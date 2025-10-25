В Измайловском суде Москвы завершилось представление доказательств обвинения по делу Antifa United — группы молодых людей, причисляющих себя к движению антифа. Им инкриминируют создание экстремистского сообщества и нападения на «правых». Следствие считает, что все они приверженцы «проукраинского анархо-марксизма». Подробнее о деле — в материале RTVI.

Всего в деле четверо обвиняемых, некоторые из которых уже засветились в драках с ультраправыми. Один из них, 23-летний Матвей Островский, не так давно умер, предположительно, из-за проблем с наркотиками (в 2022 он уже был осужден за незаконный оборот мефедрона). Таким образом, на скамье подсудимых остались 19-летний Роман Чижиков, 24-летний Илья Попов и 26-летний Богдан Якименко, которого обвинение называет лидером Antifa United. Якименко — единственный, кто в зале суда находится в «аквариуме», двое остальных фигурантов в суд пришли своим ходом: Попов вместе со своей девушкой, а Чижиков — с тетей.

Как утверждает обвинение, летом 2020 года Якименко создал в соцсети «ВКонтакте» сообщество Antifa United, а также закрытый чат, в котором решил искать единомышленников, обмениваться информацией и планировать «насильственные преступления». В чате он представлялся как Макс Верцинский.

В том же 2020 году Якименко познакомился с Островским, Поповым и Чижиковым, которые, по версии обвинения, присоединились к группе и участвовали «в преступлениях экстремистской направленности с применением оружия».

Фигурантам дела вменяют три эпизода нападений, произошедших в 2021-2022 годах. Так, в апреле 2021 года, утверждает следствие, Якименко и Островский в районе Чонгарского бульвара ударили молодого человека в футболке с надписью «Адольф Гитлер» и, угрожая молотком, потребовали ее снять. В июне 2021 года Островский и Попов, считает обвинение, на Красносельской улице напали с применением перцового баллончика и газового пистолета на двух молодых людей правых взглядов, которым в результате был причинен легкий вред здоровью. А в апреле 2022 года уже Чижиков, утверждает обвинение, в ТЦ «Галерея Аэропорт» ударил по голове Дмитрия Кравченко за отказ снять поясную сумку популярной в ультраправой среде марки Thor Steinar. Потерпевший в итоге отдал сумку подсудимому, после чего тот ее сфотографировал и выложил в группе Antifa United.

Все четверо были задержаны в июне 2024 года. Большинство фигурантов задержали в Москве, лишь Якименко — в Ростове-на-Дону, где он учился. Причем, судя по оглашенным в суде материалам, показания на Якименко, дал его соратник — Матвей Островский, во всяком случае, в деле имеется его явка с повинной. В последующем следователи неоднократно допрашивали Островского, и он во всех подробностях рассказывал им о своем общении с Якименко и описывал подробности нападений, в которых, с его слов, участвовал.

«Проукраинские анархо-марксисты»

Заседание 23 октября началось с заявления уроженца Запорожья Богдана Якименко, который имеет российское гражданство. Он возмутился предъявленным обвинением и, в частности, формулировками, которыми оперирует следствие и прокуратура.

«Из постановления о моем привлечении в качестве обвиняемого следует, что я придерживался ультралевой идеологии проукраинского анархо-марксизма, разделяя их идеи, испытывая нетерпимость и негативное отношение к лицам, придерживающимся ультраправой идеологии, а также без исключения ко всем представителям правоохранительных органов, одобряя терроризм и романтизируя террористов. Данная позиция необоснованная, так как приведенная формулировка содержит набор бессмысленных слов», — заявил в суде Якименко. Он отметил, что в науке такая идеология как «анархо-марксизм» отсутствует, и какое ко всему этому имеет отношение «проукраинская», ему тоже непонятно.

