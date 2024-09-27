Президент Владимир Путин пригрозил сократить поставки ряда стратегических товаров в “недружественные страны” в ответ на торговые ограничения с их стороны. Перечень полезных ископаемых, которые будут недоступны для экспорта, появится в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе (РЭН). А пока Россия продолжает поставлять на Запад уран, титан, никель и алюминий, причем по титану уровень поставок превысил объемы до начала СВО. RTVI выяснял, насколько ЕС и США зависят от российского сырья.
«Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья — по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту — почти 23%, по алмазам — почти 55%. Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ), у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, — к нам ограничивают поставки ряда товаров, но может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», — сказал глава государства 11 сентября.
Спустя две недели, 26 сентября, вице-премьер Александр Новак на форуме “Российская энергетическая неделя” сообщил журналистам, что перечень полезных ископаемых для возможного ограничения экспорта появится в ближайшее время. Какие ресурсы могут туда войти?
Титан
Россия занимает лидирующие позиции в экспорте металлов, рассказал RTVI Гасан Рамазанов, эксперт Центра Россия-ОЭСР Президентской Академии. По данным The Observatory of Economic Complexity (OEC), в 2023 году Россия экспортировала титана на $671 млн, заняв 4-е место среди крупнейших поставщиков этого металла.
Западные страны с февраля 2022 года купили российский титан на сотни миллионов долларов. Только за 2023 год Евросоюз импортировал титан на $234 млн — это на 30% больше, чем в 2021-м, выяснил RTVI, проанализировав экспортные данные. США и Великобритания в 2023-м импортировали титан на $62 млн и $58 млн соответственно. За полгода 2024-го Евросоюз потратил на этот металл $221,5 млн (на 40 млн больше, чем в довоенном 2021-м).
Опрошенные газетой The Washington Post аналитики в области обороны объясняют, что титан — это жизненно важный металл в производстве коммерческих и военных самолетов, включая Airbus и Boeing. Такая зависимость от российского сырья вызывает у них опасения по поводу безопасности. На российскую компанию «ВСМПО-Ависма» приходится около четверти всего рынка.
Уран
Согласно данным Statista, Россия занимает 5-е место по экспорту урана с долей на мировом рынке в 1,1%. По этому показателю она значительно уступает Казахстану, Канаде и США, рассказал Гасан Рамазанов.
“Однако Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана: на ее долю приходится более половины мировых мощностей по обогащению, как отмечает Euratom Supply Agency. В 2023 году Россия стала вторым по величине экспортером природного урана в ЕС, поставив 3 419 тонн и уступив только Канаде (4 801 тонна). При этом, по данным Enerdata, госкорпорация «Росатом» контролирует 40% мирового рынка обогащенного урана”, — добавил он.
В 2023 году США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд — это максимум за все время ведения статистики и вдвое больше, чем в 2021 году. По данным Минэнерго США, на Россию приходилось 20% поставок обогащенного урана, который использовали в качестве топлива на более чем 90 реакторах на американских АЭС. В августе 2024 года вступил в силу запрет на импорт обогащенного урана из России в США. На этом фоне взлетели поставки из Китая, который долгое время не отправлял ресурс в США.
Евросоюз также нарастил импорт до $464 млн, следует из экспортных данных за 2023 год. Но в 2024-м показатель снизился до $61 млн. При этом стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года. Если в 2021 году она составляла 678 евро за килограмм, то по итогам 2023 года достигла 1713 евро. За неполный 2024-й год Германия нарастила закупки обогащенного урана почти вдвое — с $36 млн до $61 млн.
Никель
В производстве никеля Россия находится на 3-м месте в мире, обеспечивая 7% мировой добычи, отметил Рамазанов. США и Великобритания 12 апреля запретили импорт никеля из России. Впрочем, поставки этого ресурса в Европу продолжаются. Так, за неполный 2024 год из России в Евросоюз импортировали никель на почти $179 млн, следует из открытых экспортных данных.
