Президент Владимир Путин пригрозил сократить поставки ряда стратегических товаров в “недружественные страны” в ответ на торговые ограничения с их стороны. Перечень полезных ископаемых, которые будут недоступны для экспорта, появится в ближайшее время, сообщил вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе (РЭН). А пока Россия продолжает поставлять на Запад уран, титан, никель и алюминий, причем по титану уровень поставок превысил объемы до начала СВО. RTVI выяснял, насколько ЕС и США зависят от российского сырья.

«Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья — по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту — почти 23%, по алмазам — почти 55%. Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ), у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, — к нам ограничивают поставки ряда товаров, но может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать», — сказал глава государства 11 сентября.

Спустя две недели, 26 сентября, вице-премьер Александр Новак на форуме “Российская энергетическая неделя” сообщил журналистам, что перечень полезных ископаемых для возможного ограничения экспорта появится в ближайшее время. Какие ресурсы могут туда войти?

Титан

Россия занимает лидирующие позиции в экспорте металлов, рассказал RTVI Гасан Рамазанов, эксперт Центра Россия-ОЭСР Президентской Академии. По данным The Observatory of Economic Complexity (OEC), в 2023 году Россия экспортировала титана на $671 млн, заняв 4-е место среди крупнейших поставщиков этого металла.

Западные страны с февраля 2022 года купили российский титан на сотни миллионов долларов. Только за 2023 год Евросоюз импортировал титан на $234 млн — это на 30% больше, чем в 2021-м, выяснил RTVI, проанализировав экспортные данные. США и Великобритания в 2023-м импортировали титан на $62 млн и $58 млн соответственно. За полгода 2024-го Евросоюз потратил на этот металл $221,5 млн (на 40 млн больше, чем в довоенном 2021-м).

Опрошенные газетой The Washington Post аналитики в области обороны объясняют, что титан — это жизненно важный металл в производстве коммерческих и военных самолетов, включая Airbus и Boeing. Такая зависимость от российского сырья вызывает у них опасения по поводу безопасности. На российскую компанию «ВСМПО-Ависма» приходится около четверти всего рынка.

Уран

Согласно данным Statista, Россия занимает 5-е место по экспорту урана с долей на мировом рынке в 1,1%. По этому показателю она значительно уступает Казахстану, Канаде и США, рассказал Гасан Рамазанов.

“Однако Россия остается крупнейшим поставщиком услуг по обогащению урана: на ее долю приходится более половины мировых мощностей по обогащению, как отмечает Euratom Supply Agency. В 2023 году Россия стала вторым по величине экспортером природного урана в ЕС, поставив 3 419 тонн и уступив только Канаде (4 801 тонна). При этом, по данным Enerdata, госкорпорация «Росатом» контролирует 40% мирового рынка обогащенного урана”, — добавил он.

В 2023 году США закупили у России уран на рекордные $1,2 млрд — это максимум за все время ведения статистики и вдвое больше, чем в 2021 году. По данным Минэнерго США, на Россию приходилось 20% поставок обогащенного урана, который использовали в качестве топлива на более чем 90 реакторах на американских АЭС. В августе 2024 года вступил в силу запрет на импорт обогащенного урана из России в США. На этом фоне взлетели поставки из Китая, который долгое время не отправлял ресурс в США.

Евросоюз также нарастил импорт до $464 млн, следует из экспортных данных за 2023 год. Но в 2024-м показатель снизился до $61 млн. При этом стоимость импорта урана из России для Евросоюза достигла максимума с 2013 года. Если в 2021 году она составляла 678 евро за килограмм, то по итогам 2023 года достигла 1713 евро. За неполный 2024-й год Германия нарастила закупки обогащенного урана почти вдвое — с $36 млн до $61 млн.

Никель

В производстве никеля Россия находится на 3-м месте в мире, обеспечивая 7% мировой добычи, отметил Рамазанов. США и Великобритания 12 апреля запретили импорт никеля из России. Впрочем, поставки этого ресурса в Европу продолжаются. Так, за неполный 2024 год из России в Евросоюз импортировали никель на почти $179 млн, следует из открытых экспортных данных.

