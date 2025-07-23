Действующий президент США Дональд Трамп обвинил бывшего президента Барака Обаму в заговоре против себя и в госизмене. Речь идет о «Рашагейте» — скандале, развернувшемся после первой победы Трампа на президентских выборах в 2016 году. Тогда проигравшие демократы обвиняли его в получении помощи от России, чтобы обойти Хиллари Клинтон. Почему эта история опять всплыла, и при чем тут Барак Обама — в материале RTVI.

Во всем виноват Барак

Нынешняя американская администрация решила подробнее разобраться в том, что происходило в 2016 году, когда Трампа стали обвинять в том, что он победил на выборах благодаря помощи от России. «Рашагейт» разразился еще в президентство Барака Обамы, так как официально его мандат на тот момент не закончился.

«Он [Обама] виновен. Это была государственная измена. Они пытались украсть выборы, они пытались запутать их результаты. Они такое вытворяли, что никто и представить не мог, даже в других странах», — заявил Трамп 22 июля в Овальном кабинете.

Поводом для таких резких высказываний президента стал документ нацразведки США, увидевший свет на прошлой неделе.

Кроме того, Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал видео, созданное при помощи искусственного интеллекта. На записи Барака Обаму задерживает Федеральное бюро расследований, когда он сидит в кресле рядом с Трампом. Агенты ФБР надевают на экс-президента США наручники и отправляют в тюрьму. В видео также появляются фрагменты с выступлениями американских политиков, которые говорят фразу: «Никто не выше закона».

Представители Обамы решили не молчать и ответить на обвинения, прозвучавшие в адрес бывшего президента.

«Из уважения к президентскому аппарату мы обычно не удостаиваем ответом постоянные глупости и дезинформацию, исходящие из Белого дома. Но эти заявления настолько возмутительны, что заслуживают ответа. Эти странные обвинения смехотворны и представляют собой слабую попытку отвлечь внимание», — заявил пресс-секретарь Барака Обамы Патрик Роденбуш.

Отчет нацразведки

18 июля аппарат директора национальной разведки США Тулси Габбард опубликовал отчет о том, что происходило после первой победы Трампа на президентских выборах. В документе утверждается, что после поражения Хиллари Клинтон президент Обама и члены его кабинета, отвечающие за национальную безопасность, «фабриковали и политизировали разведданные», чтобы заложить основу для обвинений против Трампа.

«Это были политизированные разведданные, которые легли в основу бесчисленных клеветнических заявлений, призванных поставить под сомнение победу президента Трампа, многолетнего расследования [спецпрокурора Роберта] Мюллера, двух импичментов в Конгрессе, арестов и тюремного заключения высокопоставленных чиновников, обострения в отношениях между США и Россией», — говорится в пресс-релизе.

По словам Тулси Габбад, информация в отчете свидетельствует о «предательском заговоре, совершенном в 2016 году представителями высшего эшелона правительства».

«Независимо от того, насколько они могущественны, в отношении каждого человека, причастного к этому заговору, должно быть проведено расследование, а сами они — наказаны по всей строгости закона, чтобы подобное никогда не повторилось», — добавила глава нацразведки США.

Также Габбад сообщила, что позже будут опубликованы и другие доказательства.

Что такое «Рашагейт»

Скандал с предполагаемым вмешательством российских спецслужб в выборы президента США в 2016 году получил название «Рашагейт». Это была отсылка к скандалу «Уотергейт» 1972-1974 годов, который закончился отставкой Ричарда Никсона. Тогда, незадолго до президентских выборов, полиция задержала несколько человек, которые пытались установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии.

В случае с «Рашагейтом» и Трамп, и представители Москвы отрицали обвинения во вмешательстве. Тем не менее скандал привел к началу расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое шло почти два года, Мюллеру так и не удалось найти связь между Россией и Дональдом Трампом или его штабом.

Тем не менее, во время первого президентского срока Трампа его продолжали подозревать в сговоре с Россией, которая якобы помогла ему одолеть Клинтон.