Алюминий
К числу стратегически важного сырья, которое Россия продолжает поставлять в недружественные страны, относится и алюминий, добавил Рамазанов. По официальным данным ЕС, импорт российского алюминия в 2023 году сократился на 35%, но его доля на европейском рынке все еще значительна — около 8%.
В апреле 2024 года CША в координации с Великобританий ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Незадолго до этого объемы экспорта алюминия в Европу выросли на 66% в месячном выражении, до 26 253 тонн. При этом Евросоюз не вводил санкции против российского алюминия — закупки за неполный 2024-й составили $457 млн.
“Найти альтернативных поставщиков может быть непросто: среди возможных вариантов — Бахрейн и ОАЭ, но качество их алюминия уступает российскому. Западные эксперты подтверждают, что российский алюминий является углеродно нейтральным, а алюминиевая катанка — одной из самых экологически чистых в мире”, — пояснил Рамазанов.
Как могут повлиять российские ограничения на поставки металлов на Запад
“Первостепенное заявление президента звучало так: «Никто ничего не будет делать в ущерб себе». Сложно оценить, на сколько будет сокращен экспорт, но Россия является стратегическим поставщиком группы металлов. На никель приходится около 9% от мирового производства, 5% на алюминий и 4% на медь. В перспективе в список может попасть и палладий, доля российской добычи в котором превышает 40% от мировой”, — сказал RTVI Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».
Ограничения могут сказаться на производствах по всему миру, полагает эксперт. Так, никель используется для производства нержавеющей стали в авиационной отрасли, и в последнее время значительная его часть требуется для производства батарей электрокаров, напомнил Климентьев. Алюминий также широко используется в авиа- и автомобилестроении, а медь в основном используется в электроприборах.
- Алюминий
Ограничение поставок критически важного сырья может серьезно повлиять на мировой рынок, соглашается Гасан Рамазанов. Например, экспортные ограничения на российский алюминий в недружественные страны приведут к значительному росту цен в ЕС.
Эксперт напоминает, что подобная ситуация уже происходила в 2018 году в США, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) запретило западным компаниям взаимодействовать с Олегом Дерипаской, владельцем «Русала». Это вызвало скачок цен на металл на 40% всего за одну ночь на Лондонской бирже металлов (LME).
Запрет на поставки российского алюминия негативно отразится на многих секторах экономики, полагает Рамазанов. “Например, алюминиевая катанка, широко используемая в производстве кабелей, играет ключевую роль в проектах по возобновляемым источникам энергии. Кабели, подключающие энергетические системы, помогают снизить углеродный след европейского бизнеса, что делает этот материал незаменимым”, — пояснил он.
- Титан
Доля России на мировом рынке титана составляет около 22%, что делает ее одним из крупнейших экспортеров этого металла, рассказал RTVI Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
“Основными потребителями российского титана являются страны Западной Европы и США, где он используется в авиастроении и медицине. Ограничение поставок титана может нарушить производственные цепочки, особенно в аэрокосмической отрасли”, — полагает эксперт.
- Никель
Что касается никеля, Россия производит около 20% мирового объема, напомнил Севостьянов. Это дает ей стратегическое преимущество в условиях роста спроса на электромобили, для которых никель является важным компонентом аккумуляторов. Ограничение экспорта никеля может повлиять на планы по электрификации транспорта в США и Европе, полагает эксперт.
В первом полугодии 2024 года наиболее зависимыми от российских поставок никеля оказались Финляндия (доля России — 88,4%) и Эстония (44,1%). Высокая зависимость от российского никеля сохраняется, и возможные ограничения на его экспорт вынудят европейских импортеров искать новых поставщиков, что может значительно повысить цены, особенно при перекупке никеля через третьи страны, полагает Рамазанов.
- Уран
Зависимость от поставок российского урана и услуг по его обогащению остается уязвимым местом для недружественных государств, добавил Рамазанов. По данным Управления по энергетической информации США (EIA), в 2023 году около 12% поставок урана в США приходилось на Россию.
