В Южном окружном военном суде завершается процесс над военнослужащими батальона «Донбасс»*. Как стало известно RTVI, среди пятерых подсудимых кадровый офицер ВСУ, а также, как считает следствие, праворадикалы — ветераны батальона и новички, прослужившие в нем пару недель, у одного из которых диагностирована легкая степень дебильности. Всем им грозит до 15 лет колонии.

Дело в отношении пленных “донбассовцев”*, рассматривается военным судом в Ростове-на-Дону с апреля 2023 года. На скамье подсудимых пятеро граждан Украины, самому старшему из которых 65 лет. Всех их обвиняют в участии в террористическом сообществе (ст.205.4 УК РФ), и подсудимым грозит до 15 лет колонии (хотя в последующем, возможен и обмен).

По версии обвинения, подсудимые служили в батальоне «Донбасс»*, который Верховным судом ДНР внесен в перечень террористических организаций, и его деятельность в регионе запрещена.

Батальон «Донбасс»* был создан в апреле 2014 года. Его численность была не постоянной: от 120 до 800 человек. Командиром батальона стал Семен Семенченко. Подразделение создавалось при финансовой поддержке олигарха Игоря Коломойского. Личный состав носил униформу черного цвета и вооружен стрелковым оружием, в том числе “калашниковами”. Из техники были легковые гражданские автомобили, пикапы и один БТР-60. «Донбасс»* участвовал в боях в Великой Новоселке, Карловке, Лисичанске и Попасной. Представители ОБСЕ, побывавшие в Донбассе, зафиксировали многочисленные факты “мародёрства, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований, в том числе несовершеннолетних”, совершенных бойцами батальона. К таким же выводам пришли наблюдатели ООН в Донбассе. После заморозки конфликта Семенченко стал депутатом Верховной Рады. Но его политическая карьера не задалась: на Семенченко завели уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: 146 (незаконное лишение свободы), 358 (превышение служебных полномочий), 366 (служебный подлог) и 365 (использование поддельных документов). Власти Украины также выяснили, что Семен Игоревич Семенченко выдавал себя за другого человека, а на самом деле он Константин Игоревич Гришин. Его лишили звания майора, посадили под домашний арест, из-под которого выпустили в июне 2022 года по личному поручительству главы ГУР Кирилла Буданова.

Министерство госбезопасности ДНР обвиняло участников этого батальона не только в ведении боевых действий против ополченцев в районах Курахово, Волновахи, Дебальцево и Иловайска, но и в расправах над мирным населением и захвате административных зданий МВД. Руководство батальона, как считают спецслужбы ДНР, также призывало к терроризму. Верховным комиссариатом ООН задокументирован и случай группового изнасилования мужчины-инвалида членами батальона, следует из материалов следствия, с которыми ознакомился RTVI.

Воин со справкой

Первый фигурант — 32-летний уроженец Запорожской области Юрий Макаренко. 24 февраля 2022 года он был мобилизован, в военкомате ему предложили службу в штурмовом батальоне «Донбасс»*. Следствие считает, что Макаренко знал, что этот батальон признан в ДНР террористической организацией, и тем не менее решил в него вступить «с намерением осуществлять террористическую деятельность».

Сам Макаренко в своих показаниях на следствии заявил, что его несколько расстроило попадание именно в «Донбасс»*, так как он любит выпить и покурить каннабис, а в батальоне, насколько он знал, за это били. Тем не менее, как полагает следствие, от службы в террористическом батальоне Макаренко не отказался. Из версии следствия вытекает, что активная деятельность в «Донбассе»* у Макаренко заняла ровно неделю — с 24 февраля по 1 марта 2022 года.

В частности, в селе Степное и в Волновахе Макаренко, имея при себе огнестрельное оружие, «нес службу на блокпостах, вел наблюдение» за перемещениями народной милиции ДНР и открывал огонь в сторону ее позиций — «тем самым принимая непосредственное участие в террористической деятельности террористического сообщества», говорится в материалах дела. 1 марта 2022 года Макаренко был задержан и, как отмечает следствие, по независящим от него обстоятельствам прекратил участие в деятельности террористического сообщества.