Алюминий

К числу стратегически важного сырья, которое Россия продолжает поставлять в недружественные страны, относится и алюминий, добавил Рамазанов. По официальным данным ЕС, импорт российского алюминия в 2023 году сократился на 35%, но его доля на европейском рынке все еще значительна — около 8%.

В апреле 2024 года CША в координации с Великобританий ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Незадолго до этого объемы экспорта алюминия в Европу выросли на 66% в месячном выражении, до 26 253 тонн. При этом Евросоюз не вводил санкции против российского алюминия — закупки за неполный 2024-й составили $457 млн.

“Найти альтернативных поставщиков может быть непросто: среди возможных вариантов — Бахрейн и ОАЭ, но качество их алюминия уступает российскому. Западные эксперты подтверждают, что российский алюминий является углеродно нейтральным, а алюминиевая катанка — одной из самых экологически чистых в мире”, — пояснил Рамазанов.

Как могут повлиять российские ограничения на поставки металлов на Запад

“Первостепенное заявление президента звучало так: «Никто ничего не будет делать в ущерб себе». Сложно оценить, на сколько будет сокращен экспорт, но Россия является стратегическим поставщиком группы металлов. На никель приходится около 9% от мирового производства, 5% на алюминий и 4% на медь. В перспективе в список может попасть и палладий, доля российской добычи в котором превышает 40% от мировой”, — сказал RTVI Кирилл Климентьев, аналитик «Цифра брокер».

Ограничения могут сказаться на производствах по всему миру, полагает эксперт. Так, никель используется для производства нержавеющей стали в авиационной отрасли, и в последнее время значительная его часть требуется для производства батарей электрокаров, напомнил Климентьев. Алюминий также широко используется в авиа- и автомобилестроении, а медь в основном используется в электроприборах.

Алюминий

Ограничение поставок критически важного сырья может серьезно повлиять на мировой рынок, соглашается Гасан Рамазанов. Например, экспортные ограничения на российский алюминий в недружественные страны приведут к значительному росту цен в ЕС.

Эксперт напоминает, что подобная ситуация уже происходила в 2018 году в США, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) запретило западным компаниям взаимодействовать с Олегом Дерипаской, владельцем «Русала». Это вызвало скачок цен на металл на 40% всего за одну ночь на Лондонской бирже металлов (LME).

Запрет на поставки российского алюминия негативно отразится на многих секторах экономики, полагает Рамазанов. “Например, алюминиевая катанка, широко используемая в производстве кабелей, играет ключевую роль в проектах по возобновляемым источникам энергии. Кабели, подключающие энергетические системы, помогают снизить углеродный след европейского бизнеса, что делает этот материал незаменимым”, — пояснил он.

Титан

Доля России на мировом рынке титана составляет около 22%, что делает ее одним из крупнейших экспортеров этого металла, рассказал RTVI Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

“Основными потребителями российского титана являются страны Западной Европы и США, где он используется в авиастроении и медицине. Ограничение поставок титана может нарушить производственные цепочки, особенно в аэрокосмической отрасли”, — полагает эксперт.

Никель

Что касается никеля, Россия производит около 20% мирового объема, напомнил Севостьянов. Это дает ей стратегическое преимущество в условиях роста спроса на электромобили, для которых никель является важным компонентом аккумуляторов. Ограничение экспорта никеля может повлиять на планы по электрификации транспорта в США и Европе, полагает эксперт.

В первом полугодии 2024 года наиболее зависимыми от российских поставок никеля оказались Финляндия (доля России — 88,4%) и Эстония (44,1%). Высокая зависимость от российского никеля сохраняется, и возможные ограничения на его экспорт вынудят европейских импортеров искать новых поставщиков, что может значительно повысить цены, особенно при перекупке никеля через третьи страны, полагает Рамазанов.