“Долгое время американское правительство обсуждало введение ограничений на импорт российского ядерного топлива. Лишь в мае 2024 года были приняты более радикальные меры: Закон о запрете импорта российского урана (H.R. 1042) ограничивает поставки низкообогащенного урана из России. Тем не менее, в законе предусмотрены исключения до 2028 года в двух случаях: при отсутствии альтернативного источника низкообогащенного урана для поддержания непрерывной работы ядерного реактора или ядерной энергетической компании США и если импорт урана отвечает национальным интересам”, — напомнил эксперт.
США видят альтернативу российскому ядерному топливу в увеличении поставок из Канады и наращивании собственных мощностей по добыче и обогащению урана. Однако зависимость стран ЕС от российского ядерного топлива очевидна, считает Рамазанов.
По данным доклада Европейского парламента, около 30% обогащенного урана для атомных электростанций ЕС поступает из России. Ситуация усугубляется тем, что ЕС проводит политику развития технологий с нулевым уровнем выбросов, включая технологии ядерного расщепления и ядерного топливного цикла, что закреплено в Регламенте (EU) 2024/1735.
“Ограничение поставок урана и услуг по его обогащению со стороны России не только вызовет резкий рост цен на топливо для ядерных реакторов, но и существенно сократит производственные мощности ядерной энергетики в ЕС. Это затруднит реализацию политики устойчивого развития в странах, наложивших санкции на Россию. В результате снижение мощностей в ядерной энергетике может заставить европейские страны увеличить использование ископаемого топлива для стабилизации цен на электроэнергию и отопление”, — сказал Рамазанов.
Кто будет покупать российское сырье
Перспективы перенаправления поставок этих ресурсов на рынки Китая и Индии выглядят весьма реальными, полагает Павел Севостьянов. “Китай и Индия демонстрируют высокий спрос на российские ресурсы, и их развивающиеся экономики могут компенсировать потерю западных потребителей. Внутренний спрос на титан, уран и никель в России также может возрасти, особенно в оборонной промышленности и аэрокосмическом секторе, что позволит минимизировать потери от ограничения экспорта”, — полагает эксперт.
Отвечая на вопрос о том, могут ли поставки на Запад продолжиться, но не напрямую, а через «дружественные» России страны, Климентьев сказал, что такая вероятность есть — и она достаточно высокая. “Сложно представить разворот всех объемов поставок на Восток, но частичное их перераспределение выглядит как разумное решение укрепления торговых отношений. <…> Если учесть тот факт, что с помощью теневого флота Россия поставляет газ и нефть, которые гораздо более проблематично транспортировать, возможно, разворота поставок и не произойдет”, — сказал он.
“Что касается введения ограничений на поставки стратегических товаров в недружественные страны, то уже сейчас это работает так: в цепочку поставок включается дружественно-нейтральная к России страна, которая выступает посредником. В итоге именно она становится бенефициаром этих ограничений. Например, Китай ещё в 2022 и 2023 резко нарастил импорт урана из РФ, а теперь бьет рекорды по экспорту этого же сырья в США. Минэнерго США инициировало расследование на тему помощи Поднебесной по обходу санкций”, — рассказал RTVI Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».
По мнению Севостьянова, ограничение экспорта стратегических ресурсов требует тщательной оценки рисков и выгод. Россия может столкнуться с логистическими сложностями и снижением доходов, но при грамотной диверсификации рынков это может стать возможностью для укрепления ее позиций на международной арене, сказал он.
“Более того, в некоторых случаях экспорт сырья именно нужно сократить, так как впереди торговые войны за важные природные ископаемые, и ресурсы будут требоваться во все больших объемах для энергетического перехода. Например, последние несколько лет Китай снижает экспорт редкоземельных металлов. Поэтому и России лучше некоторые ресурсы «придержать», но без, конечно, потери рынков и цепочек поставок”, — сказал Севостьянов.