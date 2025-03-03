Накануне, 2 марта, военнослужащие 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» вспоминали своего павшего боевого товарища — фаната ЦСКА, командира разведки бригады Вячеслава Субботина (позывной «Выходной»). Он погиб в Мариуполе во время боевого задания ровно год назад. RTVI публикует фрагменты интервью с «Выходным» записанные почти за год до его гибели. О триединстве России, Украины и Беларуси, о схожих эмоциях от боя с противником на фронте и во время околофутбольной драки, а также о планах на жизнь после СВО. Планах, которым уже не суждено сбыться.

Вячеслав Субботин родился в семье военного. Его отец служил в Казахстане, а затем перевез семью в военный городок в Подмосковье. В юном возрасте Субботин начал болеть за ЦСКА, а затем влился в околофутбольное движение. В боевых действиях на Украине в составе «Эспаньолы» принимал участие с 2022 года. 2 марта 2024 года погиб с оружием в руках во время выполнения боевого задания.

О том, что Вячеслав Субботин, на тот момент 36-летний молодой человек, окажется на СВО, он понял уже в самом ее начале. «Я прекрасно помню, как все началось и был уверен, что буду на этой спецоперации», — рассказывал он корреспонденту RTVI.

Уже в конце 2022 года Субботин вошел в командный состав «Эспаньолы» и, как говорят на передовой, хорошенько успел нюхнуть пороха. На вопрос о том, похожи ли боевые действия на околофутбольную драку, «Выходной» отвечал так: «Я думаю, в этом есть что-то схожее, потому что ты испытываешь адреналин в первую очередь. А мужчину ничто так не освежает в жизни, как красивые девушки и любой бой — будь он в ринге, на улице на футболе стенка на стенку или же стрелковый бой. Даже если ты не выходишь победителем, в тебе просыпаются самые главные мужские качества — честь, верность, отвага и мужество».

В нашей беседе Вячеслав Субботин рассказывал, что события на Украине еще с 2014 года глубоко тронули его сердце. Поначалу Майдан не казался чем-то ужасным — люди борются за свою свободу, что ж — имеют право, считал Субботин. Но иллюзии быстро развеялись. Это произошло ровно в тот момент, когда новая украинская власть развернула пушки на Донбасс. Уже тогда «Выходной» пытался попасть в ополчение — мол, русские в Донецке ничем не отличаются от русских в Москве. Однако тогда уехать защищать «русский мир» в Донбасс ему не удалось по ряду причин. В 2022 году все получилось.

«Я до сих пор верю в триединство славян. В то, что русский, украинец и белорус — это братья. Но для меня моя нация первична, — рассуждал во время нашей беседы Субботин. — И когда мой сосед целыми стадионами и площадями заряжает [скандирует], как надо резать «русню», когда ты едешь к нему в гости и садишься в заведение и видишь в меню «Сердце москаля», — о каком тут славянском триединстве может идти речь. Именно они предали это триединство».

Еще Субботин рассказал, что снится солдату в окопах.

«В окопах снятся интересные сны. Они граничат с воспоминаниями — например, о том, кого любил. Снятся лучшие моменты из последних из твоей жизни, — рассказал Субботин. — Лучшие моменты, проведенные с твоими родителями. Все это в твоем подсознании. Потому что за каждым углом там таится смерть. И ты прекрасно понимаешь, что этот день может быть последним. Наверное, поэтому и получаются такие сны».

Мы общались с Вячеславом Субботиным в тот момент, когда боевые действия длились уже год. За год, проведенный там, он рассказал об одном из главных своих разочарований.

«Мне сложно понять людей, которые боясь получить повестку, сбежали из страны. Наверно, потому что так воспитан и так сложилось в жизни. К этим людям я очень сильно изменил свое отношение», — поделился он.

На передке лучше вытравить из себя страх, говорил Субботин о том, что мешает солдату, а что, напротив, помогает.

«Страх пользы не приносит никакой. Бояться — глупо. Ты должен быть бдительным и осторожным. Страх в себе здесь нужно пытаться погашать. И пробуждать мужество, взаимовыручку и помощь боевым товарищам», — рассуждал командир разведки «Эспаньолы».

В какой-то момент я просил у «Выходного», чем, по его мнению, должна закончиться СВО. «Я верю в безоговорочную победу моей страны», — ответил он. Тогда я поинтересовался, чтобы он больше всего хотел сделать после того, как это произойдет.

«Когда закончится СВО, я сяду на свой Харлей-Дэвидсон и поеду по России. Куда — пока еще не придумал. Возможно, в сторону Алтая. Возможно, доеду до Дальнего Востока. А возможно, поеду на футбол за ЦСКА на мотоцикле, — сказал Субботин. — Я думаю, после всего, увиденного здесь, мне нужно будет время, чтобы проветрить свою голову. И мне просто будет хотеться ехать одному, в своих мыслях…».

«Выходной» похоронен на Аллее Славы на Дятловском кладбище в Подмосковье. На похоронах был почетный караул с воинским салютом. Его соратники, как повелось, когда хоронят представителя околофутбольной среды, жгли файера. Вячеслав Субботин представлен к Ордену Мужества…посмертно.

Рядом с ним на том же кладбище покоится еще один футбольный фанат. Тоже военнослужащий «Эспаньолы», близкий друг Субботина — Владимир Солодовников, позывной «Крейзи». «Эспаньола», чьи бойцы последние месяцы принимают участие в штурме Часова Яра, потеряли в этой спецоперации по меньшей мере два десятка человек. Их имена и фотографии под флагом подразделения сегодня можно увидеть на народном мемориале на Варварке в центре Москвы. Рядом с другими павшими участниками СВО — «вагнерами», казаками, ополченцами.