В деле имеются данные медицинских экспертиз. У самого Макаренко медики не обнаружили каких-либо психических расстройств, которые бы не позволяли ему осознавать степень общественной опасности своих действий. Вместе с тем экспертиза показала, что у него имеется «умственная отсталость в легкой степени дебильности».

Пулеметчик

Подробности того, что произошло с Макаренко на передовой, содержатся в обвинении по той же статье в отношении второго фигуранта дела, 23-летнего Дмитрия Рейваха. Он родом из Кривого Рога, оттуда же, откуда и президент Украины Владимир Зеленский. Следствие характеризует Рейваха как человека с праворадикальными взглядами. В отличие от Макаренко, он служил в ВСУ на контракте с 2021 года. В батальоне «Донбасс»* был пулеметчиком.

В феврале 2022 года Рейвах вместе с другими украинскими военными оказался в районе села Степное, откуда они на грузовике выдвинулись в Волноваху. При въезде в город, рассказал на следствии сам Рейвах, их обстрелял танк. Военные выскочили из грузовика и рассредоточились, после чего уничтожили этот танк из РПГ. Но впоследствии оказалось, что это был танк Вооруженных сил Украины.

28 февраля Рейвах оказался в одной группе с Макаренко на позиции в лесополосе и, не имея представления, куда нужно стрелять, вели беспорядочный огонь. Через час их сменили, и Рейвах пошел спать. А на утро, когда он и Макаренко вместе с другими военнослужащими ехали на «ЗИЛе», в автомобиль попал снаряд. В результате один человек был убит, несколько ранены. Макаренко и Рейвах решили бежать. Раненых они бросили и двинули в ту сторону, откуда ранее приехали в Волноваху. Когда стемнело, решили переночевать в одном из частных домов, и там их взяла в плен Народная милиция ДНР.

Должник по кредитам

Третий фигурант — 65-летний Павел Пузанов. В батальоне «Донбасс»* он служил еще в 2014-2016 годах. По его словам, попал он туда после того, как оставшись без работы, набрал кредитов в банках. В 2014 году домой к Пузанову пришли коллекторы и предложили ему службу в «Донбассе»* в обмен на списание долгов. Он поверил и согласился.

База батальона располагалась в пионерлагере им. Зои Космодемьянской в Днепропетровске. Там он прошел подготовку, в том числе с отправкой на полигон, где уже дислоцировался так называемый «Грузинский легион»**. Пузанов сказал на следствии, что грузинских бойцов в «Донбассе»* считали элитой. Они, в частности, научили его стрелять. Он уточнил, что вся подготовка велась на русском языке.

После прохождении учебки Пузанова зачислили в батальон. В основном он служил на территории тогда еще не признанных ЛДНР. По его словам, был водителем, иногда стоял на блокпостах. Пузанов заявил следствию, что за эти два года огонь он ни разу не открывал, так как по сути был тыловиком.

Когда Пузанов демобилизовался и вернулся домой, то узнал, что долги по кредитам ему никто так и не списал. Поэтому он решил заключить контракт с ВСУ, где прослужил до 2019 года. Потом он вернулся на гражданку и устроился на работу в строительную компанию «Азовинтекс» в Мариуполе, где и встретил начало СВО. В марте 2022 года к Пузанову домой пришли представители Народной милиции ДНР для проверки документов, после чего он был задержан.

В судебно-психиатрическом заключении Пузанова сказано, что в период совершения вменяемых ему преступлений у него не было никаких психических расстройств, не позволяющих ему адекватно воспринимать действительность. Но медики выявили у него психопатию, то есть эмоционально-неустойчивое расстройство личности.

Гранатометчик

Еще один фигурант дела — уроженец Ростовской области, 37-летний Иван Безлипкин. До начала боевых действий на Украине работал трактористом в ООО «Ильич-Агро Донбасс». По национальности русский, по паспорту — гражданин Украины. По данным СК, имеет праворадикальные взгляды. В батальон «Донбасс»* вступил в 2016 году. Его подразделение участвовало в боях против Народной милиции ДНР в Великой Новоселке и Марьинке. Безлипкин в батальоне был гранатометчиком.

