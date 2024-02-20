Госдума 20 февраля приняла в первом чтении законопроект о запрете иноагентам получать доходы с рекламы. Фракция “Новых людей” не стала принимать участие в голосовании, ее представители посчитали, что законопроект содержит много рисков для добросовестных граждан. Подробности — в материале парламентского спецкора RTVI.

Какие запреты предлагает законопроект

Запрет на рекламу в СМИ информационных ресурсов иноагентов.

«В частности, не допустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы. При этом, если, скажем, речь идет об информационном сообщении, то при наличии соответствующей маркировки, что речь в нем идет об иностранном агенте, — то здесь никаких ограничений нет», — пояснил в ходе заседания глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин добавил, что «законопроект не содержит прямого запрета на упоминание информационных ресурсов иноагентов в СМИ, если издание использует их в качестве инфоповода, а не для рекламных целей». «Здесь, наверное, будет уместно провести сравнение с правилами использования нацистской символики: упоминание возможно, пропаганда запрещена», — отметил он в своем тг-канале.

Запрет на рекламу физических и юридических лиц независимо от форм собственности на любых информационных ресурсах иноагентов (интернет-платформах, сайтах, блогах, аккаунтах в соцсетях).

Объем рекламы иноагентов исчисляется сотнями миллионов рублей, заявил RTVI Василий Пискарёв. По его данным, в прошлом году свыше 200 российских физических и юридических лиц разместили свою рекламу на информационных ресурсах иноагентов:

«Они из воздуха зарабатывают миллионы. По самым скромным подсчетам, это более 130 млн рублей, да без учета иных, преимущественно теневых, способов оплаты услуг иноагентов. Так что сумму можно смело умножать в разы».

Депутат Госдумы Михаил Матвеев указал на риски того, что «коварные иноагенты» специально под видом рекламы разместят информацию, чтобы создать проблемы человеку или компании, без соответствующей оплаты.

«В случае если совершаются такие противоправные действия, то проводятся проверочные мероприятия уполномоченными органами. Тогда в отношении иноагента будет дополнительно решаться вопрос о привлечении к ответственности за мошенничество и подлог», — разъяснила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Конечно, никаких вопросов в этом случае не будет к тем, кто деньги не перечислял, потому что движение по счетам можно сейчас отследить элементарно, добавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Каких запретов еще ожидать

Запрет на съемки в рекламе

Среди предложений ко второму чтению, которое намечено на вторник, 27 февраля — идея депутата Госдумы Андрея Альшевских ввести запрет на съемки иноагентов рекламе.

Запрет на расчеты криптовалютами

Парламентарии заявили о планах разработать дальнейшие ограничения для иноагентов. В их числе — регулирование криптовалют. «Это сейчас единственный способ пополнения кошельков иноагентов, за счет этого финансируются иностранные агенты», — сказал депутат Госдумы Андрей Луговой.

Какие есть претензии к закопропроекту

Депутаты фракции «Новые люди» не голосовали по законопроекту именно из-за его изъянов. «Мы проанализировали текст законопроекта и пришли к выводу, что из-за него могут пострадать добросовестные граждане и предприниматели», — сказала депутат Госдумы Сардана Авксентьева.