Уран

Зависимость от поставок российского урана и услуг по его обогащению остается уязвимым местом для недружественных государств, добавил Рамазанов. По данным Управления по энергетической информации США (EIA), в 2023 году около 12% поставок урана в США приходилось на Россию.

“Долгое время американское правительство обсуждало введение ограничений на импорт российского ядерного топлива. Лишь в мае 2024 года были приняты более радикальные меры: Закон о запрете импорта российского урана (H.R. 1042) ограничивает поставки низкообогащенного урана из России. Тем не менее, в законе предусмотрены исключения до 2028 года в двух случаях: при отсутствии альтернативного источника низкообогащенного урана для поддержания непрерывной работы ядерного реактора или ядерной энергетической компании США и если импорт урана отвечает национальным интересам”, — напомнил эксперт.

США видят альтернативу российскому ядерному топливу в увеличении поставок из Канады и наращивании собственных мощностей по добыче и обогащению урана. Однако зависимость стран ЕС от российского ядерного топлива очевидна, считает Рамазанов.

По данным доклада Европейского парламента, около 30% обогащенного урана для атомных электростанций ЕС поступает из России. Ситуация усугубляется тем, что ЕС проводит политику развития технологий с нулевым уровнем выбросов, включая технологии ядерного расщепления и ядерного топливного цикла, что закреплено в Регламенте (EU) 2024/1735.

“Ограничение поставок урана и услуг по его обогащению со стороны России не только вызовет резкий рост цен на топливо для ядерных реакторов, но и существенно сократит производственные мощности ядерной энергетики в ЕС. Это затруднит реализацию политики устойчивого развития в странах, наложивших санкции на Россию. В результате снижение мощностей в ядерной энергетике может заставить европейские страны увеличить использование ископаемого топлива для стабилизации цен на электроэнергию и отопление”, — сказал Рамазанов.

Кто будет покупать российское сырье

Перспективы перенаправления поставок этих ресурсов на рынки Китая и Индии выглядят весьма реальными, полагает Павел Севостьянов. “Китай и Индия демонстрируют высокий спрос на российские ресурсы, и их развивающиеся экономики могут компенсировать потерю западных потребителей. Внутренний спрос на титан, уран и никель в России также может возрасти, особенно в оборонной промышленности и аэрокосмическом секторе, что позволит минимизировать потери от ограничения экспорта”, — полагает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, могут ли поставки на Запад продолжиться, но не напрямую, а через «дружественные» России страны, Климентьев сказал, что такая вероятность есть — и она достаточно высокая. “Сложно представить разворот всех объемов поставок на Восток, но частичное их перераспределение выглядит как разумное решение укрепления торговых отношений. <…> Если учесть тот факт, что с помощью теневого флота Россия поставляет газ и нефть, которые гораздо более проблематично транспортировать, возможно, разворота поставок и не произойдет”, — сказал он.

“Что касается введения ограничений на поставки стратегических товаров в недружественные страны, то уже сейчас это работает так: в цепочку поставок включается дружественно-нейтральная к России страна, которая выступает посредником. В итоге именно она становится бенефициаром этих ограничений. Например, Китай ещё в 2022 и 2023 резко нарастил импорт урана из РФ, а теперь бьет рекорды по экспорту этого же сырья в США. Минэнерго США инициировало расследование на тему помощи Поднебесной по обходу санкций”, — рассказал RTVI Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

По мнению Севостьянова, ограничение экспорта стратегических ресурсов требует тщательной оценки рисков и выгод. Россия может столкнуться с логистическими сложностями и снижением доходов, но при грамотной диверсификации рынков это может стать возможностью для укрепления ее позиций на международной арене, сказал он.

“Более того, в некоторых случаях экспорт сырья именно нужно сократить, так как впереди торговые войны за важные природные ископаемые, и ресурсы будут требоваться во все больших объемах для энергетического перехода. Например, последние несколько лет Китай снижает экспорт редкоземельных металлов. Поэтому и России лучше некоторые ресурсы «придержать», но без, конечно, потери рынков и цепочек поставок”, — сказал Севостьянов.