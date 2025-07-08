Вернуть пострадавший от военных действий Мариуполь к нормальной жизни помогают многие государственные и негосударственные и волонтеры. Например, есть добровольцы, которые оказывают посильную помощь жителям прифронтовых регионов, которые не могут самостоятельно восстановить свое жилье. За три года работы им удалось отремонтировать 471 дом в Мариуполе, Волновахе, Ясиноватой и Авдеевке. Добровольцы, которых сейчас насчитывается более 1700, меняют проводку и пробитые крыши, вставляют окна и двери. О работе волонтеров в Мариуполе — в материале RTVI.

Более трех лет назад, 16 мая 2022 года, закончились бои за Мариуполь. Многие жители лишились домов, а некоторым и вовсе несколько лет приходилось жить в руинах. Сильнее всего пострадал частный сектор и районы, находившиеся рядом с комбинатом «Азовсталь». Там свою помощь местным жителям, которые не могут самостоятельно отремонтировать свое жилье, оказывают волонтеры-строители Синодального отдела по благотворительности при РПЦ.

«Мы спали, а вся эта стена прилетела на нас»

Центр Мариуполя встречает обновленными и яркими фасадами, но, если сворачивать к частному сектору и ходить по окраинам города, картина меняется: кое-где еще видны следы боев. Особенно сильно пострадал частный сектор: здесь рядом с совсем новыми кирпичными домами соседствуют почти полностью разрушенные. На заборах почти у всех надписи: «есть хозяин, мы живы, в городе». И номера телефонов.

Такая же печальная картина и рядом с «Азовсталью». Прямо на повороте к правому берегу Мариуполя, почти у самого комбината, растянулась улица Озерная. Тут уже несколько лет в своем частном доме живет мариупольчанка Елена вместе с маленьким сыном. Дом Елены сильно пострадал весной 2022 года. Ночь, которая чуть не оставила семью без жилья, женщина помнит почти по часам: в полночь 11 апреля со стороны железнодорожного вокзала начался минометный обстрел и район, где живет Елена, «накрыло стеной». «Дети спали, а я сидела, считала прилеты. Никак не думала, что седьмой будем моим, — рассказала она, провожая к своему дому. — Тут соседский дом тогда вообще снесло, нам еще повезло». Дом Елены одноэтажный, совсем небольшой. Одной стены нет до сих пор — она завешена полиэтиленом от дождя.

«Вот тут мы спали, а вся эта стена прилетела на нас. Я еще до этого убрала ножки у кровати и просто положила матрас. Как чувствовала. Если бы кровать выше была, то нас, наверное, уже бы не было», — рассказала женщина. Раньше она жила в Крыму, в Белогорске, но несколько лет назад, еще до начала боевых действий, продала недвижимость и переехала: «решила домой вернуться. И что я увидела? Ну, никто и не знал, что тут такое будет». Почти три года Елена не могла восстановить дом — компенсации за разрушенное жилье она не добилась, поэтому обратилась к волонтерам. О том, что Синодальный отдел по благотворительности РПЦ занимается помощью в ремонте разрушенных в результате боевых действий зданий Елена узнала случайно: в церкви. «Через две недели ребята приехали, теперь помогают мне крышу латать. Раньше она подтекала, я ее сама заделывала», — рассказала женщина, указывая рукой на свежие балки.

«Это не просто ремонт. Это больше про психологию»

Синодальный отдел по благотворительности при РПЦ помогает жителям прифронтовых регионов уже более двух лет. Больше всего работы остается пока в Мариуполе — там, помимо «малоэтажек», волонтеры помогают и в ремонте многоквартирных домов, пострадавших от ударов.

В одной из таких многоэтажек недалеко от центра Мариуполя работает 65-летняя москвичка Валентина. Валентина приехала в Мариуполь около двух месяцев назад. О том, что существуют волонтеры-ремонтники она, как и Елена, узнала через церковь, где увидела объявление о наборе в добровольцы.

«Заполнила анкету и поехала сюда, чтобы не бездельничать. Цветы оставила на балконе в Москве. Думала, что на 10 дней поеду и никому не сказала, куда», — рассказывает женщина. В Москве Валентина работала банщицей, а теперь, в Мариуполе, она помогает штукатурить квартиру 76-летней пенсионерке.

«Тут в соседней квартире все выгорело. Убило трех детей прилетом. У бабушки, которой мы сейчас помогаем, тоже была разрушена квартира, все было черное. Потолок повыпадал, балкон рухнул. Сейчас ей стены сделали, шпаклюем их, — говорит Валентина, тщательно набирая раствор на шпатель. — Очень тяжело тут женщине было. Сидела, плакала. Мы тут и стихи читали с ней, и песни пели. Она немного отошла, повеселела. Понятное дело, что обстановка такая. Но ведь все это уже случилось. Что уж плакать. Это не зависело от нас».

«Самое, как мне кажется, большое дело, которое мы делаем, это не просто ремонт. Это больше про психологию. Люди не могут между собой это все проговаривать. Им нужны свежие мысли. И им, конечно, хочется, чтобы их послушали, чтобы они не чувствовали себя одинокими. И нужно им в этом помогать», — заключила волонтер.

Помимо помощи в восстановлении домов, добровольцы РПЦ занимаются закупкой и передачей гуманитарной помощи беженцам из приграничных регионов и пострадавшим от боевых действий мирным жителям. За последний месяц в РПЦ собрали более четырех тонн гуманитарной помощи, более 2,5 тонн было направлено в Бердянскую, Горловскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Новокаховскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую епархии

«Основная проблема в том, что нам сейчас не хватает добровольцев»

Всего за два года работы более 1700 добровольцев восстановили 471 частный дом в ДНР, рассказал в разговоре с RTVI организатор проекта «Патриаршая гуманитарная миссия» диакон Игорь Куликов. Приезжают волонтерами, по словам диакона, люди абсолютно разных профессий — от «простых сельских работяг» до топ-менеджеров крупных компаний. «Был у нас крупный представитель „Сбера“, была мисс Россия. Даже космонавт Сергей Рыжиков к нам тоже ездил, помогал восстанавливать дома. Профессии разные и география — тоже. У нас даже карта в штабах висит, где люди отмечают, кто и откуда», — рассказал он.

«Людей же сближает общее дело. Наша сотрудница, которая открывала центр помощи в Мариуполе еще в конце 2022 года познакомилась с юристом из Казани, который тоже приехал помогать. Они буквально месяц назад, 1 июня, свадьбу сыграли. Было еще такое, что люди крестились и принимали веру. Вот в Северодонецке у нас мужичок, который к церкви никакого отношения не имел, поехал волонтером и за две недели работы так проникся, что прямо там, в местном храме, покрестился», — добавил он.

Недавно волонтеры-строители РПЦ начали восстанавливать дома и в Волновахе, Авдеевке и Ясиноватой. «Сейчас готовим к открытию еще одну базу в Северодонецке. Нам уже выделили помещение, с августа сможем отправлять туда добровольцев для восстановления домов в Северодонецке и Лисичанске. Лисичанск город непростой, там дроновая опасность, туда тяжело заехать. Но там тоже много поврежденного частного жилья», — рассказал Куликов.

Помимо частного сектора, волонтеры также иногда помогают восстанавливать храмы. Среди них — Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Великая Кардашинка.