По словам подсудимого, поступить на военную службу он решил из-за того, что у него не было работы. С каким именно подразделением он заключает контракт, Безлипкин якобы не знал. По его словам, когда он узнал, что он будет служить в «Донбассе»*, этому не обрадовался, но и не отказался.

Безлипкин утверждает, что он ни в кого не стрелял за время службы, более того — за пьянство целый месяц провел в «яме», откуда его перевели в штрафную роту. Когда Безлипкина перекинули в Харьковскую область, он снова напился и повздорил с командиром. Тогда он понял, что не хочет больше служить и самовольно уехал домой.

Поначалу ему звонили сослуживцы из «Донбасса»* и требовали вернуться, а потом просто забыли про него. В апреле 2022 года Безлипкина задержали во время зачистки населенного пункта военными ДНР.

На следствии Безлипкин заявил, что, служа в «Донбассе»*, нормально относился к населению ДНР,. По его словам, примерно у половины батальона отношение было такое же — ведь в Донбассе у многих были родственники и друзья. Однако вторая половина батальона состояла в основном из жителей Западной Украины, которые придерживались праворадикальных взглядов. Эта часть «негативно высказывалась в отношении как мирных жителей ДНР, так и в отношении военнослужащих батальона «Донбасса»*, которые родом из Донбасса».

Пограничник

Последний фигурант дела — 31-летний Глеб Петрук, уроженец Мариуполя и выпускник Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. Единственный из пяти фигурантов, имеющий офицерское звание, — капитан. С 2014 по 2019 годы он служил в украинской армии. По его словам, все это время был пограничником на границе с Молдовой и на территории ЛНР и ДНР не выезжал.

В 2019 году Петрук вернулся в Мариуполь, и спустя год поступил на работу в военкомат. В 2021 году он перевелся в батальон «Донбасс»* на должность начальника отделения подготовки штаба, где занимался документами. Петрук говорит, что его выбор обусловлен тем, что за время пограничной службы он пересекался с «донбассовцами»* и никаких конфликтов у него с ними не было. В 2021 году батальон базировался в населенном пункте Лозовая Харьковской области.

По словам Петрука, с момента его попадания в батальон и до марта 2022 года, в боевых действиях он участия не принимал. В начале марта «Донбасс»* находился в селе Степное, окраины которого начали подвергаться артиллерийским обстрелам. Спустя несколько дней в село начали прорываться военные ДНР. Петрук заявил на следствии, что в боях он не принимал участия и все время сидел и работал с документами. Лишь 12 марта его и нескольких сослуживцев отправили на пост в районе ж/д переезда, чтобы сменить находившихся там военных. Но когда Петрук с отрядом добрался до поста, понял, что там уже всех перебили. Они еще сутки находились на посту, пока туда не пришли бойцы Народной милиции ДНР, которым Петрук сдался в плен.

Российский адвокат Антон Ключко, защищающий Глеба Петрука, настаивает на полной непричастности своего подзащитного к вменяемым преступлениям. «Он [Петрук] обычный военнослужащий, попавший в плен. Статус у него должен быть «военнопленный», а не «подсудимый», так как никакого преступления он не совершал, — считает Ключко. — В прениях буду просить вынесения в отношении него оправдательного приговора».

Остальные подсудимые, по словам адвоката, также отрицают свою причастность к участию в деятельности террористического сообщества.

Судебное следствие завершилось еще полгода назад, и суд предложил сторонам готовиться к судебным прениям, рассказал Антон Ключко. Однако сторона обвинения решила допросить еще несколько новых свидетелей, включая следователей из ДНР. Ключко утверждает, что обвиняемые на стадии следствия допрашивались без адвокатов, что позволяло законодательство ДНР до вхождения в состав РФ. Поэтому суд затянулся, и очередное заседание по делу состоится в декабре 2024 года.

*организация признана Верховным судом ДНР террористической и запрещена

** организация признана в РФ террористической и запрещена