал Шарп.

Кто такой Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший — племянник 35-го главы США Джона Кеннеди, сын сенатора и кандидата в президенты от Демпартии Роберта Кеннеди. Оба погибли при покушении.

70-летний политик известен как юрист по борьбе с экологическими проблемами. Однако постепенно его активизм перешёл к теориям заговора, особенно в области вакцин. Некоторые члены семьи Кеннеди публично критикуют его взгляды и ранее поддержали переизбрание Джо Байдена. Сам независимый кандидат критикует поддержку Украины Соединенными Штатами, поддерживает войну Израиля против ХАМАС и хочет сократить военные и медицинские расходы, заодно борясь с ростом цен на жильё.

Верные последователи Кеннеди — это люди, не доверяющие официальным институтам и считающие, что правительство захвачено корпорациями (в особенности фармацевтическими компаниями), говорят социологи.

На протяжении нескольких месяцев кампания Кеннеди сталкивалась с проблемами из-за падения рейтингов, недостатка финансирования и представительством в избирательных бюллетенях. Согласно опросу, проведённому Ipsos, поддержка Кеннеди сократилась с 10% в июле до 4%.

Софья Куштапина