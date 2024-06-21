Бывший губернатор Кировской области Никита Белых сегодня вышел на свободу после восьмилетнего срока, который он получил по делу о взятке. Спецкор RTVI Денис Волин отправился в Киров, чтобы узнать, что местные политики, эксперты и простые люди думают о Белых, его освобождении и будущем в России или за рубежом.

Вятский аэропорт с воинственным названием «Победилово» встречает «Вятским квасом». Здесь его раздают прямо на выходе всем прилетающим. За рулем такси 24-летний Максим. Говорит, что когда впервые услышал о Никите Белых, ему было 14 лет. До этого политика ни в каком смысле его не интересовала. Сейчас не интересоваться ей, признается молодой человек, практически невозможно. «Я в магазин сейчас захожу, и смотрю не на те продукты, которые хотелось бы купить, а на те, которые могу себе позволить, да и то постоянно ищешь, что по акции», — говорит Максим. Пассажиры, вспоминает он, иногда все еще упоминают Белых. Кто-то с положительной стороны, кто-то — отрицательной.

— Сейчас вот, при губернаторе Соколове, — дороги ремонтируют, задумчиво говорит молодой человек.

— А при Белых не ремонтировали? — уточняет корреспондент RTVI.

— Да я и не помню.

Максим поворачивается и говорит: «Вообще, у всех, кто с Навальным был связан, возникают проблемы». Очевидно, имея в виду то, что оппозиционный политик в свое время был советником Белых на посту губернатора. Впрочем, больше Максима волнует происходящее в его городе: цены на жилье, по его мнению, совершенно неподъемные, и без блата устроиться на хорошую работу невозможно. В какой-то момент Максим говорит:

— А давайте песню хорошую послушаем. Я включу.

И из динамиков на всю мощь начинает звучать песня панк-группы «Порнофильмы» — «Уроки любви».

Операция прикрытия

На следующий день в Кирове пасмурно. В 6 утра возле здания СИЗО №1 собралось несколько местных журналистов. Все ждут Никиту Белых, нацеливая объективы телекамер на подъезд изолятора. Кто-то обращает внимание на табличку над козырьком с датой строительства тюрьмы: «Гляди, еще до отмены крепостного права построили». На табличке — 1836 год.

Два часа проходят незаметно, когда рядом с журналистами резко тормозит огромный черный кроссовер. Из него выходит адвокат Андрей Грохотов. Он просит прессу подойти и дожидается, когда все будут готовы его выслушать. Его слова вызывают нескрываемое изумление на лицах собравшихся. Грохотов говорит, что Никита Белых — уже на свободе. А затем передает подписанные экс-губернатором копии его обращения, которое подтверждает слова юриста. В обращении Белых говорит, что в его планах «приоритет семье, детям, работе».

— А при каких обстоятельствах Белых был освобожден? — пытались добиться от адвоката Грохотова разъяснений журналисты.

Но тот лишь пожал плечами, объявил, что не уполномочен больше отвечать ни на какие вопросы, сел в автомобиль и уехал. Какое-то время журналисты всерьез даже обсуждали версию, что на самом деле Белых еще в СИЗО, а вся эта сцена была разыграна лишь для того, чтобы выпустить его без СМИ. Но дальнейшие несколько часов, проведенные у изолятора, заставили даже последних скептиков признать — Белыха действительно выпустили. А вот когда именно — неизвестно. Андрей Грохотов позже сказал RTVI, что в ближайшее время Белых «никому интервью давать не будет».

Кировский политолог Дмитрий Ильин в разговоре с RTVI предположил, что нежелание Никиты Белых общаться с прессой сразу после освобождения может быть обусловлено тем, что приговор по его второму уголовному делу еще не вступил в силу. «Он интуитивно чувствует, что на текущем этапе лучшая стратегия — не сильно отсвечивать в информационном пространстве. Как говорится, не говори «гоп», пока не перепрыгнул», — сказал Ильин.

Политолог Константин Калачев придерживается той же точки зрения. «После восьми лет заключения вряд ли хочется общаться с кем-то, кроме близких. Да и принцип «не навреди» тоже присутствует», — сказал Калачев RTVI.

Никита Белых был задержан в 2016 году по делу о получении взятки и приговорен к 8 годам лишения свободы. Наказание он отбывал в колонии в Рязанской области. Когда срок по этому делу подходил к концу, в отношении Белых было возбуждено еще одно — экс-губернатора обвинили в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ст.285 УК РФ). На время судебного процесса Белыха этапировали в Киров. В декабре прошлого года суд первой инстанции оправдал экс-главу региона по делу о превышении полномочий, но признал виновным в злоупотреблении. Однако от наказания Белых был освобожден из-за истечения срока давности. Этот приговор впоследствии был обжалован. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде апелляционной инстанции.

«Растолкал наше вятское болотце»

Одними из тех, кто яро критиковал губернатора Белых, когда он занимал свой пост, были кировские коммунисты. Обком местного отделения КПРФ находится в центре Кирова. Помимо партийного флага, на здании висит большая табличка с надписью: «Областной антикоррупционный комитет им. Сталина». Местный коммунист, помощник депутата Госдумы Александр Ефремов сказал RTVI, что главная задача компартии в регионе заключается именно в этом — в борьбе с коррупцией. В знак приверженности этой идеи Ефремов выдал корреспонденту RTVI книгу, выпущенную обкомом, которая посвящена коррупции в Кировской области за время правления Никиты Белых.