«В области политологии такое направление также отсутствует и придумано сотрудниками, осуществлявшими следственные действия, — также сказал подсудимый. — Более того, можно допустить, что такая формулировка как «проукраинская», использованная в постановлении и далее в предъявленном прокурором обвинении сама по себе направлена на разжигание межнациональной розни, так как унижает достоинство человека или группы лиц по признакам расы или национальности — в данном случае жителей Украины».

Далее, в качестве подтверждения своего тезиса, Якименко близко к тексту пересказал заявление президента России Владимира Путина от 16 декабря 2024 года о том, что «Россия воюет не с украинским народом, а с киевским режимом, который уже утратил признаки государственности».

Кроме того, Якименко заявил, что в то время, когда он, по версии следствия, познакомился с другими фигурантами, он либо находился в СИЗО в Омске, либо под домашним арестом по другому делу, поэтому никак не мог свободно передвигаться по Москве и пользоваться интернетом. Все это, по словам Якименко, «грубо нарушает» его право на защиту и делает ее невозможной в принципе из-за «крайней неконкретности обвинения». В связи с этим подсудимый попросил суд возвратить дело прокурору.

Эксперт Силантьев снова в деле

Проведя несколько минут в совещательной комнате, судья Екатерина Степина в удовлетворении просьбы Якименко отказала. Тогда свое ходатайство заявила адвокат подсудимого. Она попросила признать недопустимым доказательством судебно-политологическую экспертизу руководителя лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университете им. Мориса Тореза Романа Силантьева.

Именно Силантьев готовил заключение в деле режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, приговоренных в июле 2024 году к реальным срокам за оправдание терроризма из-за пьесы «Финист — Ясный Сокол». Тогда после высказываний Силантьева в СМИ Духовное управление мусульман РФ потребовало от СКР провести проверку «на предмет разжигания межнациональной розни». Чуть раньше свои претензии к эксперту высказывали и представители Российского еврейского конгресса, заподозрившие Силантьева в антисемитизме. Все обвинения в свой адрес, впрочем, он тогда отверг.

Адвокат Якименко заявила, что Силантьев — доктор исторических наук, и не имеет политологического образования, а значит — не вправе выступать экспертом в области политологии. Кроме того, сказала адвокат, Силантьев явно некомпетентен в вопросе экспертизы, поскольку в ней в том числе «полностью отсутствует описание процесса исследования» и другие необходимые элементы.

Защита Якименко заявила, что ранее Силантьев уже комментировал это дело «Известиям» и в связи с этим его заключение тоже не может использоваться в суде как доказательство (сейчас на месте данной статьи опубликовано опровержение — прим. Ред.). Адвокат считает, что представленное в суд заключение является сугубо субъективным мнением самого Силантьева, но никак не экспертизой. Поэтому попросила суд признать документ недопустимым доказательством. Прокуратура возражала.

Якименко своего адвоката поддержал. «Я только скажу пару слов про экспертизу и про проукраинство, — добавил он. — Эксперт тут настолько высокого уровня, что делает вывод о том, что сообщество является проукраинским лишь на основании того, что я являюсь этническим украинцем, что тоже говорит о качестве этой экспертизы».

Судья Степина тем не менее решила не торопиться с решением, и пообещала отразить его в приговоре.

Правые и левые панки

После этого суд допросил тетю подсудимого Чижикова. Она рассказала, что у нее очень доверительные отношения с племянником в силу того, что он из неблагополучной семьи и долгое время она часто проводила с ним время, вплоть до задержания.

По словам женщины, еще лет в 14 Чижиков увлекся панк-культурой. Стал слушать музыку и посещать концерты. А в 2021-м или 2022-м году он пришел к ней и пожаловался на то, что, кажется, связался с «не той компанией». Ее насторожило, когда в разговоре с племянником у того проскользнуло выражение «русская нация нечистая». Женщина, по ее словам, тут же прочитала парню лекцию о русской истории — сама она работает педагогом.

«Что это за расизм такой? Что значит нечистая? Наша нация с величайшей историей!, — пересказала свидетель тот разговор. — Если человек гнилой изнутри, какое отношение к этому имеет нация!».

