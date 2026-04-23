Военный теоретик, планировщик ряда крупнейших военных операций США, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью профессору Гленну Дизену рассказал, что США готовят масштабный удар, который может уничтожить государство Иран. Переговоры с Ираном в Пакистане были лишь ширмой для перевооружения Израиля и США. Последствия конфликта между США и Ираном могут привести к голоду в странах глобального Юга и смене правительств в ЕС. RTVI собрал основное из речи Макгрегора.

Ширма вместо переговоров

Военный теоретик Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-странице профессора Гленна Дизена рассказал, что переговоры с Ираном со стороны США были лишь условными переговорами.

«Убеждение в том, что мы снова проведем переговоры в Исламабаде, всегда было ложью. Никаких доказательств заинтересованности Ирана в новых переговорах нет. Последние переговоры, в которых они участвовали, оказались разочаровывающими. Делегация Ирана состояла из 70 человек, с большим количеством данных, информации, карт и так далее, в надежде на то, что будет налажен диалог и найдено какое-то взаимоприемлемое решение. Оно найдено не было. И знаете, когда кто-то вроде вице-президента Вэнса встает во время совещания, чтобы выйти на улицу и ответить на звонок от господина Нетаньяху, это наводит на мысль, что это на самом деле не переговоры. Это скорее говорит о том, что с точки зрения принятия решения о том, будем ли мы воевать или нет, у власти находится господин Нетаньяху, а не господин Трамп».

Иранцы, по мнению Макгрегора, являются оборонительной державой, а угрозы, исходящие от него, — плод пропаганды.

«Они тратят, возможно, один, может быть, два процента от того, что мы тратим на оборону, и их инвестиции направлены в основном на оборонительное вооружение. В отличие от бесконечной израильской пропаганды и пропаганды, распространяемой их агентами, контролирующими наши основные СМИ, иранцы на самом деле не могут выйти далеко за пределы своих собственных границ. Они находятся в стратегически оборонительной позиции».

Что ждать от США

Макгрегор считает, что США использовали перемирие, чтобы пополнить военные запасы и подтянуть дополнительные силы к театру военных действий. Трамп будет добиваться стратегического преимущества над Ираном, уничтожая его инфраструктуру и убеждая его сдаться.

«Вы снова увидите нечто подобное тому, что мы наблюдали в прошлый раз. Думаю, больше внимания будет уделено начальному периоду интенсивной работы. Иными словами, первые 48—96 часов будут более интенсивными, чем те, что мы наблюдали ранее. Больше вылетов, больше ракет, больше бомбардировок, и все это будет сосредоточено на, предположительно, критически важных целях, повреждение которых в достаточной степени может повлиять на исход операции.

Это будет настолько яростно и разрушительно, что иранские силы и их граждане не смогут оправиться. Это означает, что теперь цель состоит в уничтожении иранского государства. Это необходимо понимать. Когда вы начинаете атаковать мосты, дорожные сети и железные дороги, электростанции, опреснительные установки, нефтяную инфраструктуру, это равносильно разрушению государства. Вы вышли за рамки того, что считали критически важными военными целями, и сосредоточились в основном на критически важной инфраструктуре. Думаю, именно это вы сейчас и увидите».

Какие силы есть у Ирана

По мнению военного аналитика, у иранцев нет развитых военно-воздушных и военно-морских сил, но достаточно ракет и БПЛА. Кроме того, неизвестно, насколько США смогли пополнить свои запасы ракет и бомб и на сколько дней атак их хватит.

«У них очень мало самолетов. Они никогда не были крупным игроком в авиации. Точно так же, как их военно-морской флот никогда не играл значительной роли. Он в основном состоит из скоростных катеров, беспилотных подводных аппаратов и беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для работы в Персидском заливе.

Мы считаем, что у иранцев осталось, возможно, от 45 до 50 тысяч БПЛА, а может, и больше. У них, безусловно, от 15 до 20 тысяч, а может быть, и больше ракет. Этого более чем достаточно, чтобы вести интенсивные бои несколько недель. У них по-прежнему есть возможность производить ракеты и дроны под землей.

На мой взгляд, иранцы находятся в лучшем положении, чем мы. Это не значит, что они победят, а мы проиграем. Еще слишком рано об этом говорить».

По мнению Макгрегора, перед новой горячей фазой войны Израиль находится в самом уязвимом положении.

«Израильтяне <за время перемирия> пополнили запасы вооружения в максимально возможном объеме, который мы могли себе позволить. Но я не думаю, что их противовоздушная и противоракетная оборона стала намного эффективнее, чем раньше. Я думаю, что они находятся в более сложном положении».

Будет ли высадка десанта в Иран

По мнению Макгрегора, высадки десанта на иранские острова не будет.

«По поводу использования сухопутных войск. Трамп сказал: “Я на самом деле не хочу этого делать”. Это очень хорошо, потому что я не могу представить себе никакой операции с использованием сухопутных войск в Персидском заливе для захвата островов, которая могла бы как-либо повлиять на исход событий в заливе. Захват острова не даст контроля над Персидским заливом только потому, что они сидят на острове. А как пополнять запасы войск на острове? Как осуществлять эвакуацию раненых?

Я уверен, что Командование специальных операций хочет что-то предпринять. Я был бы очень удивлен, если бы люди в армии и морской пехоте не захотели что-то предпринять, но меня обнадеживает то, что президент Трамп, по крайней мере, выразил по этому поводу определенные опасения».

Чем ответит Иран и к чему это приведет

Макгрегор уверен, что Иран сдержит слово и нанесет решительный удар по жизненно важным объектам инфраструктуры в странах — союзниках США в Персидском заливе, что приведет к катастрофе.

«Они ясно дали понять, что уничтожат большую часть того, что находится на западном побережье Персидского залива. И это вызывает серьезную озабоченность у всего мира. Если задуматься, то около 50% ингредиентов ваших удобрений — мочевина, азот, фосфаты и так далее — поступают из Персидского залива, и вы собираетесь разрушить эту инфраструктуру. Я думаю, что в будущем нас ждет голод во всех странах глобального Юга. Это неизбежно».

По словам эксперта, Запад уже испытывает значительные проблемы с поставками энергоносителей.

«Мы говорим о сжиженном природном газе и нефти, и это уже проблема. В Индии, Индонезии, Таиланде и Вьетнаме уже практикуется нормирование продуктов питания. Стоимость барреля авиационного топлива сейчас превышает 240 долларов за баррель и продолжает расти. Его даже нет в наличии. По всей видимости, в Великобритании примерно через две недели закончится все необходимое, включая авиационное и отопительное топливо. И, конечно же, все эти страны Западной Европы, которые сосредоточились на бизнесе в сфере зеленой энергетики, находятся в тяжелом положении. А еще они закрыли многие свои атомные реакторы. Французы этого не сделали, а немцы сделали. И я уверен, что это чрезвычайная ситуация. Я думаю, что сейчас в Европе произойдет смена правительств. Вы станете свидетелем прихода к власти новых правительств».