«Экономика при Белых была на крайне низком уровне. Это не слова, это аналитика», — убежден Ефремов. Его коллега по партии, секретарь обкома, депутат городской думы Михаил Кремлев печально добавляет: «Те, что пришли после, не лучше».

Он имеет в виду сменившего Белых Игоря Васильева и нынешнего главу региона Александра Соколова. Кремлев вспоминает, что Белых был более открытым губернатором. «Я тогда студентом был, писал ему в соцсетях, указывал на проблемы, а он отвечал», — говорит коммунист. Депутат гордумы и первый секретарь горкома КПРФ в Кирове Анастасия Воробьева сказала, что при Белых в регионе коммунисты свободно проводили митинги. А сейчас — согласия на акции приходится добиваться через суд, добавляет Воробьева, и с ней же соглашается Кремлев.

«Да и голоса честнее считали на выборах при Белых. Такого засилья единороссов не было», — говорит Кремлев.

Сейчас от КПРФ в заксобрании Кировской области и городской думе Кирова всего по два депутата. Но в целом местные коммунисты говорят о Белых с нескрываемым недовольством. Они считают его «западным агентом».

«Я в свое время по Европе поездил, видел, как там из [Владимира] Путина формировали образ Зла», — говорит RTVI еще один секретарь обкома КПРФ Алексей Вотинцев. Беседу с корреспондентом RTVI он начал со слов: «Вы каких политических взглядов будете?». Вотинцев уверен, что Никиту Белых якобы готовили в качестве ставленника Запада, который должен будет стать президентом России. «Уши Запада сразу торчали», — говорит коммунист. Его крайнюю убежденность в этом подпитывает приезд в Кировскую область при Никите Белых второго секретаря политического отдела посольства США Роберта Бонда в 2009 году.

«А Бонд — это ведь явно же уже шпион», — безапелляционно заявил Вотинцев.

Депутат городской думы Кирова Владимир Журавлев назвал Никиту Белых незаурядным человеком и выразил надежду, что находясь в колонии, тот переосмыслил свои взгляды, избавившись, как он выразился, от «неолиберализма».

«Знаете, человеку ошибаться можно, врать — нельзя, — процитировал Журавлев слова нового министра обороны Андрея Белоусова, и неожиданно сказал, — Поэтому я предлагаю Никите Юрьевичу возглавить городскую администрацию».

По мнению Журавлева, Белых в колонии «поднабрался мудрости», и выразил уверенность, что свои знания мог бы эффективно использовать на посту главы Кирова. «Если бы он изъявил такое желание, я бы поддержал», — сказал Журавлев.

Кировские депутаты от “Единой России” и “Справедливой России” на звонки и сообщения корреспондента RTVI не ответили.

Неординарным и ярким Белых назвал и кировский политолог Дмитрий Ильин. По его словам, он выделялся как политик и как губернатор. «Он определенно новую струю в управленческие процессы и в общественно-политическую жизнь области привнес», — говорит Ильин. И добавляет: «Растолкал наше вятское болотце». Однако, отмечает эксперт, закончил Белых так, как закончил. «Он приходил как амбициозный романтик, а заканчивал как уставший циник, да еще и в наручниках», — сказал эксперт.

«И станет как Ходорковский*! »

Похоже, что в ближайшее время никаких заявлений и публичной активности от экс-губернатора Кировской области ждать не стоит. А вот останется ли Белых в России — на этот счет мнения опрошенных RTVI кировских политиков и федеральных экспертов расходятся.

Секретарь кировского обмкома КПРФ Алексей Вотинцев уверен, что Белых покинет Россию. «Другого не дано», — говорит он. Его товарищ по партии Ефремов бойко уточняет: «И станет как Ходорковский*! ». Политолог Константин Калачев замечает: «Для того, чтобы иметь возможность уехать из России, ему лучше закрыть рот на замок. В остальном — каждый человек сам кузнец своего счастья (и несчастья)». Дмитрий Ильин считает, что за рубежом Никиту Белых никто не ждет. «Будет ли он кому-то нужен в качестве публичной политической фигуры там — не уверен, если честно. Я все-таки считаю, что на федеральном уровне это фигура уже немножко подзабытая», — считает Ильин.

Простые жители Кирова, оценивающие жизнь в регионе не в политических материях, а по тому, что видят на улице, что покупают в магазине, где лечат своих детей или работают, — по-прежнему относятся к Белых несколько лояльней. Водитель такси Алексей, который провез корреспондента RTVI по центру города и показал объекты, которые были построены или начинали строиться при Никите Белых, воспринимает его как губернатора из разряда «один из». Дескать, был и такой в нашей истории. Алексей говорит, что при Белых в городе построили хороший перинатальный центр, а также начали строительство пятизвездочного отеля — хотя к последнему у местных депутатов есть немало вопросов, Алексей по-простецки говорит: «Единственный в городе».

Всю жизнь проживший в Кирове пенсионер на ходу сказал корреспонденту RTVI: «Что совершил, за то ответил. Ну а в целом — да нормальный губернатор был». Дворник Николай тоже родился и уже четыре десятка лет живет в Кирове. На вопрос — что он думает об освобождении Белых, — отвечает «без комментариев». А о том, знает ли он вообще этого человека, Николай улыбается и говорит: «Конечно».

* внесен в реестр иноагентов Минюста РФ