По мнению женщины, в самих панках нет ничего необычного, но подобные молодежные субкультуры часто становятся объектом внимания различных политических сил, или «не самых приятных организаций». «Именно там [в этой субкультуре] он, думаю, и познакомился с этими людьми («плохой компанией» — прим.ред.)», — заявила свидетельница.

Ну а после того как племянник сказал ей, что намерен выйти из своей компании, так как «хочет нормально жить», ему стали поступать звонки и сообщения с угрозами — рассказывала свидетельница суду. А однажды у нее в подъезде и вовсе появились странные люди, которые разыскивали «женщину с ребенком» — свидетельница уверена, что искали ее — у нее как раз появился сын.

«Это были люди в определенной одежде: черные узкие штаны рваные, один был с ирокезом», — описала она этих людей. «Вы в правоохранительные органы обратились, раз они вас напугали?», — поинтересовалась судья Степина. «Нет», — ответила свидетель.

«Вам известно, что ваш племянник с 2017 по 2022 годы много раз привлекался к административной ответственность за пропаганду нацистской символики?», — неожиданно поинтересовалась у тети подсудимого адвокат Якименко. Однако судья позволила свидетелю не отвечать на этот вопрос.

Убеждение через насилие

Далее гособвинитель попросил огласить показания умершего подсудимого Островского. Из них сразу стало ясно, что молодой человек с момента своего задержания активно сотрудничал со следствием, написав явку с повинной.

На одном из первых допросов Островский рассказал, что ходил на панк-концерты, где познакомился с людьми с антифашистскими взглядами. Затем ему на глаза попалась ссылка на магазин Antifa United, где он решил купить футболку. Через эту группу он и познакомился с Якименко. Тот, по словам Островского, говорил о необходимости совершать нападения на людей с правыми взглядами «и продвигать антифашизм» путем нанесения граффити, расклейки стикеров и скандирования кричалок.

Кличка в группе у Островского была «Жид». Он также рассказал, что людям, которые «проводили акции», Якименко делал скидки на футболки.

Кроме того, в своих показаниях Островский описывал одну из акций. По его словам, в 2021 году они с Якименко прогуливались на Бауманской и увидели «идеологического врага». Якименко предложил Островскому заставить того «отказаться от своих взглядов». По словам Островского, Якименко, чтобы убедиться, что молодой человек точно «правый», подошел к нему и вскинул руку в нацистском приветствии, тот отсалютовал в ответ. Тогда Якименко сказал ему: «Сейчас я буду снимать видео, как ты отказываешься от своих взглядов». Однако, по словам Островского, «идеологический враг» отказался это сделать, и Якименко его ударил. После видео этого инцидента был выложено в общий чат Antifa United с комментарием о том, что остальным нужно поступать так же.

Островский в своих показаниях рассказал и о другом инциденте, когда они с Якименко заставили молодого человека снять футболку и ремень, которые свидетельствовали о его правых взглядах. Это они тоже сняли на видео и сбросили в чат.

В своих показаниях Островский перечислял других участников чата, комментировал видео и фотографии, которые публиковались в группе Antifa United, а также сообщения со сборами денег для «политических заключенных» антифашистов. После таких сообщений Островский каждый раз уточнял, что никаких денег Якименко впоследствии никуда не переводил.

«Цель — унижение людей правых взглядов насильственными методами», — так, по словам Островского, Якименко описывал суть их организации. В своих показания он также говорит о том, что во время общения с товарищем часто звучали слова, что они будут «заниматься правым делом», «но все это оказалось ложью».

Показаниями Островского обвинение завершило представлять свои доказательства. После чего суд предложил стороне защиты приступить к представлению своих. Адвокаты попросили время на подготовку. Некоторые из них предложили первым делом заслушать показания Богдана Якименко: «а то он все время молчал». Слушания по делу продолжатся 6 ноября.