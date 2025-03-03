Накануне, 2 марта, военнослужащие 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» вспоминали своего павшего боевого товарища — фаната ЦСКА, командира разведки бригады Вячеслава Субботина (позывной «Выходной»). Он погиб в Мариуполе во время боевого задания ровно год назад. RTVI публикует фрагменты интервью с «Выходным» записанные почти за год до его гибели. О триединстве России, Украины и Беларуси, о схожих эмоциях от боя с противником на фронте и во время околофутбольной драки, а также о планах на жизнь после СВО. Планах, которым уже не суждено сбыться.

Вячеслав Субботин родился в семье военного. Его отец служил в Казахстане, а затем перевез семью в военный городок в Подмосковье. В юном возрасте Субботин начал болеть за ЦСКА, а затем влился в околофутбольное движение. В боевых действиях на Украине в составе «Эспаньолы» принимал участие с 2022 года. 2 марта 2024 года погиб с оружием в руках во время выполнения боевого задания.

О том, что Вячеслав Субботин, на тот момент 36-летний молодой человек, окажется на СВО, он понял уже в самом ее начале. «Я прекрасно помню, как все началось и был уверен, что буду на этой спецоперации», — рассказывал он корреспонденту RTVI.

Уже в конце 2022 года Субботин вошел в командный состав «Эспаньолы» и, как говорят на передовой, хорошенько успел нюхнуть пороха. На вопрос о том, похожи ли боевые действия на околофутбольную драку, «Выходной» отвечал так: «Я думаю, в этом есть что-то схожее, потому что ты испытываешь адреналин в первую очередь. А мужчину ничто так не освежает в жизни, как красивые девушки и любой бой — будь он в ринге, на улице на футболе стенка на стенку или же стрелковый бой. Даже если ты не выходишь победителем, в тебе просыпаются самые главные мужские качества — честь, верность, отвага и мужество».

В нашей беседе Вячеслав Субботин рассказывал, что события на Украине еще с 2014 года глубоко тронули его сердце. Поначалу Майдан не казался чем-то ужасным — люди борются за свою свободу, что ж — имеют право, считал Субботин. Но иллюзии быстро развеялись. Это произошло ровно в тот момент, когда новая украинская власть развернула пушки на Донбасс. Уже тогда «Выходной» пытался попасть в ополчение — мол, русские в Донецке ничем не отличаются от русских в Москве. Однако тогда уехать защищать «русский мир» в Донбасс ему не удалось по ряду причин. В 2022 году все получилось.

«Я до сих пор верю в триединство славян. В то, что русский, украинец и белорус — это братья. Но для меня моя нация первична, — рассуждал во время нашей беседы Субботин. — И когда мой сосед целыми стадионами и площадями заряжает [скандирует], как надо резать «русню», когда ты едешь к нему в гости и садишься в заведение и видишь в меню «Сердце москаля», — о каком тут славянском триединстве может идти речь. Именно они предали это триединство».

Еще Субботин рассказал, что снится солдату в окопах.

«В окопах снятся интересные сны. Они граничат с воспоминаниями — например, о том, кого любил. Снятся лучшие моменты из последних из твоей жизни, — рассказал Субботин. — Лучшие моменты, проведенные с твоими родителями. Все это в твоем подсознании. Потому что за каждым углом там таится смерть. И ты прекрасно понимаешь, что этот день может быть последним. Наверное, поэтому и получаются такие сны».

Мы общались с Вячеславом Субботиным в тот момент, когда боевые действия длились уже год. За год, проведенный там, он рассказал об одном из главных своих разочарований.

Денис Волин / RTVI

«Мне сложно понять людей, которые боясь получить повестку, сбежали из страны. Наверно, потому что так воспитан и так сложилось в жизни. К этим людям я очень сильно изменил свое отношение», — поделился он.

На передке лучше вытравить из себя страх, говорил Субботин о том, что мешает солдату, а что, напротив, помогает.

«Страх пользы не приносит никакой. Бояться — глупо. Ты должен быть бдительным и осторожным. Страх в себе здесь нужно пытаться погашать. И пробуждать мужество, взаимовыручку и помощь боевым товарищам», — рассуждал командир разведки «Эспаньолы».

В какой-то момент я просил у «Выходного», чем, по его мнению, должна закончиться СВО. «Я верю в безоговорочную победу моей страны», — ответил он. Тогда я поинтересовался, чтобы он больше всего хотел сделать после того, как это произойдет.

«Когда закончится СВО, я сяду на свой Харлей-Дэвидсон и поеду по России. Куда — пока еще не придумал. Возможно, в сторону Алтая. Возможно, доеду до Дальнего Востока. А возможно, поеду на футбол за ЦСКА на мотоцикле, — сказал Субботин. — Я думаю, после всего, увиденного здесь, мне нужно будет время, чтобы проветрить свою голову. И мне просто будет хотеться ехать одному, в своих мыслях…».

«Выходной» похоронен на Аллее Славы на Дятловском кладбище в Подмосковье. На похоронах был почетный караул с воинским салютом. Его соратники, как повелось, когда хоронят представителя околофутбольной среды, жгли файера. Вячеслав Субботин представлен к Ордену Мужества…посмертно.

Рядом с ним на том же кладбище покоится еще один футбольный фанат. Тоже военнослужащий «Эспаньолы», близкий друг Субботина — Владимир Солодовников, позывной «Крейзи». «Эспаньола», чьи бойцы последние месяцы принимают участие в штурме Часова Яра, потеряли в этой спецоперации по меньшей мере два десятка человек. Их имена и фотографии под флагом подразделения сегодня можно увидеть на народном мемориале на Варварке в центре Москвы. Рядом с другими павшими участниками СВО — «вагнерами», казаками, ополченцами.